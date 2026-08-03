«Ван Гог никогда не будет понят до конца никем» — сказал однажды французский критик. Вопреки этому мнению на экскурсии в музее Ван Гога вы изучите личность художника и увидите его известнейшие работы. Я расскажу, как жил живописец, кого любил, где работал и с кем дружил. Вы прикоснётесь к непростой судьбе и творчеству гения.

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Описание экскурсии

Исследовать коллекцию картин

200 полотен, 500 рисунков и набросков и около тысячи писем — в Амстердаме хранится наибольшее количество работ художника. Вы рассмотрите картины раннего творчества, среди которых «Едоки картофеля» — вершина этого периода. Увидите знаменитые жизнеутверждающие «Подсолнухи» и бескрайние поля, которые отражали одиночество Ван Гога. Яркие краски южной природы Франции, простые голландские крестьяне и необычные автопортреты — сюжеты картин запомнятся вам противоречиями и притягательной красотой.

Кроме того, я покажу вам коллекцию полотен, собранную самим мастером. Работы Поля Гогена, Тулуз-Лотрека, Моне, Мане, Синьяка и Камиля Писсарро откроют мир искусства 19 столетия.

Погрузиться в жизнь великого художника

Судьба Винсента не менее увлекательна, чем его творчество. Главные вехи из его биографии ждут вас на экскурсии. Я расскажу, где Ван Гог работал, прежде чем посвятить себя искусству. Открою тайны личной жизни: с кем живописец дружил, кого любил и кто отвечал ему взаимностью. Объясню, зачем мастеру кисти писать автопортреты, если уже изобретена фотография, и что общего между стоптанной обувью, дамами полусвета и увядшими цветами.

Конечно, мы обсудим и самый тёмный период жизни Ван Гога: печально известную историю отрезанного уха и работу в сумасшедшем доме.

Организационные детали