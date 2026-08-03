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Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в Амстердаме

Крупнейшая экспозиция картин художника и увлекательные факты из его жизни
«Ван Гог никогда не будет понят до конца никем» — сказал однажды французский критик.

Вопреки этому мнению на экскурсии в музее Ван Гога вы изучите личность художника и увидите его известнейшие работы. Я расскажу, как жил живописец, кого любил, где работал и с кем дружил. Вы прикоснётесь к непростой судьбе и творчеству гения.
5
51 отзыв
Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в Амстердаме
Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в Амстердаме
Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в Амстердаме

Описание экскурсии

Исследовать коллекцию картин

200 полотен, 500 рисунков и набросков и около тысячи писем — в Амстердаме хранится наибольшее количество работ художника. Вы рассмотрите картины раннего творчества, среди которых «Едоки картофеля» — вершина этого периода. Увидите знаменитые жизнеутверждающие «Подсолнухи» и бескрайние поля, которые отражали одиночество Ван Гога. Яркие краски южной природы Франции, простые голландские крестьяне и необычные автопортреты — сюжеты картин запомнятся вам противоречиями и притягательной красотой.

Кроме того, я покажу вам коллекцию полотен, собранную самим мастером. Работы Поля Гогена, Тулуз-Лотрека, Моне, Мане, Синьяка и Камиля Писсарро откроют мир искусства 19 столетия.

Погрузиться в жизнь великого художника

Судьба Винсента не менее увлекательна, чем его творчество. Главные вехи из его биографии ждут вас на экскурсии. Я расскажу, где Ван Гог работал, прежде чем посвятить себя искусству. Открою тайны личной жизни: с кем живописец дружил, кого любил и кто отвечал ему взаимностью. Объясню, зачем мастеру кисти писать автопортреты, если уже изобретена фотография, и что общего между стоптанной обувью, дамами полусвета и увядшими цветами.
Конечно, мы обсудим и самый тёмный период жизни Ван Гога: печально известную историю отрезанного уха и работу в сумасшедшем доме.

Организационные детали

  • Билет в музей оплачивается отдельно: €25 за чел. (детям до 18 лет — бесплатно)
  • После предоплаты экскурсии я вышлю ссылку на заказ билетов (лучше купить их за 3-5 дней до экскурсии). Покупать билет гиду не нужно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Музей Ван Гога
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2442 туристов
Отдых — наша профессия! В нашей команде лучшие гиды в Амстердаме и Нидерландах с необходимыми лицензиями, опытом, неудержимой энергией и любовью к своей профессии. Наша отличительная черта — это индивидуальный подход к
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каждому путешественнику. На экскурсиях мы гарантируем профессионализм, пунктуальность, комфортный транспорт и высокий уровень организации. Мы знаем, как подарить незабываемые впечатления, и с радостью поможем вам увидеть ту Голландию, о которой вы мечтали.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
51
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Т
Винсент ван Гог, Анна и мы чудесно провели время вместе. Интересная информация, множество эмоций и истинное удовольствие! Искренняя благодарность Анне за наше общение! Рекомендуем!
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Дарина
У нас была гид Анна, которая превосходно разбираете в творчестве Ван Гога и смогла нам преподнести материал стуктурированно. За 2ч мы узнали весь путь художника от рождения до смерти, научились различать его творчество в разный период времени. Удобно, что гид заранее приобрела нам билеты, потому что в день экскурсии все билеты были распроданы. Рекомендую всем эту экскурсию!
У нас была гид Анна, которая превосходно разбираете в творчестве Ван Гога и смогла нам преподнести
Кирилл
Кирилл
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой тёплый отзыв!

Анна действительно умеет влюблять в творчество ван Гога и раскладывать сложное по полочкам 🫶 Рады, что экскурсия получилась глубокой и комфортной. Будем ждать вас снова!
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Арина
Были с сыном (15 лет) 4 дня в Амстердаме. Целью было обойти все возможные достопримечательности. Конечно, без музея Ван Гога мы уехать не могли. Музей достаточно большой и очень интересный.
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По-моему мнению, такие музеи нужно смотреть обязательно с гидом, чтобы не тратить полдня времени и половины не узнать, что мы и сделали. Экскурсию нам провела Анна. Она рассказала весь жизненный путь художника, заострила внимание на самых главных моментах и картинах. Также Анна по нашей просьбе купила билеты в музей (на тот момент на сайте их уже не было). То есть было сделано все для нашего максимального комфорта. Подросток выслушал всю экскурсию и остался очень доволен. А это важно! Еще раз большое спасибо вам за экскурсию, обязательно вернемся еще!
Арина и Кирилл, Эстония.

Кирилл
Кирилл
Ответ организатора:
Спасибо вам за такой тёплый отзыв ❤️

Очень рады, что музей Ван Гога стал одним из самых ярких впечатлений вашего путешествия, а экскурсия была интересна и взрослым, и подростку 😊 После таких прогулок на картины уже смотришь совсем иначе ✨
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А
Отличное посещение музея Ван Гога! Впечатления очень яркие и вдохновляющие. Гид Анна замечательная - очень знающая, интересно и с душой рассказывала о жизни и творчестве ва Гога. Благодаря ей многое открылось по-новому. Обязательно рекомендую.
С рюкзаком не пускают
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И
Мы получили большое удовольствие от экскурсии. Узнали много нового и интересного! Время пролетело незаметно. Всем рекомендую!
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S
Экскурсия с Анной в Музее Ван Гога — это магия! Она не просто показывает "Подсолнухи", а раскрывает душу Винсента: его страсти, трудности и гений. Рассказывает увлекательно, с глубоким анализом, помогая увидеть детали, которые сам бы пропустил. Отвечает на все вопросы. Ушли вдохновлёнными и влюблёнными в искусство! Обязательно берите Анну — это уровень!
Кирилл
Кирилл
Ответ организатора:
Спасибо за такой мощный отзыв ❤️

Очень рады, что экскурсия с Анной стала настоящим погружением и оставила такое вдохновение. Именно за такими эмоциями и приходят в музей 😊
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