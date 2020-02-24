  1. Экскурсии

Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в Амстердаме

Крупнейшая экспозиция картин художника и увлекательные факты из его жизни

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Музей Ван Гога
  • Заказать экскурсию

€138125 за экскурсиюскидка10%

У этой экскурсии3 отзыва
5
Кирилл
Задать вопросОбычно отвечает за 60 мин.
Кирилл – представитель в Амстердаме
«Ван Гог никогда не будет понят до конца никем» — сказал однажды французский критик.

Вопреки этому мнению на экскурсии 🧭 в музее Ван Гога вы изучите личность художника и увидите его известнейшие работы.

Я расскажу, как жил живописец, кого любил, где работал и с кем дружил.

Вы прикоснётесь к непростой судьбе и творчеству гения.
Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в Амстердаме
Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в Амстердаме

Что вас ожидает

Исследовать коллекцию картин
200 полотен, 500 рисунков и набросков и около тысячи писем — в Амстердаме хранится наибольшее количество работ художника. Вы рассмотрите картины раннего творчества, среди которых «Едоки картофеля» — вершина этого периода. Увидите знаменитые жизнеутверждающие «Подсолнухи» и бескрайние поля, которые отражали одиночество Ван Гога. Яркие краски южной природы Франции, простые голландские крестьяне и необычные автопортреты — сюжеты картин запомнятся вам противоречиями и притягательной красотой.

Кроме того, я покажу вам коллекцию полотен, собранную самим мастером. Работы Поля Гогена, Тулуза Лотрека, Моне, Мане, Синьяка и Камиля Писсарро откроют мир искусства 19 столетия.

Погрузиться в жизнь великого художника
Судьба Винсента не менее увлекательна, чем его творчество. Главные вехи из его биографии ждут вас на экскурсии. Я расскажу, где Ван Гог работал, прежде чем посвятить себя искусству. Открою тайны личной жизни: с кем живописец дружил, кого любил и кто отвечал ему взаимностью. Объясню, зачем мастеру кисти писать автопортреты, если уже изобретена фотография, и что общего между стоптанной обувью, дамами полусвета и увядшими цветами.
Конечно, мы обсудим и самый тёмный период жизни Ван Гога: печально известную историю отрезанного уха и работу в сумасшедшем доме.

Организационные детали

  • Билет в музей оплачивается отдельно: 19 евро с человека (детям до 18 лет — бесплатно)
  • После предоплаты экскурсии я вышлю ссылку на заказ билетов (лучше купить их за 3-5 дней до экскурсии). Покупать билет гиду не нужно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в Амстердаме
Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в Амстердаме
Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в Амстердаме
Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в Амстердаме
Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в Амстердаме
Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в Амстердаме

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Музей Ван Гога.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Кирилл
Кирилл
Отдых — наша профессия! В нашей команде лучшие гиды в Амстердаме и Нидерландах с необходимыми лицензиями, опытом, неудержимой энергией и любовью к своей профессии. Наша отличительная черта — это индивидуальный подход к каждому путешественнику. На экскурсиях мы гарантируем профессионализм, пунктуальность, комфортный транспорт и высокий уровень организации. Мы знаем, как подарить незабываемые впечатления, и с радостью поможем вам увидеть ту Голландию, о которой вы мечтали.
Напишите мне

3 отзыва оставили туристы

24 февраля 2020
Долго думали, стоит ли брать данную экскурсию, ведь в музее есть аудиогиды. Очень рады, что взяли. Экскурсовод Ирина рассказала много фактов из биографии Ван Гога, но главное - иллюстрировала свой рассказ картинами Винсента. Проследили весь его жизненный путь по картинам. Было здорово и интересно, жаль только мало времени... хотелось бы ещё побродить по музею уже самостоятельно, но в воскресенье музей работает до 17:00. Экскурсию рекомендую.
21 декабря 2019
Анна — невероятно интересный рассказчик, замечательная экскурсия, спасибо огромное. Столько всего узнали про Винсента и не только) Обязательно будем обращаться снова)
28 октября 2019
ооочень понравилось! погрузились и пригрузились Ван Гогом.

Кирилл проводит ещё 9 экскурсий

Онлайн-экскурсия «Раскрыть тайны Винсента Ван Гога»Онлайн-экскурсия «Раскрыть тайны Винсента Ван Гога»Онлайн-экскурсия «Раскрыть тайны Винсента Ван Гога»
6 за человека
1.5 часа
20 отзывов
Проследить путь безумного гения через тернии к «Звездному небу» и понять его шедевры
Винсент Ван Гог — противоречивый художник и еще более противоречивый человек, оставивший после себя больше вопросов, чем ответов. На вебинаре вы получите ключ к пониманию главных работ Ван Гога и его полной драматизма судьбы. Вы разберетесь в трансформации стиля мастера, узнаете неожиданные факты из его биографии и поймете, почему «у каждого свой Ван Гог».
Онлайн-прогулка по небанальному Амстердаму в реальном времениОнлайн-прогулка по небанальному Амстердаму в реальном времениОнлайн-прогулка по небанальному Амстердаму в реальном времени
6 за человека
1.5 часа
61 отзыв
Проникнуться духом «города свободы» и узнать самое интересное о голландском образе жизни
Такой город, как Амстердам, за 7 веков не мог не обзавестись сотней-другой баек и курьезных историй. О самых любопытных из них мы поговорим на прогулке! В прямом эфире вы увидите площадь Дам, Квартал красных фонарей, спрятанные церкви и «танцующие дома». А заодно разберетесь, как живут коренные голландцы, почему местные обожают велосипеды и в чем секрет скандальных кофешопов.
Амстердам пешком и на кораблике!Амстердам пешком и на кораблике!Амстердам пешком и на кораблике!
скидка15%
€40
34 за человека
4 часа
55 отзывов
Пройти по интереснейшим местам в городе, поплавать по уютным каналам и узнать о жизни амстердамцев
Амстердам — истинная столица свободы и романтики. Здесь вас ждёт единственный в мире плавучий цветочный рынок, легендарные каналы, причудливая архитектура, кривые улочки и потайные дворы. Вы увидите всё, чем славится Амстердам, а мы познакомим вас со столицей Нидерландов просто, понятно и с юмором!
Амстердам: инструкция по применениюАмстердам: инструкция по применениюАмстердам: инструкция по применению
скидка20%
€99
80 за экскурсию
2 часа
2 отзыва
За пару часов исследовать центр города и разобраться в нравах амстердамцев на обзорной прогулке
Чтобы по-настоящему подружиться с Амстердамом, важно не только обойти его знаковые точки, но и понять, чем дышит город. Всё это мы успеем за пару часов! Вы увидите культовые памятники Амстердама, соберете коллекцию городских историй, окажетесь на секретных обзорных площадках и получите ценные лайфхаки, которые пригодятся во время голландских каникул.
Кофешоп-тур в АмстердамеКофешоп-тур в АмстердамеКофешоп-тур в Амстердаме
скидка30%
€138
97 за экскурсию
2 часа
6 отзывов
Открыть «запретные» грани города и попробовать пирожки с секретом на познавательной прогулке
Знак конопли — неотъемлемый символ Нидерландов наравне с тюльпанами и башмаками-кломпами. Тысячи путешественников приезжают в Амстердам, чтобы навестить местные кофешопы, и мы с удовольствием откроем для вас эту часть городской культуры. Вас ждет весёлое и безопасное путешествие по заповедным местам в компании опытных и знающих проводников.
Альтернативный АмстердамАльтернативный АмстердамАльтернативный Амстердам
скидка30%
€138
97 за экскурсию
2 часа
17 отзывов
Открыть реальность и мифы квартала красных фонарей
Амстердам — это стойкий ряд ассоциаций: наркотики, проституция, велосипеды, каналы. Или в другом порядке. Вы, конечно, заглянете в знаменитые музеи, но в этом городе-бунтаре влечет туда, где зажигательная музыка, неоновые огни баров, запах марихуаны и веселье до утра. Приготовьтесь узнать квартал красных фонарей в этом увлекательном и безопасном путешествии!
Любимый квартал амстердамцев: ЙорданЛюбимый квартал амстердамцев: ЙорданЛюбимый квартал амстердамцев: Йордан
скидка20%
€99
80 за экскурсию
2 часа
Проникнуть в скрытые дворики самого романтичного района и узнать о жизни голландцев
Квартал — это не только составляющая города, но и целый мир с бурлящей жизнью, своими порядками, инфраструктурой и историями. Мы познакомим вас с излюбленным уголком амстердамцев. Вы увидите дом, где родился самый знаменитый преступник страны, заглянете в «коричневый бар», мелькавший в полицейском сериале, и узнаете о других скелетах в шкафу этого необычного района.
Музей Ван Гога — прогулка длиною в жизньМузей Ван Гога — прогулка длиною в жизньМузей Ван Гога — прогулка длиною в жизнь
30 за человека
2 часа
4 отзыва
Разобраться в противоречивой личности художника и понять его парадоксальные работы
На экскурсии по музею, где собрана крупнейшая коллекция работ Ван Гога, вы получите ключ к пониманию личности художника и его противоречивого творчества. Мы проследим связь между биографией Ван Гога и эволюцией его стиля, рассмотрим детали знаменитых шедевров и шаг за шагом погрузимся в мир «Звёздной ночи» и неувядающих «Подсолнухов».
Амстердам глазами РембрандтаАмстердам глазами РембрандтаАмстердам глазами Рембрандта
скидка35%
€145
95 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Стать на толику ближе к жизни великого художника и взглянуть на город через его историю
Жизнь Рембрандта предоставляет уникальную линзу, через которую можно понять голландский золотой век. За 3 часа вы пройдёте через старинные кварталы, где жил художник и его клиенты. Посетите несколько площадей, заглянете в переулки и осмотрите исторические здания, каждое из которых вернёт вас в бурную эру процветания Амстердама. Вперёд — постигать тайны бытия великого мастера через прогулку по его городу.

Экскурсии о Ван Гоге

Тайна ПодсолнуховТайна ПодсолнуховТайна Подсолнухов
150 за экскурсию
2 часа
27 отзывов
О жизни, внутреннем мире, отношениях и творчестве великого художника в окружении его шедевров
Музей Ван Гога — обязательный пункт в программе гостей Амстердама. Предлагаю вместе посетить музей и разобраться, почему сюда стоит большая очередь. Что в картинах Ван Гога привлекает как профессионалов искусства, так и любителей? Узнайте историю жизни художника, стоя среди самых лучших её иллюстраций — шедевров великого голландца.
Музей Стеделейк: «смерть» искусства или истоки современностиМузей Стеделейк: «смерть» искусства или истоки современностиМузей Стеделейк: «смерть» искусства или истоки современности
От 196 за экскурсию
2 часа
Познакомиться с основными направлениями современного искусства и научиться его «считывать»
В Городском музее представлена одна из крупнейших коллекций Европы всех направлений современного искусства с начала 20 до 21 века. Идея экскурсии — последовательно ведя от стиля к стилю, рассказать, как менялось представление о мире и месте искусства в нем. А главная задача — помочь вам почувствовать себя свободно в этой среде, объяснить, как имеет смысл на нее смотреть, и научить самостоятельно расшифровывать замыслы авторов. Вы узнаете, как разные философские идеи и творческие решения Малевича, Кандинского, Шагала, Пикассо и других художников отражали их отношение к проблемам времени. И попробуете осознать, насколько это резонирует с вашим личным восприятием.
Понять Ван ГогаПонять Ван ГогаПонять Ван Гога
150 за экскурсию
2 часа
22 отзыва
Знакомство с жизнью и творчеством художника в музее Ван Гога
На экскурсии я расскажу о том, что сформировало индивидуальный стиль Ван Гога как предтечи экспрессионизма, каков на самом деле был этот человек, и почему работы этого художника сегодня находятся в десятке самых дорогих картин мира.
В музей Ван Гога с искусствоведомВ музей Ван Гога с искусствоведомВ музей Ван Гога с искусствоведом
От 196 за экскурсию
2 часа
«Придумать зеленое солнце легко — трудно выдумать мир, где оно было бы естественным»
Опираясь на личные дневники, переписку с родными, факты биографии и, конечно, картины, составляющие четверть наследия Ван Гога, профессиональный искусствовед погрузит вас в загадочную вселенную нидерландского гения. По стилю, технике и палитре вы научитесь определять, к каким этапам творчества относятся работы мастера, попробуете уловить их связь с внутренним состоянием и мироощущением художника. А в заключении поразмыслите над феноменом столь сильного влияния выдающегося постимпрессиониста на искусство 20 века и индивидуальное восприятие наблюдателя.
Шедевры музея Ван ГогаШедевры музея Ван ГогаШедевры музея Ван Гога
150 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
Путешествие в таинственную вселенную безумного нидерландского гения
Вы уведите крупнейшую в мире коллекцию картин и рисунков Ван Гога. Познакомитесь с грандиозной инсталляцией жизни бесконечно одинокого человека и проследите, как темные и угнетающие тона его полотен сменяются на яркие и живые.

Выбирайте и другие экскурсии в Амстердаме

История и архитектураНеобычные маршрутыКёкенхофРембрандтЗа городомМузей Ван ГогаФотосессииКвартал красных фонарейНа автомобилеНа велосипедеПлощадь ДамИндивидуальныеОбзорныеРейксмузеумЭдамЗаансе-СхансКофешопыВсеСо скидкойБилеты в музеиПо каналамПешкомВан ГогВолендамМузеи и искусствоНа автобусеНа корабликеГастрономическиеКоролевский дворецГитхорнГрупповыеКвестыВ другой городОнлайнВебинарыОнлайн-прогулки
125 за экскурсию
Заказать экскурсию