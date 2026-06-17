4 отзыва оставили туристы

На экскурсии по музею, где собрана крупнейшая коллекция работ Ван Гога, вы получите ключ к пониманию личности художника и его противоречивого творчества. Мы проследим связь между биографией Ван Гога и эволюцией его стиля, рассмотрим детали знаменитых шедевров и шаг за шагом погрузимся в мир «Звёздной ночи» и неувядающих «Подсолнухов».

Описание экскурсии

Эволюция творчества — от Голландии до Франции

Музей Ван Гога — обладатель крупнейшей в мире коллекции творчества художника. Более 200 полотен, 500 рисунков и набросков, около тысячи писем — и мы исследуем ключевые из них! Вам откроется история Ван Гога, которая началась в Голландии и закончилась во Франции. Хронологически выверенная экспозиция позволит рассмотреть каждый из пяти периодов жизни и работы художника: Нидерланды, Париж, Арль, Сен-Реми и Овер-сюр-Уаз. Кроме того, в музее вы встретите работы не менее известных современников Ван Гога, собранные самим художником. Полотна Гогена, Тулуз-Лотрека, Моне, Мане, Синьяка и Писсаро позволят нам не только проследить развитие стиля Ван Гога, но и сравнить его картины с работами тех, кто вдохновлял его и сам черпал вдохновение из его творчества.

Разгадать личность Ван Гога через его полотна

За два часа перед вами предстанет вся жизнь художника — с её взлетами, падениями и состояниями крайности, которые нашли отражение на культовых полотнах. Вы поймете, почему картины Ван Гога так разительно отличаются по настроению и колориту: от темных голландских зарисовок до «симфонии света» — неувядающих Подсолнухов. Мы поговорим о многочисленных автопортретах Ван Гога, о времени, которое он провел в южной Франции, и о том, почему он написал «Цветущие ветки миндаля». А шедевры «Едоки картофеля» и «Спальня», цитаты из писем и звуковые фрагменты лучше любой книги ответят на вопросы о художнике.

Организационные детали