4 отзыва оставили туристы

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Музей Ван Гога — прогулка длиною в жизнь

Разобраться в противоречивой личности художника и понять его парадоксальные работы

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Группа не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в музее Ван Гога
  • Заказать экскурсию

30 за человека

У этой экскурсии4 отзыва
5
Кирилл
Задать вопросОбычно отвечает за 60 мин.
Кирилл – представитель в Амстердаме
На экскурсии по музею, где собрана крупнейшая коллекция работ Ван Гога, вы получите ключ к пониманию личности художника и его противоречивого творчества.

Мы проследим связь между биографией Ван Гога и эволюцией его стиля, рассмотрим детали знаменитых шедевров и шаг за шагом погрузимся в мир «Звёздной ночи» и неувядающих «Подсолнухов».
Музей Ван Гога — прогулка длиною в жизнь
Музей Ван Гога — прогулка длиною в жизнь

Что вас ожидает

Эволюция творчества — от Голландии до Франции
Музей Ван Гога — обладатель крупнейшей в мире коллекции творчества художника. Более 200 полотен, 500 рисунков и набросков, около тысячи писем — и мы исследуем ключевые из них! Вам откроется история Ван Гога, которая началась в Голландии и закончилась во Франции. Хронологически выверенная экспозиция позволит рассмотреть каждый из пяти периодов жизни и работы художника: Нидерланды, Париж, Арль, Сен-Реми и Овер-сюр-Уаз. Кроме того, в музее вы встретите работы не менее известных современников Ван Гога, собранные самим художником. Полотна Гогена, Тулуз-Лотрека, Моне, Мане, Синьяка и Писсаро позволят нам не только проследить развитие стиля Ван Гога, но и сравнить его картины с работами тех, кто вдохновлял его и сам черпал вдохновение из его творчества.

Разгадать личность Ван Гога через его полотна
За два часа перед вами предстанет вся жизнь художника — с её взлетами, падениями и состояниями крайности, которые нашли отражение на культовых полотнах. Вы поймете, почему картины Ван Гога так разительно отличаются по настроению и колориту: от темных голландских зарисовок до «симфонии света» — неувядающих Подсолнухов. Мы поговорим о многочисленных автопортретах Ван Гога, о времени, которое он провел в южной Франции, и о том, почему он написал «Цветущие ветки миндаля». А шедевры «Едоки картофеля» и «Спальня», цитаты из писем и звуковые фрагменты лучше любой книги ответят на вопросы о художнике.

Организационные детали

  • Билеты в музей не входят в стоимость экскурсии и покупаются самостоятельно: 19 евро/взрослый, детям до 18 лет — бесплатно
  • Желательно приобрести билеты заранее, за 3-5 дней до экскурсии. Сделать это можно на сайте музея.
  • После бронирования экскурсии я вышлю вам ссылку для заказа билетов. Для гида билет не нужен.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Музей Ван Гога — прогулка длиною в жизнь
Музей Ван Гога — прогулка длиною в жизнь

Экскурсия проводится в пятницу в 18:00, в субботу в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Место встречи для начала в музее Ван Гога.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Кирилл
Кирилл
Отдых — наша профессия! В нашей команде лучшие гиды в Амстердаме и Нидерландах с необходимыми лицензиями, опытом, неудержимой энергией и любовью к своей профессии. Наша отличительная черта — это индивидуальный подход к каждому путешественнику. На экскурсиях мы гарантируем профессионализм, пунктуальность, комфортный транспорт и высокий уровень организации. Мы знаем, как подарить незабываемые впечатления, и с радостью поможем вам увидеть ту Голландию, о которой вы мечтали.
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4 отзыва оставили туристы

1 февраля 2020
Была на этой экскурсии с Гидом Ириной. Хотя я была одна, экскурсия все равно состоялась. Было очень приятно, что ее не отменили. 1, 5 часа нахождения в музее пролетели незаметно. Переходя от одного полотна к другому Ирина поэтапно рассказала и про всю жизнь Ван Гога и как менялась его живопись. Рассказывала как официальные версии событий, так и не официальные. Было очень интересно и хотя, я читала ранее биографию Ван Гога, узнала для себя и много нового. Спасибо за такую интересную экскурсию!
26 января 2020
Музей замечательный, экскурсия очень понравилась, прекрасный гид Ирина. Не рекомендуем покупать билеты на последний сеанс, который начинается в 15. 30. Мы были в субботу, музей закрыли в 17. 00, т. е. времени катастрафически не хватило. После 17. 00 всех посетителей попросили покинуть музей.
16 ноября 2019
Очень рекомендуем брать экскурсию при посещении музея Ван Гога. Только так вы сможете приблизиться к пониманию этого художника. Огромное спасибо гиду Анне!
7 октября 2019
Прекрасный экскурсовод Анна. Рекомендую.

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