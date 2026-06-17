4 отзыва оставили туристы

Музей Ван Гога — обладатель крупнейшей в мире коллекции творчества художника. Более 200 полотен, 500 рисунков и набросков, около тысячи писем — и мы исследуем ключевые из них! Вам откроется история Ван Гога, которая началась в Голландии и закончилась во Франции. Хронологически выверенная экспозиция позволит рассмотреть каждый из пяти периодов жизни и работы художника: Нидерланды, Париж, Арль, Сен-Реми и Овер-сюр-Уаз. Кроме того, в музее вы встретите работы не менее известных современников Ван Гога, собранные самим художником. Полотна Гогена, Тулуз-Лотрека, Моне, Мане, Синьяка и Писсаро позволят нам не только проследить развитие стиля Ван Гога, но и сравнить его картины с работами тех, кто вдохновлял его и сам черпал вдохновение из его творчества.
Разгадать личность Ван Гога через его полотна
За два часа перед вами предстанет вся жизнь художника — с её взлетами, падениями и состояниями крайности, которые нашли отражение на культовых полотнах. Вы поймете, почему картины Ван Гога так разительно отличаются по настроению и колориту: от темных голландских зарисовок до «симфонии света» — неувядающих Подсолнухов. Мы поговорим о многочисленных автопортретах Ван Гога, о времени, которое он провел в южной Франции, и о том, почему он написал «Цветущие ветки миндаля». А шедевры «Едоки картофеля» и «Спальня», цитаты из писем и звуковые фрагменты лучше любой книги ответят на вопросы о художнике.
Организационные детали
Билеты в музей не входят в стоимость экскурсии и покупаются самостоятельно: 25 евро/взрослый, детям до 18 лет — бесплатно
Желательно приобрести билеты заранее, за 3-5 дней до экскурсии. Сделать это можно на сайте музея.
После бронирования экскурсии я вышлю вам ссылку для заказа билетов. Для гида билет не нужен.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в среду и субботу в 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€107
Для бронирования достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В музее Ван Гога
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2442 туристов
Отдых — наша профессия!
В нашей команде лучшие гиды в Амстердаме и Нидерландах с необходимыми лицензиями, опытом, неудержимой энергией и любовью к своей профессии.
Наша отличительная черта — это индивидуальный подход к читать дальшеуменьшить
каждому путешественнику.
На экскурсиях мы гарантируем профессионализм, пунктуальность, комфортный транспорт и высокий уровень организации. Мы знаем, как подарить незабываемые впечатления, и с радостью поможем вам увидеть ту Голландию, о которой вы мечтали.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
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Irina
Хочу сказать большое спасибо Анне за очень интересную экскурсию по музею Ван Гога! Было видно, что она искренне любит своё дело и умеет увлечь рассказом. Благодаря Анне картины и история жизни Ван Гога стали гораздо ближе и понятнее. Экскурсия прошла легко, живо, как будто прогулялась с умной подругой😉Спасибо за тёплую атмосферу!
Кирилл
Ответ организатора:
Спасибо вам ❤️
Сравнение с прогулкой в компании умной подруги нам особенно понравилось 😊 Именно в такие моменты понимаешь, что история Ван Гога перестаёт быть просто биографией художника и становится чем-то очень личным. ✨
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Е
Екатерина
Очень благодарны Анне за экскурсию. Были с дочкой 15 лет. Экскурсия продуманная, содержательная. С одной стороны, Анна очень хорошо держала наш фокус, не перенасыщала информацией, хорошо расставляла акценты. С другой, читать дальшеуменьшить
видно, что про Ван Гога Анна знает сильно больше, чем предполагает 2 часовая экскурсия, поэтому ни один вопрос про жизнь, отношения, друзей, болезнь, смерть художника не остался без ответа. А ещё Анна знает много про Ван Гога того, о чем не принято говорить. В общем это было живо, интересно, время пролетело незаметно, что для меня показатель качества. И ещё Анна просто позитивный человек, с которым приятно общаться)
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Е
Екатерина
Благодарю Кирилла за организацию отдыха в Амстердаме, отдельно хочу отметить прекрасного гида и человека-Анну! Экскурсия в музей Ван Гога произвела огромное впечатление: два часа с ней пролетели незаметно, открыли для себя много нового и интересного. Рекомендую все возможные экскурсии с ребятами!!!
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Ирина
Мы с супругом очень любим творчество Ван Гога и конечно, посещение музея голландского художника, было одной из мечт. Не знаю, как нам так повезло, но нашим гидом была Анна! Анна читать дальшеуменьшить
-эталон экскурсовода- идеал)))) Начиная от встречи, отношения к участникам- между прочим разного возраста и подготовки, до безупречной подачи материала, просто браво!!! Интереснейшее повествование, колоссальные знания, блестящее владение материалом)Анна захватила наше вниманием от начала и до конца, отвлекаться не хотелось никому) С экскурсии выходили под огромным впечатлением и прекраснейшим настроением!
Кирилл
Ответ организатора:
Спасибо вам за такой тёплый и искренний отзыв ❤️
Очень рады, что посещение музея стало особенным, а экскурсия оставила такие сильные впечатления. Это именно тот результат, к которому мы стремимся 😊
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Ю
Юлия
Благодарим организаторов и прекрасного экскурсовода Анну за интересную экскурсию по музею Ван Гога. Анна рассказала много интересного о жизни живописца и его работах, обращая наше внимание на детали для лучшего понимания личности и творчества живописца. Увлекательной экскурсия была не только для взрослых но и дети слушали информацию с большим интересом. Очень рекомендуем!
Кирилл
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой тёплый отзыв!
Очень рады, что экскурсия была интересна и взрослым, и детям – это особенно ценно. Здорово, что получилось по-настоящему прочувствовать творчество и личность художника 😊
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Д
Дмитрий
Спасибо, очень интересно
Кирилл
Ответ организатора:
Спасибо! Очень рады, что вам было интересно 😊 именно за такими впечатлениями и приходят на экскурсии
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