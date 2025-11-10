Мои заказы

Музей Ван Гога: входной билет и аудиоэкскурсия

Добро пожаловать в музей Ван Гога! Погрузитесь в историю и творчество Винсента, узнайте о его жизни и вдохновитесь его уникальным взглядом на мир
Музей Ван Гога в Амстердаме предлагает уникальную возможность увидеть самую большую коллекцию его работ. Более 200 картин, 500 рисунков и 750 писем раскрывают тайны его творчества. Узнайте, как Ван Гог смотрел на мир, и что вдохновляло его. Аудиоэкскурсия поможет глубже понять его жизнь и творчество. Входной билет уже включён, просто скачайте приложение и наслаждайтесь искусством без интернета

5 причин купить этот билет

  • 🎨 Самая большая коллекция Ван Гога
  • 📚 Более 750 писем художника
  • 🎧 Удобная аудиоэкскурсия
  • 🖼️ Постоянные и временные выставки
  • 📱 Доступ без интернета
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30

Что можно увидеть

  • Музей Ван Гога

Описание билета

Что вас ожидает

Вы познакомитесь с более чем 200 картинами, 500 рисунками и более чем 750 письмами Ван Гога — и поймёте их значение.
Посетите широкий спектр постоянных и временных выставок и откроете, почему художники и в наши дни равняются на Ван Гога.
Узнаете, на каких художников равнялся сам Винсент Ван Гог и как они повлияли на него.
Глубоко изучите жизнь Ван Гога, его радости и страдания, и вдохновитесь тем, как он смотрел на окружающий мир.
Выясните, почему художник решил отрезать себе ухо. И как это событие отразилось на его творчестве.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом.
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.

Как попасть в музей

  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа.
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • В стоимость экскурсии включён входной билет в музей Ван Гога.
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет + аудиоэкскурсия€69
Дети до 17 лет + аудиоэкскурсия€9
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В музее Ван Гога
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Амстердаме
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
читать дальше

и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Амстердама

