Музей Ван Гога в Амстердаме предлагает уникальную возможность увидеть самую большую коллекцию его работ. Более 200 картин, 500 рисунков и 750 писем раскрывают тайны его творчества. Узнайте, как Ван Гог смотрел на мир, и что вдохновляло его. Аудиоэкскурсия поможет глубже понять его жизнь и творчество. Входной билет уже включён, просто скачайте приложение и наслаждайтесь искусством без интернета
Что можно увидеть
- Музей Ван Гога
Описание билета
Что вас ожидает
Вы познакомитесь с более чем 200 картинами, 500 рисунками и более чем 750 письмами Ван Гога — и поймёте их значение.
Посетите широкий спектр постоянных и временных выставок и откроете, почему художники и в наши дни равняются на Ван Гога.
Узнаете, на каких художников равнялся сам Винсент Ван Гог и как они повлияли на него.
Глубоко изучите жизнь Ван Гога, его радости и страдания, и вдохновитесь тем, как он смотрел на окружающий мир.
Выясните, почему художник решил отрезать себе ухо. И как это событие отразилось на его творчестве.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом.
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Как попасть в музей
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа.
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- В стоимость экскурсии включён входной билет в музей Ван Гога.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
Стоимость билета
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
