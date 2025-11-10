Что вас ожидает

Вы познакомитесь с более чем 200 картинами, 500 рисунками и более чем 750 письмами Ван Гога — и поймёте их значение.

Посетите широкий спектр постоянных и временных выставок и откроете, почему художники и в наши дни равняются на Ван Гога.

Узнаете, на каких художников равнялся сам Винсент Ван Гог и как они повлияли на него.

Глубоко изучите жизнь Ван Гога, его радости и страдания, и вдохновитесь тем, как он смотрел на окружающий мир.

Выясните, почему художник решил отрезать себе ухо. И как это событие отразилось на его творчестве.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом.

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.

Как попасть в музей

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа.

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.

Важно