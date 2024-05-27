1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия в Rijksmuseum: Секреты голландских мастеров
Откройте мир голландской живописи XVII века в уникальной экскурсии с экспертом. История и искусство оживут перед вами
Начало: Внутри здания музея
«Черты, свойственные характеру голландцев 17 века, вы подметите и в поведении сегодняшних обитателей города, как только выйдете из музея»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
В гостях у Винсента: эксклюзивная экскурсия в музей Ван Гога
Погрузитесь в мир Винсента Ван Гога, узнайте его историю и вдохновитесь произведениями великого художника
Начало: Музей Ван Гога
«Билет в музей оплачивается отдельно: 22 евро с человека (детям до 18 лет — бесплатно)»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от €174 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Первые шаги в Амстердаме: эксклюзивное путешествие по столице
Ваш личный гид по Амстердаму: от площади Дам до самых высоких качелей Европы. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: На Amsterdam Central Station
«Вы узнаете о коллекции старейшего филиала Музея мадам Тюссо и его нидерландских особенностях»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Амстердаме: глубокое погружение в мир Ван Гога
Исследуйте жизнь и творчество Ван Гога в Амстердаме, открывая неизведанные грани его гения
Начало: У входа в музей
«» За полтора часа, проведенные в музее, мы с вами разберемся — могут, или нет»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивный тур по Rijksmuseum с экспертом искусства
Исследуйте шедевры Рембрандта и сокровища голландского искусства в компании знающего искусствоведа
«Приглашаю вас в путешествие по залам главного музея страны»
10 июня в 15:30
14 июня в 10:30
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия Тайна Подсолнухов в музее Ван Гога, Амстердам
Посетите Музей Ван Гога в Амстердаме и узнайте, почему его картины так привлекают всех. Прогулка по Музейной площади и увлекательные истории о художнике
Начало: Внутри музея
«Предлагаю встретиться в самом известном месте Амстердама – около гигантских букв IAMSTERDAM на Музейной площади Museumplein»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€180 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Необычные музеи Амстердама: гурманско-музейная прогулка
Приглашаем на уникальную прогулку по необычным музеям Амстердама, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и удовольствия
«От сумок до тюльпанов: необычные музеи города»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€225 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Музей Ван Гога в Амстердаме: прогулка сквозь эпохи искусства
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Музею Ван Гога, где каждое полотно расскажет свою историю о жизни и творчестве великого художника
Начало: В музее Ван Гога
«Музей Ван Гога — обладатель крупнейшей в мире коллекции творчества художника»
Расписание: в среду и субботу в 15:00
12 июня в 15:00
15 июня в 15:00
€67 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Ночной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчин
Голландские мужчины XVI и XVII веков в произведениях музея
Начало: Место встречи - внутри музея в атриуме у входа в м...
«Стоимость билета в музей — €22,50 с человека»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Рейксмузеум: шедевры Золотого века в деталях
Погрузитесь в атмосферу Голландского Золотого века, наслаждаясь шедеврами Рембрандта и Вермеера в Rijksmuseum. Индивидуальная экскурсия по Амстердаму
«Гордость Государственного музея составляют не только картины»
18 июня в 10:30
25 июня в 10:30
€125 за всё до 12 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан
Раскрыть секреты кривых зданий Амстердама, побывать в доме на воде и заглянуть в Музей сыра
Начало: На вокзальной площади
«Заглянем в Музей сыра, где вы сможете продегустировать и приобрести традиционные голландские сыры, некоторым видам которых уже свыше 600 лет»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
170€119 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
Узнать, почему так почётно быть йорданцем, и поговорить о жизни голландского гения в его музее
«А также расскажу о самых крупных кражах в стенах музея и о том, как помпезно жители Амстердама чтят память художника»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
€400 за всё до 8 чел.
Мини-группа
2 часа
Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
Начало: Museumplein 6, 1071 DJ Amsterdam
«На экскурсии по музею, где собрана крупнейшая коллекция работ Ван Гога, вы получите ключ к пониманию личности художника и его противоречивого творчества»
Расписание: Экскурсия проходит, в субботу в 15:30
15 июня в 15:30
22 июня в 15:30
€68 за человека
Индивидуальная
3 часа
Гастро-прогулка по городу и Рейксмузеуму
Познакомиться с местной кухней и голландской живописью и узнать о вкусовых пристрастиях амстердамцев
Начало: Площадь Рембрандта
«А на десерт вас ждет яблочный пирог в музее — лучший в Амстердаме»
10 июня в 13:00
14 июня в 13:00
€230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Амстердам по обе стороны витрин
Познакомиться с культурой города через винтажные магазины и галереи современного дизайна
Начало: Центральный район Амстердама
«Мы посетим винтажные магазины, популярные моллы и салоны аристократической моды, история каждого из которых приравнивает его к музею, и я вам ее расскажу»
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Зеленое солнце» Ван Гога. Экскурсия по музею
Начало: Museumplein 6, 1071 DJ Amsterdam
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от €350 за человека
Индивидуальная
3 часа
Музейный тур по Северной Голландии
Раскрыть тайны мельниц Заансе-Сханса, а также секреты производства сыров и деревянных башмаков
Начало: Из вашей гостиницы или аэропорта
«Эта маленькая лавка-музей откроет нам секреты торговли в 19 веке»
1 авг в 11:00
2 авг в 11:30
€290 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита27 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия с Анной - она великолепный рассказчик с глубокими знаниями в области искусства. Так что мы получили
- ААлександр21 мая 2024Отличная экскурсия! Спасибо Заре за познавательную прогулку, понравилось всем, включая ребенка!
- ИИван20 мая 2024Экскурсия очень понравилась, все объяснили и показали понятным и доступным языком. Зара провела экскурсию на сплошном позитиве, мы с семьей очень довольны
- ННаталья15 мая 2024Мы были первый раз в музее 6 лет назад без гида и если честно ничего не запомнили. С Еленой мы увидели самое интересное!!! Отличный маршрут, интересное повествование и очень приятный человек! 100% рекомендую!
- ННаталья15 мая 2024Амстердам с Татьяной обязательно! Любые экскурсии!!! Мы были на двух экскурсиях по району Йордан и музей Ван Гог. Второй день мы поехали
- ААнастасия10 мая 2024Впечатлений море! Зара отличный гид! Спасибо тебе большое, что внесла вклад в наши воспоминания!
- MMarija5 мая 2024Prijatnaja beseda, mnogo interesnyx faktov, uvlekatelnyj ekskurs v ziznj xudožnika.Rekomenduju
- ААбдул3 мая 2024Наш гид Анна, очень профессионально провела экскурсию по музею, рассказала о жизни и творчестве художника. Было крайне интересно и доброжелательно. Рекомендовано к посещению с Анной. Спасибо
- ААлена26 апреля 2024Вчера мы познакомились с гидом Александра! Удивительно глубокий, знающий и прекрасно излагающий материал. Очень приятная и легкая в общении и легко идет на контакт.
- ЕЕкатерина24 апреля 2024Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень доступная и понятная подача информации. Большая благодарность Анне! Получили удовольствие от экскурсии и наполнились приятными эмоциями.
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Музеи»
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