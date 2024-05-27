Музеи и искусство Амстердама

Найдено 17 экскурсий в категории «Музеи» в Амстердаме на русском языке, цены от €67, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Получить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведом
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Rijksmuseum: Секреты голландских мастеров
Откройте мир голландской живописи XVII века в уникальной экскурсии с экспертом. История и искусство оживут перед вами
Начало: Внутри здания музея
«Черты, свойственные характеру голландцев 17 века, вы подметите и в поведении сегодняшних обитателей города, как только выйдете из музея»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 10 чел.
Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в Амстердаме
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
В гостях у Винсента: эксклюзивная экскурсия в музей Ван Гога
Погрузитесь в мир Винсента Ван Гога, узнайте его историю и вдохновитесь произведениями великого художника
Начало: Музей Ван Гога
«Билет в музей оплачивается отдельно: 22 евро с человека (детям до 18 лет — бесплатно)»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 174 за всё до 10 чел.
Первые шаги в Амстердаме
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
116 отзывов
Первые шаги в Амстердаме: эксклюзивное путешествие по столице
Ваш личный гид по Амстердаму: от площади Дам до самых высоких качелей Европы. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: На Amsterdam Central Station
«Вы узнаете о коллекции старейшего филиала Музея мадам Тюссо и его нидерландских особенностях»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Понять Ван Гога
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Экскурсия в Амстердаме: глубокое погружение в мир Ван Гога
Исследуйте жизнь и творчество Ван Гога в Амстердаме, открывая неизведанные грани его гения
Начало: У входа в музей
«» За полтора часа, проведенные в музее, мы с вами разберемся — могут, или нет»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
250 за всё до 10 чел.
Лучшее в Rijksmuseum с искусствоведом
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Эксклюзивный тур по Rijksmuseum с экспертом искусства
Исследуйте шедевры Рембрандта и сокровища голландского искусства в компании знающего искусствоведа
«Приглашаю вас в путешествие по залам главного музея страны»
10 июня в 15:30
14 июня в 10:30
180 за всё до 10 чел.
Тайна Подсолнухов
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Экскурсия Тайна Подсолнухов в музее Ван Гога, Амстердам
Посетите Музей Ван Гога в Амстердаме и узнайте, почему его картины так привлекают всех. Прогулка по Музейной площади и увлекательные истории о художнике
Начало: Внутри музея
«Предлагаю встретиться в самом известном месте Амстердама – около гигантских букв IAMSTERDAM на Музейной площади Museumplein»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
180 за всё до 15 чел.
Необычные музеи Амстердама
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Необычные музеи Амстердама: гурманско-музейная прогулка
Приглашаем на уникальную прогулку по необычным музеям Амстердама, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и удовольствия
«От сумок до тюльпанов: необычные музеи города»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
225 за всё до 5 чел.
Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
Мини-группа
2 часа
11 отзывов
Музей Ван Гога в Амстердаме: прогулка сквозь эпохи искусства
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Музею Ван Гога, где каждое полотно расскажет свою историю о жизни и творчестве великого художника
Начало: В музее Ван Гога
«Музей Ван Гога — обладатель крупнейшей в мире коллекции творчества художника»
Расписание: в среду и субботу в 15:00
12 июня в 15:00
15 июня в 15:00
67 за человека
Ночной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчин
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Ночной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчин
Голландские мужчины XVI и XVII веков в произведениях музея
Начало: Место встречи - внутри музея в атриуме у входа в м...
«Стоимость билета в музей — €22,50 с человека»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
120 за всё до 10 чел.
Рейксмузеум: шедевры Золотого века в деталях
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Рейксмузеум: шедевры Золотого века в деталях
Погрузитесь в атмосферу Голландского Золотого века, наслаждаясь шедеврами Рембрандта и Вермеера в Rijksmuseum. Индивидуальная экскурсия по Амстердаму
«Гордость Государственного музея составляют не только картины»
18 июня в 10:30
25 июня в 10:30
125 за всё до 12 чел.
Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан
Раскрыть секреты кривых зданий Амстердама, побывать в доме на воде и заглянуть в Музей сыра
Начало: На вокзальной площади
«Заглянем в Музей сыра, где вы сможете продегустировать и приобрести традиционные голландские сыры, некоторым видам которых уже свыше 600 лет»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
170119 за всё до 4 чел.
Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
Узнать, почему так почётно быть йорданцем, и поговорить о жизни голландского гения в его музее
«А также расскажу о самых крупных кражах в стенах музея и о том, как помпезно жители Амстердама чтят память художника»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
400 за всё до 8 чел.
Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
Начало: Museumplein 6, 1071 DJ Amsterdam
«На экскурсии по музею, где собрана крупнейшая коллекция работ Ван Гога, вы получите ключ к пониманию личности художника и его противоречивого творчества»
Расписание: Экскурсия проходит, в субботу в 15:30
15 июня в 15:30
22 июня в 15:30
68 за человека
Гастро-прогулка по городу и Рейксмузеуму
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Гастро-прогулка по городу и Рейксмузеуму
Познакомиться с местной кухней и голландской живописью и узнать о вкусовых пристрастиях амстердамцев
Начало: Площадь Рембрандта
«А на десерт вас ждет яблочный пирог в музее — лучший в Амстердаме»
10 июня в 13:00
14 июня в 13:00
230 за всё до 6 чел.
Амстердам по обе стороны витрин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Амстердам по обе стороны витрин
Познакомиться с культурой города через винтажные магазины и галереи современного дизайна
Начало: Центральный район Амстердама
«Мы посетим винтажные магазины, популярные моллы и салоны аристократической моды, история каждого из которых приравнивает его к музею, и я вам ее расскажу»
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
150 за всё до 6 чел.
«Зеленое солнце» Ван Гога. Экскурсия по музею
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
«Зеленое солнце» Ван Гога. Экскурсия по музею
Начало: Museumplein 6, 1071 DJ Amsterdam
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 350 за человека
Музейный тур по Северной Голландии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Музейный тур по Северной Голландии
Раскрыть тайны мельниц Заансе-Сханса, а также секреты производства сыров и деревянных башмаков
Начало: Из вашей гостиницы или аэропорта
«Эта маленькая лавка-музей откроет нам секреты торговли в 19 веке»
1 авг в 11:00
2 авг в 11:30
290 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    27 мая 2024
    Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в Амстердаме
    Нам очень понравилась экскурсия с Анной - она великолепный рассказчик с глубокими знаниями в области искусства. Так что мы получили
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    не только полное представление о Ван Гоге, но и гораздо более ценное - искреннее и теплое человеческое общение. Нам было настолько хорошо и интересно, что мы не заметили, как пролетели два часа, и даже немного задержались. Могу только от всего сердца рекомендовать Анну!

  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Первые шаги в Амстердаме
    Отличная экскурсия! Спасибо Заре за познавательную прогулку, понравилось всем, включая ребенка!
  • И
    Иван
    20 мая 2024
    Первые шаги в Амстердаме
    Экскурсия очень понравилась, все объяснили и показали понятным и доступным языком. Зара провела экскурсию на сплошном позитиве, мы с семьей очень довольны
  • Н
    Наталья
    15 мая 2024
    Лучшее в Rijksmuseum с искусствоведом
    Мы были первый раз в музее 6 лет назад без гида и если честно ничего не запомнили. С Еленой мы увидели самое интересное!!! Отличный маршрут, интересное повествование и очень приятный человек! 100% рекомендую!
  • Н
    Наталья
    15 мая 2024
    Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог
    Амстердам с Татьяной обязательно! Любые экскурсии!!! Мы были на двух экскурсиях по району Йордан и музей Ван Гог. Второй день мы поехали
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    в голландскую глубинку и парк тюльпанов. Абсолютно незабываемые экскурсии!!! Татьяна все подстраивала под наши интересы и пожелания. Красивый тембр голоса и интересные рассказы, отличный маршрут, все во время и по делу! Ну а как она заботилась о нас чтоб мы не промокли под дождем заслуживает особой нашей благодарности! Наша группа от 14 до 50 лет и все в полном восторге. Спрашивайте у нее другие экскурсии! Она помогла нам арендовать лодку-очень увлекательно! Танечка спасибо от нас всех,за замечательно проведенное время!

  • А
    Анастасия
    10 мая 2024
    Первые шаги в Амстердаме
    Впечатлений море! Зара отличный гид! Спасибо тебе большое, что внесла вклад в наши воспоминания!
  • M
    Marija
    5 мая 2024
    Понять Ван Гога
    Prijatnaja beseda, mnogo interesnyx faktov, uvlekatelnyj ekskurs v ziznj xudožnika.Rekomenduju
  • А
    Абдул
    3 мая 2024
    Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
    Наш гид Анна, очень профессионально провела экскурсию по музею, рассказала о жизни и творчестве художника. Было крайне интересно и доброжелательно. Рекомендовано к посещению с Анной. Спасибо
  • А
    Алена
    26 апреля 2024
    Получить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведом
    Вчера мы познакомились с гидом Александра! Удивительно глубокий, знающий и прекрасно излагающий материал. Очень приятная и легкая в общении и легко идет на контакт.
  • Е
    Екатерина
    24 апреля 2024
    Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень доступная и понятная подача информации. Большая благодарность Анне! Получили удовольствие от экскурсии и наполнились приятными эмоциями.
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень доступная и понятная подача информации. Большая благодарность Анне! Получили удовольствиеЭкскурсия прошла на одном дыхании. Очень доступная и понятная подача информации. Большая благодарность Анне! Получили удовольствие

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Музеи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
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  2. Площадь Дам
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  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
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