Индивидуальная 2 часа 23 отзыва Индивидуальная экскурсия в Rijksmuseum: Секреты голландских мастеров Откройте мир голландской живописи XVII века в уникальной экскурсии с экспертом. История и искусство оживут перед вами Начало: Внутри здания музея «Черты, свойственные характеру голландцев 17 века, вы подметите и в поведении сегодняшних обитателей города, как только выйдете из музея» € 250 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 18 отзывов В гостях у Винсента: эксклюзивная экскурсия в музей Ван Гога Погрузитесь в мир Винсента Ван Гога, узнайте его историю и вдохновитесь произведениями великого художника Начало: Музей Ван Гога «Билет в музей оплачивается отдельно: 22 евро с человека (детям до 18 лет — бесплатно)» от € 174 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 116 отзывов Первые шаги в Амстердаме: эксклюзивное путешествие по столице Ваш личный гид по Амстердаму: от площади Дам до самых высоких качелей Европы. Незабываемые впечатления гарантированы Начало: На Amsterdam Central Station «Вы узнаете о коллекции старейшего филиала Музея мадам Тюссо и его нидерландских особенностях» € 150 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 28 отзывов Экскурсия в Амстердаме: глубокое погружение в мир Ван Гога Исследуйте жизнь и творчество Ван Гога в Амстердаме, открывая неизведанные грани его гения Начало: У входа в музей «» За полтора часа, проведенные в музее, мы с вами разберемся — могут, или нет» € 250 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Эксклюзивный тур по Rijksmuseum с экспертом искусства Исследуйте шедевры Рембрандта и сокровища голландского искусства в компании знающего искусствоведа «Приглашаю вас в путешествие по залам главного музея страны» € 180 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 30 отзывов Экскурсия Тайна Подсолнухов в музее Ван Гога, Амстердам Посетите Музей Ван Гога в Амстердаме и узнайте, почему его картины так привлекают всех. Прогулка по Музейной площади и увлекательные истории о художнике Начало: Внутри музея «Предлагаю встретиться в самом известном месте Амстердама – около гигантских букв IAMSTERDAM на Музейной площади Museumplein» € 180 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Необычные музеи Амстердама: гурманско-музейная прогулка Приглашаем на уникальную прогулку по необычным музеям Амстердама, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и удовольствия «От сумок до тюльпанов: необычные музеи города» € 225 за всё до 5 чел.

Мини-группа 2 часа 11 отзывов Музей Ван Гога в Амстердаме: прогулка сквозь эпохи искусства Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Музею Ван Гога, где каждое полотно расскажет свою историю о жизни и творчестве великого художника Начало: В музее Ван Гога «Музей Ван Гога — обладатель крупнейшей в мире коллекции творчества художника» Расписание: в среду и субботу в 15:00 € 67 за человека

Индивидуальная 1.5 часа 4 отзыва Ночной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчин Голландские мужчины XVI и XVII веков в произведениях музея Начало: Место встречи - внутри музея в атриуме у входа в м... «Стоимость билета в музей — €22,50 с человека» € 120 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 11 отзывов Рейксмузеум: шедевры Золотого века в деталях Погрузитесь в атмосферу Голландского Золотого века, наслаждаясь шедеврами Рембрандта и Вермеера в Rijksmuseum. Индивидуальная экскурсия по Амстердаму «Гордость Государственного музея составляют не только картины» € 125 за всё до 12 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Нетуристический Амстердам. Прогулка по району Йордан Раскрыть секреты кривых зданий Амстердама, побывать в доме на воде и заглянуть в Музей сыра Начало: На вокзальной площади «Заглянем в Музей сыра, где вы сможете продегустировать и приобрести традиционные голландские сыры, некоторым видам которых уже свыше 600 лет» 170 € 119 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв Две гордости Амстердама: район Йордан и Ван Гог Узнать, почему так почётно быть йорданцем, и поговорить о жизни голландского гения в его музее «А также расскажу о самых крупных кражах в стенах музея и о том, как помпезно жители Амстердама чтят память художника» € 400 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 1 отзыв Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь Начало: Museumplein 6, 1071 DJ Amsterdam «На экскурсии по музею, где собрана крупнейшая коллекция работ Ван Гога, вы получите ключ к пониманию личности художника и его противоречивого творчества» Расписание: Экскурсия проходит, в субботу в 15:30 € 68 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Гастро-прогулка по городу и Рейксмузеуму Познакомиться с местной кухней и голландской живописью и узнать о вкусовых пристрастиях амстердамцев Начало: Площадь Рембрандта «А на десерт вас ждет яблочный пирог в музее — лучший в Амстердаме» € 230 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Амстердам по обе стороны витрин Познакомиться с культурой города через винтажные магазины и галереи современного дизайна Начало: Центральный район Амстердама «Мы посетим винтажные магазины, популярные моллы и салоны аристократической моды, история каждого из которых приравнивает его к музею, и я вам ее расскажу» € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа «Зеленое солнце» Ван Гога. Экскурсия по музею Начало: Museumplein 6, 1071 DJ Amsterdam Расписание: В любой день по запросу от € 350 за человека