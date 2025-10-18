Рейксмузеум в Амстердаме - это уникальная возможность погрузиться в золотой век голландской живописи. На экскурсии вас ждут работы Рембрандта, Франса Халса, Яна Вермеера и других мастеров 17 века. Узнайте, почему
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные картины золотого века
- 🖼️ Работы Рембрандта и Вермеера
- 🔍 Тайны голландских букетов
- 🕰️ Погружение в атмосферу 17 века
- 🖌️ Вклад в мировое культурное наследие
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Рейксмузеум
Описание экскурсии
Национальная галерея хранит самое обширное собрание работ золотого века голландской живописи. Это картины художников, внёсших свой вклад в мировое культурное наследие и повлиявших на развитие искусства.
Вас ждут мастера 17 века:
- Рембрандт
- Франс Халс
- Ян Вермеер
- Ян Стен
- и целый ряд малых голландцев
Вы узнаете:
- почему на лицах нет эмоций, а супружеские пары почти никогда не изображают рядом на одном холсте
- в чём тайна голландских букетов и что было самым дорогим на столах у зажиточных бюргеров
- кто давал названия картинам и почему знаменитый «Ночной дозор» на самом деле происходит днём
- что было вместо телевизора в 17 веке и чем ещё развлекали себя голландцы
- откуда брались краски и почему было так мало художниц
- чем вообще отличается гений от хорошего живописца
Организационные детали
- Билеты оплачиваются дополнительно (взрослый — €22,50, дети до 18 лет включительно — бесплатно). Билет для гида не нужен
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Музейной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Амстердаме
Провели экскурсии для 2251 туриста
Отдых — наша профессия! В нашей команде лучшие гиды в Амстердаме и Нидерландах с необходимыми лицензиями, опытом, неудержимой энергией и любовью к своей профессии. Наша отличительная черта — это индивидуальный подход к
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
P
Polina
18 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Анна — настоящий профессионал: рассказывает интересно, с чувством меры, не перегружая деталями. Нам было важно, чтобы экскурсия длилась ровно два часа — у нас были планы, о чём мы предупредили в начале. Анна отлично сориентировалась: рассказ не пострадал, а мы везде успели!))
Е
Екатерина
23 авг 2025
Прекрасный гид Анна провела нам экскурсию в Рейкс музеум по теме «Золотой век голландского искусства». Очень понравилась экскурсия, знающий свое дело гид, интересно слушать и много интересных фактов о картинах и личной жизни художников! Два часа пролетели быстро! Рекомендуем всем! Обязательно вернемся чтобы сходить в музей Ван Гога, надеемся тоже с этим гидом!
В
Виталия
28 июл 2025
Нам очень понравилась экскурсия с Анной!
У Анны потрясающая харизма, её можно слушать бесконечно!!!
Интересно, увлекательно рассказывает про картины.
Дети тоже были заинтересованы!
У Анны потрясающая харизма, её можно слушать бесконечно!!!
Интересно, увлекательно рассказывает про картины.
Дети тоже были заинтересованы!
А
Андрей
27 июл 2025
Нашу экскурсию проводила гид Анна - не только отличный специалист в своем деле (что как частые путешественники знаем бывает не каждый раз), но и интересный собеседник, и приятный человек с прекрасным чувством юмора, спасибо!!
А
Анна
25 июн 2025
Были на экскурсии в Рейксмузее с Анной — очень приятное впечатление. Понравилось, как спокойно и понятно Анна проводит экскурсии, делая акцент на самых интересных моментах.
До этого были с ней в музее Ван Гога — тоже остались довольны. В обоих случаях чувствуется, что Анна любит своё дело и умеет заинтересовать. Рекомендуем!
До этого были с ней в музее Ван Гога — тоже остались довольны. В обоих случаях чувствуется, что Анна любит своё дело и умеет заинтересовать. Рекомендуем!
М
Мария
15 мая 2025
Нам очень повезло, экскурсию я бронировала всего за день. Вела Анна, очень приятный человек и грамотный экскурсовод. Люблю такие экскурсии с приятным послевкусием, когда хочется вернуться к этому гиду. Что обязательно мы и сделаем.
А
Александр
7 мая 2025
Были на экскурсии с Анной всей семьей в конце апреля.
Анна помогла попасть в музей быстрей, без стояния в гигантской очереди на вход. И провела экскурсию на одном дыхании. Главный критерий, чтобы нашим детям было интересно, тоже был соблюден.)
Всё хорошо, мы остались экскурсией довольны.
Анна помогла попасть в музей быстрей, без стояния в гигантской очереди на вход. И провела экскурсию на одном дыхании. Главный критерий, чтобы нашим детям было интересно, тоже был соблюден.)
Всё хорошо, мы остались экскурсией довольны.
Герман
3 фев 2025
Интересно, неформально, легко!
Анна отличный гид!
Уже были на ее экскурсии в музее ван Гога.
И вернулись, чтобы сходить в Рейксмузей.
Рекомендуем всем!
Анна отличный гид!
Уже были на ее экскурсии в музее ван Гога.
И вернулись, чтобы сходить в Рейксмузей.
Рекомендуем всем!
А
Анна
31 янв 2025
Анна - отличный гид: погружена в тему на 1000%, но ориентируется на уровень подготовки туриста, не перегружая информацией.
Входит в следующие категории Амстердама
