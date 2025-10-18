P Polina Прекрасная экскурсия! Анна — настоящий профессионал: рассказывает интересно, с чувством меры, не перегружая деталями. Нам было важно, чтобы экскурсия длилась ровно два часа — у нас были планы, о чём мы предупредили в начале. Анна отлично сориентировалась: рассказ не пострадал, а мы везде успели!))

Е Екатерина Прекрасный гид Анна провела нам экскурсию в Рейкс музеум по теме «Золотой век голландского искусства». Очень понравилась экскурсия, знающий свое дело гид, интересно слушать и много интересных фактов о картинах и личной жизни художников! Два часа пролетели быстро! Рекомендуем всем! Обязательно вернемся чтобы сходить в музей Ван Гога, надеемся тоже с этим гидом!

В Виталия Нам очень понравилась экскурсия с Анной!

У Анны потрясающая харизма, её можно слушать бесконечно!!!

Интересно, увлекательно рассказывает про картины.

Дети тоже были заинтересованы!

А Андрей Нашу экскурсию проводила гид Анна - не только отличный специалист в своем деле (что как частые путешественники знаем бывает не каждый раз), но и интересный собеседник, и приятный человек с прекрасным чувством юмора, спасибо!!

А Анна Были на экскурсии в Рейксмузее с Анной — очень приятное впечатление. Понравилось, как спокойно и понятно Анна проводит экскурсии, делая акцент на самых интересных моментах.



До этого были с ней в музее Ван Гога — тоже остались довольны. В обоих случаях чувствуется, что Анна любит своё дело и умеет заинтересовать. Рекомендуем!

М Мария Нам очень повезло, экскурсию я бронировала всего за день. Вела Анна, очень приятный человек и грамотный экскурсовод. Люблю такие экскурсии с приятным послевкусием, когда хочется вернуться к этому гиду. Что обязательно мы и сделаем.

А Александр Были на экскурсии с Анной всей семьей в конце апреля.

Анна помогла попасть в музей быстрей, без стояния в гигантской очереди на вход. И провела экскурсию на одном дыхании. Главный критерий, чтобы нашим детям было интересно, тоже был соблюден.)

Всё хорошо, мы остались экскурсией довольны.

Герман Интересно, неформально, легко!

Анна отличный гид!

Уже были на ее экскурсии в музее ван Гога.

И вернулись, чтобы сходить в Рейксмузей.

Рекомендуем всем!