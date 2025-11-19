Вас ждет хронологическое путешествие по Голландии сквозь века. Гвоздь программы – Мастера 17го века: Рембрандт, Франс Халс, Вермеер, Ян Стейн и целый ряд Малых Голландцев. Как красиво драпируют они шелка и кружева. Как умело ведут к самому главному через незначительные детали. Для ценителей прекрасного!
Описание экскурсииВас ждет хронологическое путешествие по Голландии сквозь века. Гвоздь программы – Мастера 17го века: Рембрандт, Франс Халс, Вермеер, Ян Стейн и целый ряд Малых Голландцев. Как красиво драпируют они шелка и кружева. Как умело ведут к самому главному через незначительные детали. Для ценителей прекрасного! Музей разместился в огромном дворце, построенном в 1885 г. в неоготическом стиле, с бургундскими башнями и скульптурными рельефами. В Ряйксмузеуме собрана уникальная коллекция голландской живописи, скульптуры и прикладного искусства. Помимо работ Рембрандта (здесь вы увидите работы голландского художника, в том числе знаменитые шедевры «Ночной дозор» и «Синдики»), в Ряйксмузеуме собрана замечательная коллекция картин XVII в., вошедшего в историю под названием Золотого века Нидерландов. Большой интерес вызывают работы импрессионистов гаагской и амстердамской школ. Почитатели дельфтской школы найдут в музее великолепные работы художников этой школы. Двери Национальной галереи открыты для всех тех, кто еще не видел «Ночного дозора» Рембрандта или окончательно потерял покой от «Улочки» Яна Вермеера. Самое обширное собрание работ художников Золотого века голландской живописи – внесших свой вклад в мировое культурное наследие и чьё творчество повлияло на развитие искусства по всему миру. Интересные факты и детали Из многочисленных музеев Амстердама, Рейксмузеум – самый знаменитый. Он входит в Топ-20 самых популярных музеев мира, и ежегодно его посещают около 2,5 миллионов туристов. Число объектов основной экспозиции Рейксмузеума – около 8 тысяч. Впечатления: “.. одно из самых красивых зданий мира. . возрождение старых традиций. . ” (Нью Йорк Таймс) “.. триумф интеллекта и чувственности. . ” (Телеграф) Важная информация: Билеты не входят в стоимость экскурсии (взрослый — €22,50, детям до 18 лет включительно — бесплатно). Во время экскурсии мы будем немало ходить и, если это не очень удобно для вас, мы предлагаем взять складные стульчики в музее.
ежедневно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Museumstraat 1, 1071 XX Amsterdam
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Билеты не входят в стоимость экскурсии (взрослый - €22,50, детям до 18 лет включительно - бесплатно)
- Во время экскурсии мы будем немало ходить и, если это не очень удобно для вас, мы предлагаем взять складные стульчики в музее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
