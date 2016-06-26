3 отзыва оставили туристы

Лучшее время для посещения деревни и парка мельниц Заансе Сханс - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует зеленью и цветами. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, здесь также приятно, но может быть прохладнее и дождливее. Зимой посещение возможно, но учтите, что некоторые объекты могут быть закрыты, а погода не всегда благоприятствует прогулкам.

Заансе Сханс не просто экскурсия, это путешествие в прошлое Нидерландов.Представьте себя в традиционной голландской деревне XVII-XVIII веков, где каждый домик и мельница рассказывают свою уникальную историю. Вас ждет не только

знакомство с архитектурой и историей, но и увлекательные мастер-классы. Узнайте, как создаются знаменитые голландские кломпы и почему они до сих пор популярны среди местных жителей. Вас также ожидает дегустация легендарного сыра гауда, который порадует вас своим разнообразием вкусов. Эта экскурсия позволит вам не только увидеть, но и почувствовать настоящую Голландию, ее традиции и культурное наследие. Транспортные расходы и возможный трансфер обсуждаются отдельно, предоставляя вам гибкость в планировании вашего путешествия. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу настоящей Голландии, посетив Заансе Сханс

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Заансе Сханс — это одновременно и парк мельниц (визитная карточка Нидерландов), и фольклорная голландская деревушка. Отличительная черта Заансе Сханс — сохранившиеся деревянные домики XVII — XVIII веков, которые, не разбирая, перевозили сюда из других деревень Голландии. Теперь в некоторых из них расположились сувенирные лавки, а в некоторых до сих пор живут голландцы.

Что вас ожидает

Прогуливаясь по деревне, вы сможете увидеть сохранившуюся отделку этих домиков и полюбоваться аккуратными характерными мостиками, перекинутыми через каналы. Вы увидите мельницы, у каждой из которых свое предназначение: строгать бревна, перемалывать сырье для красок, специи, производить масло или горчицу. И даже откачивать воду. Мы обязательно зайдем в мастерскую, где при вас выточат новый кломп.

Вы узнаете секреты производства «местной обуви», почему голландцы до сих пор носят кломпы, как с их помощью они предлагаю руку и сердце, а также сможете полюбоваться на дошедшие до наших дней забавные образцы этих башмаков. Мы также заглянем на ферму, где вы сможете продегустировать различные виды знаменитого сыра «гауда» (оригинальный, с травами, соусом песто, перцем и разнообразными другими добавками) и купить понравившийся.

Организационные детали