3 отзыва оставили туристы

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Деревня и парк мельниц Заансе Сханс

Вся правда о деревянных башмаках, история и традиции Нидерландов — в гостях у старых мастеров

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

300 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
5
Елена
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Елена – Гид в Амстердаме
Во время поездки в традиционную голландскую деревню вы посетите старинные мастерские и узнаете всю правду о деревянных башмаках, а также познакомитесь с историей 📖 и традициями Нидерландов.
Деревня и парк мельниц Заансе Сханс
Деревня и парк мельниц Заансе Сханс

Заансе Сханс — это одновременно и парк мельниц (визитная карточка Нидерландов), и фольклорная голландская деревушка. Отличительная черта Заансе Сханс — сохранившиеся деревянные домики XVIIXVIII веков, которые, не разбирая, перевозили сюда из других деревень Голландии. Теперь в некоторых из них расположились сувенирные лавки, а в некоторых до сих пор живут голландцы.

Программа

Прогуливаясь по деревне, вы сможете увидеть сохранившуюся отделку этих домиков и полюбоваться аккуратными характерными мостиками, перекинутыми через каналы. Вы увидите мельницы, у каждой из которых свое предназначение: строгать бревна, перемалывать сырье для красок, специи, производить масло или горчицу. И даже откачивать воду. Мы обязательно зайдем в мастерскую, где при вас выточат новый кломп.

Вы узнаете секреты производства «местной обуви», почему голландцы до сих пор носят кломпы, как с их помощью они предлагаю руку и сердце, а также сможете полюбоваться на дошедшие до наших дней забавные образцы этих башмаков. Мы также заглянем на ферму, где вы сможете продегустировать различные виды знаменитого сыра «гауда» (оригинальный, с травами, соусом песто, перцем и разнообразными другими добавками) и купить понравившийся.

Организационные детали

  • Транспортные расходы (билет на поезд или автобус) оплачиваются отдельно. Билет на поезд: 6 евро; билет на автобус: 7 евро. Время в пути: 40 — 45 мин.
  • Возможен трансфер на автомобиле: полная стоимость от 60 евро (цена зависит от количества пассажиров). Время в пути — 20 минут до места назначения.
Деревня и парк мельниц Заансе Сханс
Деревня и парк мельниц Заансе Сханс
Деревня и парк мельниц Заансе Сханс
Деревня и парк мельниц Заансе Сханс

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Моя цель: сделать экскурсию легкой и увлекательной. Мое увлечение - история, которая живет на узких, извилистых улочках европейских городов, прячется за фасадами величественных зданий, удивляет и манит. А то, как живут голландцы сейчас, их колорит, чувство юмора и обычаи, не менее интересно! Как гид по Нидерландам, я с удовольствием рассказываю об этой удивительной стране и общаюсь с соотечественниками. Показывать, удивлять и влюблять в эту маленькую страну доставляет мне огромную радость.
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3 отзыва оставили туристы

2 декабря 2019
Елена, благодарим за увлекательную, насыщенную и очень фотогеничную экскурсию!
19 декабря 2016
Спасибо гиду Елене за интересную и профессионально подготовленную экскурсию
26 июня 2016
Побывали сегодня на незабываемой экскурсии в деревне и парке мельниц Заансе Сханс, которая вызвала у нас восторг и приятные впечатления. Хотим выразить большую благодарность Елене за оперативную организацию экскурсии и интереснейшие факты. Елена замечательный экскурсовод и приятнейший человек, всем советуем обращаться к ней.

Елена проводит ещё 3 экскурсии

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