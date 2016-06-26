3 отзыва оставили туристы

🌾 Погружение в атмосферу традиционной голландской деревни
👞 Уникальная возможность увидеть процесс изготовления деревянных башмаков
🧀 Дегустация различных видов сыра «гауда»
🌉 Прогулка по живописным мостикам и каналам
🌬️ Знакомство с работой старинных мельниц
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения деревни и парка мельниц Заансе Сханс - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует зеленью и цветами. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, здесь также приятно, но может быть прохладнее и дождливее. Зимой посещение возможно, но учтите, что некоторые объекты могут быть закрыты, а погода не всегда благоприятствует прогулкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мельницы
Деревянные домики
Мастерская по изготовлению кломпов
Ферма с дегустацией сыра
Описание экскурсии
Заансе Сханс — это одновременно и парк мельниц (визитная карточка Нидерландов), и фольклорная голландская деревушка. Отличительная черта Заансе Сханс — сохранившиеся деревянные домики XVII — XVIII веков, которые, не разбирая, перевозили сюда из других деревень Голландии. Теперь в некоторых из них расположились сувенирные лавки, а в некоторых до сих пор живут голландцы.
Что вас ожидает
Прогуливаясь по деревне, вы сможете увидеть сохранившуюся отделку этих домиков и полюбоваться аккуратными характерными мостиками, перекинутыми через каналы. Вы увидите мельницы, у каждой из которых свое предназначение: строгать бревна, перемалывать сырье для красок, специи, производить масло или горчицу. И даже откачивать воду. Мы обязательно зайдем в мастерскую, где при вас выточат новый кломп.
Вы узнаете секреты производства «местной обуви», почему голландцы до сих пор носят кломпы, как с их помощью они предлагаю руку и сердце, а также сможете полюбоваться на дошедшие до наших дней забавные образцы этих башмаков. Мы также заглянем на ферму, где вы сможете продегустировать различные виды знаменитого сыра «гауда» (оригинальный, с травами, соусом песто, перцем и разнообразными другими добавками) и купить понравившийся.
Организационные детали
Транспортные расходы (билет на поезд или автобус) оплачиваются отдельно. Билет на поезд: 6 евро; билет на автобус: 7 евро. Время в пути: 40 — 45 мин.
Возможен трансфер на автомобиле: полная стоимость от 60 евро (цена зависит от количества пассажиров). Время в пути — 20 минут до места назначения.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 945 туристов
Моя цель: сделать экскурсию лёгкой и увлекательной. Моё увлечение — история, которая живет на узких, извилистых улочках европейских городов, прячется за фасадами величественных зданий, удивляет и манит. А то, как читать дальшеуменьшить
живут голландцы сейчас, их колорит, чувство юмора и обычаи, не менее интересно! Как гид по Нидерландам, я с удовольствием рассказываю об этой удивительной стране и общаюсь с соотечественниками. Показывать, удивлять и влюблять в эту маленькую страну доставляет мне огромную радость.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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6
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Timur
Побывали сегодня на незабываемой экскурсии в деревне и парке мельниц Заансе Сханс, которая вызвала у нас восторг и приятные впечатления. Хотим выразить большую благодарность Елене за оперативную организацию экскурсии и интереснейшие факты. Елена замечательный экскурсовод и приятнейший человек, всем советуем обращаться к ней.
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Игорь
Лена прекрасный,знающий экскурсовод. Море информации. Очень легко и приятно в общении. Это то,что нам нужно,приехавшим на несколько дней в Амстердам. Спасибо!!!
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J
Julia
Елена, благодарим за увлекательную, насыщенную и очень фотогеничную экскурсию!
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А
Андрей
Спасибо гиду Елене за интересную и профессионально подготовленную экскурсию
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Е
Елена
Отлично, спасибо
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Назиля
Все понравилось
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