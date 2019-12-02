3 отзыва оставили туристы

Заансе Сханс — это одновременно и парк мельниц (визитная карточка Нидерландов), и фольклорная голландская деревушка. Отличительная черта Заансе Сханс — сохранившиеся деревянные домики XVII — XVIII веков, которые, не разбирая, перевозили сюда из других деревень Голландии. Теперь в некоторых из них расположились сувенирные лавки, а в некоторых до сих пор живут голландцы.

Программа

Прогуливаясь по деревне, вы сможете увидеть сохранившуюся отделку этих домиков и полюбоваться аккуратными характерными мостиками, перекинутыми через каналы. Вы увидите мельницы, у каждой из которых свое предназначение: строгать бревна, перемалывать сырье для красок, специи, производить масло или горчицу. И даже откачивать воду. Мы обязательно зайдем в мастерскую, где при вас выточат новый кломп.

Вы узнаете секреты производства «местной обуви», почему голландцы до сих пор носят кломпы, как с их помощью они предлагаю руку и сердце, а также сможете полюбоваться на дошедшие до наших дней забавные образцы этих башмаков. Мы также заглянем на ферму, где вы сможете продегустировать различные виды знаменитого сыра «гауда» (оригинальный, с травами, соусом песто, перцем и разнообразными другими добавками) и купить понравившийся.