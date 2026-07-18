15 отзывов оставили туристы

Экскурсия по Rijksmuseum подходит для посещения в любое время года, так как музей открыт ежедневно и не зависит от погодных условий. Это делает его идеальным местом для культурного обогащения круглый год.

Вашему вниманию предлагается эксклюзивная возможность погрузиться в мир голландской живописи в компании опытного искусствоведа. Вместе мы раскроем тайны шедевров Рембрандта, Вермеера и других выдающихся художников Золотого Века.Вы узнаете, как искусство

отражало быт и культуру того времени, и как оно связано с современным Амстердамом. Эта экскурсия не просто пройдет по залам Rijksmuseum, но и позволит вам по-новому взглянуть на город, его историю и архитектуру. Вместе мы создадим незабываемые впечатления от посещения одного из самых значимых музеев мира, где каждый экспонат рассказывает свою уникальную историю. Подготовьтесь к погружению в атмосферу эпохи, которая заложила основы современной Европы. Продолжительность экскурсии позволит нам не спеша исследовать коллекцию музея, и вы сможете задать любые вопросы по интересующим вас произведениям искусства

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Собрание Ряйксмузея — это буквально история в картинах. Почти фотореалистичное искусство, как комикс, проиллюстрирует нам формирование голландской ментальности, заложившей основу современного общества. Черты, свойственные характеру голландцев 17 века, вы подметите и в поведении сегодняшних обитателей города, как только выйдете из музея. И тогда Амстердам станет вам понятен и близок. Именно поэтому поход в Ряйксмузей — идеальное дополнение к обзорной экскурсии по городу.

Поскольку в мировой культуре нидерландское искусство XVII века составляет значительную главу, именно на этом периоде мы и сконцентрируем наше внимание. Я расскажу о проникновении реализма в живопись, мы поговорим о том, кем, как и для чего создавались предметы искусства — ныне экспонаты музея.

Кроме важнейших шедевров Рембрандта и Вермеера нам будет, на что посмотреть. В музее более миллиона экспонатов. В зависимости от ваших интересов я познакомлю вас с любым художественным образом, будь то Гаагская школа конца XIX века, Амстердамская школа начала XX века или движение De Stijl.

Организационные детали