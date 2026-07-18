15 отзывов оставили туристы

Получить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведом
Откройте мир голландской живописи XVII века в уникальной экскурсии с экспертом. История и искусство оживут перед вами
Вашему вниманию предлагается эксклюзивная возможность погрузиться в мир голландской живописи в компании опытного искусствоведа. Вместе мы раскроем тайны шедевров Рембрандта, Вермеера и других выдающихся художников Золотого Века.
Вы узнаете, как искусство читать дальшеуменьшить
отражало быт и культуру того времени, и как оно связано с современным Амстердамом.
Эта экскурсия не просто пройдет по залам Rijksmuseum, но и позволит вам по-новому взглянуть на город, его историю и архитектуру.
Вместе мы создадим незабываемые впечатления от посещения одного из самых значимых музеев мира, где каждый экспонат рассказывает свою уникальную историю. Подготовьтесь к погружению в атмосферу эпохи, которая заложила основы современной Европы.
Продолжительность экскурсии позволит нам не спеша исследовать коллекцию музея, и вы сможете задать любые вопросы по интересующим вас произведениям искусства
🕰️ Исторический контекст и ментальность голландцев
👨🏫 Экскурсия с опытным искусствоведом
📚 Интересные факты о жизни в 17 веке
🏛️ Возможность увидеть более миллиона экспонатов
Лучшее время для посещения
янв
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мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия по Rijksmuseum подходит для посещения в любое время года, так как музей открыт ежедневно и не зависит от погодных условий. Это делает его идеальным местом для культурного обогащения круглый год.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Rijksmuseum
Шедевры Рембрандта
Шедевры Вермеера
Гаагская школа
Амстердамская школа
Движение De Stijl
Описание экскурсии
Собрание Ряйксмузея — это буквально история в картинах. Почти фотореалистичное искусство, как комикс, проиллюстрирует нам формирование голландской ментальности, заложившей основу современного общества. Черты, свойственные характеру голландцев 17 века, вы подметите и в поведении сегодняшних обитателей города, как только выйдете из музея. И тогда Амстердам станет вам понятен и близок. Именно поэтому поход в Ряйксмузей — идеальное дополнение к обзорной экскурсии по городу.
Поскольку в мировой культуре нидерландское искусство XVII века составляет значительную главу, именно на этом периоде мы и сконцентрируем наше внимание. Я расскажу о проникновении реализма в живопись, мы поговорим о том, кем, как и для чего создавались предметы искусства — ныне экспонаты музея.
Кроме важнейших шедевров Рембрандта и Вермеера нам будет, на что посмотреть. В музее более миллиона экспонатов. В зависимости от ваших интересов я познакомлю вас с любым художественным образом, будь то Гаагская школа конца XIX века, Амстердамская школа начала XX века или движение De Stijl.
Организационные детали
Стоимость билетов в музей не входит в стоимость экскурсии (€22,50 с человека)
Музей открыт ежедневно с 9 до 17. Особенно здесь уютно, когда на улице идет дождь.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Внутри здания музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 845 туристов
Я москвичка с искусствоведческим дипломом Иерусалимского Университета. Живу в самом центре Амстердама. Любовь к этому городу давно переросла в профессию. Основанной мной туристической компании уже более десяти лет.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Хотелось бы отметить увлеченность, заинтересованность, глубокие знания, умение установить диалог со слушателем. Однозначно рекомендуем.
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Никита
Были с семьей, 3 взрослых+ ребенок 9 лет. Время пролетело незаметно, очень интересно, познавательно. Жаль нет возможности поставить 10 звезд. Рекомендую всем!
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Екатерина
Я хотел бы поделиться своим впечатлением об экскурсии по Рейксмузеум в Амстердаме, которую проводила Александра. Она оказалась невероятно образованным человеком, искусствоведом с отличной речью и прекрасными манерами. С первых минут читать дальшеуменьшить
общения стало понятно, что Александра действительно увлечена своим делом.
Экскурсия была просто великолепной. Ее повествование о истории искусства было не только информативным, но и очень увлекательным. Каждый момент исторического контекста был подчеркнут изумительно, а мысли и идеи того времени были переданы с такой красотой и четкостью, что слушать Александру было настоящим удовольствием.
Мы были в смешанной группе, и Александра смогла увлечь всех — от молодежи до более взрослых участников. Она находила подход к каждому, делая экскурсию доступной и интересной для всех.
Время пролетело незаметно, и я осталась в полном восторге от полученных знаний и эмоций. Экскурсия была не только познавательной, но и вдохновляющей. Безусловно, рекомендую Александру всем, кто хочет получить понимание искусства в Рейксмузеум!
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А
Алексей
Экскурсия была посвящена исключительно мастерам 17 в. Это очень правильно, так как позволяет сконцентрироваться сразу на нескольких аспектах: историческая ситуация, причины повышения интереса именно к этому виду искусств, изменения в читать дальшеуменьшить
поведении, быте жителей Голландии в это время и т. д. Если бы предметом посещения были работы и других периодов, то пришлось бы охватывать необъятное с потерей возможности остановиться на мельчайших подробностях. А здесь формат экскурсии и очень глубокие знания и наблюдения экскурсовода Александры позволили увидеть многое из того, что обычно, при стандартных посещениях крупных музеев остается незамеченным. Например, понимая, что живопись до ТВ и фотографии была окном в мир, подсмотреть с помощью Александры, как добивались этой фотографичности художники. Ну и увидеть детали, которые точно уж никогда бы не бросились в глаза - например, маленький гвоздь на картине Вермеера и т. д. В итоге, у Александры получается добиться своего рода стереоскопического эффекта (в смысле исторической и художественной глубины, фокусировки на деталях, увеличения объема восприятия) - по крайней мере я вышел с такими ощущениями. Спасибо!
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M
Michael
Перед неожиданной поездкой в Амстердам мы проанализировали экскурсии Трипстера и решили, что, так как на организационные вопросы времени у нас практически не было, мы должны выбрать одного эксурсовода и составить читать дальшеуменьшить
по возможности гибкий график на интересующие нас экскурсии: Обзорная экскурсия по Амстердаму, Ван Гог, Rijksmuseum. Выбрали Александру, договорились о возможности гибкого графика (так как три экскурсии - это стало возможным) и не прогадали. Все экскурсии были наполнены информацией, качеством, приятным общением и и желанием при следующем посещение Амстердама пообщаться с Александрой снова. Это мы можем сказать о всех экскурсиях, которые мы заказали:
1. Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала 2. Знакомство с жизнью и творчеством художника в музее Ван Гога 3. Получить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведом Валентина, Михаил
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Татьяна
Экскурсия понравилась. Два часа на такой большой музей- это, конечно, очень мало. Мы познакомились с наиболее известными экспонатами. Экскурсия помогла нам правильно ориентироваться в этом собрании при дальнейшем самостоятельном осмотре. читать дальшеуменьшить
Александра - отличный экскурсовод, настоящий профессионал. В том, что наши музейные впечатления были такими яркими, в значительной степени её заслуга. Наша благодарность и наилучшие рекомендации! Омрачила ситуация с туристами, у которых не было билетов на выставку Рембранта. Сайт и существует для того, чтобы таких накладок не было: люди пострадали из-за несогласованности действий организаторов и экскурсовода.
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