15 отзывов оставили туристы

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Получить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведом

Повседневная жизнь Голландии XVII века в картинах Rijksmuseum

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • Заказать экскурсию

169 за экскурсию

У этой экскурсии15 отзывов
4.8
Александра
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Александра – Гид в Амстердаме
Я научу вас читать картины голландских художников Золотого Века и расскажу, чем жили, во что одевались, что ели и как проводили время строители и обитатели домов, которые и сегодня окружают любого попадающего в центр Амстердама.

Без подготовки разобраться в значении многих артефактов тяжело, но с правильным проводником прогулка 👣 по музею принесет вам много удовольствия.
Получить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведом
Получить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведом

Что вас ожидает

Собрание Ряйксмузея — это буквально история в картинах. Почти фотореалистичное искусство, как комикс, проиллюстрирует нам формирование голландской ментальности, заложившей основу современного общества. Черты, свойственные характеру голландцев 17 века, вы подметите и в поведении сегодняшних обитателей города, как только выйдете из музея. И тогда Амстердам станет вам понятен и близок. Именно поэтому поход в Ряйксмузей — идеальное дополнение к обзорной экскурсии по городу.

Поскольку в мировой культуре нидерландское искусство XVII века составляет значительную главу, именно на этом периоде мы и сконцентрируем наше внимание. Я расскажу о проникновении реализма в живопись, мы поговорим о том, кем, как и для чего создавались предметы искусства — ныне экспонаты музея.

Кроме важнейших шедевров Рембрандта и Вермеера нам будет, на что посмотреть. В музее более миллиона экспонатов. В зависимости от ваших интересов я познакомлю вас с любым художественным образом, будь то Гаагская школа конца XIX века, Амстердамская школа начала XX века или движение De Stijl.

Организационные детали

  • Стоимость билетов в музей не входит в стоимость экскурсии
  • Музей открыт ежедневно с 9 до 17. Особенно здесь уютно, когда на улице идет дождь.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александра
Александра
Я москвичка с искусствоведческим дипломом Иерусалимского Университета. Живу в самом центре Амстердама. Любовь к этому городу давно переросла в профессию. Основанной мной туристической компании уже более десяти лет.
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15 отзывов оставили туристы

15 декабря 2019
Экскурсия была посвящена исключительно мастерам 17 в. Это очень правильно, так как позволяет сконцентрироваться сразу на нескольких аспектах: историческая ситуация, причины повышения интереса именно к этому виду искусств, изменения в поведении, быте жителей Голландии в это время и т. д. Если бы предметом посещения были работы и других периодов, то пришлось бы охватывать необъятное с потерей возможности остановиться на мельчайших подробностях. А здесь формат экскурсии и очень глубокие знания и наблюдения экскурсовода Александры позволили увидеть многое из того, что обычно, при стандартных посещениях крупных музеев остается незамеченным. Например, понимая, что живопись до ТВ и фотографии была окном в мир, подсмотреть с помощью Александры, как добивались этой фотографичности художники. Ну и увидеть детали, которые точно уж никогда бы не бросились в глаза - например, маленький гвоздь на картине Вермеера и т. д. В итоге, у Александры получается добиться своего рода стереоскопического эффекта (в смысле исторической и художественной глубины, фокусировки на деталях, увеличения объема восприятия) - по крайней мере я вышел с такими ощущениями. Спасибо!
5 ноября 2019
Очень интересно было, спасибо Александре за умение структурировать информацию и интересно рассказывать. Я привела в порядок свои разрозненные знания. Время пролетело незаметно. Очень рекомендую.
10 октября 2019
Перед неожиданной поездкой в Амстердам мы проанализировали экскурсии Трипстера и решили, что, так как на организационные вопросы времени у нас практически не было, мы должны выбрать одного эксурсовода и составить по возможности гибкий график на интересующие нас экскурсии: Обзорная экскурсия по Амстердаму, Ван Гог, Rijksmuseum. Выбрали Александру, договорились о возможности гибкого графика (так как три экскурсии - это стало возможным) и не прогадали. Все экскурсии были наполнены информацией, качеством, приятным общением и и желанием при следующем посещение Амстердама пообщаться с Александрой снова. Это мы можем сказать о всех экскурсиях, которые мы заказали: 1. Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала 2. Знакомство с жизнью и творчеством художника в музее Ван Гога 3. Получить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведом Валентина, Михаил
7 мая 2019
Все было замечатльно! Спасибо, Александра! Профессионально и увлекательно.
6 мая 2019
Чудесная экскурсия
24 апреля 2019
очень хорошая положительная экскурсия. Спасибо за прекрасно проведенное время. Александра прекрасно подет материал и отдельное ей спасибо за то что она подстроилась под нас и скорректировала время посещения. Рекомендуем.
21 апреля 2019
Экскурсия понравилась. Два часа на такой большой музей- это, конечно, очень мало. Мы познакомились с наиболее известными экспонатами. Экскурсия помогла нам правильно ориентироваться в этом собрании при дальнейшем самостоятельном осмотре. Александра - отличный экскурсовод, настоящий профессионал. В том, что наши музейные впечатления были такими яркими, в значительной степени её заслуга. Наша благодарность и наилучшие рекомендации! Омрачила ситуация с туристами, у которых не было билетов на выставку Рембранта. Сайт и существует для того, чтобы таких накладок не было: люди пострадали из-за несогласованности действий организаторов и экскурсовода.
18 апреля 2019
Нельзя совмещать людей с разными программами просмотра экспозиции, что было сделано на нашей экскурсии. в результате гид не отработав и час попросила рассчитаться с ней и ушла с другой парой, на другую часть выставки, на которую мы не смогли купить билеты. Мы остались без гида практически на час и соответственно ушли, так как было не интересно
2 ноября 2018
Большое спасибо Александре, замечательная экскурсия!
10 сентября 2018
Александра выше любых похвал! Нестандартная подача информации, моментально установила с нами контакт, , как будто мы 100летние друзья и погружала нас в эпоху!, очень глубокие знания, не было ни одного вопроса, на который мы не получили бы развёрнутый ответ! Профессионал и любитель своего дела! Большое спасибо!
Ещё 5 отзывов

Александра проводит ещё 4 экскурсии

Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского кварталаОбзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского кварталаОбзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
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Добро пожаловать в мой АмстердамДобро пожаловать в мой АмстердамДобро пожаловать в мой Амстердам
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Эта экскурсия — сочетание гастрономического маршрута по Амстердаму и по Рейксмузеуму. По пути к «Ночному дозору» мы попробуем типичные голландские блюда и закуски и сделаем кофе-паузу в музейном кафе. Вас ждут рассказы о местной кухне, о голландской живописи Золотого века. А еще — нарисованные накрытые столы, самодовольные бюргеры, заказчики Рембрандта, Хальса, и других мастеров.
Билеты в Исторический музей АмстердамаБилеты в Исторический музей АмстердамаБилеты в Исторический музей Амстердама
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Прогуляться сквозь столетия и эпохи и познакомиться с культурой Нидерландов
Музей истории Амстердама — это целый архитектурный комплекс XVI века с внутренними двориками и современными пристройками. Старинная живопись, фотографии, предметы городского быта, костюмы, интерактивные экраны со старой хроникой, макеты и точные копии городских интерьеров — экспонаты перенесут вас в прошлое и познакомят с местным колоритом!
Мультикарта в АмстердамеМультикарта в АмстердамеМультикарта в Амстердаме
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Увидеть работы великих импрессионистов в Рейксумзеуме и музее ван Гога, насладиться панорамой старого города с крыши научного музея или заглянуть в плавучий дом? С картой «I amsterdam» вы не потеряете время в очередях и успеете осмотреть все главные локации города. Распланируйте программу и исследуйте голландскую столицу за 24, 48, 72, 96 или 120 часов.
Музей Ван Гога — прогулка длиною в жизньМузей Ван Гога — прогулка длиною в жизньМузей Ван Гога — прогулка длиною в жизнь
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Разобраться в противоречивой личности художника и понять его парадоксальные работы
На экскурсии по музею, где собрана крупнейшая коллекция работ Ван Гога, вы получите ключ к пониманию личности художника и его противоречивого творчества. Мы проследим связь между биографией Ван Гога и эволюцией его стиля, рассмотрим детали знаменитых шедевров и шаг за шагом погрузимся в мир «Звёздной ночи» и неувядающих «Подсолнухов».
Rijksmuseum. Шедевры живописи Золотого векаRijksmuseum. Шедевры живописи Золотого векаRijksmuseum. Шедевры живописи Золотого века
125 за экскурсию
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Расцвет Голландии 17 века в великолепных произведениях знаменитого музея
Приглашаю в голландскую Третьяковку! Посещение Главного музея страны Rijksmuseum даст вам более полное представление о периоде, которым более всего гордятся голландцы — семнадцатом веке. Недаром его называют Золотым.

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169 за экскурсию
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