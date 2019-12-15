15 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Собрание Ряйксмузея — это буквально история в картинах. Почти фотореалистичное искусство, как комикс, проиллюстрирует нам формирование голландской ментальности, заложившей основу современного общества. Черты, свойственные характеру голландцев 17 века, вы подметите и в поведении сегодняшних обитателей города, как только выйдете из музея. И тогда Амстердам станет вам понятен и близок. Именно поэтому поход в Ряйксмузей — идеальное дополнение к обзорной экскурсии по городу.

Поскольку в мировой культуре нидерландское искусство XVII века составляет значительную главу, именно на этом периоде мы и сконцентрируем наше внимание. Я расскажу о проникновении реализма в живопись, мы поговорим о том, кем, как и для чего создавались предметы искусства — ныне экспонаты музея.

Кроме важнейших шедевров Рембрандта и Вермеера нам будет, на что посмотреть. В музее более миллиона экспонатов. В зависимости от ваших интересов я познакомлю вас с любым художественным образом, будь то Гаагская школа конца XIX века, Амстердамская школа начала XX века или движение De Stijl.