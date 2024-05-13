С Соня Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия Сергей - удивительно комфортный и интересный рассказчик и гид. С большим пониманием отнесся к нашему опозданию и провел классную экскурсию по жд вокзалу. Поездка была очень увлекательная, рассказал много классных вещей, ритм идеальный. Прекрасно провели время, очень рекомендую.

М Михаил Необычные музеи Амстердама читать дальше лодке, музей тюльпанов, дом-музей зажиточных амстердамцев, прошли мимо дома где скрывалась Анна Франк, отведали вкусных вафлей и селедку с угрем! Александра очень хорошо разбирается в истории Ост-Индской кампании и тюльпановой лихорадки, узнали много нового о голландцах и их жизни! Огромное спасибо Александре за интересную экскурсию, составленную по нашим предпочтениям. У нас прогулка заняла 4 часа- посетили музей быта на

A Andrei Авторская экскурсия по Амстердаму с дегустацией местных деликатесов Нам очень понравилась экскурсия, побывали в интересных местах, скушали вкусную локальную еду) когда снова будем в Амстердаме, возьмем и другие экскурсии от Татьяны) рекомендую

И Игорь Авторская пешеходная нескучная экскурсия по Амстердаму Благодарны Татьяне за интересную экскурсию. Несмотря на дождливую погоду, мы много ходили, увидели и узнали интересного. Мы не впервые в Амстердаме, но Татьяна открыла для нас новые места. Спасибо.

Е Елена Авторская экскурсия по Амстердаму с дегустацией местных деликатесов Очень много интересной и познавательной информации, а также попробовали вкусную селёдку и другие вкусности! Экскурсовода Татьяну с удовольствием рекомендуем!!! Нам очень понравилось 👍

З Зеэва Необычные музеи Амстердама Александра - приятный в общении человек и эрудированный гид. Она хорошо знает город и легко модулировала маршрут, откликаясь на наши просьбы. Было истинным удовольствием прогуляться с ней по Амстердаму, открыть для себя нетривиальные уголки и музеи. Рекомендуем от всей души!

Е Евгений Авторская экскурсия по Амстердаму с дегустацией местных деликатесов Не люблю писать много:) Гид - 10 баллов по 5 бальной шкале:) В целом все - шедеврально! PS: я достаточно капризный человек.

К Крец Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия Thai you for the great trip! We were simply thrilled and can only recommend espacially this guide (Maksym). He is a professional in his field!!!

A Aleksei Необычные музеи Амстердама Лучший гид на всем свете!!! . Очень приятная в общении и интересная. Провела по самым правильным местам в Амстердаме.