1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Зансе-Сханс и Заандам: погружение в голландскую культуру
Погрузитесь в атмосферу настоящей Голландии: ветряные мельницы, деревянные кломпы и традиционные сыры ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от €420 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Необычные музеи Амстердама: гурманско-музейная прогулка
Приглашаем на уникальную прогулку по необычным музеям Амстердама, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и удовольствия
«Моя авторская гурманско-музейная прогулка придется по вкусу гедонистам, не лишенным любопытства к истории»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€225 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице
Поймать вайб атмосферного города и поговорить о прошлом, настоящем, творческом и прекрасном
Начало: У центрального вокзала
«Помимо фотографий, вы получите и мой авторский коллаж в технике mix media»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€500 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССоня13 мая 2024Сергей - удивительно комфортный и интересный рассказчик и гид. С большим пониманием отнесся к нашему опозданию и провел классную экскурсию по жд вокзалу. Поездка была очень увлекательная, рассказал много классных вещей, ритм идеальный. Прекрасно провели время, очень рекомендую.
- ММихаил24 февраля 2024Огромное спасибо Александре за интересную экскурсию, составленную по нашим предпочтениям. У нас прогулка заняла 4 часа- посетили музей быта на
- AAndrei19 августа 2023Авторская экскурсия по Амстердаму с дегустацией местных деликатесовНам очень понравилась экскурсия, побывали в интересных местах, скушали вкусную локальную еду) когда снова будем в Амстердаме, возьмем и другие экскурсии от Татьяны) рекомендую
- ИИгорь23 июля 2023Авторская пешеходная нескучная экскурсия по АмстердамуБлагодарны Татьяне за интересную экскурсию. Несмотря на дождливую погоду, мы много ходили, увидели и узнали интересного. Мы не впервые в Амстердаме, но Татьяна открыла для нас новые места. Спасибо.
- ЕЕлена6 апреля 2023Авторская экскурсия по Амстердаму с дегустацией местных деликатесовОчень много интересной и познавательной информации, а также попробовали вкусную селёдку и другие вкусности! Экскурсовода Татьяну с удовольствием рекомендуем!!! Нам очень понравилось 👍
- ЗЗеэва24 января 2023Александра - приятный в общении человек и эрудированный гид. Она хорошо знает город и легко модулировала маршрут, откликаясь на наши просьбы. Было истинным удовольствием прогуляться с ней по Амстердаму, открыть для себя нетривиальные уголки и музеи. Рекомендуем от всей души!
- ЕЕвгений10 ноября 2022Авторская экскурсия по Амстердаму с дегустацией местных деликатесовНе люблю писать много:) Гид - 10 баллов по 5 бальной шкале:) В целом все - шедеврально! PS: я достаточно капризный человек.
- ККрец11 октября 2022Thai you for the great trip! We were simply thrilled and can only recommend espacially this guide (Maksym). He is a professional in his field!!!
- AAleksei23 сентября 2022Лучший гид на всем свете!!! . Очень приятная в общении и интересная. Провела по самым правильным местам в Амстердаме.
- оолег21 июля 2022Максим - один из лучших гидов
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Авторские»
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