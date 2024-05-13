Авторские экскурсии от местных гидов Амстердама

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Амстердаме на русском языке, цены от €225. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4.5 часа
63 отзыва
Зансе-Сханс и Заандам: погружение в голландскую культуру
Погрузитесь в атмосферу настоящей Голландии: ветряные мельницы, деревянные кломпы и традиционные сыры ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 420 за всё до 10 чел.
Необычные музеи Амстердама
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Необычные музеи Амстердама: гурманско-музейная прогулка
Приглашаем на уникальную прогулку по необычным музеям Амстердама, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и удовольствия
«Моя авторская гурманско-музейная прогулка придется по вкусу гедонистам, не лишенным любопытства к истории»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
225 за всё до 5 чел.
Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице
Поймать вайб атмосферного города и поговорить о прошлом, настоящем, творческом и прекрасном
Начало: У центрального вокзала
«Помимо фотографий, вы получите и мой авторский коллаж в технике mix media»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Соня
    13 мая 2024
    Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия
    Сергей - удивительно комфортный и интересный рассказчик и гид. С большим пониманием отнесся к нашему опозданию и провел классную экскурсию по жд вокзалу. Поездка была очень увлекательная, рассказал много классных вещей, ритм идеальный. Прекрасно провели время, очень рекомендую.
  • М
    Михаил
    24 февраля 2024
    Необычные музеи Амстердама
    Огромное спасибо Александре за интересную экскурсию, составленную по нашим предпочтениям. У нас прогулка заняла 4 часа- посетили музей быта на
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    лодке, музей тюльпанов, дом-музей зажиточных амстердамцев, прошли мимо дома где скрывалась Анна Франк, отведали вкусных вафлей и селедку с угрем! Александра очень хорошо разбирается в истории Ост-Индской кампании и тюльпановой лихорадки, узнали много нового о голландцах и их жизни!

  • A
    Andrei
    19 августа 2023
    Авторская экскурсия по Амстердаму с дегустацией местных деликатесов
    Нам очень понравилась экскурсия, побывали в интересных местах, скушали вкусную локальную еду) когда снова будем в Амстердаме, возьмем и другие экскурсии от Татьяны) рекомендую
  • И
    Игорь
    23 июля 2023
    Авторская пешеходная нескучная экскурсия по Амстердаму
    Благодарны Татьяне за интересную экскурсию. Несмотря на дождливую погоду, мы много ходили, увидели и узнали интересного. Мы не впервые в Амстердаме, но Татьяна открыла для нас новые места. Спасибо.
  • Е
    Елена
    6 апреля 2023
    Авторская экскурсия по Амстердаму с дегустацией местных деликатесов
    Очень много интересной и познавательной информации, а также попробовали вкусную селёдку и другие вкусности! Экскурсовода Татьяну с удовольствием рекомендуем!!! Нам очень понравилось 👍
  • З
    Зеэва
    24 января 2023
    Необычные музеи Амстердама
    Александра - приятный в общении человек и эрудированный гид. Она хорошо знает город и легко модулировала маршрут, откликаясь на наши просьбы. Было истинным удовольствием прогуляться с ней по Амстердаму, открыть для себя нетривиальные уголки и музеи. Рекомендуем от всей души!
  • Е
    Евгений
    10 ноября 2022
    Авторская экскурсия по Амстердаму с дегустацией местных деликатесов
    Не люблю писать много:) Гид - 10 баллов по 5 бальной шкале:) В целом все - шедеврально! PS: я достаточно капризный человек.
  • К
    Крец
    11 октября 2022
    Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия
    Thai you for the great trip! We were simply thrilled and can only recommend espacially this guide (Maksym). He is a professional in his field!!!
  • A
    Aleksei
    23 сентября 2022
    Необычные музеи Амстердама
    Лучший гид на всем свете!!! . Очень приятная в общении и интересная. Провела по самым правильным местам в Амстердаме.
  • о
    олег
    21 июля 2022
    Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия
    Максим - один из лучших гидов

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Авторские»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия
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  3. Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 225 до 500. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Авторские», 68 ⭐ отзывов, цены от €225. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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