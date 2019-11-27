1 отзыв оставили туристы

Гастро-прогулка по городу и Рейксмузеуму
Познакомиться с местной кухней и голландской живописью и узнать о вкусовых пристрастиях амстердамцев
Эта экскурсия — сочетание гастрономического маршрута по Амстердаму и по Рейксмузеуму. По пути к «Ночному дозору» мы попробуем типичные голландские блюда и закуски и сделаем кофе-паузу в музейном кафе. Вас ждут рассказы о местной кухне, о голландской живописи Золотого века. А еще — нарисованные накрытые столы, самодовольные бюргеры, заказчики Рембрандта, Хальса, и других мастеров.