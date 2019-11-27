1 отзыв оставили туристы

С проходом без очереди всё было отлично. Если бы сразу разобрались с аудио гидом (там есть выбор тем). Жаль что не все залы представлены в нём. Приходилось много передвигаться от одного экспоната до следующего. А так как музей огромный по размеру пришлось не легко. Планируйте на этот музей - целый день.