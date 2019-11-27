1 отзыв оставили туристы

  1. Экскурсии

Билеты в Рейксмузеум без очереди

Познакомиться с шедеврами Рембрандта, Вермеера и других голландских мастеров, минуя толпы туристов

  • 🎫Билеты для посещения
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в музее Рейксмузеум
  • Купить билеты

21 за билет

У этих билетов1 отзыв
5
Tripster
Задать вопрос
Tripster – представитель в Амстердаме
В Рейксмузеум перед вами предстанут 8000 живописных полотен, 80 галерей и 800 лет истории 📖 голландского искусства.

Избежав очереди, вы пройдете к культовым картинам «Ночной дозор» Рембрандта, «Доярка» Вермеера и другим шедеврам Золотого века, а также рассмотрите потрясающие коллекции оружия и моделей кораблей.
Билеты в Рейксмузеум без очереди
Билеты в Рейксмузеум без очереди

Что вы получите

  • Доступ к постоянным экспозициям музея в течение всего выбранного дня без очереди
  • Доступ ко временным экспозициям — при их наличии

Как воспользоваться билетом

  1. В выбранный день войдите в Рейксмузеум через полосу «Посетители с билетом»
  2. Покажите сотрудникам свой билет на смартфоне или в распечатанном виде
  3. Ваш билет действителен в течение всего дня. Вы можете выйти и пообедать рядом с музеем, а после продолжить знакомство с экспозицией.
  4. Когда придете в музей, зарезервируйте отдельно временной интервал в справочном бюро, чтобы посетить выставку Рембрандта-Веласкеса
  5. Музей работает ежедневно с 9:00 до 17:00. Лучшее время для посещения: до 11:00 и после 15:00.

Важная информация

  • Рейксмузеум находится в центре Музейной площади Амстердама по адресу Museumstraat 1, 1071 XX
  • Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имя и фамилию посетителя латиницей, как в загранпаспорте

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.

Билеты в Рейксмузеум без очереди
Билеты в Рейксмузеум без очереди
Билеты в Рейксмузеум без очереди
Билеты в Рейксмузеум без очереди
Билеты в Рейксмузеум без очереди
Билеты в Рейксмузеум без очереди

Доступно ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00 и 15:00

  • Место встречи для начала в музее Рейксмузеум.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tripster
Tripster
Мы помогаем забронировать билеты в самые известные музеи мира, чтобы сделать ваши путешествия наполненными и познавательными. Музеи Ватикана, Лувр, Прадо и Орсе, собор Святой Софии — мы позаботились о том, чтобы знакомство с ключевыми достопримечательностями и музейными коллекциями стало для вас простым, удобным и приятным.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 отзыв оставили туристы

27 ноября 2019
С проходом без очереди всё было отлично. Если бы сразу разобрались с аудио гидом (там есть выбор тем). Жаль что не все залы представлены в нём. Приходилось много передвигаться от одного экспоната до следующего. А так как музей огромный по размеру пришлось не легко. Планируйте на этот музей - целый день.

Tripster проводит ещё 2 экскурсии

Билеты в Исторический музей АмстердамаБилеты в Исторический музей АмстердамаБилеты в Исторический музей Амстердама
15 за билет
1 час
Прогуляться сквозь столетия и эпохи и познакомиться с культурой Нидерландов
Музей истории Амстердама — это целый архитектурный комплекс XVI века с внутренними двориками и современными пристройками. Старинная живопись, фотографии, предметы городского быта, костюмы, интерактивные экраны со старой хроникой, макеты и точные копии городских интерьеров — экспонаты перенесут вас в прошлое и познакомят с местным колоритом!
Мультикарта в АмстердамеМультикарта в АмстердамеМультикарта в Амстердаме
65 за билет
1 час
Посетить лучшие музеи столицы и окрестных городов и проплыть на лодке по каналам
Увидеть работы великих импрессионистов в Рейксумзеуме и музее ван Гога, насладиться панорамой старого города с крыши научного музея или заглянуть в плавучий дом? С картой «I amsterdam» вы не потеряете время в очередях и успеете осмотреть все главные локации города. Распланируйте программу и исследуйте голландскую столицу за 24, 48, 72, 96 или 120 часов.

Экскурсии по музеям Амстердама

Онлайн-экскурсия «Раскрыть тайны Винсента Ван Гога»Онлайн-экскурсия «Раскрыть тайны Винсента Ван Гога»Онлайн-экскурсия «Раскрыть тайны Винсента Ван Гога»
6 за человека
1.5 часа
20 отзывов
Проследить путь безумного гения через тернии к «Звездному небу» и понять его шедевры
Винсент Ван Гог — противоречивый художник и еще более противоречивый человек, оставивший после себя больше вопросов, чем ответов. На вебинаре вы получите ключ к пониманию главных работ Ван Гога и его полной драматизма судьбы. Вы разберетесь в трансформации стиля мастера, узнаете неожиданные факты из его биографии и поймете, почему «у каждого свой Ван Гог».
Гастро-прогулка по городу и РейксмузеумуГастро-прогулка по городу и РейксмузеумуГастро-прогулка по городу и Рейксмузеуму
230 за экскурсию
3 часа
Познакомиться с местной кухней и голландской живописью и узнать о вкусовых пристрастиях амстердамцев
Эта экскурсия — сочетание гастрономического маршрута по Амстердаму и по Рейксмузеуму. По пути к «Ночному дозору» мы попробуем типичные голландские блюда и закуски и сделаем кофе-паузу в музейном кафе. Вас ждут рассказы о местной кухне, о голландской живописи Золотого века. А еще — нарисованные накрытые столы, самодовольные бюргеры, заказчики Рембрандта, Хальса, и других мастеров.
Музей Ван Гога — прогулка длиною в жизньМузей Ван Гога — прогулка длиною в жизньМузей Ван Гога — прогулка длиною в жизнь
30 за человека
2 часа
4 отзыва
Разобраться в противоречивой личности художника и понять его парадоксальные работы
На экскурсии по музею, где собрана крупнейшая коллекция работ Ван Гога, вы получите ключ к пониманию личности художника и его противоречивого творчества. Мы проследим связь между биографией Ван Гога и эволюцией его стиля, рассмотрим детали знаменитых шедевров и шаг за шагом погрузимся в мир «Звёздной ночи» и неувядающих «Подсолнухов».
Получить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведомПолучить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведом
169 за экскурсию
2 часа
15 отзывов
Повседневная жизнь Голландии XVII века в картинах Rijksmuseum
Я научу вас читать картины голландских художников Золотого Века и расскажу, чем жили, во что одевались, что ели и как проводили время строители и обитатели домов, которые и сегодня окружают любого попадающего в центр Амстердама. Без подготовки разобраться в значении многих артефактов тяжело, но с правильным проводником прогулка по музею принесет вам много удовольствия.
Необычные музеи АмстердамаНеобычные музеи АмстердамаНеобычные музеи Амстердама
180 за экскурсию
3 часа
Узнать о городе много нового на авторской прогулке по нетуристической части голландской столицы
Предлагаю вам прогуляться по нетуристической части Амстердама. Моя авторская гурманско-музейная прогулка придется по вкусу гедонистам, не лишенным любопытства к истории. Это отличный способ узнать много нового о городе, не отказывая себе в маленьких удовольствиях по пути.
Rijksmuseum. Шедевры живописи Золотого векаRijksmuseum. Шедевры живописи Золотого векаRijksmuseum. Шедевры живописи Золотого века
125 за экскурсию
1.5 часа
11 отзывов
Расцвет Голландии 17 века в великолепных произведениях знаменитого музея
Приглашаю в голландскую Третьяковку! Посещение Главного музея страны Rijksmuseum даст вам более полное представление о периоде, которым более всего гордятся голландцы — семнадцатом веке. Недаром его называют Золотым.

Выбирайте и другие экскурсии в Амстердаме

История и архитектураНеобычные маршрутыКёкенхофРембрандтЗа городомМузей Ван ГогаФотосессииКвартал красных фонарейНа автомобилеНа велосипедеПлощадь ДамИндивидуальныеОбзорныеРейксмузеумЭдамЗаансе-СхансКофешопыВсеСо скидкойБилеты в музеиПо каналамПешкомВан ГогВолендамМузеи и искусствоНа автобусеНа корабликеГастрономическиеКоролевский дворецГитхорнГрупповыеКвестыВ другой городОнлайнВебинарыОнлайн-прогулки
21 за билет
Купить билеты