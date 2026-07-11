29 отзывов оставили туристы

Лучшее время для посещения уютных пабов Амстердама - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками между пивоварнями и наслаждаться атмосферой города. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода может быть менее предсказуемой, но это компенсируется меньшим количеством туристов и более спокойной атмосферой. Зимой, с ноября по март, посещение пивоварен тоже возможно, ведь большинство из них находятся в помещении, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и дождям.

Погрузитесь в атмосферу настоящего Амстердама с эксклюзивной экскурсией по уютным пабам города. Вас ждет четырехчасовая прогулка по историческим местам с посещением лучших пивоварен и дегустацией изысканных сортов пива. Ваш личный гид откроет перед вами мир голландских пивных традиций, уникальных закусок и уединенных пивных точек, где каждый сможет найти напиток на свой вкус. Не упустите шанс насладиться колоритом Амстердама и его пивными деликатесами

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Описание экскурсии

Прогулка продлится около 4 часов, иначе мы сопьемся;) Мы посетим знаменитые и любимые местными жителями заведения. Наш путь может начаться прямо от центрального вокзала через площадь Дам и уникальный пояс каналов к реке Амстел, в честь которой и назван город Амстердам. Мы посетим самые старинные пивоварни города, в том числе и уникальную пивоварню, расположенную внутри действующей мельницы.

Вы попробуете самое лучшее и очень редкое пиво местных и бельгийских пивоварен, а также настоящие голландские пивные закуски — «биттерболлены», местные колбаски и неповторимый выдержанный сыр. А я расскажу вам о голландских традициях пивоварения.

Выбор пивоварен, а следовательно, и наш маршрут может незначительно меняться, подстраиваясь под ваши личные вкусы и предпочтения.

Организационные детали

Дополнительные расходы пропорциональны литрам выпитого пива, но в среднем цена кружки варьируется от 2,50 до 4 евро. Изысканные ценители отменного пива, пабы Амстердама вас ждут!