29 отзывов оставили туристы

Прогулка продлится около 4 часов, иначе мы сопьемся ;) Мы посетим знаменитые и любимые местными жителями заведения. Наш путь может начаться прямо от центрального вокзала через площадь Дам и уникальный пояс каналов к реке Амстел, в честь которой и назван город Амстердам. Мы посетим самые старинные пивоварни города, в том числе и уникальную пивоварню, расположенную внутри действующей мельницы.
Вы попробуете самое лучшее и очень редкое пиво местных и бельгийских пивоварен, а также настоящие голландские пивные закуски — «биттерболлены», местные колбаски и неповторимый выдержанный сыр. А я расскажу вам о голландских традициях пивоварения.
Выбор пивоварен, а следовательно, и наш маршрут может незначительно меняться, подстраиваясь под ваши личные вкусы и предпочтения.
Дополнительные расходы пропорциональны литрам выпитого пива, но в среднем цена кружки варьируется от 2,50 до 4 евро. Изысканные ценители отменного пива, пабы Амстердама вас ждут!