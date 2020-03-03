29 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Прогулка продлится около 4 часов, иначе мы сопьемся ;) Мы посетим знаменитые и любимые местными жителями заведения. Наш путь может начаться прямо от центрального вокзала через площадь Дам и уникальный пояс каналов к реке Амстел, в честь которой и назван город Амстердам. Мы посетим самые старинные пивоварни города, в том числе и уникальную пивоварню, расположенную внутри действующей мельницы.

Вы попробуете самое лучшее и очень редкое пиво местных и бельгийских пивоварен, а также настоящие голландские пивные закуски — «биттерболлены», местные колбаски и неповторимый выдержанный сыр. А я расскажу вам о голландских традициях пивоварения.

Выбор пивоварен, а следовательно, и наш маршрут может незначительно меняться, подстраиваясь под ваши личные вкусы и предпочтения.