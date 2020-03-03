29 отзывов оставили туристы

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Уютные пабы Амстердама

Дегустационная прогулка по самым колоритным заведениям и пивоварням голландской столицы

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча около Amsterdam Central station
  • Заказать экскурсию

От 130 за экскурсию

У этой экскурсии29 отзывов
5
Vlad
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Vlad – Гид в Амстердаме
Предлагаю совместить прогулку 👣 по Амстердаму с походом по настоящим колоритным голландским пабам, где можно попробовать вкуснейшее пиво — и голландское, и бельгийское.
Уютные пабы Амстердама
Уютные пабы Амстердама

Что вас ожидает

Прогулка продлится около 4 часов, иначе мы сопьемся ;) Мы посетим знаменитые и любимые местными жителями заведения. Наш путь может начаться прямо от центрального вокзала через площадь Дам и уникальный пояс каналов к реке Амстел, в честь которой и назван город Амстердам. Мы посетим самые старинные пивоварни города, в том числе и уникальную пивоварню, расположенную внутри действующей мельницы.

Вы попробуете самое лучшее и очень редкое пиво местных и бельгийских пивоварен, а также настоящие голландские пивные закуски — «биттерболлены», местные колбаски и неповторимый выдержанный сыр. А я расскажу вам о голландских традициях пивоварения.

Выбор пивоварен, а следовательно, и наш маршрут может незначительно меняться, подстраиваясь под ваши личные вкусы и предпочтения.

Организационные детали

Дополнительные расходы пропорциональны литрам выпитого пива, но в среднем цена кружки варьируется от 2,50 до 4 евро. Изысканные ценители отменного пива, пабы Амстердама вас ждут!

Уютные пабы Амстердама
Уютные пабы Амстердама
Уютные пабы Амстердама
Уютные пабы Амстердама
Уютные пабы Амстердама
Уютные пабы Амстердама

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала около Amsterdam Central station.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Vlad
Vlad
Молодой и активный житель Амстердама, знающий толк в лучших сортах голландского/бельгийского пенного напитка. Приехал из России в Нидерланды в аспирантуру по физике в 2009 году. Я и гиды из моей команды будем рады показать Вам этот сказочный город со стороны городского обывателя! Мы эрудированные и разносторонне развитые люди, так что скучать нам не придется!
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29 отзывов оставили туристы

3 марта 2020
Для тех кто любит вкусное, хорошее пиво и желает попробовать оригинальные сорта, совместив со знакомством с городом, эта экскурсия подойдёт. Вкусно и интересно.
15 октября 2019
Экскурсия прошла прекрасно, посетили 4 паба, Влад много рассказывал о стране, истории, жизни в Голландии. Очень интересно и познавательно. Пиво было вкусное, в каждом пабе пиво собственного производства. Спасибо большое!
Денис
9 июля 2019
Спасибо ВЛАД, пиво Амстердама великолепное!
13 мая 2019
Отличная Экскурсия! Побывали в интересных местных пабах куда сами вряд ли бы зашли! Влад, очень хорошо рассказывает про Амстердам, интересный собеседник и гид. Экскурсия прошла на одном дыхании)
14 ноября 2018
Влад был просто на высоте, посетили 4 паба, в которые сами бы не попали, услышали много интересного о пиве и о жизни в Голландии, получили огромное удовольствие.
Александр
22 октября 2018
Отличная экскурсия, интересный маршрут и хорошая подборка пабов. Влад отличный собеседник, вечер прошёл весело и непринуждённо.
11 сентября 2018
Всем привет! Были на экскурсии с женой, любим это дело - я имею в виду экскурсии, а то, что вы подумали, про сам предмет экскурсии - это и так понятно. Должен отметить, что Влад отличный парень, внимательный, тактичный и образованный, что не так уж часто встречается сегодня среди молодёжи, демократичный и простой в хорошем смысле этого слова. Рассказчик хороший (а вы, вот, пока не знаете, так молчите!), и не только по части пива, но и по части всего того, чем богат Амстердам. Мы с удовольствием не только замахивали разные сорта пива, но и слушали рассказы по истории, архитектуре Голландии, о менталитете самих голландцев. Кроме всего этого, у Влада всё нормально с юмором, что нам было немаловажно. Короче, не заморачивайтесь - сходите с Владом, пивка тресните, занимательные рассказы послушаете, да ещё сами пару слов вставите, - вот так вечер и превратится в чудесный! Будьте все здоровы! Петя. Израиль
16 июля 2018
Нам повезло, знакомство с Амстердамом под руководством Влада было замечательно организовано! Экскурсия по пабам вышла далеко за пределы объявленной темы. Влад рассказывал нам об истории пабов, которые мы посещали, о различных сортах пива, о жизни горожан, местных правилах и порядках. В сортах пива, со всеми его вкусовыми качествами и оттенками экскурсовод - великолепный инструктор. Очень приветлив и внимателен, на все вопросы даёт развёрнутые и хорошо аргументированные ответы. Очень советуем при посещении Амстердама доставить себе удовольствие и пройтись с Владом по пабам.
Ирина
11 апреля 2018
Очень рекомендую! Поверьте! Попробуете действительно вкусное пиво, пройдетесь по отличным заведениям, послушаете увлекательный рассказ о жизни в Амстердаме, о самом Амстердаме - время пролетит незаметно!
1 апреля 2018
Экскурсия очень понравилась. Замечательные уютные места, которые мы бы сами вряд ли нашли, великолепное пиво. Очень много интересного и познавательного узнали от Влада. Спасибо огромное за прекрасную экскурсию и впечатления. С удовольствием сходил бы еще раз.
Ещё 19 отзывов

Vlad проводит ещё 1 экскурсию

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