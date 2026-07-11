29 отзывов оставили туристы

Мои заказы

Уютные пабы Амстердама

Исследуйте лучшие пабы Амстердама и насладитесь вкусом настоящего голландского и бельгийского пива
Погрузитесь в атмосферу настоящего Амстердама с эксклюзивной экскурсией по уютным пабам города.

Вас ждет четырехчасовая прогулка по историческим местам с посещением лучших пивоварен и дегустацией изысканных сортов пива.

Ваш личный гид откроет перед вами мир голландских пивных традиций, уникальных закусок и уединенных пивных точек, где каждый сможет найти напиток на свой вкус. Не упустите шанс насладиться колоритом Амстердама и его пивными деликатесами
5
37 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍺 Попробовать редкое голландское и бельгийское пиво
  • 🏰 Посетить старинные пивоварни и пабы
  • 🧀 Насладиться традиционными голландскими закусками
  • 🗺️ Прогуляться по историческим местам Амстердама
  • 📚 Узнать о традициях пивоварения

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения уютных пабов Амстердама - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками между пивоварнями и наслаждаться атмосферой города. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода может быть менее предсказуемой, но это компенсируется меньшим количеством туристов и более спокойной атмосферой. Зимой, с ноября по март, посещение пивоварен тоже возможно, ведь большинство из них находятся в помещении, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и дождям.
Сейчас август — это идеальное время.
Уютные пабы Амстердама
Уютные пабы Амстердама
Уютные пабы Амстердама

Что можно увидеть

  • Центральный вокзал
  • Площадь Дам
  • Пояс каналов
  • Река Амстел
  • Пивоварня в мельнице

Описание экскурсии

Прогулка продлится около 4 часов, иначе мы сопьемся;) Мы посетим знаменитые и любимые местными жителями заведения. Наш путь может начаться прямо от центрального вокзала через площадь Дам и уникальный пояс каналов к реке Амстел, в честь которой и назван город Амстердам. Мы посетим самые старинные пивоварни города, в том числе и уникальную пивоварню, расположенную внутри действующей мельницы.

Вы попробуете самое лучшее и очень редкое пиво местных и бельгийских пивоварен, а также настоящие голландские пивные закуски — «биттерболлены», местные колбаски и неповторимый выдержанный сыр. А я расскажу вам о голландских традициях пивоварения.

Выбор пивоварен, а следовательно, и наш маршрут может незначительно меняться, подстраиваясь под ваши личные вкусы и предпочтения.

Организационные детали

Дополнительные расходы пропорциональны литрам выпитого пива, но в среднем цена кружки варьируется от 2,50 до 4 евро. Изысканные ценители отменного пива, пабы Амстердама вас ждут!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Amsterdam Central station
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад
Влад — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 11 часов 10 минут
Провёл экскурсии для 265 туристов
Молодой и активный житель Амстердама, знающий толк в лучших сортах голландского/бельгийского пенного напитка. Приехал из России в Нидерланды в аспирантуру по физике в 2009 году. Я и гиды из моей команды будем рады показать Вам этот сказочный город со стороны городского обывателя! Мы эрудированные и разносторонне развитые люди, так что скучать нам не придется!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
3
2
1
Евгения
пришло 5 лет, а я до сих пор вспоминаю эту экскурсию ❤️👍
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Безумно благодарны Владу за потрясающую экскурсию!!! Рассказывал по пути историю Амстердама, услышав про наш провал с обзорной по городу. В каждом пабе был забронирован стол, что круто, бывали места с
читать дальшеуменьшить

огромным количеством людей! Отлично разбирается в сортах пива, муж был счастлив встретить знатока и любителя крафта в том числе😁😁😁 Рекомендую всем, кто хоть как-то пьет/дегустирует пиво или просто хочет интересно прогуляться с прекрасным собеседником! Огромное спасибо! Вернемся в Амстердам - обязательно погуляем по барам ещё вместе с Владом!!! 🥳

Безумно благодарны Владу за потрясающую экскурсию!!! Рассказывал по пути историю Амстердама, услышав про наш провал с
Вам был полезен этот отзыв?
Дарья
Пивной тур с Владом прошел на «ура»! Посетили несколько классных пивоварен, прониклись вкусом и атмосферой голландского пива и гостеприимства. В дружеской атмосфере и непринужденной беседе про архитектуру прекрасного Амстердама мы влюбились в этот город еще больше, тур всем рекомендуем от души. Спасибо, Влад ✨
Пивной тур с Владом прошел на «ура»! Посетили несколько классных пивоварен, прониклись вкусом и атмосферой голландского
Пивной тур с Владом прошел на «ура»! Посетили несколько классных пивоварен, прониклись вкусом и атмосферой голландского
Вам был полезен этот отзыв?
П
Всем привет!
Были на экскурсии с женой, любим это дело - я имею в виду экскурсии, а то, что вы подумали, про сам предмет экскурсии - это и так понятно. Должен
читать дальшеуменьшить

отметить, что Влад отличный парень, внимательный, тактичный и образованный, что не так уж часто встречается сегодня среди молодёжи, демократичный и простой в хорошем смысле этого слова. Рассказчик хороший (а вы, вот, пока не знаете, так молчите!), и не только по части пива, но и по части всего того, чем богат Амстердам. Мы с удовольствием не только замахивали разные сорта пива, но и слушали рассказы по истории, архитектуре Голландии, о менталитете самих голландцев. Кроме всего этого, у Влада всё нормально с юмором, что нам было немаловажно.
Короче, не заморачивайтесь - сходите с Владом, пивка тресните, занимательные рассказы послушаете, да ещё сами пару слов вставите, - вот так вечер и превратится в чудесный!
Будьте все здоровы!
Петя. Израиль

Вам был полезен этот отзыв?
О
Остались только самые положительные впечатления от экскурсии и от Влада. Влад отличный рассказчик и собеседник, с которым чувствуешь себя комфортно и непринужденно. Сама экскурсия полностью оправдала наши ожидания: посещение "нетуристических"
читать дальшеуменьшить

и даже немного скрытых от туристов пабов, предлагающих аутентичные сорта свежего пива на любой вкус. Прогулка между пабами отлично разбавлена рассказами об архитектуре, достопримечательностях, людях и их привычках. Помимо интересной информации о пиве также услышали от Влада много занимательных фактов об Амстердаме. Так что эта экскурсия безусловно придется по вкусу людям, не зацикленным на какой-то одной теме (архитектура, музеи, развлечения), но желающим приятно, со вкусом и пользой для общего развития провести вечер в Амстердаме! Однозначно рекомендуем!

Вам был полезен этот отзыв?
в
Нам повезло, знакомство с Амстердамом под руководством Влада было замечательно организовано! Экскурсия по пабам вышла далеко за пределы объявленной темы. Влад рассказывал нам об истории пабов,которые мы посещали,о различных сортах
читать дальшеуменьшить

пива,о жизни горожан,местных правилах и порядках. В сортах пива,со всеми его вкусовыми качествами и оттенками экскурсовод - великолепный инструктор. Очень приветлив и внимателен,на все вопросы даёт развёрнутые и хорошо аргументированные ответы. Очень советуем при посещении Амстердама доставить себе удовольствие и пройтись с Владом по пабам.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Амстердама

Похожие экскурсии на «Уютные пабы Амстердама»

С Амстердамом на «ты»
Пешая
2 часа
86 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
С Амстердамом на «ты»
Познакомьтесь с Амстердамом как никогда близко: от знаменитых достопримечательностей до тайных уголков
Начало: На мосту, напротив Центрального вокзала (Damrak br...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €185 за всё до 4 чел.
Путешествие по каналам Амстердама
2 часа
90 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по каналам Амстердама
Насладитесь уникальной атмосферой Амстердама, путешествуя по его знаменитым каналам. Узнайте историю города и его жителей, открывая для себя новые горизонты
Начало: В центре города
Сегодня в 10:00
Завтра в 17:00
от €245 за всё до 10 чел.
Первые шаги в Амстердаме
Пешая
2 часа
158 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Первые шаги в Амстердаме
Расставаться не хотелось. Так интересно! Ну просто чудо!
Начало: На Amsterdam Central Station
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €230 за всё до 4 чел.
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
На велосипеде
4 часа
37 отзывов
Индивидуальная
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
Приглашаем на увлекательную велосипедную прогулку по окрестностям Амстердама. Откройте для себя средневековый замок, исторические деревни и великолепные пейзажи
Начало: У метро Gein
Сегодня в 10:00
13 авг в 10:00
от €85 за человека
У нас ещё много экскурсий в Амстердаме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Амстердаме
от €200 за группу