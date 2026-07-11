29 отзывов оставили туристы

Вас ждет четырехчасовая прогулка по историческим местам с посещением лучших пивоварен и дегустацией изысканных сортов пива.
Ваш личный гид откроет перед вами мир голландских пивных традиций, уникальных закусок и уединенных пивных точек, где каждый сможет найти напиток на свой вкус. Не упустите шанс насладиться колоритом Амстердама и его пивными деликатесами
5 причин купить эту экскурсию
- 🍺 Попробовать редкое голландское и бельгийское пиво
- 🏰 Посетить старинные пивоварни и пабы
- 🧀 Насладиться традиционными голландскими закусками
- 🗺️ Прогуляться по историческим местам Амстердама
- 📚 Узнать о традициях пивоварения
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Центральный вокзал
- Площадь Дам
- Пояс каналов
- Река Амстел
- Пивоварня в мельнице
Описание экскурсии
Прогулка продлится около 4 часов, иначе мы сопьемся;) Мы посетим знаменитые и любимые местными жителями заведения. Наш путь может начаться прямо от центрального вокзала через площадь Дам и уникальный пояс каналов к реке Амстел, в честь которой и назван город Амстердам. Мы посетим самые старинные пивоварни города, в том числе и уникальную пивоварню, расположенную внутри действующей мельницы.
Вы попробуете самое лучшее и очень редкое пиво местных и бельгийских пивоварен, а также настоящие голландские пивные закуски — «биттерболлены», местные колбаски и неповторимый выдержанный сыр. А я расскажу вам о голландских традициях пивоварения.
Выбор пивоварен, а следовательно, и наш маршрут может незначительно меняться, подстраиваясь под ваши личные вкусы и предпочтения.
Организационные детали
Дополнительные расходы пропорциональны литрам выпитого пива, но в среднем цена кружки варьируется от 2,50 до 4 евро. Изысканные ценители отменного пива, пабы Амстердама вас ждут!
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Отзывы и рейтинг
Были на экскурсии с женой, любим это дело - я имею в виду экскурсии, а то, что вы подумали, про сам предмет экскурсии - это и так понятно. Должен