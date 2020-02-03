27 отзывов оставили туристы

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Тайна Подсолнухов

О жизни, внутреннем мире, отношениях и творчестве великого художника в окружении его шедевров

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 15 человек
  • 🚩Встреча внутри музея
  • Заказать экскурсию

150 за экскурсию

У этой экскурсии27 отзывов
4.78
Elena
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Elena – Гид в Амстердаме
Музей Ван Гога — обязательный пункт в программе гостей Амстердама.

Предлагаю вместе посетить музей и разобраться, почему сюда стоит большая очередь.

Что в картинах Ван Гога привлекает как профессионалов искусства, так и любителей? Узнайте историю 📖 жизни художника, стоя среди самых лучших её иллюстраций — шедевров великого голландца.
Тайна Подсолнухов
Тайна Подсолнухов

Что вас ожидает

Предлагаю встретиться в самом известном месте Амстердама – около гигантских букв IAMSTERDAM на Музейной площади Museumplein. Эти буквы стали настоящим символом города, здесь ежедневно фотографируются сотни людей. Нам останется пересечь площадь и войти в музей. По пути я расскажу вам об этой части Амстердама, о возникновении площади и строительстве знаменитого Музея Ван Гога. Мы рассмотрим его архитектуру — это интересно, ведь две части здания такие разные, они из разных периодов и проектировали их голландцы и японцы. Это станет хорошей прелюдией к рассказу о Ван Гоге и его наследии.

В музее вы узнаете о нелегком жизненном пути художника. В каких обстоятельствах писались его произведения, каковы были взаимоотношения с близкими? Как развивались отношения Ван Гога и Гогена, и почему они закончились? Почему «Едоки картофеля» написаны в тёмных тонах, а «Подсолнухи» излучают золотистый свет?  

Если после экскурсии у вас еще останутся вопросы, задавайте — я прочитала множество книг о Ван Гоге и его переписку с братом, которая раскрывает внутренний мир художника. Я читала лекции о Ван Гоге в Петербургском Люмьер-Холле, в московском лектории «Прямая речь», вела дискуссию о нем на радио «Маяк», выступала на открытии его выставок и на всероссийской премьере фильма «С любовью, Винсент». Хотите задать больше вопросов – не проблема, я привыкла к самым каверзным! Мы можем зайти в музейное кафе «Тамбурин» и еще поговорить о Ван Гоге. А в магазине при музее множество «Ван Гоговских» сувениров — от резиновых ушей всех цветов до элегантных украшений и шёлковых платков.

Организационные детали

Музей открыт каждый день до 18.00, в пятницу — до 22.00. С электронным билетом — вход без очереди. Стоимость билета (17.50€ для взрослых, дети до 18 лет  — бесплатно) не входит в стоимость экскурсии. После предоплаты экскурсии я вышлю вам ссылку для заказа билетов. Для гида билет не нужен.

Тайна Подсолнухов
Тайна Подсолнухов
Тайна Подсолнухов
Тайна Подсолнухов
Тайна Подсолнухов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала внутри музея.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Elena
Elena
Я родом из России, полжизни прожила в Голландии, где получила диплом искусствоведа. Стараюсь рассказывать о Голландии и её художниках не только правильным и литературным, но прежде всего доступным языком. Работаю официальным гидом в Rijksmuseum и знаю музейную жизнь «изнутри». Замужем за голландцем более 20-ти лет, двое детей. Основала экскурсионный проект для русскоязычных туристов в Нидерландах. Задавайте любые вопросы, я знаю все аспекты жизни здесь. Читаю лекции в Москве и Петербурге.
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27 отзывов оставили туристы

3 февраля 2020
Мы с мужем приехали в Амстердам впервые и по времени на очень небольшой период. Экскурсия в музей была у нас в этой поездке первой по плану. Очень хотелось охватить дух города по максимуму несмотря на короткий отрезок пребывания. Елена прекрасный экскурсовод сумела максимально раскрыть творчество и жизнь художника и при этом дать вводную по характеру жизни жителей Нидерландов. Спасибо большое за экскурсию. По возможности обязательно ещё приедем в Амстердам и обязательно закажем экскурсию которую сможет провести нам Елена.
Владимир
13 января 2020
Замечательный гид! Рекомендуем!
Татьяна
5 октября 2019
Второй раз в Амстердаме и опять выбираю Елену. Четко продуманный маршрут, информация интересная и по существу. Приеду еще!
MARIA
3 декабря 2018
Экскурсия была проведена отлично, материал преподнесен живо, интересно, увлекательно. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
6 июня 2018
Замечательная экскурсия! Мы не были поклонниками творчества Ван Гога и даже сомневались посещать ли этот музей, но он нас поразил. Он небольшой, и экскурсия- это его полный и подробный осмотр. Елена прекрасный рассказчик, она просто влюблена в творчество этого художника и смогла и нас заинтересовать. Мы узнали много нового и получили массу удовольствия от приятного общения. Спасибо!
14 мая 2018
Елена фантастический экскурсовод! Смогла увлечь нас беседой с первой минут! Я не заметила, как пролетело время. Экскурсия проходит в виде интереснейшей беседы, сбалансированной биографическими данными и, просто, интересными фактами. Экскурсия больше похожа на непренужденню беседу! Я осталась в восторге, хотя меня достаточно сложно удивить! Елена, большое спасибо Вам! Это было незабываемо, я осталась под мощным впечатлением! Экскурсия вдохновляет!
13 мая 2018
Экскурсия нам очень понравилась. Без излишнего академизма. Экскурсовод искал с нами контакт, а не "отчитывал" заранее подготовленный материал. Живо, интересно, с юмором. Спасибо.
19 ноября 2017
Экскурсия «Тайна Подсолнухов». Творчество Ван Гога. Елена очень интересно рассказывает. Посмотрели много, но не утомительно. Рекомендуем
Наталья
9 ноября 2017
Гид - красивая женщина, прекрасный рассказчик, влюблённый в искусство Ван Гога, знает много деталей его творчества. Время экскурсии пролетело незаметно в интересной беседе!
9 мая 2017
Очень понравилось! Мы пошли в один день сразу на две экскурсии с Еленой: в музей Ван Гога и Rijksmuseum. И это было совсем не тяжело. Елена отлично разбирается в теме, рассказывает живо, увлекательно, не перегружает фактами и деталями, но в результате экскурсии складывается довольно полное впечатление о художниках, их жизни и творчестве. Елена не только прекрасный экскурсовод, но и очень приятный человек с чудесным чувством юмора. Спасибо. Очень рекомендуем всем.
Ещё 17 отзывов

Elena проводит ещё 6 экскурсий

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