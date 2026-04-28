27 отзывов оставили туристы

🏛️ Посещение знаменитого Музея Ван Гога без очереди
📚 Узнать интересные факты о жизни и творчестве художника
👩🏫 Экскурсия с опытным гидом, специалистом по Ван Гогу
☕ Возможность задать вопросы и обсудить увиденное в музейном кафе
🛍️ Покупка уникальных сувениров в магазине при музее
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия «Тайна Подсолнухов» подходит для посещения в любое время года, так как основная часть мероприятия проходит в помещении музея, что делает её удобной независимо от погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Музей Ван Гога
Музейная площадь
IAMSTERDAM
Описание экскурсии
Предлагаю встретиться в самом известном месте Амстердама – около гигантских букв IAMSTERDAM на Музейной площади Museumplein. Эти буквы стали настоящим символом города, здесь ежедневно фотографируются сотни людей. Нам останется пересечь площадь и войти в музей. По пути я расскажу вам об этой части Амстердама, о возникновении площади и строительстве знаменитого Музея Ван Гога. Мы рассмотрим его архитектуру — это интересно, ведь две части здания такие разные, они из разных периодов и проектировали их голландцы и японцы. Это станет хорошей прелюдией к рассказу о Ван Гоге и его наследии.
В музее вы узнаете о нелегком жизненном пути художника. В каких обстоятельствах писались его произведения, каковы были взаимоотношения с близкими? Как развивались отношения Ван Гога и Гогена, и почему они закончились? Почему «Едоки картофеля» написаны в тёмных тонах, а «Подсолнухи» излучают золотистый свет?
Если после экскурсии у вас еще останутся вопросы, задавайте — я прочитала множество книг о Ван Гоге и его переписку с братом, которая раскрывает внутренний мир художника. Я читала лекции о Ван Гоге в Петербургском Люмьер-Холле, в московском лектории «Прямая речь», вела дискуссию о нем на радио «Маяк», выступала на открытии его выставок и на всероссийской премьере фильма «С любовью, Винсент». Хотите задать больше вопросов – не проблема, я привыкла к самым каверзным! Мы можем зайти в музейное кафе «Тамбурин» и еще поговорить о Ван Гоге. А в магазине при музее множество «Ван Гоговских» сувениров — от резиновых ушей всех цветов до элегантных украшений и шёлковых платков.
Организационные детали
Музей открыт каждый день до 18:00, в пятницу — до 22:00. С электронным билетом — вход без очереди. Стоимость билета (22€ для взрослых, дети до 18 лет — бесплатно) не входит в стоимость экскурсии. После предоплаты экскурсии я вышлю вам ссылку для заказа билетов. Для гида билет не нужен.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Внутри музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провели экскурсии для 1399 туристов
Мы — команда, а, точнее, дуэт искусствоведов. Ещё точнее — голландских искусствоведов, ведь наши дипломы получены здесь. Музеи и города Нидерландов с Еленой и Юлией откроют вам уникальность этой маленькой страны.
Приводите детей — Елена много работает со школьниками. Наслаждайтесь прекрасной речью Юлии — это эрмитажный гид из Петербурга. Открывайте Голландию с нами!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Екатерина
спасибо большое Юлии за интересную экскурсию. Очень рекомендуем, столько всего узнали о жизни Ван Гога, о его семье, о картинах, об открытии музея. Ребенок увлекся с первой минуты, просто счастье) теперь разбираемся в его картинах!))) а главное вся семья увлеклась, редко встречаем такие интересные экскурсии! спасибо еще раз!
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Дмитрий
спасибо за хорошую экскурсию. пониавилась и взрослым и детям. Анастасия и Дмитрий
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Л
Лариса
замечательный музей и отличная экскурсия!
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Анжелика
Хороший гид Юлия, увлеченный своей темой, с большим вниманием к гостям, детям. Гид принесла чемоданчик с вещами, дополняющими экскурсию по музею Вангога, который нужно было бронировать заранее в музее. Подарила подарки детям и взрослым по теме экскурсии. Провела с нами больше времени, чем планировалось, ответила на все вопросы, выпила с нами чашечку кофе в кафе музея. Очень все понравилось, спасибо!
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Анатолий
Экскурсию провела Юлия. Оня фанат Ван Гога. Рассказала про всю жизнь художника, показала картины через периоды жизни Ван Гога. Очень понравилось, всем рекомендую
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В
Виталий
Большое спасибо Елене! Были рады услышать о жизни Ван Гога. Мы узнали много интересных фактов и по новому увидели картины замечательного художника! Ещё раз Большое спасибо! 🙂