27 отзывов оставили туристы

Экскурсия «Тайна Подсолнухов» подходит для посещения в любое время года, так как основная часть мероприятия проходит в помещении музея, что делает её удобной независимо от погодных условий.

историю жизни художника, стоя среди самых лучших её иллюстраций - шедевров великого голландца. Погрузитесь в атмосферу творчества и узнайте, как писались его произведения, какие отношения связывали Ван Гога с близкими и почему его работы стали мировыми шедеврами. Экскурсия проводится индивидуально, что позволяет задать любые вопросы и получить максимум информации

Описание экскурсии

Предлагаю встретиться в самом известном месте Амстердама – около гигантских букв IAMSTERDAM на Музейной площади Museumplein. Эти буквы стали настоящим символом города, здесь ежедневно фотографируются сотни людей. Нам останется пересечь площадь и войти в музей. По пути я расскажу вам об этой части Амстердама, о возникновении площади и строительстве знаменитого Музея Ван Гога. Мы рассмотрим его архитектуру — это интересно, ведь две части здания такие разные, они из разных периодов и проектировали их голландцы и японцы. Это станет хорошей прелюдией к рассказу о Ван Гоге и его наследии.

В музее вы узнаете о нелегком жизненном пути художника. В каких обстоятельствах писались его произведения, каковы были взаимоотношения с близкими? Как развивались отношения Ван Гога и Гогена, и почему они закончились? Почему «Едоки картофеля» написаны в тёмных тонах, а «Подсолнухи» излучают золотистый свет?

Если после экскурсии у вас еще останутся вопросы, задавайте — я прочитала множество книг о Ван Гоге и его переписку с братом, которая раскрывает внутренний мир художника. Я читала лекции о Ван Гоге в Петербургском Люмьер-Холле, в московском лектории «Прямая речь», вела дискуссию о нем на радио «Маяк», выступала на открытии его выставок и на всероссийской премьере фильма «С любовью, Винсент». Хотите задать больше вопросов – не проблема, я привыкла к самым каверзным! Мы можем зайти в музейное кафе «Тамбурин» и еще поговорить о Ван Гоге. А в магазине при музее множество «Ван Гоговских» сувениров — от резиновых ушей всех цветов до элегантных украшений и шёлковых платков.

Организационные детали

Музей открыт каждый день до 18:00, в пятницу — до 22:00. С электронным билетом — вход без очереди. Стоимость билета (22€ для взрослых, дети до 18 лет — бесплатно) не входит в стоимость экскурсии. После предоплаты экскурсии я вышлю вам ссылку для заказа билетов. Для гида билет не нужен.