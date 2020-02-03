27 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Предлагаю встретиться в самом известном месте Амстердама – около гигантских букв IAMSTERDAM на Музейной площади Museumplein. Эти буквы стали настоящим символом города, здесь ежедневно фотографируются сотни людей. Нам останется пересечь площадь и войти в музей. По пути я расскажу вам об этой части Амстердама, о возникновении площади и строительстве знаменитого Музея Ван Гога. Мы рассмотрим его архитектуру — это интересно, ведь две части здания такие разные, они из разных периодов и проектировали их голландцы и японцы. Это станет хорошей прелюдией к рассказу о Ван Гоге и его наследии.

В музее вы узнаете о нелегком жизненном пути художника. В каких обстоятельствах писались его произведения, каковы были взаимоотношения с близкими? Как развивались отношения Ван Гога и Гогена, и почему они закончились? Почему «Едоки картофеля» написаны в тёмных тонах, а «Подсолнухи» излучают золотистый свет?

Если после экскурсии у вас еще останутся вопросы, задавайте — я прочитала множество книг о Ван Гоге и его переписку с братом, которая раскрывает внутренний мир художника. Я читала лекции о Ван Гоге в Петербургском Люмьер-Холле, в московском лектории «Прямая речь», вела дискуссию о нем на радио «Маяк», выступала на открытии его выставок и на всероссийской премьере фильма «С любовью, Винсент». Хотите задать больше вопросов – не проблема, я привыкла к самым каверзным! Мы можем зайти в музейное кафе «Тамбурин» и еще поговорить о Ван Гоге. А в магазине при музее множество «Ван Гоговских» сувениров — от резиновых ушей всех цветов до элегантных украшений и шёлковых платков.