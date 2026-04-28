27 отзывов оставили туристы

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Тайна Подсолнухов

Посетите Музей Ван Гога в Амстердаме и узнайте, почему его картины так привлекают всех. Прогулка по Музейной площади и увлекательные истории о художнике
Музей Ван Гога - обязательный пункт в программе гостей Амстердама. Экскурсия поможет разобраться, почему сюда стоит большая очередь.

Что в картинах Ван Гога привлекает как профессионалов искусства, так и любителей? Узнайте
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историю жизни художника, стоя среди самых лучших её иллюстраций - шедевров великого голландца.

Погрузитесь в атмосферу творчества и узнайте, как писались его произведения, какие отношения связывали Ван Гога с близкими и почему его работы стали мировыми шедеврами.

Экскурсия проводится индивидуально, что позволяет задать любые вопросы и получить максимум информации

4.8
44 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальная возможность увидеть шедевры Ван Гога
  • 🏛️ Посещение знаменитого Музея Ван Гога без очереди
  • 📚 Узнать интересные факты о жизни и творчестве художника
  • 👩‍🏫 Экскурсия с опытным гидом, специалистом по Ван Гогу
  • ☕ Возможность задать вопросы и обсудить увиденное в музейном кафе
  • 🛍️ Покупка уникальных сувениров в магазине при музее

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия «Тайна Подсолнухов» подходит для посещения в любое время года, так как основная часть мероприятия проходит в помещении музея, что делает её удобной независимо от погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Тайна Подсолнухов
Тайна Подсолнухов
Тайна Подсолнухов

Что можно увидеть

  • Музей Ван Гога
  • Музейная площадь
  • IAMSTERDAM

Описание экскурсии

Предлагаю встретиться в самом известном месте Амстердама – около гигантских букв IAMSTERDAM на Музейной площади Museumplein. Эти буквы стали настоящим символом города, здесь ежедневно фотографируются сотни людей. Нам останется пересечь площадь и войти в музей. По пути я расскажу вам об этой части Амстердама, о возникновении площади и строительстве знаменитого Музея Ван Гога. Мы рассмотрим его архитектуру — это интересно, ведь две части здания такие разные, они из разных периодов и проектировали их голландцы и японцы. Это станет хорошей прелюдией к рассказу о Ван Гоге и его наследии.

В музее вы узнаете о нелегком жизненном пути художника. В каких обстоятельствах писались его произведения, каковы были взаимоотношения с близкими? Как развивались отношения Ван Гога и Гогена, и почему они закончились? Почему «Едоки картофеля» написаны в тёмных тонах, а «Подсолнухи» излучают золотистый свет?

Если после экскурсии у вас еще останутся вопросы, задавайте — я прочитала множество книг о Ван Гоге и его переписку с братом, которая раскрывает внутренний мир художника. Я читала лекции о Ван Гоге в Петербургском Люмьер-Холле, в московском лектории «Прямая речь», вела дискуссию о нем на радио «Маяк», выступала на открытии его выставок и на всероссийской премьере фильма «С любовью, Винсент». Хотите задать больше вопросов – не проблема, я привыкла к самым каверзным! Мы можем зайти в музейное кафе «Тамбурин» и еще поговорить о Ван Гоге. А в магазине при музее множество «Ван Гоговских» сувениров — от резиновых ушей всех цветов до элегантных украшений и шёлковых платков.

Организационные детали

  • Музей открыт каждый день до 18:00, в пятницу — до 22:00. С электронным билетом — вход без очереди. Стоимость билета (22€ для взрослых, дети до 18 лет — бесплатно) не входит в стоимость экскурсии. После предоплаты экскурсии я вышлю вам ссылку для заказа билетов. Для гида билет не нужен.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Внутри музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провели экскурсии для 1399 туристов
Мы — команда, а, точнее, дуэт искусствоведов. Ещё точнее — голландских искусствоведов, ведь наши дипломы получены здесь. Музеи и города Нидерландов с Еленой и Юлией откроют вам уникальность этой маленькой страны. Приводите детей — Елена много работает со школьниками. Наслаждайтесь прекрасной речью Юлии — это эрмитажный гид из Петербурга. Открывайте Голландию с нами!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
4
2
3
2
1
1
Е
спасибо большое Юлии за интересную экскурсию. Очень рекомендуем, столько всего узнали о жизни Ван Гога, о его семье, о картинах, об открытии музея. Ребенок увлекся с первой минуты, просто счастье) теперь разбираемся в его картинах!))) а главное вся семья увлеклась, редко встречаем такие интересные экскурсии! спасибо еще раз!
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Дмитрий
спасибо за хорошую экскурсию. пониавилась и взрослым и детям. Анастасия и Дмитрий
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Л
замечательный музей и отличная экскурсия!
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Анжелика
Хороший гид Юлия, увлеченный своей темой, с большим вниманием к гостям, детям. Гид принесла чемоданчик с вещами, дополняющими экскурсию по музею Вангога, который нужно было бронировать заранее в музее. Подарила подарки детям и взрослым по теме экскурсии. Провела с нами больше времени, чем планировалось, ответила на все вопросы, выпила с нами чашечку кофе в кафе музея. Очень все понравилось, спасибо!
Хороший гид Юлия, увлеченный своей темой, с большим вниманием к гостям, детям. Гид принесла чемоданчик с
Хороший гид Юлия, увлеченный своей темой, с большим вниманием к гостям, детям. Гид принесла чемоданчик с
Хороший гид Юлия, увлеченный своей темой, с большим вниманием к гостям, детям. Гид принесла чемоданчик с
Хороший гид Юлия, увлеченный своей темой, с большим вниманием к гостям, детям. Гид принесла чемоданчик с
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Анатолий
Экскурсию провела Юлия. Оня фанат Ван Гога. Рассказала про всю жизнь художника, показала картины через периоды жизни Ван Гога. Очень понравилось, всем рекомендую
Экскурсию провела Юлия. Оня фанат Ван Гога. Рассказала про всю жизнь художника, показала картины через периоды
Экскурсию провела Юлия. Оня фанат Ван Гога. Рассказала про всю жизнь художника, показала картины через периоды
Экскурсию провела Юлия. Оня фанат Ван Гога. Рассказала про всю жизнь художника, показала картины через периоды
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В
Большое спасибо Елене! Были рады услышать о жизни Ван Гога. Мы узнали много интересных фактов и по новому увидели картины замечательного художника!
Ещё раз Большое спасибо! 🙂
Большое спасибо Елене! Были рады услышать о жизни Ван Гога. Мы узнали много интересных фактов и по новому увидели картины замечательного художника!
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Входит в следующие категории Амстердама

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