Групповые экскурсии Амстердама

Найдено 9 экскурсий в категории «Групповые» в Амстердаме на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная экскурсия по Амстердаму
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
415 отзывов
Пешая экскурсия по Амстердаму: два маршрута для знакомства с городом
Пеший тур по Амстердаму - лучший способ познакомиться с городом. Узнайте его тайны, интересные истории и наслаждайтесь атмосферой
Начало: Возле Центрального Вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Амстердам пешком и на кораблике
Мини-группа
4 часа
108 отзывов
Амстердам: исторические каналы и плавучий цветочный рынок
Исследуйте Амстердам с новой стороны: прогулка по каналам и пешеходная экскурсия раскроют город иначе
Начало: Dam square
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
74 за человека
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
13 отзывов
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Отправьтесь в путешествие по Заансе Сханс и Волендаму, где вас ждут мельницы, деревянные кломпы и вкуснейшие блюда из угря
Начало: В районе железнодорожного вокзала
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
200 за человека
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
🚗 На машине
Мини-группа
6.5 часов
14 отзывов
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
Увидеть и узнать главное о городе и окунуться в море цветов самой весенней выставки
Начало: У гостиницы Ибис, Amsterdam Centre
Расписание: ежедневно в 07:15 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:15
200 за человека
Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
Мини-группа
2 часа
11 отзывов
Музей Ван Гога в Амстердаме: прогулка сквозь эпохи искусства
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Музею Ван Гога, где каждое полотно расскажет свою историю о жизни и творчестве великого художника
Начало: В музее Ван Гога
Расписание: в среду и субботу в 15:00
12 июня в 15:00
15 июня в 15:00
67 за человека
Амстердам пешком и на кораблике
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
8 отзывов
Амстердам пешком и на кораблике: погружение в атмосферу города
Познакомьтесь с Амстердамом: исторический центр, цветочный рынок и романтическая прогулка по каналам
Начало: Dam square, главная площадь города
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
75 за человека
Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
Начало: Museumplein 6, 1071 DJ Amsterdam
Расписание: Экскурсия проходит, в субботу в 15:30
15 июня в 15:30
22 июня в 15:30
68 за человека
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
2 отзыва
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
Из Амстердама - в голландскую «маленькую Венецию», сохранившую атмосферу старины и фермерского быта
Начало: у Hotel ibis Amsterdam Centre
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
250 за человека
Из Амстердама в Хоорн, неизвестную жемчужину Северной Голландии
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
Трансфер для группы из Амстердама в Хоорн с экскурсией по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу Северной Голландии с нашим трансфером из Амстердама в Хоорн. Трехчасовая прогулка по Хоорну оставит незабываемые впечатления
Начало: De Ruijterkade 14, 1011 AA Amsterdam (автостоянка)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Ежедневная экскурсия по Амстердаму
    Очень всё понравилось. Спасибо большое. Хочется пройти по другим маршрутам. Обязательно буду иметь ввиду в следующий свой приезд в Нидерланды. Экскурсовод Катерина супер!
  • E
    Elena
    30 мая 2024
    Ежедневная экскурсия по Амстердаму
    Экскурсия очень понравилась! Мы ходили по красному маршруту и это маршрут без толп туристов и при этом очень интересный. Было
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    бы время - сходили бы и на синий. Марина отличный гид - рассказала много про страну и город, отвечала развернуто на все вопросы.

  • I
    Ignateva
    28 мая 2024
    Ежедневная экскурсия по Амстердаму
    Отличная, интересная экскурсия.
  • А
    Абдул
    3 мая 2024
    Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
    Наш гид Анна, очень профессионально провела экскурсию по музею, рассказала о жизни и творчестве художника. Было крайне интересно и доброжелательно. Рекомендовано к посещению с Анной. Спасибо
  • Е
    Екатерина
    24 апреля 2024
    Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень доступная и понятная подача информации. Большая благодарность Анне! Получили удовольствие от экскурсии и наполнились приятными эмоциями.
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень доступная и понятная подача информации. Большая благодарность Анне! Получили удовольствиеЭкскурсия прошла на одном дыхании. Очень доступная и понятная подача информации. Большая благодарность Анне! Получили удовольствие
  • И
    Инна
    17 апреля 2024
    Амстердам пешком и на кораблике
    Анна провела отличную экскурсию, ответила на все вопросы. Была очень внимательная. Показала много интересных мест. Спасибо!
  • Г
    Галина
    1 апреля 2024
    Амстердам пешком и на кораблике
    Заранее забронировали экскурсию, долго и тщательно выбирали среди сотен программ и экскурсоводов и абсолютно не ошиблись с выбором! Информация была
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    подана Кириллом не в занудной форме с датами и сухой статистикой,а в интересной беседе с нами,как вроде нас встретил на площади наш давний товарищ и провел по городу с закаулочками и топовыми местами. Кирилл мог ответить на любые вопросы,от исторических фактов до получения образования и иппотечных процентах в Нидерландах! Мы никуда не бежали и не было никакой суеты,он ни разу не смотрел на время. И самое главное,оставил свои контакты для дальнейшего онлайн сопровождения нашего путешествия по Нидерландам с лучшими локациями, ресторанами, и атмосферными местечками. Рекомендуем!!!!

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  • М
    Миллер
    17 марта 2024
    Амстердам пешком и на кораблике
    Прекрасная интересная прогулка по Амстердам у в компании интересного и приятного гида Анны. Рекомендую!
  • И
    Игнат
    4 января 2024
    Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
    Всё понравилось, спасибо! Анна - отличный гид, подобрала интересное сочетание «теории» и «практики». 2 часа пролетели незаметно!
  • М
    Максим
    6 ноября 2023
    Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
    Елена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочке Мие (4 года). Загородная поездка возглавила наш рейтинг впечатлений об Амстердаме. Спасибо!
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Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Ежедневная экскурсия по Амстердаму
  2. Амстердам пешком и на кораблике
  3. Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
  4. Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
  5. Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Групповые" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 25 до 250. Туристы уже оставили гидам 572 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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