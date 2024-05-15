Экскурсии в Рейксмузеум

Найдено 5 экскурсий в категории «Рейксмузеум» в Амстердаме на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Получить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведом
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Rijksmuseum: Секреты голландских мастеров
Откройте мир голландской живописи XVII века в уникальной экскурсии с экспертом. История и искусство оживут перед вами
Начало: Внутри здания музея
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 10 чел.
Лучшее в Rijksmuseum с искусствоведом
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Эксклюзивный тур по Rijksmuseum с экспертом искусства
Исследуйте шедевры Рембрандта и сокровища голландского искусства в компании знающего искусствоведа
10 июня в 15:30
14 июня в 10:30
180 за всё до 10 чел.
Ночной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчин
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Ночной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчин
Голландские мужчины XVI и XVII веков в произведениях музея
Начало: Место встречи - внутри музея в атриуме у входа в м...
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
120 за всё до 10 чел.
Рейксмузеум: шедевры Золотого века в деталях
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Рейксмузеум: шедевры Золотого века в деталях
Погрузитесь в атмосферу Голландского Золотого века, наслаждаясь шедеврами Рембрандта и Вермеера в Rijksmuseum. Индивидуальная экскурсия по Амстердаму
18 июня в 10:30
25 июня в 10:30
125 за всё до 12 чел.
Гастро-прогулка по городу и Рейксмузеуму
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Гастро-прогулка по городу и Рейксмузеуму
Познакомиться с местной кухней и голландской живописью и узнать о вкусовых пристрастиях амстердамцев
Начало: Площадь Рембрандта
10 июня в 13:00
14 июня в 13:00
230 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    15 мая 2024
    Лучшее в Rijksmuseum с искусствоведом
    Мы были первый раз в музее 6 лет назад без гида и если честно ничего не запомнили. С Еленой мы увидели самое интересное!!! Отличный маршрут, интересное повествование и очень приятный человек! 100% рекомендую!
  • А
    Алена
    26 апреля 2024
    Получить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведом
    Вчера мы познакомились с гидом Александра! Удивительно глубокий, знающий и прекрасно излагающий материал. Очень приятная и легкая в общении и легко идет на контакт.
  • Н
    Наталья
    19 апреля 2024
    Получить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведом
    Благодаря Александре и её интересному и завлекающему рассказу, захотелось погрузиться в 17 век и изучить как можно больше! Потрясающие знания. Сама Александра очень комфортная в общении, мне было очень легко и интересно! Однозначно рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    16 апреля 2024
    Лучшее в Rijksmuseum с искусствоведом
    Очень понравилась экскурсия! Живо, увлекательно, много деталей, на которые сама не обратила бы внимание никогда! Хороший маршрут, все продумано, прошли весь музей. Я получила больше, чем ожидала, спасибо!
  • I
    IRINA
    28 ноября 2023
    Лучшее в Rijksmuseum с искусствоведом
    Два часа с Еленой пролетели на одном дыхании. Под впечатлением остался и ребенок 11 лет и муж, который искусством не
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    очень интересуется. Это было не просто посещение музея, а историческая экскурсия в прошлое с множеством интереснейших фактов и ценной информации. Елена потрясающий гид с глубокими знаниями искусства, истории Нидерландов и очень легким и интересным стилем подачи информации. Экскурсия в Rijksmuseum в Амстердаме это must have, а экскурсия с Еленой это must have вдвойне. Елена, мы очень благодарны за время, которое Вы провели с вами. Отдельное спасибо за все рекомендации. Очень надеемся вновь приехать в Нидерланды и посетить с Вами Гаагу и Делфт.

  • А
    Андрей
    15 ноября 2023
    Получить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведом
    Очень интересно и доступно, спасибо!!
  • Н
    Наталия
    9 января 2019
    Ночной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчин
    Елена - прекрасный рассказчик и столь же замечательно ориентируется в искусстве. В отпуске очень хочется и посетить музеи, и параллельно
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    не устать от них. Елена вам в этом поможет. Прекрасно составленный маршрут, основные картины знаменитых голландских художников: Рембрандта и Вермеера (с историей, легендами, толкованиями и символами), история королевской семьи и даже происхождение названия улицы Якиманка… В общем, скучно точно не будет:)

  • Т
    Татьяна
    4 ноября 2018
    Рейксмузеум: шедевры Золотого века в деталях
    Спасибо Елене! Все было очень интересно, много новой информации! Рекомендуем!
  • А
    Александра
    26 октября 2018
    Рейксмузеум: шедевры Золотого века в деталях
    Огромная благодарность Юлии за проведенную экскурсию! У меня была в этот раз узкая задача:узнать как можно больше об архитектуре, дизайне
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    и истории Голландии 17 века,Я получила максимальное количество информации, поданной легко, более чем профессионально, По итогам поездки я сделала учебный доклад. Все, включая преподавателя и учеников были в восторге. Уже порекомендовала Юлию двоим своим знакомым,Благодарю!

  • Ю
    Юлия
    17 октября 2018
    Ночной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчин
    Посетили данную экскурсию, все в восторге! Елена прекрасный рассказчик и очень приятный человек! Два часа пролетели незаметно, очень рекомендую данного гида👍👍👍

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Рейксмузеум»

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  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
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Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Рейксмузеум" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 120 до 250. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Рейксмузеум», 84 ⭐ отзыва, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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