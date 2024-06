читать дальше

очень интересуется. Это было не просто посещение музея, а историческая экскурсия в прошлое с множеством интереснейших фактов и ценной информации. Елена потрясающий гид с глубокими знаниями искусства, истории Нидерландов и очень легким и интересным стилем подачи информации. Экскурсия в Rijksmuseum в Амстердаме это must have, а экскурсия с Еленой это must have вдвойне. Елена, мы очень благодарны за время, которое Вы провели с вами. Отдельное спасибо за все рекомендации. Очень надеемся вновь приехать в Нидерланды и посетить с Вами Гаагу и Делфт.