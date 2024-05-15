1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия в Rijksmuseum: Секреты голландских мастеров
Откройте мир голландской живописи XVII века в уникальной экскурсии с экспертом. История и искусство оживут перед вами
Начало: Внутри здания музея
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивный тур по Rijksmuseum с экспертом искусства
Исследуйте шедевры Рембрандта и сокровища голландского искусства в компании знающего искусствоведа
10 июня в 15:30
14 июня в 10:30
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ночной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчин
Голландские мужчины XVI и XVII веков в произведениях музея
Начало: Место встречи - внутри музея в атриуме у входа в м...
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Рейксмузеум: шедевры Золотого века в деталях
Погрузитесь в атмосферу Голландского Золотого века, наслаждаясь шедеврами Рембрандта и Вермеера в Rijksmuseum. Индивидуальная экскурсия по Амстердаму
18 июня в 10:30
25 июня в 10:30
€125 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастро-прогулка по городу и Рейксмузеуму
Познакомиться с местной кухней и голландской живописью и узнать о вкусовых пристрастиях амстердамцев
Начало: Площадь Рембрандта
10 июня в 13:00
14 июня в 13:00
€230 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья15 мая 2024Мы были первый раз в музее 6 лет назад без гида и если честно ничего не запомнили. С Еленой мы увидели самое интересное!!! Отличный маршрут, интересное повествование и очень приятный человек! 100% рекомендую!
- ААлена26 апреля 2024Вчера мы познакомились с гидом Александра! Удивительно глубокий, знающий и прекрасно излагающий материал. Очень приятная и легкая в общении и легко идет на контакт.
- ННаталья19 апреля 2024Благодаря Александре и её интересному и завлекающему рассказу, захотелось погрузиться в 17 век и изучить как можно больше! Потрясающие знания. Сама Александра очень комфортная в общении, мне было очень легко и интересно! Однозначно рекомендую!
- ЕЕкатерина16 апреля 2024Очень понравилась экскурсия! Живо, увлекательно, много деталей, на которые сама не обратила бы внимание никогда! Хороший маршрут, все продумано, прошли весь музей. Я получила больше, чем ожидала, спасибо!
- IIRINA28 ноября 2023Два часа с Еленой пролетели на одном дыхании. Под впечатлением остался и ребенок 11 лет и муж, который искусством не
- ААндрей15 ноября 2023Очень интересно и доступно, спасибо!!
- ННаталия9 января 2019Елена - прекрасный рассказчик и столь же замечательно ориентируется в искусстве. В отпуске очень хочется и посетить музеи, и параллельно
- ТТатьяна4 ноября 2018Спасибо Елене! Все было очень интересно, много новой информации! Рекомендуем!
- ААлександра26 октября 2018Огромная благодарность Юлии за проведенную экскурсию! У меня была в этот раз узкая задача:узнать как можно больше об архитектуре, дизайне
- ЮЮлия17 октября 2018Посетили данную экскурсию, все в восторге! Елена прекрасный рассказчик и очень приятный человек! Два часа пролетели незаметно, очень рекомендую данного гида👍👍👍
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Рейксмузеум»
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