6 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Из Амстердама в Зансе-Сханс и Заандам. Откуда приходит ветер?

4.8
6 отзывов
SNURK
SNURK – Гид из Амстердама
Мы отправимся в Зансе-Сханс — очаровательную голландскую деревушку c ветряными мельницами, и в Заандам — город 🏙️, знаменитый своей необычной архитектурой.

Разберемся, как и из чего изготавливают старейшие масляные краски, проникнем в тайны сыроварения и узнаем удивительные секреты первого магазина известной сети супермаркетов «Альберт Хайн».

Поговорим об особенностях голландских коров, непременно узнаем о чувстве юмора голландцев, и о той серьезности, с которой они подходят к современной архитектуре.

А если нам повезет, то познакомимся с исполнителем одного из самых известных хитов прошлого века.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €222 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Из Амстердама в Зансе-Сханс и Заандам. Откуда приходит ветер?
Из Амстердама в Зансе-Сханс и Заандам. Откуда приходит ветер?
Голландия — это тюльпаны, велосипеды, деревянные башмаки-кломпы и, конечно же, ветряные мельницы! С центрального вокзала Амстердама мы отправимся в Зансе-Сханс, очаровательную деревушку, над которой витает запах шоколада. Резберемся, как и из чего изготавливают старейшие масляные краски, и как делают те самые кломпы. Проникнем в тайны сыроварения и удивительные секреты первого магазина известной сети супермаркетов «Альберт Хайн». Поговорим об особенностях голландских коров и о том, когда морковь стала оранжевой и почему. Непременно узнаем о чувстве юмора голландцев и о той серьезности, с которой они подходят к современной архитектуре. А если нам повезет, то и познакомимся с исполнителем одного из самых известных хитов прошлого века.
Сначала мы заглянем в музей 🖼 часов и первый магазинчик Альберта Хайна, открытый в 1887 году — здесь и началась история 📖 одной из лучших сетей супермаркетов мира. В музее мы узнаем о невероятных секретах магазина, об удивительных изобретениях, которые в XIX веке помогали отгонять мух от мяса, не давали портиться продуктам или оберегали честное имя добросовестного должника.
Затем мы прогуляемся вдоль реки, зайдем в бумажную, масляную, горчичную мельницы, а также единственную работающую мельницу, где до сих пор изготавливают масляные краски, секреты создания которых бережно передаются по наследству. Узнаем, из чего во времена Рембрандта делали краски, и какую роль в этом играла Россия. В каждой из мельниц мы сможем увидеть, как именно они работают, подняться наверх, полюбоваться потрясающей панорамой деревни и ее окрестностей, пощупать соломенную крышу, а также купить продукты, которые производятся здесь же!
Мы с вами поглазеем на пасущихся овечек, покормим козочек, поговорим об удивительных инновациях в сельском хозяйстве и, конечно, перепробуем множество отличных сыров, да и от местной фермерской горчицы отказываться не будем. А заодно разберёмся, как их делают и какое отношение костромской и пошехонский сыры имеют к Нидерландам.
Заглянем в музей деревянных башмачков — кломпов, где их вырежут прямо на ваших глазах. Мы увидим свадебные кломпы и кломпы к фрачной паре, кломпы-коньки и кломпы к вечернему платью. Здесь же можно купить настоящие деревянные или сувенирные тканевые кломпы на память. А если вам симпатичнее кломпы в расцветках последней коллекции Dr. Marteens — никаких проблем, есть и такие!
Покормим уток и гусей, купим сувениров на память и перекусим вкуснейшими блинчиками, сидя на улице и наслаждаясь восхитительным пейзажем.
Узнаем, что такое польдеры и какая часть Нидерландов уже давно должна была бы разделить судьбу Атлантиды. Поднимемся на деревянную смотровую башню и увидим бесконечную панораму польдерных полей.
После сельской спокойной прогулки самое время отправится в Заандам, чтобы увидеть одну из самых необычных гостиниц в мире, построенную из множества маленьких зеленых домиков. Она стоит на фоне такого же радостного зеленого здания вокзала. Оттуда мы отправимся в маленький домик царя Петра I, который прожил здесь всего неделю, но успел сделать очень много.
Наконец, настало время порадовать себя настоящими городскими радостями — шопингом и посещением местных кафе.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Отдельно оплачиваются билеты на общественный транспорт (около 10 евро на человека)
  • дегустация сельди и супа из копченого угря посещение музеев
  • кафе и ресторанов.
Начало
🚩 Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
Место завершения
🏁 По договоренности
Из Амстердама в Зансе-Сханс и Заандам. Откуда приходит ветер?
Из Амстердама в Зансе-Сханс и Заандам. Откуда приходит ветер?
Из Амстердама в Зансе-Сханс и Заандам. Откуда приходит ветер?
Из Амстердама в Зансе-Сханс и Заандам. Откуда приходит ветер?

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
SNURK
SNURK
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

6 отзывов оставили туристы

SNURK проводит ещё 5 экскурсий

Групповая обзорная экскурсия «Амстердам для своих»
31
3 часа
Групповая обзорная экскурсия «Амстердам для своих»
35 отзывов
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
220
3.5 часа
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
9 отзывов
Из Амстердама на велосипеде по фермам, рыбацким деревням, каналам и дамбам
322
7 часов
Из Амстердама на велосипеде по фермам, рыбацким деревням, каналам и дамбам
3 отзыва
Амстердам для своих: обзорная экскурсия со стажером
220
3 часа
Амстердам для своих: обзорная экскурсия со стажером
3 отзыва
Рейксмюзеум. Золотой век голландской живописи
196
2 часа
Рейксмюзеум. Золотой век голландской живописи
2 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Амстердаме

Запретный Амстердам. Свой человек
150
2 часа
Запретный Амстердам. Свой человек
184 отзыва
Нестандартная прогулка по самым-самым уголкам Города Грехов со знатоком местной жизни
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
От 220
3.5 часа
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
150 отзывов
История, архитектура, дизайн, искусство, традиционная еда, традиции и менталитет голландцев
Первый день в Амстердаме!
27
3 часа
Первый день в Амстердаме!
137 отзывов
Групповая экскурсия по самым красивым местам города
Ежедневная обзорная экскурсия по Амстердаму
20
2 часа
Ежедневная обзорная экскурсия по Амстердаму
117 отзывов
Онлайн-прогулка по небанальному Амстердаму в реальном времени
7
1.5 часа
Онлайн-прогулка по небанальному Амстердаму в реальном времени
79 отзывов
Проникнуться духом «города свободы» и узнать самое интересное о голландском образе жизни
Первые шаги в Амстердаме
100
3 часа
Первые шаги в Амстердаме
58 отзывов
Обзорная прогулка по «королевству кривых домов»: все, что нужно увидеть, узнать и попробовать