6 отзывов оставили туристы

Голландия — это тюльпаны, велосипеды, деревянные башмаки-кломпы и, конечно же, ветряные мельницы! С центрального вокзала Амстердама мы отправимся в Зансе-Сханс, очаровательную деревушку, над которой витает запах шоколада. Резберемся, как и из чего изготавливают старейшие масляные краски, и как делают те самые кломпы. Проникнем в тайны сыроварения и удивительные секреты первого магазина известной сети супермаркетов «Альберт Хайн». Поговорим об особенностях голландских коров и о том, когда морковь стала оранжевой и почему. Непременно узнаем о чувстве юмора голландцев и о той серьезности, с которой они подходят к современной архитектуре. А если нам повезет, то и познакомимся с исполнителем одного из самых известных хитов прошлого века.

Сначала мы заглянем в музей 🖼 часов и первый магазинчик Альберта Хайна, открытый в 1887 году — здесь и началась история 📖 одной из лучших сетей супермаркетов мира. В музее мы узнаем о невероятных секретах магазина, об удивительных изобретениях, которые в XIX веке помогали отгонять мух от мяса, не давали портиться продуктам или оберегали честное имя добросовестного должника.

Затем мы прогуляемся вдоль реки, зайдем в бумажную, масляную, горчичную мельницы, а также единственную работающую мельницу, где до сих пор изготавливают масляные краски, секреты создания которых бережно передаются по наследству. Узнаем, из чего во времена Рембрандта делали краски, и какую роль в этом играла Россия. В каждой из мельниц мы сможем увидеть, как именно они работают, подняться наверх, полюбоваться потрясающей панорамой деревни и ее окрестностей, пощупать соломенную крышу, а также купить продукты, которые производятся здесь же!

Мы с вами поглазеем на пасущихся овечек, покормим козочек, поговорим об удивительных инновациях в сельском хозяйстве и, конечно, перепробуем множество отличных сыров, да и от местной фермерской горчицы отказываться не будем. А заодно разберёмся, как их делают и какое отношение костромской и пошехонский сыры имеют к Нидерландам.

Заглянем в музей деревянных башмачков — кломпов, где их вырежут прямо на ваших глазах. Мы увидим свадебные кломпы и кломпы к фрачной паре, кломпы-коньки и кломпы к вечернему платью. Здесь же можно купить настоящие деревянные или сувенирные тканевые кломпы на память. А если вам симпатичнее кломпы в расцветках последней коллекции Dr. Marteens — никаких проблем, есть и такие!

Покормим уток и гусей, купим сувениров на память и перекусим вкуснейшими блинчиками, сидя на улице и наслаждаясь восхитительным пейзажем.

Узнаем, что такое польдеры и какая часть Нидерландов уже давно должна была бы разделить судьбу Атлантиды. Поднимемся на деревянную смотровую башню и увидим бесконечную панораму польдерных полей.

После сельской спокойной прогулки самое время отправится в Заандам, чтобы увидеть одну из самых необычных гостиниц в мире, построенную из множества маленьких зеленых домиков. Она стоит на фоне такого же радостного зеленого здания вокзала. Оттуда мы отправимся в маленький домик царя Петра I, который прожил здесь всего неделю, но успел сделать очень много.

Наконец, настало время порадовать себя настоящими городскими радостями — шопингом и посещением местных кафе.