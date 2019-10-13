6 отзывов оставили туристы

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Разберемся, как и из чего изготавливают старейшие масляные краски, проникнем в читать дальше уменьшить тайны сыроварения и узнаем удивительные секреты первого магазина известной сети супермаркетов «Альберт Хайн».



Поговорим об особенностях голландских коров, непременно узнаем о чувстве юмора голландцев, и о той серьезности, с которой они подходят к современной архитектуре. А если нам повезет, то познакомимся с исполнителем одного из самых известных хитов прошлого века. Мы отправимся в Зансе-Сханс — очаровательную голландскую деревушку c ветряными мельницами, и в Заандам — город, знаменитый своей необычной архитектурой.Разберемся, как и из чего изготавливают старейшие масляные краски, проникнем в 4 1 отзыв

SNURK.TRAVEL Ваш гид в Амстердаме Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €490 за экскурсию Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 15 чел. 4 1 отзыв 🇷🇺 🇬🇧 4 часа 1-15 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты:

Описание экскурсии Голландия — это тюльпаны, велосипеды, деревянные башмаки-кломпы и, конечно же, ветряные мельницы! С центрального вокзала Амстердама мы отправимся в Зансе-Сханс, очаровательную деревушку, над которой витает запах шоколада. Резберемся, как и из чего изготавливают старейшие масляные краски, и как делают те самые кломпы. Проникнем в тайны сыроварения и удивительные секреты первого магазина известной сети супермаркетов «Альберт Хайн». Поговорим об особенностях голландских коров и о том, когда морковь стала оранжевой и почему. Непременно узнаем о чувстве юмора голландцев и о той серьезности, с которой они подходят к современной архитектуре. А если нам повезет, то и познакомимся с исполнителем одного из самых известных хитов прошлого века. Сначала мы заглянем в музей часов и первый магазинчик Альберта Хайна, открытый в 1887 году — здесь и началась история одной из лучших сетей супермаркетов мира. В музее мы узнаем о невероятных секретах магазина, об удивительных изобретениях, которые в XIX веке помогали отгонять мух от мяса, не давали портиться продуктам или оберегали честное имя добросовестного должника. Затем мы прогуляемся вдоль реки, зайдем в бумажную, масляную, горчичную мельницы, а также единственную работающую мельницу, где до сих пор изготавливают масляные краски, секреты создания которых бережно передаются по наследству. Узнаем, из чего во времена Рембрандта делали краски, и какую роль в этом играла Россия. В каждой из мельниц мы сможем увидеть, как именно они работают, подняться наверх, полюбоваться потрясающей панорамой деревни и ее окрестностей, пощупать соломенную крышу, а также купить продукты, которые производятся здесь же! Мы с вами поглазеем на пасущихся овечек, покормим козочек, поговорим об удивительных инновациях в сельском хозяйстве и, конечно, перепробуем множество отличных сыров, да и от местной фермерской горчицы отказываться не будем. А заодно разберёмся, как их делают и какое отношение костромской и пошехонский сыры имеют к Нидерландам. Заглянем в музей деревянных башмачков — кломпов, где их вырежут прямо на ваших глазах. Мы увидим свадебные кломпы и кломпы к фрачной паре, кломпы-коньки и кломпы к вечернему платью. Здесь же можно купить настоящие деревянные или сувенирные тканевые кломпы на память. А если вам симпатичнее кломпы в расцветках последней коллекции Dr. Marteens — никаких проблем, есть и такие! Покормим уток и гусей, купим сувениров на память и перекусим вкуснейшими блинчиками, сидя на улице и наслаждаясь восхитительным пейзажем. Узнаем, что такое польдеры и какая часть Нидерландов уже давно должна была бы разделить судьбу Атлантиды. Поднимемся на деревянную смотровую башню и увидим бесконечную панораму польдерных полей. После сельской спокойной прогулки самое время отправится в Заандам, чтобы увидеть одну из самых необычных гостиниц в мире, построенную из множества маленьких зеленых домиков. Она стоит на фоне такого же радостного зеленого здания вокзала. Оттуда мы отправимся в маленький домик царя Петра I, который прожил здесь всего неделю, но успел сделать очень много. Наконец, настало время порадовать себя настоящими городскими радостями — шопингом и посещением местных кафе.

В любой день по запросу Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида Что не входит в цену Отдельно оплачиваются билеты на общественный транспорт (около 10 евро на человека), мельницы (5 евро с человека за мельницу) Где начинаем и завершаем? Начало: Станцион плейн, 1012 АБ Амстердам Завершение: По договоренности Когда и сколько длится? Когда: В любой день по запросу Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг 4 Основано на 1 отзыве Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 – 4 1 3 – 2 – 1 – k koldomas Экскурсия интересная, гид интересно рассказала про быт в стране. Но с учётом объёма экскурсии цена представляется завышенной раза в два. И дело не в гиде, а в самом месте. По объёму сопоставимо с экскурсией по Амстердаму, даже меньше. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет