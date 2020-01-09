55 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Вы узнаете, как и из чего изготавливают старейшие масляные краски, как делают те самые кломпы. Я раскрою вам тайны сыроварения и удивительные секреты первого магазина известной сети супермаркетов «Альберт Хейн». Расскажу об особенностях голландских коров и о том, когда морковь стала оранжевой и почему. Также мы поговорим о чувстве юмора голландцев и о той серьезности, с которой они подходят к современной архитектуре.

Сначала мы посетим Музей часов и первый магазинчик Альберта Хейна, открытый в 1887 году – здесь и началась история одной из лучших сетей супермаркетов мира. В музее мы узнаем о невероятных секретах магазина, об удивительных изобретениях, которые в XIX веке помогали отгонять мух от мяса, не давали портиться продуктам или оберегали честное имя добросовестного должника.

веке помогали отгонять мух от мяса, не давали портиться продуктам или оберегали честное имя добросовестного должника. Затем мы прогуляемся вдоль реки, зайдем в бумажную, масляную, горчичную мельницы, а также единственную работающую мельницу, где до сих пор изготавливают масляные краски, секреты создания которых бережно передаются по наследству. Узнаем, из чего во времена Рембрандта делали краски, и какую роль в этом играла Россия. В каждой из мельниц мы сможем увидеть, как именно они работают, подняться наверх, полюбоваться потрясающей панорамой деревни и ее окрестностей, пощупать соломенную крышу, а также купить продукты, которые производятся здесь же!

Мы пройдем вдоль живописного деревенского поля, на котором пасутся овцы и козы и выйдем к сырной фабрике, на которой можно не только попробовать множество вкуснейших голландских сыров и местную горчицу, но и увидеть, как их делают.

Заглянем в музей деревянных башмачков — кломпов, где их вырежут прямо на ваших глазах. Мы увидим свадебные кломпы и кломпы к фрачной паре, кломпы-коньки и кломпы к вечернему платью. Здесь же можно купить настоящие деревянные или сувенирные тканевые кломпы на память. А если вам симпатичнее кломпы в расцветках последней коллекции Dr. Marteens — никаких проблем, есть и такие!

Покормим уток и гусей, купим сувениров на память и перекусим вкуснейшими блинчиками, сидя на улице и наслаждаясь восхитительным пейзажем.

Узнаем, что такое польдеры и какая часть Нидерландов уже давно должна была бы разделить судьбу Атлантиды. Поднимемся на деревянную смотровую башню и увидим бесконечную панораму польдерных полей.

После сельской спокойной прогулки самое время отправится в Заандам, чтобы увидеть одну из самых необычных гостиниц в мире, построенную из множества маленьких зеленых домиков. Она стоит на фоне такого же радостного зеленого здания вокзала. Оттуда мы отправимся в маленький домик царя Петра I, который прожил здесь всего неделю, но успел сделать очень много.

Наконец, настало время порадовать себя настоящими городскими радостями — шопингом и посещением местных кафе.

Итого, за время экскурсии вы увидите:

Музей часов

Музей Альберта Хейна

Мельницу по производству горчицы De Huisman

Краскомольную мельницу De Kat («Кошка»)

Маслобойные мельницы De Os, De Bonte Hen («Рябая курица»), De Zoeker

Лесопилки Het Jonge Schaap («Молодая овечка»), De Gekroonde Poelenburg, Het Klaverblad («Клеверный лист»)

Мастерскую по изготовлению традиционных кломпов

Старинную сыроварню

Здание вокзала Zaandam

Необычную гостиницу Inntel

Домик Петра I

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