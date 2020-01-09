55 отзывов оставили туристы

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Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия

Тюльпаны, велосипеды, башмачки-кломпы, ветряные мельницы и сыр — путешествие в настоящую Голландию

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4.5 часов
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча по договоренности
  • Заказать экскурсию

От 222 за экскурсию

У этой экскурсии55 отзывов
4.98
Anastasia
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Anastasia – представитель в Амстердаме
Голландия — это тюльпаны, велосипеды, деревянные башмачки-кломпы и, конечно же, ветряные мельницы! С центрального вокзала Амстердама мы отправимся в Зансе-Сханс, очаровательную деревушку, над которой витает запах шоколада.
Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия
Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия

Что вас ожидает

Вы узнаете, как и из чего изготавливают старейшие масляные краски, как делают те самые кломпы. Я раскрою вам тайны сыроварения и удивительные секреты первого магазина известной сети супермаркетов «Альберт Хейн». Расскажу об особенностях голландских коров и о том, когда морковь стала оранжевой и почему. Также мы поговорим о чувстве юмора голландцев и о той серьезности, с которой они подходят к современной архитектуре.

  • Сначала мы посетим Музей часов и первый магазинчик Альберта Хейна, открытый в 1887 году – здесь и началась история одной из лучших сетей супермаркетов мира. В музее мы узнаем о невероятных секретах магазина, об удивительных изобретениях, которые в XIX веке помогали отгонять мух от мяса, не давали портиться продуктам или оберегали честное имя добросовестного должника.
  • Затем мы прогуляемся вдоль реки, зайдем в бумажную, масляную, горчичную мельницы, а также единственную работающую мельницу, где до сих пор изготавливают масляные краски, секреты создания которых бережно передаются по наследству. Узнаем, из чего во времена Рембрандта делали краски, и какую роль в этом играла Россия. В каждой из мельниц мы сможем увидеть, как именно они работают, подняться наверх, полюбоваться потрясающей панорамой деревни и ее окрестностей, пощупать соломенную крышу, а также купить продукты, которые производятся здесь же!
  • Мы пройдем вдоль живописного деревенского поля, на котором пасутся овцы и козы и выйдем к сырной фабрике, на которой можно не только попробовать множество вкуснейших голландских сыров и местную горчицу, но и увидеть, как их делают.
  • Заглянем в музей деревянных башмачков — кломпов, где их вырежут прямо на ваших глазах. Мы увидим свадебные кломпы и кломпы к фрачной паре, кломпы-коньки и кломпы к вечернему платью. Здесь же можно купить настоящие деревянные или сувенирные тканевые кломпы на память. А если вам симпатичнее кломпы в расцветках последней коллекции Dr. Marteens — никаких проблем, есть и такие!
  • Покормим уток и гусей, купим сувениров на память и перекусим вкуснейшими блинчиками, сидя на улице и наслаждаясь восхитительным пейзажем.
  • Узнаем, что такое польдеры и какая часть Нидерландов уже давно должна была бы разделить судьбу Атлантиды. Поднимемся на деревянную смотровую башню и увидим бесконечную панораму польдерных полей.
  • После сельской спокойной прогулки самое время отправится в Заандам, чтобы увидеть одну из самых необычных гостиниц в мире, построенную из множества маленьких зеленых домиков. Она стоит на фоне такого же радостного зеленого здания вокзала. Оттуда мы отправимся в маленький домик царя Петра I, который прожил здесь всего неделю, но успел сделать очень много.
  • Наконец, настало время порадовать себя настоящими городскими радостями — шопингом и посещением местных кафе.

Итого, за время экскурсии вы увидите:

  • Музей часов
  • Музей Альберта Хейна
  • Мельницу по производству горчицы De Huisman
  • Краскомольную мельницу De Kat («Кошка»)
  • Маслобойные мельницы De Os, De Bonte Hen («Рябая курица»), De Zoeker
  • Лесопилки Het Jonge Schaap («Молодая овечка»), De Gekroonde Poelenburg, Het Klaverblad («Клеверный лист»)
  • Мастерскую по изготовлению традиционных кломпов
  • Старинную сыроварню
  • Здание вокзала Zaandam
  • Необычную гостиницу Inntel
  • Домик Петра I

А также:

  • Насладитесь прекрасной прогулкой по деревенским полям, на которых пасутся овцы, козы и коровы
  • Узнаете секреты работы мельниц
  • Попробуете множество сортов вкуснейшего голландского сыра

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Дегустация сыра включена в стоимость
  • Дополнительные расходы: транспорт (Amsterdam — Koog-Zaandijk — Zaandam — Amsterdam NS) — 7,60€, вход в музеи и мельницы Зансе-Сханс — 10-15€
Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия
Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия
Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия
Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия
Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия
Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия
Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anastasia
Anastasia
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии и готовы рассказывать о ней с утра до ночи. Мы любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее, все то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чем не пишут в путеводителях. Были бы рады показать вам все это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.
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55 отзывов оставили туристы

9 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Настя очень приятная в общении, внимательная, хорошо знает и умеет интересно преподнести материал. В следующий приезд обязательно обратимся к её услугам. Большое спасибо.
30 декабря 2019
Получили все, что хотели от экскурсии. Настя прекрасно владеет информацией и очень любит то, чем занимается! И это чувствуется во всем!
8 ноября 2019
Спасибо большое Ольге за замечательный экскурсионный день! Интересно, познавательно, душевно, весело, с моментальной корректировкой программы при сильном дожде. Конечно будем рекомендовать прекрасного гида Ольгу всем друзьям!
12 октября 2019
Все понравилось!!!
25 августа 2019
Очень понравился Александр как рассказчик, прекрасные и разносторонние знания, поддерживает непринуждённую беседу, в том числе на отвлечённые темы 😃 Экскурсия для тех, кто уже посмотрел Амстердам и хочет поближе узнать традиционный быт голландцев. Пейзаж с мельницами, дегустация сыров и прочие радости жизни... Спасибо!
22 июля 2019
Очень понравилась Голландия ! Экскурсия супер ! наш экскурсовод Анастасия очень грамотная интересная, живет много лет в Голландии -сама ей восхищается и это передалось и нам. Такая небольшая страна, а сколько мелких моментов, которые поражают ! Мельницы сказочные !Рекомендуем экскурсию всем !
4 июля 2019
Экскурсия прошла просто замечательно, Саша потрясающий человек и очень интересный рассказчик! Спасибо большое!
Дарья
3 июля 2019
Ездили на майские в Зансе-Сханс и Заандам с гидом Александром. Это было просто невероятно, пожалуй одна из лучших экскурсий в моей жизни :D У нас была компания разного возраста - родители, молодёжь, дети. Всем было интересно. Саша с невероятным позитивом рассказал нам и о Голландии в целом, и про сами посещённые места. Буквально сыпал интересными фактами и историями, погружал нас в местный колорит. Все полдня пролетели на одном дыхании. Спасибо! Однозначно рекомендуем!
14 июня 2019
Настя просто замечательный гиб и очень открытый человек! Огромное спасибо! Мы узнали много нового и интересного про Нидерланды в целом и просто жизнь обычных людей. С удовольствием пойдем еще на экскурсии именно к Насте!
Константин
13 июня 2019
Екатерина прекрасно и подробно познакомила нас с Зансе-Сханс.... Мы многое узнали и почерпнули из познавательных рассказов нашего экскурсовода....
Ещё 45 отзывов

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Вся правда о деревянных башмаках, история и традиции Нидерландов — в гостях у старых мастеров
Во время поездки в традиционную голландскую деревню вы посетите старинные мастерские и узнаете всю правду о деревянных башмаках, а также познакомитесь с историей и традициями Нидерландов.
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий ВолендамДеревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий ВолендамДеревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
140 за человека
5 часов
2 отзыва
Идиллические пейзажи колоритных голландских деревень, расписные башмачки, рыбные блюда и много сыра
Вы отправитесь на встречу с настоящей голландской глубинкой. Я покажу вам ветреный Заансе Сханс, усеянный очаровательными ярко-зелеными домиками. Вы узнаете о появлении мельниц и поймете, почему некоторые голландцы до сих пор обуваются в деревянные кломпы. А в Волендаме познакомитесь с бытом рыбаков и попробуете блюда из угря и различные сорта сыра.
Заансе-Сханс — живая история НидерландовЗаансе-Сханс — живая история НидерландовЗаансе-Сханс — живая история Нидерландов
скидка45%
От
€194
107 за экскурсию
4 часа
35 отзывов
Ветряные мельницы, деревянные башмачки и дегустация голландских сыров
В деревушке Заансе-Сханс вам ничего не стоит совершить путешествие во времени и оказаться в Нидерландах 19 века. Здесь все так же мастерят деревянные кломпы, готовят вкуснейшие сыры, а над бескрайними полями возвышаются ветряные мельницы, у каждой из которых своё предназначение. Приготовьтесь познакомиться с голландскими традициями и бытом, вдохнуть манящий аромат какао и насладиться свежими фермерскими продуктами.

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