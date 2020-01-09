55 отзывов оставили туристы

Вы узнаете, как и из чего изготавливают старейшие масляные краски, как делают те самые кломпы. Я раскрою вам тайны сыроварения и удивительные секреты первого магазина известной сети супермаркетов «Альберт Хейн». Расскажу об особенностях голландских коров и о том, когда морковь стала оранжевой и почему. Также мы поговорим о чувстве юмора голландцев и о той серьезности, с которой они подходят к современной архитектуре.
Итого, за время экскурсии вы увидите:
А также:
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Что входит в стоимость, а что — нет