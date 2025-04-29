55 отзывов оставили туристы

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На все нас интересующие вопросы ответила, рассказала много такого что в путеводителях не прочтешь, порекомендовала ряд точек и мест в городе (съели селедку в местечке ею отмеченном и получилось здОрово!). В Заансе-Сханс не так много интересного, если бы поехали вдвоем, то оббежали за пол часа, все посмотрели- и никакого удовольствия…. А с Анастасией мы получили удовольствие и от прогулки, и от рассказов про Мельников, про нидерландские шутки и обычаи, про кломпы и праздники… Да много всего. В общем, нам понравилось. Спасибо и до новых встреч!