55 отзывов оставили туристы

Голландия — это тюльпаны, велосипеды, деревянные башмачки-кломпы и, конечно же, ветряные мельницы! С центрального вокзала Амстердама мы отправимся в Зансе-Сханс, очаровательную деревушку, над которой витает запах шоколада.
Описание экскурсии
Вы узнаете, как и из чего изготавливают старейшие масляные краски, как делают те самые кломпы. Я раскрою вам тайны сыроварения и удивительные секреты первого магазина известной сети супермаркетов «Альберт Хейн». Расскажу об особенностях голландских коров и о том, когда морковь стала оранжевой и почему. Также мы поговорим о чувстве юмора голландцев и о той серьезности, с которой они подходят к современной архитектуре.
- Сначала мы посетим Музей часов и первый магазинчик Альберта Хейна, открытый в 1887 году – здесь и началась история одной из лучших сетей супермаркетов мира. В музее мы узнаем о невероятных секретах магазина, об удивительных изобретениях, которые в XIX веке помогали отгонять мух от мяса, не давали портиться продуктам или оберегали честное имя добросовестного должника.
- Затем мы прогуляемся вдоль реки, зайдем в бумажную, масляную, горчичную мельницы, а также единственную работающую мельницу, где до сих пор изготавливают масляные краски, секреты создания которых бережно передаются по наследству. Узнаем, из чего во времена Рембрандта делали краски, и какую роль в этом играла Россия. В каждой из мельниц мы сможем увидеть, как именно они работают, подняться наверх, полюбоваться потрясающей панорамой деревни и ее окрестностей, пощупать соломенную крышу, а также купить продукты, которые производятся здесь же!
- Мы пройдем вдоль живописного деревенского поля, на котором пасутся овцы и козы и выйдем к сырной фабрике, на которой можно не только попробовать множество вкуснейших голландских сыров и местную горчицу, но и увидеть, как их делают.
- Заглянем в музей деревянных башмачков — кломпов, где их вырежут прямо на ваших глазах. Мы увидим свадебные кломпы и кломпы к фрачной паре, кломпы-коньки и кломпы к вечернему платью. Здесь же можно купить настоящие деревянные или сувенирные тканевые кломпы на память. А если вам симпатичнее кломпы в расцветках последней коллекции Dr. Marteens — никаких проблем, есть и такие!
- Покормим уток и гусей, купим сувениров на память и перекусим вкуснейшими блинчиками, сидя на улице и наслаждаясь восхитительным пейзажем.
- Узнаем, что такое польдеры и какая часть Нидерландов уже давно должна была бы разделить судьбу Атлантиды. Поднимемся на деревянную смотровую башню и увидим бесконечную панораму польдерных полей.
- После сельской спокойной прогулки самое время отправится в Заандам, чтобы увидеть одну из самых необычных гостиниц в мире, построенную из множества маленьких зеленых домиков. Она стоит на фоне такого же радостного зеленого здания вокзала. Оттуда мы отправимся в маленький домик царя Петра I, который прожил здесь всего неделю, но успел сделать очень много.
- Наконец, настало время порадовать себя настоящими городскими радостями — шопингом и посещением местных кафе.
Итого, за время экскурсии вы увидите:
- Музей часов
- Музей Альберта Хейна
- Мельницу по производству горчицы De Huisman
- Краскомольную мельницу De Kat («Кошка»)
- Маслобойные мельницы De Os, De Bonte Hen («Рябая курица»), De Zoeker
- Лесопилки Het Jonge Schaap («Молодая овечка»), De Gekroonde Poelenburg, Het Klaverblad («Клеверный лист»)
- Мастерскую по изготовлению традиционных кломпов
- Старинную сыроварню
- Здание вокзала Zaandam
- Необычную гостиницу Inntel
- Домик Петра I
А также:
- Насладитесь прекрасной прогулкой по деревенским полям, на которых пасутся овцы, козы и коровы
- Узнаете секреты работы мельниц
- Попробуете множество сортов вкуснейшего голландского сыра
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания
Что входит в стоимость, а что — нет
- Дегустация сыра включена в стоимость
- Дополнительные расходы: транспорт (Amsterdam — Koog-Zaandijk — Zaandam — Amsterdam NS) — €12, вход в музеи и мельницы Зансе-Сханс — €17,5
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3824 туристов
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. Мы
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 66 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная экскурсия! Великолепные мельницы и атмосфера голландской деревни! Чудесные кломпы! Екатерина - шикарный гид! Интересный рассказчик и очень приятный человек! Однозначно, рекомендуем 👍
+2
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Л
Прекрасно провели день. Наш гид Ольга буквально влюбила нас в эти места. Насладились видами, получили поток полезной информации, сделали красивые фото, накупили сувениров на память и сыров, и в целом
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Прошел день как закончилась наша экскурсии, а мы все ещё под впечатлением. Наш гид Максим погрузил нас в историю Нидерландов в самом лучшем для этого месте Зансе-Сханс. Максим - великолепный
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Д
Прекрасная экскурсия, одна из самых лучших из всех наших путешествий, бронируйте, не пожалеет ни минуты. Влюбила нас в Нидерланды!
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е
Добрый день. И в день экскурсии он был действительно ДОБРЫЙ! Прощаясь с гидом вечером вся семья со смехом спрашивала:"Катя, скажите, есть ли вопрос на который вы не знаете ответа?" Молодая,
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С
Были на экскурсии с Анастасией. Очень понравилось. Она - молодец, за четыре с лишним часа не умолкала ни на секунду, рассказывала очень красиво, доходчиво, давала много новой и интересной информации.
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