Нидерланды как будто созданы для фотосессий: на фоне сказочных увитых розами домиков, на горбатых мостиках над каналами, за штурвалом корабля или велосипеда или посреди цветущих полей. Вот так, чтобы хотелось потом эти снимки распечатать, повесить на стену, чтобы дети, внуки и даже прапраправнуки через много лет восхищенно ахали, а друзья и подруги радовались, но и, понятное дело, немного завидовали:). А самое главное, чтобы самим всегда видеть себя именно такими — прекрасными и счастливыми. И в лучшем месте земли.

А если еще и фотограф наделен волшебной способностью превращать съемку в веселое приключение с удивительными и забавными историями о городе и стране, если умеет он сделать так, что вы напрочь забываете про камеру, даже если всю жизнь панически ее боялись, если может между делом подсказать, как позировать, чтобы получились сногсшибательные снимки, то фотосессия превращается в одно сплошное счастье, которое останется с вами навсегда.

Что вас ждет: