Нидерланды для своих. Прогулка-фотосессия по самым красивым местам

Нидерланды как будто созданы для фотосессий: на фоне сказочных увитых розами домиков, на горбатых...

Нидерланды как будто созданы для фотосессий: на фоне сказочных увитых розами домиков, на горбатых мостиках над каналами, за штурвалом корабля или велосипеда или посреди цветущих полей.

Вот так, чтобы хотелось потом эти снимки распечатать, повесить на стену, чтобы дети, внуки и даже прапраправнуки через много лет восхищенно ахали, а друзья и подруги радовались, но и, понятное дело, немного завидовали:).

А самое главное, чтобы самим всегда видеть себя именно такими — прекрасными и счастливыми.

И в лучшем месте земли.
Нидерланды для своих. Прогулка-фотосессия по самым красивым местам
Нидерланды для своих. Прогулка-фотосессия по самым красивым местам
Нидерланды для своих. Прогулка-фотосессия по самым красивым местам
Нидерланды для своих. Прогулка-фотосессия по самым красивым местам
Нидерланды для своих. Прогулка-фотосессия по самым красивым местам
Нидерланды для своих. Прогулка-фотосессия по самым красивым местам
Нидерланды для своих. Прогулка-фотосессия по самым красивым местам
Нидерланды как будто созданы для фотосессий: на фоне сказочных увитых розами домиков, на горбатых мостиках над каналами, за штурвалом корабля или велосипеда или посреди цветущих полей. Вот так, чтобы хотелось потом эти снимки распечатать, повесить на стену, чтобы дети, внуки и даже прапраправнуки через много лет восхищенно ахали, а друзья и подруги радовались, но и, понятное дело, немного завидовали:). А самое главное, чтобы самим всегда видеть себя именно такими — прекрасными и счастливыми. И в лучшем месте земли.
А если еще и фотограф наделен волшебной способностью превращать съемку в веселое приключение с удивительными и забавными историями о городе и стране, если умеет он сделать так, что вы напрочь забываете про камеру, даже если всю жизнь панически ее боялись, если может между делом подсказать, как позировать, чтобы получились сногсшибательные снимки, то фотосессия превращается в одно сплошное счастье, которое останется с вами навсегда.

Что вас ждет:

  • Мы встретимся с вами у вокзала Amsterdam Centraal. Во время прогулки-фотосессии мы не только сделаем отличные снимки, но и увидим самые красивые и фотогеничные места Амстердама. Мы побываем на кольце каналов и в Иордане, найдем самый узкий дом, тайные переходы и дома на воде. А если захотите, сделаем небольшой перерыв на чай или кофе в одном из самых симпатичных кафе.
  • Через 6 дней после фотосессии мы пришлем вам ссылку на 50+ откорректированных фотографий в высоком разрешении.
  • Лучшее время для съемки в солнечный день — за 3-3, 5 часа до заката или, зимой, через полчаса-час после рассвета. При бронировании мы с вами ориентируемся на прогноз погоды. Если прогноз изменится и будет обещать нам дождь, мы сможем перенести съемку на другое время или отменить ее. В последнем случае мы полностью вернем вам депозит.
  • Букет цветов, аренда велосипедов или кораблика, съемка в кафе, мороженое и пицца у канала, фотосессии в других городах Нидерландов — все это возможно! Но оплачивается дополнительно. Напишите нам, пожалуйста, заранее обо всех ваших пожеланиях, чтобы мы успели все организовать.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
€250

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида-фотографа
  • более 50 обработанных фотографий через 6 дней
Где начинаем и завершаем
Начало: Amsterdam Centraal
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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