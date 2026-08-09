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Вот так, чтобы хотелось потом читать дальше уменьшить эти снимки распечатать, повесить на стену, чтобы дети, внуки и даже прапраправнуки через много лет восхищенно ахали, а друзья и подруги радовались, но и, понятное дело, немного завидовали:). А самое главное, чтобы самим всегда видеть себя именно такими — прекрасными и счастливыми. И в лучшем месте земли. Нидерланды как будто созданы для фотосессий: на фоне сказочных увитых розами домиков, на горбатых мостиках над каналами, за штурвалом корабля или велосипеда или посреди цветущих полей.Вот так, чтобы хотелось потом

SNURK.TRAVEL Ваш гид в Амстердаме Задать вопрос Индивидуальная фото-прогулка €750 за экскурсию Цена за 1-9 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 🇬🇧 1.5 часа 1-9 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание фото-прогулки Нидерланды как будто созданы для фотосессий: на фоне сказочных увитых розами домиков, на горбатых мостиках над каналами, за штурвалом корабля или велосипеда или посреди цветущих полей. Вот так, чтобы хотелось потом эти снимки распечатать, повесить на стену, чтобы дети, внуки и даже прапраправнуки через много лет восхищенно ахали, а друзья и подруги радовались, но и, понятное дело, немного завидовали:). А самое главное, чтобы самим всегда видеть себя именно такими — прекрасными и счастливыми. И в лучшем месте земли. А если еще и фотограф наделен волшебной способностью превращать съемку в веселое приключение с удивительными и забавными историями о городе и стране, если умеет он сделать так, что вы напрочь забываете про камеру, даже если всю жизнь панически ее боялись, если может между делом подсказать, как позировать, чтобы получились сногсшибательные снимки, то фотосессия превращается в одно сплошное счастье, которое останется с вами навсегда. Что вас ждет: Мы встретимся с вами у вокзала Amsterdam Centraal. Во время прогулки-фотосессии мы не только сделаем отличные снимки, но и увидим самые красивые и фотогеничные места Амстердама. Мы побываем на кольце каналов и в Иордане, найдем самый узкий дом, тайные переходы и дома на воде. А если захотите, сделаем небольшой перерыв на чай или кофе в одном из самых симпатичных кафе. Через 6 дней после фотосессии мы пришлем вам ссылку на 50+ откорректированных фотографий в высоком разрешении. Лучшее время для съемки в солнечный день — за 3-3,5 часа до заката или, зимой, через полчаса-час после рассвета. При бронировании мы с вами ориентируемся на прогноз погоды. Если прогноз изменится и будет обещать нам дождь, мы сможем перенести съемку на другое время или отменить ее. В последнем случае мы полностью вернем вам депозит. Букет цветов, аренда велосипедов или кораблика, съемка в кафе, мороженое и пицца у канала, фотосессии в других городах Нидерландов — все это возможно! Но оплачивается дополнительно. Напишите нам, пожалуйста, заранее обо всех ваших пожеланиях, чтобы мы успели все организовать. Важная информация Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.

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