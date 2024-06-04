Фотосессии в Амстердаме с личным фотографом

Найдено 5 экскурсий в категории «Фотопрогулки» в Амстердаме на русском языке, цены от €158, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка по Амстердаму
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
2.5 часа
39 отзывов
Фотопрогулка по Амстердаму: живописные виды и скрытые уголки
Запечатлите свои впечатления от Амстердама на профессиональные фотографии во время индивидуальной прогулки по городу
Начало: На вокзальной площади (Stationplein)
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
185158 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотосессия в Амстердаме: каналы, Йордан и тайные места
Захватывающая фотосессия в Амстердаме: откройте город с новой стороны вместе с профессиональным гидом
Начало: У Королевского дворца на площади Дам
«Наша фотопрогулка пройдёт в формате лёгкой беседы»
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
212170 за всё до 5 чел.
Нидерланды для своих. Прогулка-фотосессия по самым красивым местам
Фотопрогулка
2 часа
Нидерланды для своих. Прогулка-фотосессия по самым красивым местам
Начало: Amsterdam Centraal
«Нидерланды как будто созданы для фотосессий: на фоне сказочных увитых розами домиков, на горбатых мостиках над каналами, за штурвалом корабля или велосипеда или посреди цветущих полей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
450 за всё до 9 чел.
Фотосессия в образе нидерландца 17 века
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотосессия в образе нидерландца 17 века
Узнать, как одевались современники Рембрандта, и превратиться в персонажа его картин
Начало: возле центрального вокзала
«После фотосессии по вашему желанию мы сможем посетить дом Рембрандта, где я расскажу ещё больше интересного об особенностях костюмов и бытовой культуре нидерландцев 17 века»
Сегодня в 11:00
11 июня в 11:00
350 за всё до 4 чел.
Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице
Поймать вайб атмосферного города и поговорить о прошлом, настоящем, творческом и прекрасном
Начало: У центрального вокзала
«Мои фотосессии — это не только «я на фоне достопримечательности»»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Матвей
    4 июня 2024
    Фотопрогулка по Амстердаму
    Спасибо Павлу за экскурсию и прекрасные фото. Рекомендую! Интересный рассказ, отвечал на все вопросы, хорошо построенный маршрут❤️
  • Ю
    Юрий
    12 мая 2024
    Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
    Добрый вечер, Евгений! Спешу Вас поблагодарить за результат и за огромную проделанную работу!!! Вчера вернулись с женой из путешествия по
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    Амстердаму. Жене захотелось запечатлеть нашу поездку для семейного фотоальбома. Я хоть и не любитель фотографироваться и для меня это скорее труд, чем отдых, но всё же пошёл ей навстречу) На моё удивление с Вами оказалось легко и непринуждённо гулять(работать) и фотографироваться, как со старым добрым другом! Красивых фотографий выбрали себе даже больше, чем ожидали! Отдельная Вам благодарность за терпение и дополнительно выделенное нам время без дополнительной оплаты… Примите наш респект и уважение) Однозначно, рекомендуем Евгения для прогулок с фотоаппаратом по красивому Амстердаму!

  • Е
    Екатерина
    7 мая 2024
    Фотопрогулка по Амстердаму
    Спасибо Павлу за интересную экскурсию! Даже не знаю, что тут сказать, так как всё прошло идеально. Легко, не нудно, интересно
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    и не утомительно. Это моё первое знакомство с Амстердамом и я теперь просто в него влюблена. Увидела сразу с лучшей стороны

  • O
    OKSANA,NIKOLAI
    5 мая 2024
    Фотопрогулка по Амстердаму
    Павел отличный рассказчик. Было интересно и весело. Рекомендуем.
  • Н
    Николай
    18 ноября 2023
    Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
    Всем привет! Евгений,большое спасибо Вам за отличную экскурсию. Было очень интересно. Учитывая, что времени было мало, Вам удалось в сжатой форме интересно рассказать о городе и показать основные достопримечательности центра. Настоятельно рекомендую этого экскурсовод.
  • А
    Алексей
    8 ноября 2023
    Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
    Благодаря Евгению у фотопрогулке с ним по Амстердаму мы запечатлели на фото самые колоритные и интересные места города, которые останутся
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    в нашей памяти надолго). Евгений как художник выискивал для нас новые ракурсы, подсказывал как и где лучше встать и пр. Все понравилось, рекомендую!)

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Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Фотопрогулка по Амстердаму
  2. Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
  3. Нидерланды для своих. Прогулка-фотосессия по самым красивым местам
  4. Фотосессия в образе нидерландца 17 века
  5. Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 158 до 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Амстердама, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд на русском языке
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