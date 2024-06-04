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скидка
15%
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотопрогулка по Амстердаму: живописные виды и скрытые уголки
Запечатлите свои впечатления от Амстердама на профессиональные фотографии во время индивидуальной прогулки по городу
Начало: На вокзальной площади (Stationplein)
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
185€158 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Амстердаме: каналы, Йордан и тайные места
Захватывающая фотосессия в Амстердаме: откройте город с новой стороны вместе с профессиональным гидом
Начало: У Королевского дворца на площади Дам
«Наша фотопрогулка пройдёт в формате лёгкой беседы»
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
212€170 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Нидерланды для своих. Прогулка-фотосессия по самым красивым местам
Начало: Amsterdam Centraal
«Нидерланды как будто созданы для фотосессий: на фоне сказочных увитых розами домиков, на горбатых мостиках над каналами, за штурвалом корабля или велосипеда или посреди цветущих полей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€450 за всё до 9 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотосессия в образе нидерландца 17 века
Узнать, как одевались современники Рембрандта, и превратиться в персонажа его картин
Начало: возле центрального вокзала
«После фотосессии по вашему желанию мы сможем посетить дом Рембрандта, где я расскажу ещё больше интересного об особенностях костюмов и бытовой культуре нидерландцев 17 века»
Сегодня в 11:00
11 июня в 11:00
€350 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице
Поймать вайб атмосферного города и поговорить о прошлом, настоящем, творческом и прекрасном
Начало: У центрального вокзала
«Мои фотосессии — это не только «я на фоне достопримечательности»»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€500 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММатвей4 июня 2024Спасибо Павлу за экскурсию и прекрасные фото. Рекомендую! Интересный рассказ, отвечал на все вопросы, хорошо построенный маршрут❤️
- ЮЮрий12 мая 2024Добрый вечер, Евгений! Спешу Вас поблагодарить за результат и за огромную проделанную работу!!! Вчера вернулись с женой из путешествия по
- ЕЕкатерина7 мая 2024Спасибо Павлу за интересную экскурсию! Даже не знаю, что тут сказать, так как всё прошло идеально. Легко, не нудно, интересно
- OOKSANA,NIKOLAI5 мая 2024Павел отличный рассказчик. Было интересно и весело. Рекомендуем.
- ННиколай18 ноября 2023Всем привет! Евгений,большое спасибо Вам за отличную экскурсию. Было очень интересно. Учитывая, что времени было мало, Вам удалось в сжатой форме интересно рассказать о городе и показать основные достопримечательности центра. Настоятельно рекомендую этого экскурсовод.
- ААлексей8 ноября 2023Благодаря Евгению у фотопрогулке с ним по Амстердаму мы запечатлели на фото самые колоритные и интересные места города, которые останутся
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Фотопрогулки»
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