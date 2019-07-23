2 отзыва оставили туристы

Приключения, приключения и ещё раз приключения
Ваша задача шаг за шагом выполнять задания квеста и находить важные и нестандартные достопримечательности города. В маршрут войдут как необычные локации, так и ключевые исторические объекты. Я буду загадывать вам загадки, и вместе мы будет отыскивать нужную точку на игровом маршруте. Итак, вам предстоит:
За 3 часа яркой и весёлой игры вы узнаете и запомните город лучше, чем за целый день утомительных рассказов. И постарайтесь быть активнее, ведь самого энергичного участника ждёт нидерландский приз!