2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Приключения, приключения и ещё раз приключения

Ваша задача шаг за шагом выполнять задания квеста и находить важные и нестандартные достопримечательности города. В маршрут войдут как необычные локации, так и ключевые исторические объекты. Я буду загадывать вам загадки, и вместе мы будет отыскивать нужную точку на игровом маршруте. Итак, вам предстоит:

переплыть через реку к буквам любви;

забежать на фильм, но не посмотреть его;

подойти к зданию, стоящему на 8000 сваях;

постоять возле рыдающей башни;

найти по табличкам дома бочечника и водоносильщицы;

посмотреть на сгоревший дом;

пожевать сыр с лавандой;

разглядеть красный огонёк в окне;

не испугаться прогулки на кладбище;

доплыть до самой большой дамбы в Амстердаме и отведать местной селёдочки.

За 3 часа яркой и весёлой игры вы узнаете и запомните город лучше, чем за целый день утомительных рассказов. И постарайтесь быть активнее, ведь самого энергичного участника ждёт нидерландский приз!