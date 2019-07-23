2 отзыва оставили туристы

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По Амстердаму играючи: прогулка-квест

Почувствовать себя исследователем, самостоятельно открывая достопримечательности города

  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 🚩Встреча на вокзале в Амстердаме
  • Забронировать квест

150 за экскурсию

У этого квеста2 отзыва
5
Зара
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Зара – Гид в Амстердаме
Незаметно выучить ключевые объекты столицы Нидерландов через забавную игру? Да! Приготовьтесь к мозговому штурму и активным действиям на игрушечных улицах, стройных каналах и исторических площадях города.

Попутно я открою множество увлекательных фактов об Амстердаме, а вы влюбитесь ❤️ в его расслабленную атмосферу.
По Амстердаму играючи: прогулка-квест
По Амстердаму играючи: прогулка-квест

Что вас ожидает

Приключения, приключения и ещё раз приключения
Ваша задача шаг за шагом выполнять задания квеста и находить важные и нестандартные достопримечательности города. В маршрут войдут как необычные локации, так и ключевые исторические объекты. Я буду загадывать вам загадки, и вместе мы будет отыскивать нужную точку на игровом маршруте. Итак, вам предстоит:

  • переплыть через реку к буквам любви;
  • забежать на фильм, но не посмотреть его;
  • подойти к зданию, стоящему на 8000 сваях;
  • постоять возле рыдающей башни;
  • найти по табличкам дома бочечника и водоносильщицы;
  • посмотреть на сгоревший дом;
  • пожевать сыр с лавандой;
  • разглядеть красный огонёк в окне;
  • не испугаться прогулки на кладбище;
  • доплыть до самой большой дамбы в Амстердаме и отведать местной селёдочки.

За 3 часа яркой и весёлой игры вы узнаете и запомните город лучше, чем за целый день утомительных рассказов. И постарайтесь быть активнее, ведь самого энергичного участника ждёт нидерландский приз!

Организационные детали

  • В случае, если наберётся меньше 6 человек, я проведу для вас обзорную экскурсию (так как иначе играть будет не очень интересно). Детали обзорной прогулки можно уточнить в переписке.
  • Дополнительных расходов не предусмотрено
По Амстердаму играючи: прогулка-квест
По Амстердаму играючи: прогулка-квест
По Амстердаму играючи: прогулка-квест
По Амстердаму играючи: прогулка-квест

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на вокзале в Амстердаме.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
Зара
Зара
Mилые мои гости, каждый из вас дорог мне, и я стараюсь приложить все усилия, чтобы у вас сложилось самое приятное впечатления о городе. Вы можете смело писать мне по любым вопросам — всегда, даже вернувшись на Родину. Я очень люблю детей: берите на прогулку ваше чадo — скучно ему не будет. Я человек, который застал в России и советское, и нынешнее время, поэтому нам будет о чем поболтать — я знаю, чем живут русскоговорящие люди. Давайте прогуляемся вместе, и я раскрою вам тайны Амстердама.
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2 отзыва оставили туристы

23 июля 2019
Зара и формат экскурсии очень понравились. Удобно, что были наушники у каждого участника. Особенно рекомендую для новичков в городе, но нам тоже было интересно, хотя мы и 5-й раз в Амстердаме! :)
21 июня 2019
Зара тот самый Гид с большой буквы, которого мечтает повстречать настоящий путешественник. Три часа лучшей экскурсии, спасибо за море информации, поданной в интересной форме.

Зара проводит ещё 3 экскурсии

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