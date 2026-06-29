2 отзыва оставили туристы

Незаметно выучить ключевые объекты столицы Нидерландов через забавную игру? Да! Приготовьтесь к мозговому штурму и активным действиям на игрушечных улицах, стройных каналах и исторических площадях города.
Попутно я открою множество увлекательных фактов об Амстердаме, а вы влюбитесь в его расслабленную атмосферу.
Попутно я открою множество увлекательных фактов об Амстердаме, а вы влюбитесь в его расслабленную атмосферу.
Описание квеста
Приключения, приключения и ещё раз приключения
Ваша задача шаг за шагом выполнять задания квеста и находить важные и нестандартные достопримечательности города. В маршрут войдут как необычные локации, так и ключевые исторические объекты. Я буду загадывать вам загадки, и вместе мы будет отыскивать нужную точку на игровом маршруте. Итак, вам предстоит:
- подойти к зданию, стоящему на 8000 сваях
- постоять возле рыдающей башни
- найти по табличкам дома бочечника и водоносильщицы
- посмотреть на сгоревший дом
- пожевать сыр с лавандой
- разглядеть красный огонёк в окне
- не испугаться прогулки на кладбище
- доплыть до самой большой дамбы в Амстердаме и отведать местной селёдочки
За 2 часа яркой и весёлой игры вы узнаете и запомните город лучше, чем за целый день утомительных рассказов. И постарайтесь быть активнее, ведь самого энергичного участника ждёт нидерландский приз!
Организационные детали
- В случае, если наберётся меньше 6 человек, я проведу для вас обзорную экскурсию (так как иначе играть будет не очень интересно). Детали обзорной прогулки можно уточнить в переписке.
- Дополнительных расходов не предусмотрено
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На вокзале в Амстердаме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зара — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1270 туристов
Mилые мои гости, каждый из вас дорог мне, и я стараюсь приложить все усилия, чтобы у вас сложилось самое приятное впечатление о городе. Вы можете смело писать мне по любым
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
нам ооооочень понравилось,прошло несколько месяцев,а мы,выбирая экскурсии в другой стране, межу собой говорим, вот бы такого экскурсовода как Зара, легко, интересно и очень приятный и интересный человек
Вам был полезен этот отзыв?
А
Зара и формат экскурсии очень понравились.
Удобно, что были наушники у каждого участника.
Особенно рекомендую для новичков в городе, но нам тоже было интересно, хотя мы и 5-й раз в Амстердаме!:)
Удобно, что были наушники у каждого участника.
Особенно рекомендую для новичков в городе, но нам тоже было интересно, хотя мы и 5-й раз в Амстердаме!:)
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия с Зарой была увлекательной, интересной и познавательной. Мы остались очень довольны. Зара очень позитавна и приятна в общении. Спасибо за чудесный день. Всем рекомендуем
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Зара тот самый Гид с большой буквы, которого мечтает повстречать настоящий путешественник. Три часа лучшей экскурсии, спасибо за море информации, поданной в интересной форме.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Амстердама
Похожие экскурсии на «По Амстердаму играючи: прогулка-квест»
Индивидуальная
до 4 чел.
С Амстердамом на «ты»
Познакомьтесь с Амстердамом как никогда близко: от знаменитых достопримечательностей до тайных уголков
Начало: На мосту, напротив Центрального вокзала (Damrak br...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €185 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Амстердамом каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: Возле Центрального Вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Первые шаги в Амстердаме
Расставаться не хотелось. Так интересно! Ну просто чудо!
Начало: На Amsterdam Central Station
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
Приглашаем на увлекательную велосипедную прогулку по окрестностям Амстердама. Откройте для себя средневековый замок, исторические деревни и великолепные пейзажи
Начало: У метро Gein
Сегодня в 10:00
13 авг в 10:00
от €85 за человека
от €250 за экскурсию