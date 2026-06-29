2 отзыва оставили туристы

Незаметно выучить ключевые объекты столицы Нидерландов через забавную игру? Да! Приготовьтесь к мозговому штурму и активным действиям на игрушечных улицах, стройных каналах и исторических площадях города. Попутно я открою множество увлекательных фактов об Амстердаме, а вы влюбитесь в его расслабленную атмосферу.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Приключения, приключения и ещё раз приключения

Ваша задача шаг за шагом выполнять задания квеста и находить важные и нестандартные достопримечательности города. В маршрут войдут как необычные локации, так и ключевые исторические объекты. Я буду загадывать вам загадки, и вместе мы будет отыскивать нужную точку на игровом маршруте. Итак, вам предстоит:

подойти к зданию, стоящему на 8000 сваях

постоять возле рыдающей башни

найти по табличкам дома бочечника и водоносильщицы

посмотреть на сгоревший дом

пожевать сыр с лавандой

разглядеть красный огонёк в окне

не испугаться прогулки на кладбище

доплыть до самой большой дамбы в Амстердаме и отведать местной селёдочки

За 2 часа яркой и весёлой игры вы узнаете и запомните город лучше, чем за целый день утомительных рассказов. И постарайтесь быть активнее, ведь самого энергичного участника ждёт нидерландский приз!

Организационные детали