SNURK проводит ещё 6 экскурсий

  1. Экскурсии

Открыть существование нидерландской кухни!

5
0 отзывов
SNURK
SNURK – Гид из Амстердама
Большая экскурсия ⛳ по гастрономическому миру Нидерландов.

Вы познакомитесь с традициями и культурой страны через рынки и трактиры, уличный фаст-фуд и высокую кухню 🥧.

Удивительно, но многие гости Амстердама пребывают в пагубном заблуждении, что нидерландской кухни как будто и не существует вовсе.

Мы вместе убедимся, что еда в Нидерландах – одно сплошное и нескончаемое удовольствие.

К концу экскурсии 🧭 вы сами удостоверитесь в том, что кулинария лучше всего отражает национальный характер.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €196 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Открыть существование нидерландской кухни!
Открыть существование нидерландской кухни!
Путешествия обостряют вкус. Новые страны и культуры познаются не только у парадных входов замков и музеев, но и изнутри — через рынки и трактиры, уличный фаст-фуд и высокую кухню 🥧. Удивительно, но многие гости Амстердама пребывают в пагубном заблуждении, что нидерландской кухни как будто и не существует вовсе. Давайте вместе развеем этот миф и убедимся, что еда в Нидерландах — одно сплошное и нескончаемое удовольствие. А в том, что ничего лучше и честнее кулинарии не отражает национальный характер, к концу экскурсии 🧭 вы удостоверитесь сами.
Что вас ожидает?
Вкусный старт
Мы начнем нашу экскурсию ⛳ с очень вкусного завтрака в месте, будто материализовавшемся волей взбалмошного чародея из сказки. Впрочем, если вы предпочитаете обойтись без завтрака, и это возможно: впереди у нас еще множество кулинарных соблазнов.
Визитные карточки: сыры и селедка
Конечно, мы не сможем обойти стороной голландские сыры. Вы узнаете, как не потеряться в этом сырном многообразии, где купить самый вкусный сыр, как его правильно выбирать, а также как и с чем есть, чтобы благородный вкус раскрылся полностью. Поговорим о «Gout de terroir», а заодно и о сырных ярмарках с аукционами. По секретным улочкам вы проберетесь к лучшей селедке в городе и выясните секрет ее приготовления и мариновки. Узнаете, почему именно селедка стала национальным символом, чьи щечки являются деликатесом и в чём польза голландской «мафии». Поговорим о том, как Пётр I хотел привезти на родину таинственные голландские рецепты и почему у него ничего не вышло.
От фаст-фуда до высокой кухни
В зависимости от ваших вкусов мы будем пробовать местный — порой, весьма необычный — фаст-фуд и значительно более высокую кухню, дегустировать ликеры, женеверы и даже есть алкоголь ложкой, смаковать местные десерты и шоколад или восхитительные амстердамские пироги на террасе, нависающей прямо над водой канала. Вы узнаете, какими умениями нужно обладать, чтобы не платить за выпитое. Поговорим о местных — порой шокирующих — кулинарных пристрастиях и невероятном изобретении 60-х годов, которое помогло сократить покупку горячей еды до 1 минуты. Расскажем, что такое «неправильный» кофе и какой «чай» пьют голландцы. И, конечно, попробуем местного пива с традиционными закусками в настоящем «коричневом» баре с удивительной историей 📖. Кстати, пиво на дождевой воде вы когда-нибудь пробовали? А «рассол пикши»?😃
Взгляд на Амстердам через истории о местной гастрономии
И, конечно, все это время мы будем показывать этот прекрасный город 🏙️ и рассказывать истории — о первой в России попытке промышленного шпионажа, связанного именно с нидерландской гастрономией, о «сумасшедших» рыбах и селедке-девственнице, о рекламной акции, эффект которой длится уже полтысячелетия и о том, как важна в кулинарии любовь. Из этих легкомысленных историй к концу экскурсии у вас сложится полное представление о голландском национальном характере, о том, что это за люди, как живут, что их волнует и как им удалось построить одно из самых успешных обществ в мире.
А в завершение…
Поскольку волшебный день требует не менее прекрасного завершения, по вашему выбору мы проводим вас к секретной террасе отличного кафе с настоящей амстердамской атмосферой и вкуснейшими пирогами или забронируем для вас столик в ресторане высокой голландской кухни. Куда вам больше захочется, туда и пойдём.
Что входит
  • Услуги гида
  • Стоимость завтрака
Что не входит
  • Стоимость остальной еды и напитков оплачивается отдельно
Начало
🚩 Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
Место завершения
🏁 По договоренности
Открыть существование нидерландской кухни!
Открыть существование нидерландской кухни!
Открыть существование нидерландской кухни!
Открыть существование нидерландской кухни!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
SNURK
SNURK
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

SNURK проводит ещё 6 экскурсий

Групповая обзорная экскурсия «Амстердам для своих»
31
3 часа
Групповая обзорная экскурсия «Амстердам для своих»
35 отзывов
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
220
3.5 часа
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
9 отзывов
Из Амстердама в Зансе-Сханс и Заандам. Откуда приходит ветер?
222
4.5 часов
Из Амстердама в Зансе-Сханс и Заандам. Откуда приходит ветер?
6 отзывов
Из Амстердама на велосипеде по фермам, рыбацким деревням, каналам и дамбам
322
7 часов
Из Амстердама на велосипеде по фермам, рыбацким деревням, каналам и дамбам
3 отзыва
Амстердам для своих: обзорная экскурсия со стажером
220
3 часа
Амстердам для своих: обзорная экскурсия со стажером
3 отзыва
Рейксмюзеум. Золотой век голландской живописи
196
2 часа
Рейксмюзеум. Золотой век голландской живописи
2 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Амстердаме

Запретный Амстердам. Свой человек
150
2 часа
Запретный Амстердам. Свой человек
184 отзыва
Нестандартная прогулка по самым-самым уголкам Города Грехов со знатоком местной жизни
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
От 220
3.5 часа
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
150 отзывов
История, архитектура, дизайн, искусство, традиционная еда, традиции и менталитет голландцев
Первый день в Амстердаме!
27
3 часа
Первый день в Амстердаме!
137 отзывов
Групповая экскурсия по самым красивым местам города
Ежедневная обзорная экскурсия по Амстердаму
20
2 часа
Ежедневная обзорная экскурсия по Амстердаму
117 отзывов
Онлайн-прогулка по небанальному Амстердаму в реальном времени
7
1.5 часа
Онлайн-прогулка по небанальному Амстердаму в реальном времени
79 отзывов
Проникнуться духом «города свободы» и узнать самое интересное о голландском образе жизни
Первые шаги в Амстердаме
100
3 часа
Первые шаги в Амстердаме
58 отзывов
Обзорная прогулка по «королевству кривых домов»: все, что нужно увидеть, узнать и попробовать