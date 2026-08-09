SNURK проводит ещё 6 экскурсий

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Вы познакомитесь с традициями и культурой страны через рынки и трактиры, уличный фаст-фуд и высокую кухню.



Удивительно, но многие гости Амстердама пребывают в пагубном заблуждении, что читать дальше уменьшить нидерландской кухни как будто и не существует вовсе. Мы вместе убедимся, что еда в Нидерландах – одно сплошное и нескончаемое удовольствие.



К концу экскурсии вы сами удостоверитесь в том, что кулинария лучше всего отражает национальный характер. Большая экскурсия по гастрономическому миру Нидерландов.Вы познакомитесь с традициями и культурой страны через рынки и трактиры, уличный фаст-фуд и высокую кухню.Удивительно, но многие гости Амстердама пребывают в пагубном заблуждении, что

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Описание экскурсии Национальная кухня — самый, пожалуй, захватывающий способ знакомства со страной. И уж определенно самый честный. Тут вам никто не будет пускать пыль в глаза парадными проспектами и предназначенными для восхищения музеями. В том, что мы едим и пьем, отражается и история, и традиции, и национальный характер. Так что экскурсия эта не только чертовски вкусная, но и невозможно увлекательная, насыщенная и веселая. Почему именно селедка стала самым известным национальным блюдом? Что за рецепты Петр I безуспешно пытался привить в России? Почему копченый угорь бывал причиной бунтов? Как можно изменить мир к лучшему с помощью шоколада или пива? Как не потеряться в обилии сыров и выбрать лучший? Почему устрицы — отрада грибников? Все это — и многое другое — мы не только обсудим, но и обязательно попробуем на вкус! В нашей гастрономической экскурсии будет множество остановок, начиная от забегаловок с фаст-фудом и заканчивая «коричневыми» барами. Начнем мы с остановки на пирог в не самом обычном и совершенно сказочном месте. А после, гуляя по старому городу, мы уделим самое пристальное внимание визитным карточкам Нидерландов: сырам и селедке. Узнаем, что за экзотические блюда пришли в Амстердам в колониальную эпоху, как выглядит ужин на ферме, и что в моде у молодых амстердамцев. Мы перепробуем множество напитков и блюд от голландских биттерболленов и до потрясающего шоколадного печенья. И каждое из них расскажет свою историю. И вот так между делом, за бокалом пива или яблочным пирогом потихоньку и разберемся, что ж за люди это такие — нидерландцы, как они живут, что любят и ценят, а что — совсем даже наоборот. Да и о самом городе многое узнаем. Не зря же мы выбрали для прогулки самые живописные его кварталы. Мы с вами побываем в шкуре фермеров и аристократов, хипстеров и буржуа. А закончим нашу экскурсию в самом настоящем местном "коричневом" баре XVII века с отличным выбором местного пива и ликеров! Мы рекомендуем эту экскурсию людям без гастрономических антипатий и ограничений. Если они у вас есть, пожалуйста, напишите нам об этом заранее. Мы обязательно найдем возможность предложить вам что-то не менее увлекательное и вкусное. Важная информация Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.

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