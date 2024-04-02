10 отзывов оставили туристы

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Must-eat Амстердама: открыть существование нидерландской кухни

Путешествия обостряют вкус. Познайте культуру Амстердама через его кулинарные традиции: сыры, селедка, десерты и многое другое
Амстердам - это не только каналы и музеи, но и уникальная кухня. Многие гости города ошибочно полагают, что нидерландской кухни не существует. Эта экскурсия развеет мифы и покажет, что еда
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в Нидерландах - настоящее удовольствие.

Вы попробуете голландские сыры, селедку, местный фаст-фуд и высокую кухню, узнаете секреты приготовления и истории, связанные с гастрономией.

К концу экскурсии у вас сложится полное представление о голландском национальном характере и культуре

5
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍽️ Уникальные кулинарные открытия
  • 🧀 Дегустация лучших голландских сыров
  • 🐟 Секреты приготовления селедки
  • 🍫 Восхитительные десерты и шоколад
  • 🍺 Местное пиво и традиционные закуски
Must-eat Амстердама: открыть существование нидерландской кухни
Must-eat Амстердама: открыть существование нидерландской кухни
Must-eat Амстердама: открыть существование нидерландской кухни

Что можно увидеть

  • Голландские сырные ярмарки
  • Лучшие места для селедки
  • Коричневые бары Амстердама

Описание экскурсии

Вкусный старт

Мы начнем нашу экскурсию с очень вкусного пирога в месте, будто материализовавшемся волей взбалмошного чародея из сказки. Впрочем, если вы предпочитаете обойтись без него, то это возможно: впереди у нас еще множество кулинарных соблазнов.

Визитные карточки: сыры и селедка

Конечно, мы не сможем обойти стороной голландские сыры. Вы узнаете, как не потеряться в этом сырном многообразии, где купить самый вкусный сыр, как его правильно выбирать, а также как и с чем есть, чтобы благородный вкус раскрылся полностью. Поговорим о «Gout de terroir», а заодно и о сырных ярмарках с аукционами. По секретным улочкам вы проберетесь к лучшей селедке в городе и выясните секрет ее приготовления и мариновки. Узнаете, почему именно селедка стала национальным символом, чьи щечки являются деликатесом и в чём польза голландской «мафии». Поговорим о том, как Пётр I хотел привезти на родину таинственные голландские рецепты и почему у него ничего не вышло.

От фаст-фуда до высокой кухни

В зависимости от ваших вкусов мы будем пробовать местный — порой, весьма необычный — фаст-фуд и значительно более высокую кухню, дегустировать ликеры, женеверы и даже есть алкоголь ложкой, смаковать местные десерты и шоколад или восхитительные амстердамские пироги на террасе, нависающей прямо над водой канала. Вы узнаете, какими умениями нужно обладать, чтобы не платить за выпитое. Поговорим о местных — порой шокирующих — кулинарных пристрастиях и невероятном изобретении 60-х годов, которое помогло сократить покупку горячей еды до 1 минуты. Расскажем, что такое «неправильный» кофе и какой «чай» пьют голландцы. И, конечно, попробуем местного пива с традиционными закусками в настоящем «коричневом» баре с удивительной историей. Кстати, пиво на дождевой воде вы когда-нибудь пробовали? А «рассол пикши»?:)

Взгляд на Амстердам через истории о местной гастрономии

И, конечно, все это время мы будем показывать этот прекрасный город и рассказывать истории — о первой в России попытке промышленного шпионажа, связанного именно с нидерландской гастрономией, о «сумасшедших» рыбах и селедке-девственнице, о рекламной акции, эффект которой длится уже полтысячелетия и о том, как важна в кулинарии любовь. Из этих легкомысленных историй к концу экскурсии у вас сложится полное представление о голландском национальном характере, о том, что это за люди, как живут, что их волнует и как им удалось построить одно из самых успешных обществ в мире.

А в завершение…

Поскольку волшебный день требует не менее прекрасного завершения, по вашему выбору мы проводим вас к секретной террасе отличного кафе с настоящей амстердамской атмосферой и вкуснейшими пирогами или забронируем для вас столик в ресторане высокой голландской кухни. Куда вам больше захочется, туда и пойдём.

Организационные детали

  • В стоимость включен туристический налог (1,5€/чел), 10 дегустаций
  • Остальное питание и напитки оплачиваются отдельно
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Мы рекомендуем эту экскурсию людям без гастрономических антипатий и ограничений. Если они у вас есть, пожалуйста, напишите нам об этом заранее. Мы обязательно найдем возможность предложить вам что-то не менее увлекательное и вкусное.
  • Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3824 туристов
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. Мы
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любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее — всё то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чём не пишут в путеводителях. Будем рады показать вам всё это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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П
Отличная экскурсия. Вёл её у нас Сергей. Он заранее подготовился, прошёлся по местам маршрута, проверил доступность. Под нас скорректировал маршрут, поскольку мы начали в 14 часов и завтрак уже был
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ни к месту. Было познавательно и вкусно. Мы продегустировали и купили очень вкусные сыры, отведали нидерландскую селедку, попробовали очень вкусные вафли, узнали про культуру Нидерландов, посетили двор входящий в наследие ЮНЕСКО. Впечатления отличные. Уровень на высоте!
Советую бронировать эту экскурсию заранее, не за пару дней, если это праздники, как было у нас, поскольку вы скорее всего не сможете посетить некоторые места, или же долго простоите в очереди.

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Ольга
Когда мы впервые попадаем в какую-то страну, мы вначале берем гастрономическую экскурсию, потому что местная еда и то в каких местах и в какой обстановке мы ее пробуем играет ключевую
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роль в дальнейшем понимании души этого нового для нас места.

Анастасия потрясающе справилась с этой задачей, провела нас и по местам с давними историями и по современным модным заведениям и по уютным тихим местам, где нет туристического потока, но можно встретить местных жителей.
Также дала много рекомендаций куда еще можно сходить самим, мы даже не везде успели, так что остался задел на следующую поездку)).

Мы узнали очень много о истории развития местных кулинарных традиций и о том как они переплетались с историей страны, историй, которые стоят за старейшими заведениями города.
Также особенности приготовления местных блюд в наше время и о мероприятиях, которые проводятся сейчас на эту тему.

Благодаря гиду мы смогли оценить нидерландскую кухню, несмотря на то что она не похожа ту, к торой мы привыкли у себя дома.
Рекомендую эту экскурсию тем хочет глубже прочувствовать дух Нидерландов (буквально попробовать на вкус:), приятно и познавательно провется время или просто узнать где можно вкусно поесть))

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А
Очень понравлась наш экскурсовод Катя. С улыбкой, внимательна к клиенту, между строк чувствует где и как нужно подкорректировать информацию. С грамотной речью и большим запасом знаний, с полным ответом на любой вопрос, без навязывания своего мнения. Тема экскурсии выбрана очень правильно, сами удивились тайнам нидерландской кузни. Время пролетало незаметно. Несмотря на дождливую погоду. Выбирайте эту жкскурсию в Амстердаме, не пожалеете.
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Шлейникова
Всем привет! Первый раз в Амстердаме? Тогда точно надо взять экскурсию! Настя - отличный гид! Молодая, интересная, эрудированная, общительная, очень тактичная и невероятно энергичная! Мы попробовали все вкусняшки по маршруту, даже не смогли проголодаться к обеду))) Разговор наш выходил далеко за рамки темы экскурсии,и это просто супер! Настя абсолютно нежадная до информации и времени, которое вы проведете вместе)))
Хорошей вам прогулки)))
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М
Экскурсия интересная и познавательная. Учитывались наши пожелания. Гид Настя нам понравилась:активный,коммуникабельный и эрудированный человек. Готовы рекомендовать экскурсию друзьям.
Т.к. экскурсия индивидуальная и довольно дорогая,хотелось бы,чтобы гид имел представление о стране,откуда прибыли туристы.
Не в укор,а для лучшей адаптации.
Спасибо.
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Алёна
Были в Амстердаме один день, хотелось получить побольше информации про Город и страну, попробовать местную кухню. Гид Екатерина очень интересно рассказала про обычаи, уклад жизни, провела по самым известным местам города, мы попробовали много вкусных блюд и напитков. Спасибо большое за прекрасное времяпрепровождение! приедем ещё раз!
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