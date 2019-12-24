10 отзывов оставили туристы

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Must-eat Амстердама: открыть существование нидерландской кухни!

Шокирующие кулинарные пристрастия, лучшая селедка в городе, пиво на дождевой воде и многое другое!

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча по договоренности
  • Заказать экскурсию

От 196 за экскурсию

У этой экскурсии10 отзывов
4.9
Anastasia
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Anastasia – представитель в Амстердаме
Путешествия обостряют вкус.

Новые страны и культуры познаются не только у парадных входов замков и музеев, но и изнутри — через рынки и трактиры, уличный фаст-фуд и высокую кухню 🥧.

Удивительно, но многие гости Амстердама пребывают в пагубном заблуждении, что нидерландской кухни 🥧 как будто и не существует вовсе.

Давайте вместе развеем этот миф и убедимся, что еда в Нидерландах — одно сплошное и нескончаемое удовольствие.

А в том, что ничего лучше и честнее кулинарии не отражает национальный характер, к концу экскурсии 🧭 вы удостоверитесь сами.
Must-eat Амстердама: открыть существование нидерландской кухни!
Must-eat Амстердама: открыть существование нидерландской кухни!

Что вас ожидает

Вкусный старт
Мы начнем нашу экскурсию с очень вкусного завтрака в месте, будто материализовавшемся волей взбалмошного чародея из сказки. Впрочем, если вы предпочитаете обойтись без завтрака, и это возможно: впереди у нас еще множество кулинарных соблазнов.

Визитные карточки: сыры и селедка
Конечно, мы не сможем обойти стороной голландские сыры. Вы узнаете, как не потеряться в этом сырном многообразии, где купить самый вкусный сыр, как его правильно выбирать, а также как и с чем есть, чтобы благородный вкус раскрылся полностью. Поговорим о «Gout de terroir», а заодно и о сырных ярмарках с аукционами. По секретным улочкам вы проберетесь к лучшей селедке в городе и выясните секрет ее приготовления и мариновки. Узнаете, почему именно селедка стала национальным символом, чьи щечки являются деликатесом и в чём польза голландской «мафии». Поговорим о том, как Пётр I хотел привезти на родину таинственные голландские рецепты и почему у него ничего не вышло.

От фаст-фуда до высокой кухни
В зависимости от ваших вкусов мы будем пробовать местный — порой, весьма необычный — фаст-фуд и значительно более высокую кухню, дегустировать ликеры, женеверы и даже есть алкоголь ложкой, смаковать местные десерты и шоколад или восхитительные амстердамские пироги на террасе, нависающей прямо над водой канала. Вы узнаете, какими умениями нужно обладать, чтобы не платить за выпитое. Поговорим о местных — порой шокирующих — кулинарных пристрастиях и невероятном изобретении 60-х годов, которое помогло сократить покупку горячей еды до 1 минуты. Расскажем, что такое «неправильный» кофе и какой «чай» пьют голландцы. И, конечно, попробуем местного пива с традиционными закусками в настоящем «коричневом» баре с удивительной историей. Кстати, пиво на дождевой воде вы когда-нибудь пробовали? А «рассол пикши»?:)

Взгляд на Амстердам через истории о местной гастрономии
И, конечно, все это время мы будем показывать этот прекрасный город и рассказывать истории — о первой в России попытке промышленного шпионажа, связанного именно с нидерландской гастрономией, о «сумасшедших» рыбах и селедке-девственнице, о рекламной акции, эффект которой длится уже полтысячелетия и о том, как важна в кулинарии любовь. Из этих легкомысленных историй к концу экскурсии у вас сложится полное представление о голландском национальном характере, о том, что это за люди, как живут, что их волнует и как им удалось построить одно из самых успешных обществ в мире.

А в завершение…
Поскольку волшебный день требует не менее прекрасного завершения, по вашему выбору мы проводим вас к секретной террасе отличного кафе с настоящей амстердамской атмосферой и вкуснейшими пирогами или забронируем для вас столик в ресторане высокой голландской кухни. Куда вам больше захочется, туда и пойдём.

Организационные детали

  • В стоимость включен завтрак и туристический налог (1,5€/чел)
  • Остальное питание и напитки оплачиваются отдельно
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Must-eat Амстердама: открыть существование нидерландской кухни!
Must-eat Амстердама: открыть существование нидерландской кухни!
Must-eat Амстердама: открыть существование нидерландской кухни!
Must-eat Амстердама: открыть существование нидерландской кухни!
Must-eat Амстердама: открыть существование нидерландской кухни!
Must-eat Амстердама: открыть существование нидерландской кухни!
Must-eat Амстердама: открыть существование нидерландской кухни!
Must-eat Амстердама: открыть существование нидерландской кухни!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anastasia
Anastasia
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии и готовы рассказывать о ней с утра до ночи. Мы любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее, все то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чем не пишут в путеводителях. Были бы рады показать вам все это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.
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10 отзывов оставили туристы

24 декабря 2019
Очень понравлась наш экскурсовод Катя. С улыбкой, внимательна к клиенту, между строк чувствует где и как нужно подкорректировать информацию. С грамотной речью и большим запасом знаний, с полным ответом на любой вопрос, без навязывания своего мнения. Тема экскурсии выбрана очень правильно, сами удивились тайнам нидерландской кузни. Время пролетало незаметно. Несмотря на дождливую погоду. Выбирайте эту жкскурсию в Амстердаме, не пожалеете.
5 ноября 2019
Екатерина, спасибо огромное. Все просто супер!
27 октября 2019
Все понравилось! Интересно!
15 октября 2019
Нашим экскурмоводом была Екатерина. Прекрасная, живая и позновательнач экмеурсия по вкусным и разнообразным местам Амстердама
29 июля 2019
Нашем гидом была Анастасия, и мы остались в восторге от проведенного с ней тура! Анастасия - очень обаятельная девушка, умеющая заинтересовать слушателя! У нее очень глубокие знания об истории Амстердама, культуры Нидерландов. Она очень легко и захватывающе рассказывает об архитертуре, об исторических особенностях города, страны, культуры. При чем, ее рассказал не "сухой" и скучный, а очень увлекательный, наполненный нюансами, которые вот так просто в книге не вычитаешь. Я до сих пор помню, почему, собственно, есть район Красных фонарей, почему он стал появлятся близ старого храма в Амстердаме, почему вход в Monkey Bar выше и больше обычного, почему здания в Амстердаме организованы/выстроены таким особенным образом, про пиво, сделанное из дождевой воды, про ресторан, где канделября из средневековья, которые до сих пор в использовании, с настоящими свечами и. т. д. Нас было трое, я, моя сестра и мой муж. В силу того, что мой муж говорит только по-английски, мы попросили Анастасию провести тур на-английском. Она в совершенстве владеет английским, и моему мужу также безумно понравился тур. Моя сестра, до поездки в Амстердам, была несколько скептична в отношении гида и экскурсий, так как она больше предпочитает узнавать о городе, прогуливаясь по местным улочкам. Но я должна сказать, что те интересные факты о городе, которые рассказала Анастасия, те удивительные истории, которые она знает, рассказанные ею с таким заразительным энтузиазмом - просто прогуливаясь по городу Вы этого не узнаете. Очень рекомендую Анастасию, как гида! Причина, почему я дала 4 звездочки, а не 5 - это сама тематика тура. На мой субъективный взгляд, Амстердам, Голландия - не являются, наверное, местом для гурманов (в смысле, что это не Италия и не Франция). Нам очень понравился тур, мы в восторге от Анастасии и ее профессиональных качеств как гида. Но наверное в плане голландской кухни чего-то сверх изысканного не стоит ожидать (сыр, пиво, сельдь, местные сэндвичи, правда ликер и бармен - это было здорово!). И это, скорее, несовпадение моих личных ожиданий с голландскими реалиями, неимеющими ничего общего с туром. Анастасия, еще раз огромное спасибо за твое время, за изумительный тур и очень надеюсь на скорую встречу!
24 мая 2019
Экскурсия интересная и познавательная. Учитывались наши пожелания. Гид Настя нам понравилась:активный, коммуникабельный и эрудированный человек. Готовы рекомендовать экскурсию друзьям. Т. к. экскурсия индивидуальная и довольно дорогая, хотелось бы, чтобы гид имел представление о стране, откуда прибыли туристы. Не в укор, а для лучшей адаптации. Спасибо.
20 апреля 2019
Всем привет! Первый раз в Амстердаме? Тогда точно надо взять экскурсию! Настя - отличный гид!Молодая, интересная, эрудированная, общительная, очень тактичная и невероятно энергичная! Мы попробовали все вкусняшки по маршруту, даже не смогли проголодаться к обеду))) Разговор наш выходил далеко за рамки темы экскурсии, и это просто супер! Настя абсолютно нежадная до информации и времени, которое вы проведете вместе))) Хорошей вам прогулки)))
17 апреля 2019
Были в Амстердаме один день, хотелось получить побольше информации про Город и страну, попробовать местную кухню. Гид Екатерина очень интересно рассказала про обычаи, уклад жизни, провела по самым известным местам города, мы попробовали много вкусных блюд и напитков. Спасибо большое за прекрасное времяпрепровождение!приедем ещё раз!
25 сентября 2018
Бродили, ели и пробовали пиво около шести часов. Настя много рассказывает и интересный собеседник. Несмотря на то, что мы в Амстердаме не первый раз, узнали много нового. Экскурсия неформальна и Настя легко подстроится под ваши пожелания. Спасибо.
3 сентября 2018
Когда мы впервые попадаем в какую-то страну, мы вначале берем гастрономическую экскурсию, потому что местная еда и то в каких местах и в какой обстановке мы ее пробуем играет ключевую роль в дальнейшем понимании души этого нового для нас места. Анастасия потрясающе справилась с этой задачей, провела нас и по местам с давними историями и по современным модным заведениям и по уютным тихим местам, где нет туристического потока, но можно встретить местных жителей. Также дала много рекомендаций куда еще можно сходить самим, мы даже не везде успели, так что остался задел на следующую поездку )). Мы узнали очень много о истории развития местных кулинарных традиций и о том как они переплетались с историей страны, историй, которые стоят за старейшими заведениями города. Также особенности приготовления местных блюд в наше время и о мероприятиях, которые проводятся сейчас на эту тему. Благодаря гиду мы смогли оценить нидерландскую кухню, несмотря на то что она не похожа ту, к торой мы привыкли у себя дома. Рекомендую эту экскурсию тем хочет глубже прочувствовать дух Нидерландов (буквально попробовать на вкус :), приятно и познавательно провется время или просто узнать где можно вкусно поесть ))

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Я приглашаю вас на прогулку по Амстердаму, который знают и любят его жители. Конечно, мы не сможем обойти стороной королевский дворец, Биржу и другие важные достопримечательности. Но главное — мы увидим места, которые амстердамцы оберегают от посторонних глаз, где сосредоточены душа и очарование этого волшебного города.

Гастрономические экскурсии в Амстердаме

Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама!Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама!Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама!
20 за человека
3.5 часа
11 отзывов
Все слагаемые города и дегустация 20 сортов отменного сыра
Рецепт европейского города: узкие улочки, опрятные старинные постройки, мощёные площади с ярмарками и щепотка колорита. В Амстердаме это каналы и мосты, сыр, свободные нравы и, конечно, домики с открыток. Вы будете лавировать по улицам, коллекционируя достопримечательности и истории. А ещё полакомитесь голландским сыром и научитесь разбираться в его сортах.
Гастрономический велотур по Амстердаму!Гастрономический велотур по Амстердаму!Гастрономический велотур по Амстердаму!
От 300 за экскурсию
6 часов
14 отзывов
Увидеть всё самое интересное и попробовать всё самое вкусное, проезжая весь город на велосипеде!
Давайте за один день посетим самые интересные уголки Амстердама? Чтобы влиться в атмосферу города, мы будем покорять голландскую столицу на велосипедах – излюбленном транспорте местных жителей! Это будет захватывающее и невероятное вкусное приключение в легком темпе и без нудных рассказов.
Гастро-прогулка по городу и РейксмузеумуГастро-прогулка по городу и РейксмузеумуГастро-прогулка по городу и Рейксмузеуму
230 за экскурсию
3 часа
Познакомиться с местной кухней и голландской живописью и узнать о вкусовых пристрастиях амстердамцев
Эта экскурсия — сочетание гастрономического маршрута по Амстердаму и по Рейксмузеуму. По пути к «Ночному дозору» мы попробуем типичные голландские блюда и закуски и сделаем кофе-паузу в музейном кафе. Вас ждут рассказы о местной кухне, о голландской живописи Золотого века. А еще — нарисованные накрытые столы, самодовольные бюргеры, заказчики Рембрандта, Хальса, и других мастеров.
Уютные пабы АмстердамаУютные пабы АмстердамаУютные пабы Амстердама
От 130 за экскурсию
3.5 часа
29 отзывов
Дегустационная прогулка по самым колоритным заведениям и пивоварням голландской столицы
Предлагаю совместить прогулку по Амстердаму с походом по настоящим колоритным голландским пабам, где можно попробовать вкуснейшее пиво — и голландское, и бельгийское.
Попробовать Амстердам на вкус!Попробовать Амстердам на вкус!Попробовать Амстердам на вкус!
От 135 за экскурсию
3 часа
14 отзывов
Сыры и панкейки, харинг и киббелинг, батат-фри и биттербален — оценить любимые блюда нидерландцев
В нашем городе куда ни посмотри — всюду палатки и магазинчики со всевозможной снедью, атмосферные кафе и видовые рестораны. Вот янтарные круги сыра лежат аккуратной стопкой, прямо как в домике Бильбо Беггинса. Вот пыхтит над увесистыми стейками матёрый повар. Здесь селедочку продают с маринованными огурчиками. А там — ароматные блины с разными начинками и традиционные карамельные вафли. Амстердам — это не только красиво, но и вкусно! И на прогулке я вам это с радостью докажу!

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