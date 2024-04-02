10 отзывов оставили туристы

Амстердам - это не только каналы и музеи, но и уникальная кухня. Многие гости города ошибочно полагают, что нидерландской кухни не существует. Эта экскурсия развеет мифы и покажет, что еда

в Нидерландах - настоящее удовольствие. Вы попробуете голландские сыры, селедку, местный фаст-фуд и высокую кухню, узнаете секреты приготовления и истории, связанные с гастрономией. К концу экскурсии у вас сложится полное представление о голландском национальном характере и культуре

Описание экскурсии

Вкусный старт

Мы начнем нашу экскурсию с очень вкусного пирога в месте, будто материализовавшемся волей взбалмошного чародея из сказки. Впрочем, если вы предпочитаете обойтись без него, то это возможно: впереди у нас еще множество кулинарных соблазнов.

Визитные карточки: сыры и селедка

Конечно, мы не сможем обойти стороной голландские сыры. Вы узнаете, как не потеряться в этом сырном многообразии, где купить самый вкусный сыр, как его правильно выбирать, а также как и с чем есть, чтобы благородный вкус раскрылся полностью. Поговорим о «Gout de terroir», а заодно и о сырных ярмарках с аукционами. По секретным улочкам вы проберетесь к лучшей селедке в городе и выясните секрет ее приготовления и мариновки. Узнаете, почему именно селедка стала национальным символом, чьи щечки являются деликатесом и в чём польза голландской «мафии». Поговорим о том, как Пётр I хотел привезти на родину таинственные голландские рецепты и почему у него ничего не вышло.

От фаст-фуда до высокой кухни

В зависимости от ваших вкусов мы будем пробовать местный — порой, весьма необычный — фаст-фуд и значительно более высокую кухню, дегустировать ликеры, женеверы и даже есть алкоголь ложкой, смаковать местные десерты и шоколад или восхитительные амстердамские пироги на террасе, нависающей прямо над водой канала. Вы узнаете, какими умениями нужно обладать, чтобы не платить за выпитое. Поговорим о местных — порой шокирующих — кулинарных пристрастиях и невероятном изобретении 60-х годов, которое помогло сократить покупку горячей еды до 1 минуты. Расскажем, что такое «неправильный» кофе и какой «чай» пьют голландцы. И, конечно, попробуем местного пива с традиционными закусками в настоящем «коричневом» баре с удивительной историей. Кстати, пиво на дождевой воде вы когда-нибудь пробовали? А «рассол пикши»?:)

Взгляд на Амстердам через истории о местной гастрономии

И, конечно, все это время мы будем показывать этот прекрасный город и рассказывать истории — о первой в России попытке промышленного шпионажа, связанного именно с нидерландской гастрономией, о «сумасшедших» рыбах и селедке-девственнице, о рекламной акции, эффект которой длится уже полтысячелетия и о том, как важна в кулинарии любовь. Из этих легкомысленных историй к концу экскурсии у вас сложится полное представление о голландском национальном характере, о том, что это за люди, как живут, что их волнует и как им удалось построить одно из самых успешных обществ в мире.

А в завершение…

Поскольку волшебный день требует не менее прекрасного завершения, по вашему выбору мы проводим вас к секретной террасе отличного кафе с настоящей амстердамской атмосферой и вкуснейшими пирогами или забронируем для вас столик в ресторане высокой голландской кухни. Куда вам больше захочется, туда и пойдём.

Организационные детали