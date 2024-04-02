10 отзывов оставили туристы

5 причин купить эту экскурсию
- 🍽️ Уникальные кулинарные открытия
- 🧀 Дегустация лучших голландских сыров
- 🐟 Секреты приготовления селедки
- 🍫 Восхитительные десерты и шоколад
- 🍺 Местное пиво и традиционные закуски
Что можно увидеть
- Голландские сырные ярмарки
- Лучшие места для селедки
- Коричневые бары Амстердама
Описание экскурсии
Вкусный старт
Мы начнем нашу экскурсию с очень вкусного пирога в месте, будто материализовавшемся волей взбалмошного чародея из сказки. Впрочем, если вы предпочитаете обойтись без него, то это возможно: впереди у нас еще множество кулинарных соблазнов.
Визитные карточки: сыры и селедка
Конечно, мы не сможем обойти стороной голландские сыры. Вы узнаете, как не потеряться в этом сырном многообразии, где купить самый вкусный сыр, как его правильно выбирать, а также как и с чем есть, чтобы благородный вкус раскрылся полностью. Поговорим о «Gout de terroir», а заодно и о сырных ярмарках с аукционами. По секретным улочкам вы проберетесь к лучшей селедке в городе и выясните секрет ее приготовления и мариновки. Узнаете, почему именно селедка стала национальным символом, чьи щечки являются деликатесом и в чём польза голландской «мафии». Поговорим о том, как Пётр I хотел привезти на родину таинственные голландские рецепты и почему у него ничего не вышло.
От фаст-фуда до высокой кухни
В зависимости от ваших вкусов мы будем пробовать местный — порой, весьма необычный — фаст-фуд и значительно более высокую кухню, дегустировать ликеры, женеверы и даже есть алкоголь ложкой, смаковать местные десерты и шоколад или восхитительные амстердамские пироги на террасе, нависающей прямо над водой канала. Вы узнаете, какими умениями нужно обладать, чтобы не платить за выпитое. Поговорим о местных — порой шокирующих — кулинарных пристрастиях и невероятном изобретении 60-х годов, которое помогло сократить покупку горячей еды до 1 минуты. Расскажем, что такое «неправильный» кофе и какой «чай» пьют голландцы. И, конечно, попробуем местного пива с традиционными закусками в настоящем «коричневом» баре с удивительной историей. Кстати, пиво на дождевой воде вы когда-нибудь пробовали? А «рассол пикши»?:)
Взгляд на Амстердам через истории о местной гастрономии
И, конечно, все это время мы будем показывать этот прекрасный город и рассказывать истории — о первой в России попытке промышленного шпионажа, связанного именно с нидерландской гастрономией, о «сумасшедших» рыбах и селедке-девственнице, о рекламной акции, эффект которой длится уже полтысячелетия и о том, как важна в кулинарии любовь. Из этих легкомысленных историй к концу экскурсии у вас сложится полное представление о голландском национальном характере, о том, что это за люди, как живут, что их волнует и как им удалось построить одно из самых успешных обществ в мире.
А в завершение…
Поскольку волшебный день требует не менее прекрасного завершения, по вашему выбору мы проводим вас к секретной террасе отличного кафе с настоящей амстердамской атмосферой и вкуснейшими пирогами или забронируем для вас столик в ресторане высокой голландской кухни. Куда вам больше захочется, туда и пойдём.
Организационные детали
- В стоимость включен туристический налог (1,5€/чел), 10 дегустаций
- Остальное питание и напитки оплачиваются отдельно
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- Мы рекомендуем эту экскурсию людям без гастрономических антипатий и ограничений. Если они у вас есть, пожалуйста, напишите нам об этом заранее. Мы обязательно найдем возможность предложить вам что-то не менее увлекательное и вкусное.
- Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Хорошей вам прогулки)))
Т.к. экскурсия индивидуальная и довольно дорогая,хотелось бы,чтобы гид имел представление о стране,откуда прибыли туристы.
Не в укор,а для лучшей адаптации.
Спасибо.