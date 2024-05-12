1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Уютные пабы Амстердама: эксклюзивная дегустация пива
Исследуйте лучшие пабы Амстердама и насладитесь вкусом настоящего голландского и бельгийского пива
Начало: Около Amsterdam Central station
«Вы попробуете самое лучшее и очень редкое пиво местных и бельгийских пивоварен, а также настоящие голландские пивные закуски — «биттерболлены», местные колбаски и неповторимый выдержанный сыр»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от €160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»
На прогулке по Амстердаму вы увидите старые улочки и узнаете о жизни горожан в 17 веке. Погрузитесь в творчество Рембрандта и малых голландцев
Начало: По договоренности
«Гастрономическая жизнь старого Амстердама»
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
от €260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Амстердаму: история, культура и дегустация сыров
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: от исторических районов до вкуса традиционных голландских сыров. Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: Amsterdam center station
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€185 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Заансе-Сханс - путешествие в сердце Нидерландов: ветряные мельницы и сыр Гауда
Вас ждет незабываемое путешествие в Заансе-Сханс, где живут традиции и история Нидерландов. Откройте мир ветряных мельниц и вкуснейшего сыра
Начало: Amsterdam Centraal Station
«В стоимость входят дегустация сыра и памятные фотографии»
Завтра в 09:30
10 июня в 10:00
от 250€225 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Гастрономическое путешествие по Амстердаму: от сыра до шоколада
Загляните в удивительный мир амстердамской кухни: от эксклюзивных сыров до аутентичных блюд и напитков
Начало: На Amsterdam Central Station
«Вдоволь насладившись оттенками вкусов сыров, пойдем на рынок общаться с местными жителями о гастрономической культуре»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Амстердам для своих: путешествие по скрытым жемчужинам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама, исследуя его скрытые уголки и исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
«При желании можно будет перекусить в одном из лучших китайских/вьетнамских ресторанчиков»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гастрономический велотур по Амстердаму
Посетите самые интересные уголки Амстердама на велосипеде! Узнайте больше о культуре города, наслаждаясь местной кухней и достопримечательностями
«Сувениры куплены, must-see места пройдены – теперь будем разбираться с голландской едой»
Сегодня в 12:30
10 июня в 12:30
от €500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Must-eat Амстердама: открыть существование нидерландской кухни
Шокирующие кулинарные пристрастия, лучшая селедка в городе, пиво на дождевой воде и многое другое
Начало: По договоренности
«Взгляд на Амстердам через истории о местной гастрономии»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €340 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастро-прогулка по городу и Рейксмузеуму
Познакомиться с местной кухней и голландской живописью и узнать о вкусовых пристрастиях амстердамцев
Начало: Площадь Рембрандта
«Эта экскурсия — сочетание гастрономического маршрута по Амстердаму и по Рейксмузеуму»
10 июня в 13:00
14 июня в 13:00
€230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка-дегустация. Уютные и необычные пабы города
Начало: Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
«Поговорим и о голландской кухне — от не укладывающихся в голове бутербродов с печеньем и до фантастического копченого угря и уникальных сортов сыра, о которых-то и жители страны не всегда знают:)»
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
от €350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Гастрономическое путешествие по Амстердаму: от сыра до яблочного пая
Погрузитесь в атмосферу Амстердама через его вкусы: от традиционного голландского сыра до непревзойденного яблочного пая
«Дегустация еды и напитков — цена зависит от вашего аппетита»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€185 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна12 мая 2024Были с Евгением на экскурсии 8 мая по Заансе. Евгений-замечательный гид,он любит Голландию и то, чем занимается и это чувствуется
- ТТатьяна8 мая 2024Валерия очень приятный и добросовестный гид! Конечно, рекомендую ее!! На мой взгляд, стоимость экскурсии несколько завышена, даже с учетом продолжительности экскурсии! В целом, УДОВОЛЬСТВИЕ ПОЛУЧЕНО!)
- ЕЕлена3 мая 2024Наша экскурсия по Амстердаму в небольшой группе из 2 человек проходила 25 апреля, экскурсоводом был Сергей. Приятный молодой человек, интересный
- ППетр2 апреля 2024Отличная экскурсия. Вёл её у нас Сергей. Он заранее подготовился, прошёлся по местам маршрута, проверил доступность. Под нас скорректировал маршрут,
- BBaryshnikova1 апреля 2024Экскурсия была просто великолепной! Маршрут полон ярких и интересных моментов. Экскурсия замечательна не только для взрослых но и для детей.
- EEkaterina28 марта 2024Отличная экскурсия! 👍 Экскурсию проводил Сергей, отдельное спасибо за маршруты, все очень интересно и познавательно!
- ЛЛада10 декабря 2023Экскурсия замечательная, информативная, легкая, яркая! Спасибо Татьяне за первое впечатление от Амстердама, мы очень благодарны за информаци и за интересно проведенное время! Рекомендуем!
- IIrina14 октября 2023Спасибо за экскурсию! Отличный вариант для всей семьи. Татьяна показала много интересных мест, поделилась необычными фактами, ответила на все вопросы и прислала рекомендации и маршруты по нашему дальнейшему пребыванию в Амстердаме.
- AAleksandr24 августа 2023Несмотря на мой опыт многократного "погружения" в историю и тонкости этого замечательного города, Татьяна рассказала много интересного! Рекомендую совершить путешествие с ней! Незабываемая прогулка!
- AAndrei19 августа 2023Авторская экскурсия по Амстердаму с дегустацией местных деликатесовНам очень понравилась экскурсия, побывали в интересных местах, скушали вкусную локальную еду) когда снова будем в Амстердаме, возьмем и другие экскурсии от Татьяны) рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Гастрономические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Гастрономические" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 160 до 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 335 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Амстердама, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024