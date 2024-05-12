читать дальше

и эмоциональный рассказчик. Познакомил нас с городом, его современной жизнью, с историческими фактами. Дал рекомендации, куда лучше зайти, что и где попробовать, что посмотреть. (Рекомендации были очень ценными и полностью соответствовали заявленным ожиданиям. Практически всеми успели воспользоваться.) Сергей курировал нас и после экскурсии, прислал важные ссылки. Большое ему спасибо за все эти рекомендации и истории! Мы многое узнали о городе, но, к сожалению, не совсем по заявленной теме. Хотелось услышать больше про истории художников Рембрандта и Халса, о "малых голландцах". Это было как раз важной частью ожиданий, так как на следующий день мы ходили в Рейсхмузей и хотели найти в картинах отражение страны, лучше понять идеи художников. Думаю, экскурсии Сергея лучше назвать иначе:"Амстердам - его история и легенды, знаменитые люди, традиции и культура". Независимо от ложки дёгтя, благодарим за возможность лучше узнать город в мини-группе, за индивидуальный подход и приятно проведенные 3 часа, которые пролетели незаметно.