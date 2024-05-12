Гастрономические экскурсии Амстердама

Найдено 11 экскурсий в категории «Гастрономические» в Амстердаме на русском языке, цены от €160, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Уютные пабы Амстердама
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
31 отзыв
Уютные пабы Амстердама: эксклюзивная дегустация пива
Исследуйте лучшие пабы Амстердама и насладитесь вкусом настоящего голландского и бельгийского пива
Начало: Около Amsterdam Central station
«Вы попробуете самое лучшее и очень редкое пиво местных и бельгийских пивоварен, а также настоящие голландские пивные закуски — «биттерболлены», местные колбаски и неповторимый выдержанный сыр»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 160 за всё до 5 чел.
Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»
На прогулке по Амстердаму вы увидите старые улочки и узнаете о жизни горожан в 17 веке. Погрузитесь в творчество Рембрандта и малых голландцев
Начало: По договоренности
«Гастрономическая жизнь старого Амстердама»
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
от 260 за всё до 10 чел.
Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Экскурсия по Амстердаму: история, культура и дегустация сыров
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: от исторических районов до вкуса традиционных голландских сыров. Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: Amsterdam center station
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
185 за всё до 8 чел.
Заансе-Сханс - живая история Нидерландов
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
53 отзыва
Заансе-Сханс - путешествие в сердце Нидерландов: ветряные мельницы и сыр Гауда
Вас ждет незабываемое путешествие в Заансе-Сханс, где живут традиции и история Нидерландов. Откройте мир ветряных мельниц и вкуснейшего сыра
Начало: Amsterdam Centraal Station
«В стоимость входят дегустация сыра и памятные фотографии»
Завтра в 09:30
10 июня в 10:00
от 250225 за всё до 7 чел.
Попробовать Амстердам на вкус
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Гастрономическое путешествие по Амстердаму: от сыра до шоколада
Загляните в удивительный мир амстердамской кухни: от эксклюзивных сыров до аутентичных блюд и напитков
Начало: На Amsterdam Central Station
«Вдоволь насладившись оттенками вкусов сыров, пойдем на рынок общаться с местными жителями о гастрономической культуре»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
240 за всё до 4 чел.
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
157 отзывов
Амстердам для своих: путешествие по скрытым жемчужинам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама, исследуя его скрытые уголки и исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
«При желании можно будет перекусить в одном из лучших китайских/вьетнамских ресторанчиков»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 260 за всё до 10 чел.
Гастрономический велотур по Амстердаму
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Гастрономический велотур по Амстердаму
Посетите самые интересные уголки Амстердама на велосипеде! Узнайте больше о культуре города, наслаждаясь местной кухней и достопримечательностями
«Сувениры куплены, must-see места пройдены – теперь будем разбираться с голландской едой»
Сегодня в 12:30
10 июня в 12:30
от 500 за всё до 5 чел.
Must-eat Амстердама: открыть существование нидерландской кухни
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Must-eat Амстердама: открыть существование нидерландской кухни
Шокирующие кулинарные пристрастия, лучшая селедка в городе, пиво на дождевой воде и многое другое
Начало: По договоренности
«Взгляд на Амстердам через истории о местной гастрономии»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 340 за всё до 5 чел.
Гастро-прогулка по городу и Рейксмузеуму
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Гастро-прогулка по городу и Рейксмузеуму
Познакомиться с местной кухней и голландской живописью и узнать о вкусовых пристрастиях амстердамцев
Начало: Площадь Рембрандта
«Эта экскурсия — сочетание гастрономического маршрута по Амстердаму и по Рейксмузеуму»
10 июня в 13:00
14 июня в 13:00
230 за всё до 6 чел.
Прогулка-дегустация. Уютные и необычные пабы города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Прогулка-дегустация. Уютные и необычные пабы города
Начало: Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
«Поговорим и о голландской кухне — от не укладывающихся в голове бутербродов с печеньем и до фантастического копченого угря и уникальных сортов сыра, о которых-то и жители страны не всегда знают:)»
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
от 350 за всё до 4 чел.
Гастрономическое приключение в Амстердаме
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Гастрономическое путешествие по Амстердаму: от сыра до яблочного пая
Погрузитесь в атмосферу Амстердама через его вкусы: от традиционного голландского сыра до непревзойденного яблочного пая
«Дегустация еды и напитков — цена зависит от вашего аппетита»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
185 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Заансе-Сханс - живая история Нидерландов
    Были с Евгением на экскурсии 8 мая по Заансе. Евгений-замечательный гид,он любит Голландию и то, чем занимается и это чувствуется
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    с первых минут общения. Он многое нам рассказал о культуре и стране, интересные факты о мельницах. Мы были с двумя детьми и с нами было не просто,но Евгений знает и умеет общаться с детьми, шутить и находить к ним подход. Это очень помогло, учитывая, что экскурсия длится около 4 часов. Он провел нас интересным маршрутом, против течения основного потока туристов. Увидели уточек, овечек, посетили музей башмаков и сырную лавку. Евгений скинул нам интересные локации в Амстердаме(где найти вафли, где яблочный пирог, вкусный ресторан), посоветовал сырный рынок в Алкмаре,который мы посетили. Мы точно порекомендуем его нашим друзьям, и если решим посетить Голландию еще раз, обязательно свяжемся с Евгением для будущих экскурсий.

  • Т
    Татьяна
    8 мая 2024
    Гастрономический велотур по Амстердаму
    Валерия очень приятный и добросовестный гид! Конечно, рекомендую ее!! На мой взгляд, стоимость экскурсии несколько завышена, даже с учетом продолжительности экскурсии! В целом, УДОВОЛЬСТВИЕ ПОЛУЧЕНО!)
  • Е
    Елена
    3 мая 2024
    Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»
    Наша экскурсия по Амстердаму в небольшой группе из 2 человек проходила 25 апреля, экскурсоводом был Сергей. Приятный молодой человек, интересный
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    и эмоциональный рассказчик. Познакомил нас с городом, его современной жизнью, с историческими фактами. Дал рекомендации, куда лучше зайти, что и где попробовать, что посмотреть. (Рекомендации были очень ценными и полностью соответствовали заявленным ожиданиям. Практически всеми успели воспользоваться.) Сергей курировал нас и после экскурсии, прислал важные ссылки. Большое ему спасибо за все эти рекомендации и истории! Мы многое узнали о городе, но, к сожалению, не совсем по заявленной теме. Хотелось услышать больше про истории художников Рембрандта и Халса, о "малых голландцах". Это было как раз важной частью ожиданий, так как на следующий день мы ходили в Рейсхмузей и хотели найти в картинах отражение страны, лучше понять идеи художников. Думаю, экскурсии Сергея лучше назвать иначе:"Амстердам - его история и легенды, знаменитые люди, традиции и культура". Независимо от ложки дёгтя, благодарим за возможность лучше узнать город в мини-группе, за индивидуальный подход и приятно проведенные 3 часа, которые пролетели незаметно.

  • П
    Петр
    2 апреля 2024
    Must-eat Амстердама: открыть существование нидерландской кухни
    Отличная экскурсия. Вёл её у нас Сергей. Он заранее подготовился, прошёлся по местам маршрута, проверил доступность. Под нас скорректировал маршрут,
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    поскольку мы начали в 14 часов и завтрак уже был ни к месту. Было познавательно и вкусно. Мы продегустировали и купили очень вкусные сыры, отведали нидерландскую селедку, попробовали очень вкусные вафли, узнали про культуру Нидерландов, посетили двор входящий в наследие ЮНЕСКО. Впечатления отличные. Уровень на высоте! Советую бронировать эту экскурсию заранее, не за пару дней, если это праздники, как было у нас, поскольку вы скорее всего не сможете посетить некоторые места, или же долго простоите в очереди.

  • B
    Baryshnikova
    1 апреля 2024
    Заансе-Сханс - живая история Нидерландов
    Экскурсия была просто великолепной! Маршрут полон ярких и интересных моментов. Экскурсия замечательна не только для взрослых но и для детей.
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    Спасибо большое Евгению за чудесное сопровождение и интересные рассказы! По нашей просьбе, Евгений адаптировал экскурсию под возраст наших детей. Он не просто рассказывал интересные факты, но и сделал историю интерактивной задавая детям много вопросов, учитывая их интересы и хобби. Экскурсия получилась увлекательной и незабываемой. Я очень рекомендую Евгения!

    Экскурсия была просто великолепной! Маршрут полон ярких и интересных моментов. Экскурсия замечательна не только для взрослыхЭкскурсия была просто великолепной! Маршрут полон ярких и интересных моментов. Экскурсия замечательна не только для взрослых
  • E
    Ekaterina
    28 марта 2024
    Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
    Отличная экскурсия! 👍 Экскурсию проводил Сергей, отдельное спасибо за маршруты, все очень интересно и познавательно!
  • Л
    Лада
    10 декабря 2023
    Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама
    Экскурсия замечательная, информативная, легкая, яркая! Спасибо Татьяне за первое впечатление от Амстердама, мы очень благодарны за информаци и за интересно проведенное время! Рекомендуем!
    Экскурсия замечательная, информативная, легкая, яркая! Спасибо Татьяне за первое впечатление от Амстердама, мы очень благодарны заЭкскурсия замечательная, информативная, легкая, яркая! Спасибо Татьяне за первое впечатление от Амстердама, мы очень благодарны заЭкскурсия замечательная, информативная, легкая, яркая! Спасибо Татьяне за первое впечатление от Амстердама, мы очень благодарны заЭкскурсия замечательная, информативная, легкая, яркая! Спасибо Татьяне за первое впечатление от Амстердама, мы очень благодарны за
  • I
    Irina
    14 октября 2023
    Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама
    Спасибо за экскурсию! Отличный вариант для всей семьи. Татьяна показала много интересных мест, поделилась необычными фактами, ответила на все вопросы и прислала рекомендации и маршруты по нашему дальнейшему пребыванию в Амстердаме.
  • A
    Aleksandr
    24 августа 2023
    Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама
    Несмотря на мой опыт многократного "погружения" в историю и тонкости этого замечательного города, Татьяна рассказала много интересного! Рекомендую совершить путешествие с ней! Незабываемая прогулка!
  • A
    Andrei
    19 августа 2023
    Авторская экскурсия по Амстердаму с дегустацией местных деликатесов
    Нам очень понравилась экскурсия, побывали в интересных местах, скушали вкусную локальную еду) когда снова будем в Амстердаме, возьмем и другие экскурсии от Татьяны) рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Уютные пабы Амстердама
  2. Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»
  3. Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама
  4. Заансе-Сханс - живая история Нидерландов
  5. Попробовать Амстердам на вкус
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Гастрономические" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 160 до 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 335 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Амстердама, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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