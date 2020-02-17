3 отзыва оставили туристы

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Золотой век голландской живописи в Рейксмюзеуме

Детективное расследование в одном из лучших музеев мира: понять, что хотели сказать великие мастера

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча по договоренности
  • Заказать экскурсию

От 196 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
5
Anastasia
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Anastasia – представитель в Амстердаме
Анализируя работы нидерландских мастеров 17 века, одной из наиболее выдающихся эпох мировой живописи, вы проследите, как религиозная диктатура сдала свои позиции и на холстах появились земные и, вроде бы, понятные сцены.

Осознаете разницу между тем, как вы воспринимаете изображаемое и как это делали современники Рембрандта, и, преодолев этот барьер с искусствоведом, попробуете «прочитать» картины.

А в конце ответите на вопрос: так ли реалистична голландская живопись? Или это, скорее, мечта о тихой и сытой жизни в достойном мире?
Золотой век голландской живописи в Рейксмюзеуме
Золотой век голландской живописи в Рейксмюзеуме

Что вас ожидает

Детективное расследование
Главная задача — научить вас «читать» голландские картины. Для этого путешествие по музею, скорее, будет похожим на детективную игру с неочевидными вопросами и важными для понимания общей идеи ответами. Почему у горожанки, застигнутой художником во время обеда, такой блудливый взгляд? Что букетик может рассказать об одном из сильнейших провалов в истории страны? А как на парадных портретах гильдий найти самого бедного или самого жадного? Почему так часто встречаются читающие и музицирующие персонажи, независимо от достатка и статуса? В результате вы сможете часами разглядывать давно известные картины — и над одной хохотать, от другой удариться в депрессию, а третью истолковать с совершенно неожиданной стороны.

Мастерская детализация реальной жизни
На экскурсии вы узнаете о предыстории зарождения новой вехи — поговорим о взглядах христианства на искусство, о молниеносном развитии в 17 веке светских жанров и их разновидностях. Великолепными иллюстрациями к голландскому мастерству детализации станут «Молочница» и «Женщина, читающая письмо» Вермеера, «Автопортрет в образе апостола Павла» Рембрандта, «Веселый собутыльник» Франса Халса, работы Яна Стена, Питера де Хоха и Герарда Терхборха. А возле «Ночного дозора» вы услышите о загадках, которые не дают покоя поколениям искусствоведов, и современных интерпретациях таинственной картины.

Дополнение к основной программе
Если полутора часов вам покажется недостаточно, мы с радостью продолжим с вами экскурсию и покажем замечательную коллекцию керамики Delft Blue: от чайных сервизов до необычных ваз. В одной из красивейших библиотек мира Cuypers поговорим о том, как молодая коммерческая республика — мировой лидер в области торговли, науки, искусства войны и изобразительного искусства — наслаждалась своим расцветом. А кукольные дома, обустроенные по моде богатых амстердамских особняков XVII века, где каждая малюсенькая деталь в точности соответствует оригиналу и выполнена руками выдающихся мастеров, вас наверняка впечатлят!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды. Искусствовед, выпускник лондонского Christie’s и Sotheby’s Institute of Art.
  • Билеты в музей желательно приобрести заранее. Вы можете сделать это на сайте музея.
  • Во время тура мы будем много ходить и, если это не очень удобно для вас, мы предлагаем взять складные стульчики в музее. Гид побеспокоится об этом, если вы предупредите нас заранее.
  • Стоимость экскурсии на 2,5 часа — € 220 за 1-4 человек или €55 за человека, если вас больше
  • В стоимость экскурсии включен туристический налог — 1,5€/чел
Золотой век голландской живописи в Рейксмюзеуме
Золотой век голландской живописи в Рейксмюзеуме
Золотой век голландской живописи в Рейксмюзеуме
Золотой век голландской живописи в Рейксмюзеуме
Золотой век голландской живописи в Рейксмюзеуме
Золотой век голландской живописи в Рейксмюзеуме
Золотой век голландской живописи в Рейксмюзеуме
Золотой век голландской живописи в Рейксмюзеуме
Золотой век голландской живописи в Рейксмюзеуме
Золотой век голландской живописи в Рейксмюзеуме
Золотой век голландской живописи в Рейксмюзеуме
Золотой век голландской живописи в Рейксмюзеуме

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anastasia
Anastasia
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии и готовы рассказывать о ней с утра до ночи. Мы любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее, все то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чем не пишут в путеводителях. Были бы рады показать вам все это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.
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3 отзыва оставили туристы

17 февраля 2020
Очень познавательная экскурсия. Гид Ханна - приятная девушка, рассказала нам много нового в увлекательной форме. Очень увлеченная своим делом гид.
5 июня 2019
Отличный гид, подстроили экскурсию под требования.
16 апреля 2019
26 марта были на прекрасной экскурсии с Анной, в формате мама+сын 8 лет. Анна оказалась очень приятной девушкой, неформальной в общении, но в то же время обладающей прекрасными знаниями, отвечала на все задаваемые по ходу экскурсии вопросы. Анна обращала наше внимание на такие нюансы, о которых невозможно узнать просто походив и порассматривав экспозиции самостоятельно либо с аудио гидом. Сын во время экскурсии брал пример с голландских школьников и сидел на полу, слушая рассказы о знаменитых художниках и историях их картин. Время пролетело незаметно, мы брали дополнительные полчаса и отправились по маршруту, по которому сами захотели, задавали все вопросы. Однозначно рекомендую, содержательно и познавательно.

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