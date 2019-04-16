3 отзыва оставили туристы

Лучшее время для посещения - с апреля по октябрь, когда погода в Амстердаме наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться его атмосферой в полной мере. Зимой и ранней весной также возможно посещение, но стоит учесть, что погода может быть прохладной и дождливой. Однако в музее всегда тепло и уютно, что делает экскурсию доступной круглый год.

дозора" до деталей в работах Вермеера и Рембрандта - каждый найдет что-то удивительное. Это уникальная возможность взглянуть на искусство с новой стороны и понять, как оно отражает мечты и реальность той эпохи

Описание экскурсии

Детективное расследование

Главная задача — научить вас «читать» голландские картины. Для этого путешествие по музею, скорее, будет похожим на детективную игру с неочевидными вопросами и важными для понимания общей идеи ответами. Почему у горожанки, застигнутой художником во время обеда, такой блудливый взгляд? Что букетик может рассказать об одном из сильнейших провалов в истории страны? А как на парадных портретах гильдий найти самого бедного или самого жадного? Почему так часто встречаются читающие и музицирующие персонажи, независимо от достатка и статуса? В результате вы сможете часами разглядывать давно известные картины — и над одной хохотать, от другой удариться в депрессию, а третью истолковать с совершенно неожиданной стороны.

Мастерская детализация реальной жизни

На экскурсии вы узнаете о предыстории зарождения новой вехи — поговорим о взглядах христианства на искусство, о молниеносном развитии в 17 веке светских жанров и их разновидностях. Великолепными иллюстрациями к голландскому мастерству детализации станут «Молочница» и «Женщина, читающая письмо» Вермеера, «Автопортрет в образе апостола Павла» Рембрандта, «Веселый собутыльник» Франса Халса, работы Яна Стена, Питера де Хоха и Герарда Терхборха. А возле «Ночного дозора» вы услышите о загадках, которые не дают покоя поколениям искусствоведов, и современных интерпретациях таинственной картины.

Дополнение к основной программе

Если двух часов вам покажется недостаточно, мы с радостью продолжим с вами экскурсию и покажем замечательную коллекцию керамики Delft Blue: от чайных сервизов до необычных ваз. В одной из красивейших библиотек мира Cuypers поговорим о том, как молодая коммерческая республика — мировой лидер в области торговли, науки, искусства войны и изобразительного искусства — наслаждалась своим расцветом. А кукольные дома, обустроенные по моде богатых амстердамских особняков XVII века, где каждая малюсенькая деталь в точности соответствует оригиналу и выполнена руками выдающихся мастеров, вас наверняка впечатлят!

Организационные детали