3 отзыва оставили туристы

🎨 Уникальная возможность увидеть шедевры голландской живописи
🕵️♂️ Детективный подход к изучению картин
🖼️ Профессиональный гид-искусствовед
📚 Посещение одной из красивейших библиотек мира
🏺 Возможность продолжить экскурсию с коллекцией Delft Blue
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с апреля по октябрь, когда погода в Амстердаме наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться его атмосферой в полной мере. Зимой и ранней весной также возможно посещение, но стоит учесть, что погода может быть прохладной и дождливой. Однако в музее всегда тепло и уютно, что делает экскурсию доступной круглый год.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Рейксмюзеум
Ночной дозор
Молочница
Женщина, читающая письмо
Описание экскурсии
Детективное расследование
Главная задача — научить вас «читать» голландские картины. Для этого путешествие по музею, скорее, будет похожим на детективную игру с неочевидными вопросами и важными для понимания общей идеи ответами. Почему у горожанки, застигнутой художником во время обеда, такой блудливый взгляд? Что букетик может рассказать об одном из сильнейших провалов в истории страны? А как на парадных портретах гильдий найти самого бедного или самого жадного? Почему так часто встречаются читающие и музицирующие персонажи, независимо от достатка и статуса? В результате вы сможете часами разглядывать давно известные картины — и над одной хохотать, от другой удариться в депрессию, а третью истолковать с совершенно неожиданной стороны.
Мастерская детализация реальной жизни
На экскурсии вы узнаете о предыстории зарождения новой вехи — поговорим о взглядах христианства на искусство, о молниеносном развитии в 17 веке светских жанров и их разновидностях. Великолепными иллюстрациями к голландскому мастерству детализации станут «Молочница» и «Женщина, читающая письмо» Вермеера, «Автопортрет в образе апостола Павла» Рембрандта, «Веселый собутыльник» Франса Халса, работы Яна Стена, Питера де Хоха и Герарда Терхборха. А возле «Ночного дозора» вы услышите о загадках, которые не дают покоя поколениям искусствоведов, и современных интерпретациях таинственной картины.
Дополнение к основной программе
Если двух часов вам покажется недостаточно, мы с радостью продолжим с вами экскурсию и покажем замечательную коллекцию керамики Delft Blue: от чайных сервизов до необычных ваз. В одной из красивейших библиотек мира Cuypers поговорим о том, как молодая коммерческая республика — мировой лидер в области торговли, науки, искусства войны и изобразительного искусства — наслаждалась своим расцветом. А кукольные дома, обустроенные по моде богатых амстердамских особняков XVII века, где каждая малюсенькая деталь в точности соответствует оригиналу и выполнена руками выдающихся мастеров, вас наверняка впечатлят!
Организационные детали
Билеты не входят в стоимость экскурсии и покупаются самостоятельно (взрослый — €22,50, детям до 18 лет включительно — бесплатно). Желательно приобрести их как можно раньше, так как за 3-5 дней до экскурсии их уже может не быть в наличии. Вы можете сделать это на сайте музея.
Во время тура мы будем много ходить и, если это не очень удобно для вас, мы предлагаем взять складные стульчики в музее. Гид побеспокоится об этом, если вы предупредите нас заранее.
В стоимость экскурсии включен туристический налог — €1,5/чел.
Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3824 туристов
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. Мы читать дальшеуменьшить
любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее — всё то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чём не пишут в путеводителях. Будем рады показать вам всё это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
26 марта были на прекрасной экскурсии с Анной, в формате мама+сын 8 лет. Анна оказалась очень приятной девушкой, неформальной в общении, но в то же время обладающей прекрасными знаниями, отвечала читать дальшеуменьшить
на все задаваемые по ходу экскурсии вопросы. Анна обращала наше внимание на такие нюансы, о которых невозможно узнать просто походив и порассматривав экспозиции самостоятельно либо с аудио гидом. Сын во время экскурсии брал пример с голландских школьников и сидел на полу, слушая рассказы о знаменитых художниках и историях их картин. Время пролетело незаметно, мы брали дополнительные полчаса и отправились по маршруту, по которому сами захотели, задавали все вопросы. Однозначно рекомендую, содержательно и познавательно.
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Т
Татьяна
Очень познавательная экскурсия. Гид Ханна - приятная девушка, рассказала нам много нового в увлекательной форме. Очень увлеченная своим делом гид.
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В
Валерия
Прекрасная Гид Ханна! Доступным, грамотным языком провела нас по Рейксмузеум и познакомила поближе с голландской живописью.
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Наталья
Отличный гид, подстроили экскурсию под требования.
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