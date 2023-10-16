Фотопрогулка по романтичному Амстердаму

Отправиться на фотоохоту по красивым местам, чтобы сохранить их на снимках и в своём сердце

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Чтобы Амстердам запомнился вам не только сыром и тюльпанами, приглашаю прогуляться по главным каналам нидерландской столицы и кварталу Йордан.

Поделюсь своими любимыми городскими местечками, которые наверняка западут в душу и вам, а также лайфхаками и советами.

И самое главное — создам для вас яркую фотоисторию, где в главных ролях будете вы и прекрасный Амстердам!
Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
Ближайшие даты:
16
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Много Амстердама — красочного и душевного

Я выбрал самые фотогеничные места для нашей прогулки. От Королевского дворца на площади Дам мы отправимся в тихий и романтичный Йордан. Заглянем в шопинг-район Девять улочек. Вы полюбуетесь самым высоким сооружением в историческом центре — западной церковью Westerkerk и прогуляетесь вдоль канала Brouwersgracht. Закончим экскурсию в районе центрального вокзала.

Самое интересное о городе и его жителях

Наша фотопрогулка пройдёт в формате лёгкой беседы. Я расскажу, где в Амстердаме пекут такой яблочный пирог, что пальчики оближешь, и какие блюда предпочитают местные. Поделюсь интересными историями о привычках и менталитете горожан. После прогулки вы сможете схватить за хвост самую вкусную достопримечательность и расспросить меня о городе за чашкой кофе. Я подскажу, чем себя занять, чтобы свидание с Амстердамом запомнилось надолго.

Организационные детали

  • В течение 48 часов после экскурсии вы получите на почту ссылку с самыми удачными и яркими фотографиями, сделанными на профессиональную камеру и смартфон
  • Экскурсию проведу я или другой креативный гид-фотограф
  • Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Королевского дворца на площади Дам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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