Я выбрал самые фотогеничные места для нашей прогулки. От Королевского дворца на площади Дам мы отправимся в тихий и романтичный Йордан. Заглянем в шопинг-район Девять улочек. Вы полюбуетесь самым высоким сооружением в историческом центре — западной церковью Westerkerk и прогуляетесь вдоль канала Brouwersgracht. Закончим экскурсию в районе центрального вокзала.
Самое интересное о городе и его жителях
Наша фотопрогулка пройдёт в формате лёгкой беседы. Я расскажу, где в Амстердаме пекут такой яблочный пирог, что пальчики оближешь, и какие блюда предпочитают местные. Поделюсь интересными историями о привычках и менталитете горожан. После прогулки вы сможете схватить за хвост самую вкусную достопримечательность и расспросить меня о городе за чашкой кофе. Я подскажу, чем себя занять, чтобы свидание с Амстердамом запомнилось надолго.
Организационные детали
В течение 48 часов после экскурсии вы получите на почту ссылку с самыми удачными и яркими фотографиями, сделанными на профессиональную камеру и смартфон
Съёмка проходит на фотоаппарат Leica Q3 43 и смартфон iPhone 16 Pro
Экскурсию проведу я или другой креативный гид-фотограф
Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Королевского дворца на площади Дам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 4244 туристов
С удовольствием приглашаю любознательных и активных путешественников на свои экскурсии по Амстердаму. Моя задача — не только профессионально познакомить вас с историей города и его главными достопримечательностями, но и передать читать дальшеуменьшить
мою любовь к нему. Я подскажу, где вкусно поесть и купить оригинальные сувениры, как добраться до нужного объекта и правильно спланировать отдых. При необходимости помогу преодолеть трудности языкового барьера. Надеюсь, до скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Сергей
Спасибо Евгению. Была интересная прогулка по Амстердаму. Евгений отлично знает город, интересные истории об Амстердаме, зашли в не туристические, но очень колоритные дворики. Евгений сделал множество хороших фото. Я доволен!
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Виктория
Думаю без этой прогулки по Амстердаму с Евгением мы остались бы только сторонними наблюдателями, а так погрузились в атмосферу, в жизнь в настроение этого города и его жителей! Очень понравилась прогулка, с историческими фактами, с местными деликатесами, красивыми видео и фотографиями! Гид с фотоаппаратом это самая лучшая комбинация чтобы запомнить город! Большое спасибо Евгению!
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Ю
Юрий
Добрый вечер, Евгений! Спешу Вас поблагодарить за результат и за огромную проделанную работу!!! Вчера вернулись с женой из путешествия по Амстердаму. Жене захотелось запечатлеть нашу поездку для семейного фотоальбома. Я читать дальшеуменьшить
хоть и не любитель фотографироваться и для меня это скорее труд, чем отдых, но всё же пошёл ей навстречу) На моё удивление с Вами оказалось легко и непринуждённо гулять(работать) и фотографироваться, как со старым добрым другом! Красивых фотографий выбрали себе даже больше, чем ожидали! Отдельная Вам благодарность за терпение и дополнительно выделенное нам время без дополнительной оплаты… Примите наш респект и уважение) Однозначно, рекомендуем Евгения для прогулок с фотоаппаратом по красивому Амстердаму!
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К
Кирилл
Спасибо Евгению за замечательную фотопрогулку по Амстердаму! Фотографии получились просто отличные, нам очень понравилось. Евгений профессионально подошел к делу, помог расслабиться и поймать атмосферу города. Мы оба остались очень довольны результатом и приятно провели время. Рекомендуем!
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А
Алексей
Благодаря Евгению у фотопрогулке с ним по Амстердаму мы запечатлели на фото самые колоритные и интересные места города, которые останутся в нашей памяти надолго). Евгений как художник выискивал для нас новые ракурсы, подсказывал как и где лучше встать и пр. Все понравилось, рекомендую!)
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Николай
Всем привет! Евгений,большое спасибо Вам за отличную экскурсию. Было очень интересно. Учитывая, что времени было мало, Вам удалось в сжатой форме интересно рассказать о городе и показать основные достопримечательности центра. Настоятельно рекомендую этого экскурсовод.
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