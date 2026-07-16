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Фотопрогулка по романтичному Амстердаму

Отправиться на фотоохоту по красивым местам, чтобы сохранить их на снимках и в своём сердце
Чтобы Амстердам запомнился вам не только сыром и тюльпанами, приглашаю прогуляться по главным каналам нидерландской столицы и кварталу Йордан.

Поделюсь своими любимыми городскими местечками, которые наверняка западут в душу и вам, а также лайфхаками и советами.

И самое главное — создам для вас яркую фотоисторию, где в главных ролях будете вы и прекрасный Амстердам!
5
7 отзывов
Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
Фотопрогулка по романтичному Амстердаму

Описание экскурсии

Много Амстердама — красочного и душевного

Я выбрал самые фотогеничные места для нашей прогулки. От Королевского дворца на площади Дам мы отправимся в тихий и романтичный Йордан. Заглянем в шопинг-район Девять улочек. Вы полюбуетесь самым высоким сооружением в историческом центре — западной церковью Westerkerk и прогуляетесь вдоль канала Brouwersgracht. Закончим экскурсию в районе центрального вокзала.

Самое интересное о городе и его жителях

Наша фотопрогулка пройдёт в формате лёгкой беседы. Я расскажу, где в Амстердаме пекут такой яблочный пирог, что пальчики оближешь, и какие блюда предпочитают местные. Поделюсь интересными историями о привычках и менталитете горожан. После прогулки вы сможете схватить за хвост самую вкусную достопримечательность и расспросить меня о городе за чашкой кофе. Я подскажу, чем себя занять, чтобы свидание с Амстердамом запомнилось надолго.

Организационные детали

  • В течение 48 часов после экскурсии вы получите на почту ссылку с самыми удачными и яркими фотографиями, сделанными на профессиональную камеру и смартфон
  • Съёмка проходит на фотоаппарат Leica Q3 43 и смартфон iPhone 16 Pro
  • Экскурсию проведу я или другой креативный гид-фотограф
  • Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Королевского дворца на площади Дам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 4244 туристов
С удовольствием приглашаю любознательных и активных путешественников на свои экскурсии по Амстердаму. Моя задача — не только профессионально познакомить вас с историей города и его главными достопримечательностями, но и передать
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мою любовь к нему. Я подскажу, где вкусно поесть и купить оригинальные сувениры, как добраться до нужного объекта и правильно спланировать отдых. При необходимости помогу преодолеть трудности языкового барьера. Надеюсь, до скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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2
1
Сергей
Спасибо Евгению. Была интересная прогулка по Амстердаму. Евгений отлично знает город, интересные истории об Амстердаме, зашли в не туристические, но очень колоритные дворики. Евгений сделал множество хороших фото. Я доволен!
Спасибо Евгению. Была интересная прогулка по Амстердаму. Евгений отлично знает город, интересные истории об Амстердаме, зашли
Спасибо Евгению. Была интересная прогулка по Амстердаму. Евгений отлично знает город, интересные истории об Амстердаме, зашли
Спасибо Евгению. Была интересная прогулка по Амстердаму. Евгений отлично знает город, интересные истории об Амстердаме, зашли
Спасибо Евгению. Была интересная прогулка по Амстердаму. Евгений отлично знает город, интересные истории об Амстердаме, зашли
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Виктория
Думаю без этой прогулки по Амстердаму с Евгением мы остались бы только сторонними наблюдателями, а так погрузились в атмосферу, в жизнь в настроение этого города и его жителей! Очень понравилась прогулка, с историческими фактами, с местными деликатесами, красивыми видео и фотографиями! Гид с фотоаппаратом это самая лучшая комбинация чтобы запомнить город! Большое спасибо Евгению!
Думаю без этой прогулки по Амстердаму с Евгением мы остались бы только сторонними наблюдателями, а так
Думаю без этой прогулки по Амстердаму с Евгением мы остались бы только сторонними наблюдателями, а так
Думаю без этой прогулки по Амстердаму с Евгением мы остались бы только сторонними наблюдателями, а так
Думаю без этой прогулки по Амстердаму с Евгением мы остались бы только сторонними наблюдателями, а так
Думаю без этой прогулки по Амстердаму с Евгением мы остались бы только сторонними наблюдателями, а так
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Ю
Добрый вечер, Евгений! Спешу Вас поблагодарить за результат и за огромную проделанную работу!!! Вчера вернулись с женой из путешествия по Амстердаму. Жене захотелось запечатлеть нашу поездку для семейного фотоальбома. Я
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хоть и не любитель фотографироваться и для меня это скорее труд, чем отдых, но всё же пошёл ей навстречу)
На моё удивление с Вами оказалось легко и непринуждённо гулять(работать) и фотографироваться, как со старым добрым другом!
Красивых фотографий выбрали себе даже больше, чем ожидали! Отдельная Вам благодарность за терпение и дополнительно выделенное нам время без дополнительной оплаты… Примите наш респект и уважение) Однозначно, рекомендуем Евгения для прогулок с фотоаппаратом по красивому Амстердаму!

Добрый вечер, Евгений! Спешу Вас поблагодарить за результат и за огромную проделанную работу!!! Вчера вернулись с
Добрый вечер, Евгений! Спешу Вас поблагодарить за результат и за огромную проделанную работу!!! Вчера вернулись с
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К
Спасибо Евгению за замечательную фотопрогулку по Амстердаму! Фотографии получились просто отличные, нам очень понравилось. Евгений профессионально подошел к делу, помог расслабиться и поймать атмосферу города. Мы оба остались очень довольны результатом и приятно провели время. Рекомендуем!
Спасибо Евгению за замечательную фотопрогулку по Амстердаму! Фотографии получились просто отличные, нам очень понравилось. Евгений профессионально
Спасибо Евгению за замечательную фотопрогулку по Амстердаму! Фотографии получились просто отличные, нам очень понравилось. Евгений профессионально
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А
Благодаря Евгению у фотопрогулке с ним по Амстердаму мы запечатлели на фото самые колоритные и интересные места города, которые останутся в нашей памяти надолго). Евгений как художник выискивал для нас новые ракурсы, подсказывал как и где лучше встать и пр. Все понравилось, рекомендую!)
Благодаря Евгению у фотопрогулке с ним по Амстердаму мы запечатлели на фото самые колоритные и интересные
Благодаря Евгению у фотопрогулке с ним по Амстердаму мы запечатлели на фото самые колоритные и интересные
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Николай
Всем привет!
Евгений,большое спасибо Вам за отличную экскурсию. Было очень интересно. Учитывая, что времени было мало, Вам удалось в сжатой форме интересно рассказать о городе и показать основные достопримечательности центра.
Настоятельно рекомендую этого экскурсовод.
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