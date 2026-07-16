Чтобы Амстердам запомнился вам не только сыром и тюльпанами, приглашаю прогуляться по главным каналам нидерландской столицы и кварталу Йордан. Поделюсь своими любимыми городскими местечками, которые наверняка западут в душу и вам, а также лайфхаками и советами. И самое главное — создам для вас яркую фотоисторию, где в главных ролях будете вы и прекрасный Амстердам!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Много Амстердама — красочного и душевного

Я выбрал самые фотогеничные места для нашей прогулки. От Королевского дворца на площади Дам мы отправимся в тихий и романтичный Йордан. Заглянем в шопинг-район Девять улочек. Вы полюбуетесь самым высоким сооружением в историческом центре — западной церковью Westerkerk и прогуляетесь вдоль канала Brouwersgracht. Закончим экскурсию в районе центрального вокзала.

Самое интересное о городе и его жителях

Наша фотопрогулка пройдёт в формате лёгкой беседы. Я расскажу, где в Амстердаме пекут такой яблочный пирог, что пальчики оближешь, и какие блюда предпочитают местные. Поделюсь интересными историями о привычках и менталитете горожан. После прогулки вы сможете схватить за хвост самую вкусную достопримечательность и расспросить меня о городе за чашкой кофе. Я подскажу, чем себя занять, чтобы свидание с Амстердамом запомнилось надолго.

Организационные детали