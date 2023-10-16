Отправиться на фотоохоту по красивым местам, чтобы сохранить их на снимках и в своём сердце
Поделюсь своими любимыми городскими местечками, которые наверняка западут в душу и вам, а также лайфхаками и советами.
И самое главное — создам для вас яркую фотоисторию, где в главных ролях будете вы и прекрасный Амстердам!
окт
окт
окт
окт
окт
окт
окт
даты
Описание
Что вас ожидает
Много Амстердама — красочного и душевного
Я выбрал самые фотогеничные места для нашей прогулки. От Королевского дворца на площади Дам мы отправимся в тихий и романтичный Йордан. Заглянем в шопинг-район Девять улочек. Вы полюбуетесь самым высоким сооружением в историческом центре — западной церковью Westerkerk и прогуляетесь вдоль канала Brouwersgracht. Закончим экскурсию в районе центрального вокзала.
Самое интересное о городе и его жителях
Наша фотопрогулка пройдёт в формате лёгкой беседы. Я расскажу, где в Амстердаме пекут такой яблочный пирог, что пальчики оближешь, и какие блюда предпочитают местные. Поделюсь интересными историями о привычках и менталитете горожан. После прогулки вы сможете схватить за хвост самую вкусную достопримечательность и расспросить меня о городе за чашкой кофе. Я подскажу, чем себя занять, чтобы свидание с Амстердамом запомнилось надолго.
Организационные детали
- В течение 48 часов после экскурсии вы получите на почту ссылку с самыми удачными и яркими фотографиями, сделанными на профессиональную камеру и смартфон
- Экскурсию проведу я или другой креативный гид-фотограф
- Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Королевского дворца на площади Дам
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.