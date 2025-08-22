На этой пешеходной обзорной экскурсии вы прогуляетесь по центру Амстердама, пройдёте через Китайский квартал, побываете на площади, где раньше казнили ведьм. Увидите цветочный рынок и старую лютеранскую церковь. Заглянете в «необычный» Квартал красных фонарей.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Я с удовольствием приглашаю вас на пешеходную прогулку по самым интересным местам Амстердама. От центрального вокзала пройдём через Китайский квартал, а далее выйдем на площадь, на которой казнили ведьм. Старая церковь, цветочный рынок на воде: прогуляемся через весь центр антикварного и, в то же время, модернового города. Квартал красных фонарей, который падшие женщины облюбовали ещё в XIV веке. Почему «красный» и почему сегодня столько споров и дебатов вокруг его месторасположения? Узнаем на экскурсии без скучных дат и сухих фактов. Важная информация:
- Экскурсия проводится в любую погоду (кроме урагана).
- После экскурсии мы можем посидеть с вами в каком-нибудь уютном месте, и я отвечу на все ваши вопросы.
По договорённости с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центральный вокзал
- Китайский квартал
- Площадь, на которой казнили ведьм
- Старая церковь
- Цветочный рынок на воде
- Центр города
- Квартал красных фонарей
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: В центре
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
