Амстердам — город новых идей и бунта, город, в котором понятие свободы имеет запах, звук и форму.
Здесь она проявляется не в лозунгах, а в стиле жизни, в общении, архитектуре, живописи, во взглядах на мир и друг на друга.
Приглашаю вас узнать, как маленькая страна Нидерланды стала символом свободомыслия Европы — и подискутировать об этом на фоне контрастов Амстердама.
Описание экскурсии
Экскурсия-беседа — это как?
На прогулке каждый может задавать вопросы, делиться мыслями и получать живую обратную связь, что увлекает и запоминается. Это формат для путешественников, которые ищут нестандартную экскурсию и готовы к разговору об идеях, используя город как отправную точку для размышлений.
Маршрут
Мы пройдём от площади Дам — сердца Амстердама — до старинной церкви Ауде Керк. По пути заглянем в места, знаковые для людей, повлиявших на этот город. Прогуляемся вдоль каналов и по необычным районам Амстердама, где в уютных двориках и мастерских живёт дух независимости.
О чём и о ком поговорим
- О том, как Амстердам стал городом свободы — от религиозной терпимости 17 века до идей современного гуманизма
- Как философия Спинозы и живопись Рембрандта сформировали голландский взгляд на личную ответственность и независимость мышления
- Почему каналы стали символом равенства, как уличное искусство отражает дух 21 века и почему свобода в Нидерландах — не лозунг, а способ жить
- Затронем темы искусства, этики, гармонии и внутренней автономии человека в обществе, где каждый имеет право быть собой
Организационные детали
- Экскурсия подходит для всех возрастов
- На экскурсии я показываю авторские материалы (карты, иллюстрации)
- По маршруту есть уютные кафе, где можно сделать паузу
- По желанию можно посетить музеи — обговаривается заранее и оплачивается дополнительно
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Амстердаме
Если вы любите не просто путешествовать, а понимать места — нам по пути. Меня всегда вдохновляет встречать людей, которые ищут в путешествиях смысл. Я Аня, за моими плечами кругосветное путешествие, десятки
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
L
Larisa
28 ноя 2025
Прогулка с Аней - полный восторг! Я первый раз в Амстердаме, но уже сама успела погулять и думала, что просто пройдусь по тому же маршруту, но нет. Аня показала тайные
Л
Лиза
19 ноя 2025
Анна - очень приятный собеседник. Именно этого мне хотелось, именно для этого я забронировала экскурсию. Я хотела поговорить и послушать. Ровно так все и получилось. Спасибо, Анна.
А
Анна
18 ноя 2025
Экскурсия с Анной прошла супер, очень быстро обо всём договорились, было интересно познакомиться с человеком кто живет в Амстердаме, благодаря Анне я больше прониклась атмосферой этого города. В целом было очень интересно и комфортно, очень рада что получилась такая приятная дружественная прогулка, многие места я бы никогда сама не нашла. За хорошие фото отдельное спасибо ☺️
Н
Надежда
4 ноя 2025
Прогулка прошла легко и приятно — Анна заранее уточнила, что нам интересно, и показала дизайнерские места и уютные кофейни, полностью соответствующие нашим вкусам.
Это была скорее дружеская прогулка, чем классическая экскурсия — без строгой структуры, но с душой и вниманием к деталям.
Рекомендую тем, кто хочет лёгкое, тёплое знакомство с городом и индивидуальный подход.
