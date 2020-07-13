54 отзыва оставили туристы

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Амстердам — первое знакомство

Все самые важные достопримечательности исторического центра на увлекательной обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча главная площадь Дам (Dam Square)
  • Заказать экскурсию

От €15075 за экскурсиюскидка50%

У этой экскурсии54 отзыва
4.96
Евгений
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Евгений – Гид в Амстердаме
Приглашаю прогуляться 👣 по удивительной столице королевства Нидерландов и познакомиться с ее обычаями и традициями.

Я расскажу интересные факты из истории 📖 и современной жизни города и покажу «визитные карточки» Амстердама: площадь Дам, Квартал красных фонарей, Тощий мост, Китайский и Еврейский кварталы и многое другое.

А еще вы попробуете знаменитые голландские вафли и несколько сортов сыра.

После вкусной и познавательной экскурсии 🧭 Амстердам навсегда останется в ваших сердцах!
Амстердам — первое знакомство
Амстердам — первое знакомство

Что вас ожидает

Амстердам вчера и сегодня
Я расскажу, как Амстердам прошел за семь с половиной веков существования славный и бурный исторический путь: от маленькой деревушки рыбаков, возникшей в XIII веке в устье реки Амстель, до крупнейшего в мире торгового порта. Вы узнаете, откуда в город ввозили неимоверные богатства в XVII веке, как развивалась его дальнейшая история и в какой момент Амстердам приобрел славу самой свободной европейской столицы с атмосферой вечного праздника. Во время прогулки вы увидите все знаковые достопримечательности: площадь Дам со знаменитым Королевским дворцом, Старую церковь, памятник самой древней профессии в Квартале красных фонарей, плавучий цветочный рынок и старинную рыночную площадь Ниувмаркт с Весовой палатой, где когда-то казнили людей.

Дегустация местных деликатесов и ценные рекомендации
Я покажу вам старейший кофешоп возле самой узкой улочки Амстердама, роскошные особняки богатых жителей и бывший монастырский островок со «спрятанными» церквями. Вы погуляете по Китайскому кварталу с ресторанчиками и коричневыми кафе и Еврейскому району, где жил и творил Рембрандт. Заглянете в дворик Бегинаж, где находится самое старое здание Амстердама, на площадь Спуй и Блошиный рынок. А еще полюбуетесь рекой Амстел, знаменитым ожерельем каналов и Тощим мостом. В завершение продегустируете более 30 сортов сыра с горчицей, сладкие голландские вафли, «поймаете селедку за хвост» и отведаете вкуснейшего угря. Далее зайдете на чашечку кофе в одно из приятных местных заведений, где я отвечу на оставшиеся вопросы и посоветую, что еще посмотреть в городе и где вкусно поесть.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Прогулка предполагает фотопаузы у достопримечательностей с самыми красивыми ракурсами. Я обязательно помогу вам сделать отличные снимки.
  • Я скорректирую маршрут в соответствии с вашими интересами

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Дегустация сыра и вафель входит в стоимость
  • Напитки, еда и сувениры оплачиваются дополнительно
Амстердам — первое знакомство
Амстердам — первое знакомство
Амстердам — первое знакомство
Амстердам — первое знакомство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала главная площадь Дам (Dam Square).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгений
Евгений
С удовольствием приглашаю любознательных и активных путешественников на свои экскурсии по Амстердаму. Моя задача — не только профессионально познакомить вас с историей города и его главными достопримечательностями, но и передать мою любовь к нему. Я подскажу, где вкусно поесть и купить оригинальные сувениры, как добраться до нужного объекта и правильно спланировать отдых. При необходимости помогу преодолеть трудности языкового барьера. Надеюсь, до скорой встречи!
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54 отзыва оставили туристы

13 июля 2020
Спасибо, Евгений! Для первого ознакомления, -прекрасно!, - компактно и остроумно, живо, с интересом и собственным мнением. Отлично
6 июля 2020
Отличный гид, познавательная, легкая прогулка, вкуснейшая рыбка:) 3часа пролетели как 10 минут! Все рекомендую:)
9 марта 2020
Zamechatelnaja ekskusija. Interesno, posnavatelnie detali. Posledovatelno i zapominajusche, a tak zhe s jumorom))). Spasibo.
7 марта 2020
Все прошло очень хорошо. Всем рекомендую воспользоваться услугами Евгения. Ему и всем-здоровья.
6 февраля 2020
Просто вдохновение все советую
10 января 2020
Огромное спасибо Евгению за экскурсию. Было очень интересно и познавательно. 3 часа пролетели не заметно, Евгений ответил на все вопросы и дал полезные советы. Рекомендую всем.
9 января 2020
Огромное спасибо Евгению за увлекательную экскурсию, чувство юмора, артистизм и превосходное знание города.
8 января 2020
Экскурсия с Евгением прошла в непринуждённой форме. Мы получили информация о Амстердаме в историческом, в политическом и бытовом направлении. Евгений хороший рассказчик, грамотно излагает материал, артистичен и обладает хорошим чувством юмора. Кроме того, он очень приятен в общении. Экскурсия понравилась! Рекомендуем!
15 декабря 2019
Экскурсия оставила отличные впечатления, несмотря на погоду. Гид классный, отдельная благодарность от группы за Атлантис) Евгений, ещё раз большое спасибо!
14 декабря 2019
Евгений, спасибо Вам за позитив, юмор, динамичность и подстройку под наши «хотелки»😀 С Вами интересно и реально не хочется расставаться. Вы именно тот человек, с которым можно и нужно смело погружаться в изучение такого многоликого и притягательного города, как Амстердам. И целого дня с Вами обоими( Вы и город) будет мало, обязательно вернёмся👍
Ещё 44 отзыва

Евгений проводит ещё 4 экскурсии

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