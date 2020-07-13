54 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Амстердам вчера и сегодня

Я расскажу, как Амстердам прошел за семь с половиной веков существования славный и бурный исторический путь: от маленькой деревушки рыбаков, возникшей в XIII веке в устье реки Амстель, до крупнейшего в мире торгового порта. Вы узнаете, откуда в город ввозили неимоверные богатства в XVII веке, как развивалась его дальнейшая история и в какой момент Амстердам приобрел славу самой свободной европейской столицы с атмосферой вечного праздника. Во время прогулки вы увидите все знаковые достопримечательности: площадь Дам со знаменитым Королевским дворцом, Старую церковь, памятник самой древней профессии в Квартале красных фонарей, плавучий цветочный рынок и старинную рыночную площадь Ниувмаркт с Весовой палатой, где когда-то казнили людей.

Дегустация местных деликатесов и ценные рекомендации

Я покажу вам старейший кофешоп возле самой узкой улочки Амстердама, роскошные особняки богатых жителей и бывший монастырский островок со «спрятанными» церквями. Вы погуляете по Китайскому кварталу с ресторанчиками и коричневыми кафе и Еврейскому району, где жил и творил Рембрандт. Заглянете в дворик Бегинаж, где находится самое старое здание Амстердама, на площадь Спуй и Блошиный рынок. А еще полюбуетесь рекой Амстел, знаменитым ожерельем каналов и Тощим мостом. В завершение продегустируете более 30 сортов сыра с горчицей, сладкие голландские вафли, «поймаете селедку за хвост» и отведаете вкуснейшего угря. Далее зайдете на чашечку кофе в одно из приятных местных заведений, где я отвечу на оставшиеся вопросы и посоветую, что еще посмотреть в городе и где вкусно поесть.