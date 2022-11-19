Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Амстердама

Тексел. День без времени

Тексел

Тексел. День без времени
Тексел. День без времени
Тексел. День без времени
Тексел. День без времени
Тексел. День без времени
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Описание

На Текселе — поросшие травой и вереском дюны, поля сумасшедше-цветущих тюльпанов, нарциссов и лаванды. Белые важные овцы, тюлени и пасущиеся в тумане лошади. И немыслимое количество птиц. Малюсенькие деревушки с мельницами, тележки с мороженым, запряженные лошадьми повозки, как декорации из детской сказки. В гавани — дощатый причал, сети, старые лодки, потрепанные трудолюбивые кораблики. Ярко-красный маяк. И море — северное, тяжелое, мерно накатывается на почти белый песок, урчит глухо, но уважительно. То ли небо в нем отражается, то ли наоборот. А, может, и нет их по отдельности, а есть одно моренебо, посреди которого стойко держится маленький островок Тексел. Времени здесь нет. Оно осталось на материке — с суетой, с планами на завтра, послезавтра, послепослезавтра, с недодуманными в спешке мыслями и несказанными словами о чем-то главном. Ну и пусть немного подождет. Через день-другой мы вернемcя. Но пока — только море и небо. И что-то еще — очень-очень важное.
Мы побываем с вами в дюнном заповеднике и на соляных болотах. Увидим множество редких птиц, а если повезет, понаблюдаем за брачными играми или воспитанием потомства. Разыщем растения-эндемики, которых нет больше нигде в мире. В зависимости от времени года сможем увидеть цветение диких орхидей, вереска или тюльпанов.
Обязательно навестим приют для морских животных, познакомимся с тюленями и морскими котиками и, возможно, поучаствуем в их кормлении. Заглянем в аквариум с фауной Ваттового моря, включая акул. Побываем на умной ферме, где коровы живут практически самостоятельно. Заедем в сыроварню или коптильню, на мельницу, пивоваренный заводик или винодельню - да, посреди Северного моря выращивают виноград и делают очень неплохое вино, а пиво на острове — так просто отличное. Навестим ферму с ламами и нафотографируемся с овечками. В зависимости от дня недели сможем увидеть работу пастушеских собак, производство сыра, вина или пива. И, конечно, все будем дегустировать.
Мы сможем заехать в тропические теплицы с огромными бабочками и яркими птицами или в маленький, но очень симпатичный этномузей. Побываем в столице острова и пройдемся по дизайнерским магазинам со всякими симпатичными штуками или отправимся в рыбацкую деревню. А хотите, навестим морской музей с роскошным макетом судоходных путей XVII века и детальными копиями парусников и портовых городов.
Прогуляемся по потрясающей красоты пляжу до маяка и места, где снимался фильм "Достучаться до небес". Над Северным морем встретим закат. А после поужинаем в замечательном рыбном ресторанчике "для своих". Впрочем, рыбу и морепродукты мы будем пробовать весь этот день. Можем и сами выйти в море на лов креветок. Только встать придется в этом случае очень рано.
Важно! Учитывая, что у каждого фермера свое расписание, программа эта условна и зависит от сезона, дня недели, праздников, погоды и, прежде всего, ваших интересов и времени, которым вы располагаете на острове.
Эта экскурсия возможна на велосипеде или автомобиле, на 1 или на 2 дня. Конечно, за 1 день мы увидим вдвое меньше. Но и это "меньше" — настоящее сокровище!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
  • Прокат велосипедов
  • Отель на острове
  • Вход в музеи
  • Воршопы и дегустации
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Вариант 1. На велосипеде
  • Мы встретимся с вами в Ден Хелдере, сядем на паром, на острове возьмем велосипеды в прокат. Мы рекомендуем электровелосипеды, чтобы двигаться в комфортном темпе и посмотреть, как можно больше. Если вам привычнее ездить на обычных велосипедах, это возможно, но стоит учесть, что погода бывает очень ветреная и посмотреть мы успеем все же меньше, чем на электровелосипедах. Если вас это не расстроит, мы будем рады в спокойном темпе исследовать вместе с вами остров.
  • Продолжительность экскурсии: 6 часов
  • Стоимость работы гида: €450 за 1-4 человек или €112 за человека, если вас больше.
  • Аренда велосипедов и паром оплачивается отдельно:
  • €14,5 (обычный велосипед) / €25,5 (электро-) в день с человека
  • €2,5 с человека за паром.
  • При желании мы можем организовать для вас трансфер из Амстердама до парома в Ден Хелдере и обратно, а Тексел отправится исследовать на велосипедах.
  • Стоимость трансфера на авто VW Caddy Maxi (до 5 человек): 380 евро
  • Вариант 2. На машине
  • Мы встретимся с вами в Амстердаме и на машине поедем на остров. Собственно экскурсия начнется уже на Текселе и будет проходить на машине с остановками в самых живописных и интересных местах.
  • Продолжительность всей поездки: 10 часов.
  • Продолжительность самой экскурсии: 6 часов.
  • Стоимость трансфера на авто VW Caddy Maxi(до 5 человек): €523.
  • В стоимость включен также паром и все парковки.
  • Если вы хотите машину представительского класса, это возможно, просто напишите нам об этом
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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