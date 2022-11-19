Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Амстердама

На Текселе — поросшие травой и вереском дюны, поля сумасшедше-цветущих тюльпанов, нарциссов и лаванды. Белые важные овцы, тюлени и пасущиеся в тумане лошади. И немыслимое количество птиц. Малюсенькие деревушки с мельницами, тележки с мороженым, запряженные лошадьми повозки, как декорации из детской сказки. В гавани — дощатый причал, сети, старые лодки, потрепанные трудолюбивые кораблики. Ярко-красный маяк. И море — северное, тяжелое, мерно накатывается на почти белый песок, урчит глухо, но уважительно. То ли небо в нем отражается, то ли наоборот. А, может, и нет их по отдельности, а есть одно моренебо, посреди которого стойко держится маленький островок Тексел. Времени здесь нет. Оно осталось на материке — с суетой, с планами на завтра, послезавтра, послепослезавтра, с недодуманными в спешке мыслями и несказанными словами о чем-то главном. Ну и пусть немного подождет. Через день-другой мы вернемcя. Но пока — только море и небо. И что-то еще — очень-очень важное.

Мы побываем с вами в дюнном заповеднике и на соляных болотах. Увидим множество редких птиц, а если повезет, понаблюдаем за брачными играми или воспитанием потомства. Разыщем растения-эндемики, которых нет больше нигде в мире. В зависимости от времени года сможем увидеть цветение диких орхидей, вереска или тюльпанов.

Обязательно навестим приют для морских животных, познакомимся с тюленями и морскими котиками и, возможно, поучаствуем в их кормлении. Заглянем в аквариум с фауной Ваттового моря, включая акул. Побываем на умной ферме, где коровы живут практически самостоятельно. Заедем в сыроварню или коптильню, на мельницу, пивоваренный заводик или винодельню - да, посреди Северного моря выращивают виноград и делают очень неплохое вино, а пиво на острове — так просто отличное. Навестим ферму с ламами и нафотографируемся с овечками. В зависимости от дня недели сможем увидеть работу пастушеских собак, производство сыра, вина или пива. И, конечно, все будем дегустировать.

Мы сможем заехать в тропические теплицы с огромными бабочками и яркими птицами или в маленький, но очень симпатичный этномузей. Побываем в столице острова и пройдемся по дизайнерским магазинам со всякими симпатичными штуками или отправимся в рыбацкую деревню. А хотите, навестим морской музей с роскошным макетом судоходных путей XVII века и детальными копиями парусников и портовых городов.

Прогуляемся по потрясающей красоты пляжу до маяка и места, где снимался фильм "Достучаться до небес". Над Северным морем встретим закат. А после поужинаем в замечательном рыбном ресторанчике "для своих". Впрочем, рыбу и морепродукты мы будем пробовать весь этот день. Можем и сами выйти в море на лов креветок. Только встать придется в этом случае очень рано.

Важно! Учитывая, что у каждого фермера свое расписание, программа эта условна и зависит от сезона, дня недели, праздников, погоды и, прежде всего, ваших интересов и времени, которым вы располагаете на острове.

Эта экскурсия возможна на велосипеде или автомобиле, на 1 или на 2 дня. Конечно, за 1 день мы увидим вдвое меньше. Но и это "меньше" — настоящее сокровище!