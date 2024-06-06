Изучаем Амстердам на велосипеде

Найдено 13 экскурсий в категории «На велосипеде» в Амстердаме на русском языке, цены от €67, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
🚲 На велосипеде
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
Погрузитесь в атмосферу Амстердама, катаясь на велосипеде по его живописным улицам и каналам, наслаждаясь красотой и историей
Начало: площадь Dam Square
«Велосипедная прогулка начнется на главной площади Дам, откуда мы отправимся в самый тихий район в старом городе»
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
от 214193 за всё до 5 чел.
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
23 отзыва
Велосипедная экскурсия: Мюйдерслот и живописные деревни Амстердама
Приглашаем на увлекательную велосипедную прогулку по окрестностям Амстердама. Откройте для себя средневековый замок, исторические деревни и великолепные пейзажи
Начало: У метро Gein
«Я встречу вас с велосипедами, и мы отправимся в мир сказки»
15 июня в 10:00
20 июня в 10:30
67 за человека
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Велопрогулка по окрестностям Амстердама: старинные дома, фермы, природа
Начните свое путешествие с вокзала Амстердама, переправьтесь на пароме и исследуйте старинные дома, фермы и живописные пейзажи
Начало: по договоренности
«Заедем на один из специальных «пунктов отдыха» для велосипедистов и к стоящим прямо посреди полей прилавкам с самодельными сувенирами, клубникой или кабачками и тыквами, около которых — ни души»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 460 за всё до 8 чел.
Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4.5 часа
63 отзыва
Зансе-Сханс и Заандам: погружение в голландскую культуру
Погрузитесь в атмосферу настоящей Голландии: ветряные мельницы, деревянные кломпы и традиционные сыры ждут вас
Начало: По договоренности
«Голландия — это тюльпаны, велосипеды, деревянные башмачки-кломпы и, конечно же, ветряные мельницы»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 420 за всё до 10 чел.
Гастрономический велотур по Амстердаму
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Гастрономический велотур по Амстердаму
Посетите самые интересные уголки Амстердама на велосипеде! Узнайте больше о культуре города, наслаждаясь местной кухней и достопримечательностями
«Путешественникам любого возраста, которые умеют кататься на велосипеде и хотят увидеть настоящий Амстердам без купюр»
Сегодня в 12:30
10 июня в 12:30
от 500 за всё до 5 чел.
Дружеская велопрогулка по Амстердаму
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Дружеская велопрогулка по атмосферным местам Амстердама
Забудьте о туристических автобусах и прокатитесь по Амстердаму на велосипеде, ощутив дух свободы и приключений
Начало: На Центральном вокзале
«Все знают, что в Амстердаме велосипедист — это почетное звание, и чтобы его получить, нужно хорошо знать правила, уважать других велосипедистов и улыбаться друг другу на встречных дорогах»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
150 за всё до 4 чел.
Амстердам - велосипедная столица Европы
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Велосипедная экскурсия по Амстердаму: культура и история города
Погрузитесь в атмосферу Амстердама, круизя по его каналам на велосипеде вместе с личным гидом
Начало: На площади Дам
«А еще вы попробуете знаменитую голландскую селедку и узнаете о местной жизни: как нидерландцы проводят свободное время, каковы отличительные черты их национального характера и почему они любят велосипеды больше машин»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
170 за всё до 5 чел.
Амстердам, о котором вы не знали: велосипедная прогулка
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Амстердам, о котором вы не знали: велосипедная прогулка
Отправьтесь на увлекательную велосипедную прогулку по Северному Амстердаму и откройте для себя инновационные проекты и скрытые диковинки города
Начало: В удобном вам месте
«Экскурсия подходит как для опытных, так и для начинающих велосипедистов — протяженность всего маршрута около 10 километров»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 320 за всё до 8 чел.
Верхом на двухколесном друге по Амстердаму и округе
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Верхом на двухколесном друге по Амстердаму и округе
Достопримечательности центра и даже за пределами города на любимом транспорте голландцев
Начало: Центральный район Амстердама
«Если вы хотите совершить экскурсию, по времени равную пешеходной, но увидеть намного больше, предлагаю не «изобретать велосипед», а оседлать его и отправиться со мной колесить по городу»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Из Амстердама на велосипеде по фермам, рыбацким деревням, каналам и дамбам
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
7 часов
Из Амстердама на велосипеде по фермам, рыбацким деревням, каналам и дамбам
Начало: Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
«Мы встретимся с вами у вокзала Амстердама, возьмем велосипеды и на пароме переправимся на другой берег, глазея по дороге на удивительные образцы современной архитектуры, весьма необычный отель и пиратскую станцию»
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 650 за всё до 4 чел.
Тексел. День без времени
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
Тексел. День без времени
Начало: По договоренности
«Эта экскурсия возможна на велосипеде или автомобиле, на 1 или на 2 дня»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 650 за всё до 4 чел.
Велопрогулка по рынкам Амстердама
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3.5 часа
Велопрогулка по рынкам Амстердама
Объехать три концептуально разных места в поисках самого вкусного, антикварного и неординарного
Начало: По договоренности
«Прокат велосипедов в стоимость не входит и оплачивается отдельно (15€/чел)»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 320 за всё до 10 чел.
Велопрогулка вдоль реки - вдали от толп туристов
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка вдоль реки - вдали от толп туристов
Прокатиться по живописным уголкам с местной жительницей, которая покажет и расскажет интересное
«Прогулка также проводится в пешем формате, если вы не можете передвигаться на велосипеде»
15 июня в 10:00
20 июня в 10:00
67 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    6 июня 2024
    Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
    Огромное спасибо Евгению за волшебную прогулку на велосипедах. Было интересно, весело и приятно. Приятное общение и интересная информация
  • С
    Соня
    13 мая 2024
    Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия
    Сергей - удивительно комфортный и интересный рассказчик и гид. С большим пониманием отнесся к нашему опозданию и провел классную экскурсию по жд вокзалу. Поездка была очень увлекательная, рассказал много классных вещей, ритм идеальный. Прекрасно провели время, очень рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Велопрогулка по окрестностям Амстердама
    Необычные и интересная экскурсия! Крутить педали и любоваться местными окрестностями, что может быть лучше? Мы с Ольгой успели проехать достаточно
    читать дальше

    большое расстояние, останавливаясь в живописных местах, чтобы поснимать (Ольга отлично справилась с функциями фотографа)) Я узнала интересные вещи из жизни голландцев и получила необходимую физическую нагрузку) Очень рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    8 мая 2024
    Гастрономический велотур по Амстердаму
    Валерия очень приятный и добросовестный гид! Конечно, рекомендую ее!! На мой взгляд, стоимость экскурсии несколько завышена, даже с учетом продолжительности экскурсии! В целом, УДОВОЛЬСТВИЕ ПОЛУЧЕНО!)
  • В
    Василина
    3 мая 2024
    Велопрогулка по окрестностям Амстердама
    Нам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь не стал помехой, получили удовольствие! С Ольгой очень комфортно, интересно рассказывает факты о жизни в пригороде. Советуем)
    Нам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь неНам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь неНам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь неНам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь не
  • Я
    Яна
    14 апреля 2024
    Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
    Сегодня Евгений провел нам велосипедную экскурсию по Амстердаму. Евгений - это гид от Бога, просто кладезь знаний. Мы увидели нетуристические
    читать дальше

    места города, посмотрели на Амстердам с верхнего этажа библиотеки, попробовали местную селедочку. Любой наш каприз был исполнен:))) Очень благодарны Евгению и желаем всем гостям города провести время с таким профессиональным гидом!

    Сегодня Евгений провел нам велосипедную экскурсию по Амстердаму. Евгений - это гид от Бога, просто кладезь
  • Л
    Лариса
    28 марта 2024
    Дружеская велопрогулка по Амстердаму
    Замечательная Зара! Прекрасный легкий формат, когда гид умеет обратить внимание на интереснейшие детали, которые ты просто пройдешь мимо и не задумаешься, а там целая история скрыта!! Очень довольны экскурсией! Прекрасный гид!
  • Е
    Екатерина
    19 марта 2024
    Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
    Экскурсия на велосипедах по Амстердаму с Евгением - это была отличная идея! Евгений с большим вниманием отнесся ко всем нашим просьбам и пожеланиям, показал много удивительных, красивых и необычных мест! Спасибо! Рекомендую!
  • А
    Анастасия
    7 октября 2023
    Дружеская велопрогулка по Амстердаму
    Прилетали в Амстердам на сутки, заказали экскурсию день в день. Зара согласилась провести нам экскурсию и через час мы уже
    читать дальше

    встретились. Кому хочется интересную, дружескую экскурсию с крутыми, популярными локациями, попробовать местное пиво, побыть в атмосфере, в которой живую жители Амстердама, ощутить атмосферу непринуждённости - рекомендую. Лайк 👍🏻 Зара, спасибо за экскурсию, рекомендации по местной кухне и фотографии 😊

    Прилетали в Амстердам на сутки, заказали экскурсию день в день. Зара согласилась провести нам экскурсию иПрилетали в Амстердам на сутки, заказали экскурсию день в день. Зара согласилась провести нам экскурсию иПрилетали в Амстердам на сутки, заказали экскурсию день в день. Зара согласилась провести нам экскурсию и
  • О
    Ольга
    11 августа 2023
    Велопрогулка по окрестностям Амстердама
    Велосипедные прогулки составляют часть моей жизни и, конечно, путешествие по Амстердаму и его окрестностям я не представляла без велосипеда. Когда
    читать дальше

    увидела предложение Ольги, то не раздумывая остановила свой выбор на нем. И это было 100% верное решение! Сама дорога к месту встречи поразила мое московское сознание тем, что пригород Амстердама находился в 25 минутах комфортабельной поездки на метро от Центральной станции. Далее взгляду открывался потрясающий пейзаж: идеально ухоженные поля, реки, дома и сады местных жителей, велосипедные, пешеходные, разводные мосты, уютные кафе. По дороге мы наблюдали непуганых чистейших животных, вальяжно пасущихся на полях. Вспомнились слова Константина Паустовского, что любовь к родной стране начинается с любви к природе… И действительно невольно проникаешься огромной симпатией к очаровательным голландским ландшафтам и приветливым людям, встречающимся на пути нашего велосипедного маршрута. Ольге как нельзя лучше удалось передать весь голландский колорит и уют местных деревень. В ней чувствовалась неподдельная любовь к Нидерландам, а также искренняя доброжелательность к своему экскурсанту: заботливая и внимательная Ольга побеспокоилась даже о дождевике для туриста. С самого начала и до конца нашей экскурсии было ощущение, что я приехала в гости к давней знакомой просто покататься на велосипеде по окрестностям Амстердама, отведать местных сыров и посетить средневековый замок Мюйдерслот. Благодаря Ольге, которая оказалась не только прекрасным собеседником и экскурсоводом, но и талантливым фотографом и оператором, остались на память фото и видео чудеснейших мест Голландии.

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «На велосипеде»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
  2. Велопрогулка по окрестностям Амстердама
  3. Велопрогулка по окрестностям Амстердама
  4. Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия
  5. Гастрономический велотур по Амстердаму
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "На велосипеде" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 67 до 650 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 198 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 13 экскурсий на 2024 год на велосипеде, 198 ⭐ отзывов, цены от €67. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам