1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
Погрузитесь в атмосферу Амстердама, катаясь на велосипеде по его живописным улицам и каналам, наслаждаясь красотой и историей
Начало: площадь Dam Square
«Велосипедная прогулка начнется на главной площади Дам, откуда мы отправимся в самый тихий район в старом городе»
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
от 214€193 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Велосипедная экскурсия: Мюйдерслот и живописные деревни Амстердама
Приглашаем на увлекательную велосипедную прогулку по окрестностям Амстердама. Откройте для себя средневековый замок, исторические деревни и великолепные пейзажи
Начало: У метро Gein
«Я встречу вас с велосипедами, и мы отправимся в мир сказки»
15 июня в 10:00
20 июня в 10:30
€67 за человека
Индивидуальная
7 часов
Велопрогулка по окрестностям Амстердама: старинные дома, фермы, природа
Начните свое путешествие с вокзала Амстердама, переправьтесь на пароме и исследуйте старинные дома, фермы и живописные пейзажи
Начало: по договоренности
«Заедем на один из специальных «пунктов отдыха» для велосипедистов и к стоящим прямо посреди полей прилавкам с самодельными сувенирами, клубникой или кабачками и тыквами, около которых — ни души»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €460 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Зансе-Сханс и Заандам: погружение в голландскую культуру
Погрузитесь в атмосферу настоящей Голландии: ветряные мельницы, деревянные кломпы и традиционные сыры ждут вас
Начало: По договоренности
«Голландия — это тюльпаны, велосипеды, деревянные башмачки-кломпы и, конечно же, ветряные мельницы»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от €420 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гастрономический велотур по Амстердаму
Посетите самые интересные уголки Амстердама на велосипеде! Узнайте больше о культуре города, наслаждаясь местной кухней и достопримечательностями
«Путешественникам любого возраста, которые умеют кататься на велосипеде и хотят увидеть настоящий Амстердам без купюр»
Сегодня в 12:30
10 июня в 12:30
от €500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дружеская велопрогулка по атмосферным местам Амстердама
Забудьте о туристических автобусах и прокатитесь по Амстердаму на велосипеде, ощутив дух свободы и приключений
Начало: На Центральном вокзале
«Все знают, что в Амстердаме велосипедист — это почетное звание, и чтобы его получить, нужно хорошо знать правила, уважать других велосипедистов и улыбаться друг другу на встречных дорогах»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Велосипедная экскурсия по Амстердаму: культура и история города
Погрузитесь в атмосферу Амстердама, круизя по его каналам на велосипеде вместе с личным гидом
Начало: На площади Дам
«А еще вы попробуете знаменитую голландскую селедку и узнаете о местной жизни: как нидерландцы проводят свободное время, каковы отличительные черты их национального характера и почему они любят велосипеды больше машин»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Амстердам, о котором вы не знали: велосипедная прогулка
Отправьтесь на увлекательную велосипедную прогулку по Северному Амстердаму и откройте для себя инновационные проекты и скрытые диковинки города
Начало: В удобном вам месте
«Экскурсия подходит как для опытных, так и для начинающих велосипедистов — протяженность всего маршрута около 10 километров»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €320 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Верхом на двухколесном друге по Амстердаму и округе
Достопримечательности центра и даже за пределами города на любимом транспорте голландцев
Начало: Центральный район Амстердама
«Если вы хотите совершить экскурсию, по времени равную пешеходной, но увидеть намного больше, предлагаю не «изобретать велосипед», а оседлать его и отправиться со мной колесить по городу»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Амстердама на велосипеде по фермам, рыбацким деревням, каналам и дамбам
Начало: Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
«Мы встретимся с вами у вокзала Амстердама, возьмем велосипеды и на пароме переправимся на другой берег, глазея по дороге на удивительные образцы современной архитектуры, весьма необычный отель и пиратскую станцию»
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тексел. День без времени
Начало: По договоренности
«Эта экскурсия возможна на велосипеде или автомобиле, на 1 или на 2 дня»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от €650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Велопрогулка по рынкам Амстердама
Объехать три концептуально разных места в поисках самого вкусного, антикварного и неординарного
Начало: По договоренности
«Прокат велосипедов в стоимость не входит и оплачивается отдельно (15€/чел)»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €320 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка вдоль реки - вдали от толп туристов
Прокатиться по живописным уголкам с местной жительницей, которая покажет и расскажет интересное
«Прогулка также проводится в пешем формате, если вы не можете передвигаться на велосипеде»
15 июня в 10:00
20 июня в 10:00
€67 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем6 июня 2024Огромное спасибо Евгению за волшебную прогулку на велосипедах. Было интересно, весело и приятно. Приятное общение и интересная информация
- ССоня13 мая 2024Сергей - удивительно комфортный и интересный рассказчик и гид. С большим пониманием отнесся к нашему опозданию и провел классную экскурсию по жд вокзалу. Поездка была очень увлекательная, рассказал много классных вещей, ритм идеальный. Прекрасно провели время, очень рекомендую.
- ЕЕкатерина11 мая 2024Необычные и интересная экскурсия! Крутить педали и любоваться местными окрестностями, что может быть лучше? Мы с Ольгой успели проехать достаточно
- ТТатьяна8 мая 2024Валерия очень приятный и добросовестный гид! Конечно, рекомендую ее!! На мой взгляд, стоимость экскурсии несколько завышена, даже с учетом продолжительности экскурсии! В целом, УДОВОЛЬСТВИЕ ПОЛУЧЕНО!)
- ВВасилина3 мая 2024Нам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь не стал помехой, получили удовольствие! С Ольгой очень комфортно, интересно рассказывает факты о жизни в пригороде. Советуем)
- ЯЯна14 апреля 2024Сегодня Евгений провел нам велосипедную экскурсию по Амстердаму. Евгений - это гид от Бога, просто кладезь знаний. Мы увидели нетуристические
- ЛЛариса28 марта 2024Замечательная Зара! Прекрасный легкий формат, когда гид умеет обратить внимание на интереснейшие детали, которые ты просто пройдешь мимо и не задумаешься, а там целая история скрыта!! Очень довольны экскурсией! Прекрасный гид!
- ЕЕкатерина19 марта 2024Экскурсия на велосипедах по Амстердаму с Евгением - это была отличная идея! Евгений с большим вниманием отнесся ко всем нашим просьбам и пожеланиям, показал много удивительных, красивых и необычных мест! Спасибо! Рекомендую!
- ААнастасия7 октября 2023Прилетали в Амстердам на сутки, заказали экскурсию день в день. Зара согласилась провести нам экскурсию и через час мы уже
- ООльга11 августа 2023Велосипедные прогулки составляют часть моей жизни и, конечно, путешествие по Амстердаму и его окрестностям я не представляла без велосипеда. Когда
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «На велосипеде»
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