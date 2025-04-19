Остров Маркен – экскурсии в Амстердаме

Найдено 5 экскурсий в категории «Остров Маркен» в Амстердаме на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Из Амстердама в Хорн, Медемблик, Энкхейзен. Путешествие в прошлое
Пешая
9 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Амстердама в Хорн, Медемблик, Энкхейзен. Путешествие в прошлое
Начало: Amsterdam Centraal
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€650 за экскурсию
Прогулка-дегустация. Уютные и необычные пабы города
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка-дегустация. Уютные и необычные пабы города
Начало: Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 15:00
21 апр в 15:00
€350 за экскурсию
Амстердам для своих. Современная нидерландская архитектура
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Амстердам для своих: путешествие по миру современной архитектуры
Познакомьтесь с уникальной архитектурой Амстердама: от искусственных островов до экологичных кварталов. Экскурсия, которая откроет город с новой стороны
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
21 апр в 09:00
€250 за экскурсию
Тексел. День без времени
На велосипеде
6 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Тексел. День без времени
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
21 апр в 09:00
€650 за экскурсию
Из Амстердама в Гитхорн и Урк. Нидерландская идиллия
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Амстердама в Гитхорн и Урк. Нидерландская идиллия
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 09:00
21 апр в 09:00
€1350 за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Остров Маркен»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Из Амстердама в Хорн, Медемблик, Энкхейзен. Путешествие в прошлое
  2. Прогулка-дегустация. Уютные и необычные пабы города
  3. Амстердам для своих. Современная нидерландская архитектура
  4. Тексел. День без времени
  5. Из Амстердама в Гитхорн и Урк. Нидерландская идиллия
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Королевский дворец
  4. Квартал красных фонарей
  5. Набережная
  6. Музей Ван Гога
  7. Эдам
  8. Рейксмузеум
  9. Кёкенхоф
  10. Каналы Амстердама
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в апреле 2025
Сейчас в Амстердаме в категории "Остров Маркен" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 250 до 1350.
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