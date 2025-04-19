Индивидуальная
до 1 чел.
Из Амстердама в Хорн, Медемблик, Энкхейзен. Путешествие в прошлое
Начало: Amsterdam Centraal
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€650 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка-дегустация. Уютные и необычные пабы города
Начало: Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 15:00
21 апр в 15:00
€350 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Амстердам для своих: путешествие по миру современной архитектуры
Познакомьтесь с уникальной архитектурой Амстердама: от искусственных островов до экологичных кварталов. Экскурсия, которая откроет город с новой стороны
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
21 апр в 09:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Тексел. День без времени
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
21 апр в 09:00
€650 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Амстердама в Гитхорн и Урк. Нидерландская идиллия
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 09:00
21 апр в 09:00
€1350 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Остров Маркен»
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