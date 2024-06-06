1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
Погрузитесь в атмосферу Амстердама, катаясь на велосипеде по его живописным улицам и каналам, наслаждаясь красотой и историей
Начало: площадь Dam Square
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
от 214€193 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Велосипедная экскурсия: Мюйдерслот и живописные деревни Амстердама
Приглашаем на увлекательную велосипедную прогулку по окрестностям Амстердама. Откройте для себя средневековый замок, исторические деревни и великолепные пейзажи
Начало: У метро Gein
«Вы увидите готический «замок на воде» Мюйдерслот, прокатитесь вдоль рек Гейн, Вехт и насладитесь необыкновенной красотой местной природы»
15 июня в 10:00
20 июня в 10:30
€67 за человека
Индивидуальная
7 часов
Велопрогулка по окрестностям Амстердама: старинные дома, фермы, природа
Начните свое путешествие с вокзала Амстердама, переправьтесь на пароме и исследуйте старинные дома, фермы и живописные пейзажи
Начало: по договоренности
«Проезжая мимо малюсеньких домиков, живописно заросших разноцветными гортензиями и вьющимися розами, камелиями и гибискусами, вы познакомитесь с принципами голландского ландшафтного дизайна и узнаете об отношении голландцев к земле и природе»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €460 за всё до 8 чел.
Мини-группа
5 часов
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Отправьтесь в путешествие по Заансе Сханс и Волендаму, где вас ждут мельницы, деревянные кломпы и вкуснейшие блюда из угря
Начало: В районе железнодорожного вокзала
«Время здесь словно остановилось, а целый парк мельниц, которые выполняют разные функции, делает пейзаж уникальным»
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€200 за человека
Индивидуальная
1 час
Уникальная беговая экскурсия по живописному Амстердаму
Присоединяйтесь к утренней или вечерней пробежке по Амстердаму, чтобы увидеть город под новым углом и почувствовать себя настоящим амстердамцем
«Мы пробежим мимо Королевского дворца, по Музейной площади, на которой расположились легендарный Рейкмузей, современный Стеделейк и Музей Ван Гога, отдохнем на прохладных набережных и рассмотрим характерные городские пейзажи Амстердама»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €100 за всё до 2 чел.
Мини-группа
6.5 часов
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
Увидеть и узнать главное о городе и окунуться в море цветов самой весенней выставки
Начало: У гостиницы Ибис, Amsterdam Centre
Расписание: ежедневно в 07:15 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:15
€200 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Велосипедная экскурсия по Амстердаму: культура и история города
Погрузитесь в атмосферу Амстердама, круизя по его каналам на велосипеде вместе с личным гидом
Начало: На площади Дам
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Уникальное путешествие в деревню мельниц Заансе Сханс, Амстердам
Погрузитесь в атмосферу старинной Голландии, посетив деревню мельниц Заансе Сханс. Откройте для себя традиции, историю и культуру
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нетуристический Амстердам: тайные уголки и исторические места
Погрузитесь в атмосферу настоящего Амстердама, посетив его скрытые жемчужины и исторические места вдали от туристических троп
«Здесь также расположен самый старый городской парк, ботанический сад и одна из красивейших улиц Амстердама»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€98 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Амстердам и еврейский квартал
Познакомьтесь с уникальным наследием Амстердама и историей еврейского квартала в увлекательной прогулке
«городской ботанический сад и зоопарк, основанные евреями»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная экскурсия: Сырный Эдам и рыбацкий Волендам из Амстердама
Забудьте о суете города и отправьтесь в путешествие по историческим городкам Эдам и Волендам, где вас ждут удивительные открытия
«Эта деревня известна своими пейзажами и особой атмосферой, которую создают море, солнце, мачты парусников и аккуратные голландские домики»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€380 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Волендам и Эдам: путешествие по миру сыров и рыбацких традиций
Приглашаем на уникальное путешествие по Волендаму и Эдаму, где вы откроете для себя искусство сыроварения и рыболовства
Начало: В месте вашего проживания в черте Амстердама
«Под морские пейзажи и крики чаек буду долго и увлекательно рассказывать, как делают сыры, солят селёдку, с чего начиналась Голландия, как строились каналы и о многом другом»
1 авг в 11:00
2 авг в 11:00
€290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Верхом на двухколесном друге по Амстердаму и округе
Достопримечательности центра и даже за пределами города на любимом транспорте голландцев
Начало: Центральный район Амстердама
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Амстердама на велосипеде по фермам, рыбацким деревням, каналам и дамбам
Начало: Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
«А заодно узнаем, где находится «город-сад», и почему все улицы одного из кварталов носят птичьи имена»
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Поездка со знатоком в парк тюльпанов Кёкенхоф
Побывать в сердце голландской весны, пройти по цветущим аллеям и узнать «тюльпанную историю» страны
Начало: В центре Амстердама
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка вдоль реки - вдали от толп туристов
Прокатиться по живописным уголкам с местной жительницей, которая покажет и расскажет интересное
«Полюбоваться природой и понаблюдать, как живут местные жители»
15 июня в 10:00
20 июня в 10:00
€67 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем6 июня 2024Огромное спасибо Евгению за волшебную прогулку на велосипедах. Было интересно, весело и приятно. Приятное общение и интересная информация
- ЕЕкатерина11 мая 2024Необычные и интересная экскурсия! Крутить педали и любоваться местными окрестностями, что может быть лучше? Мы с Ольгой успели проехать достаточно
- ВВасилина3 мая 2024Нам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь не стал помехой, получили удовольствие! С Ольгой очень комфортно, интересно рассказывает факты о жизни в пригороде. Советуем)
- ЯЯна14 апреля 2024Сегодня Евгений провел нам велосипедную экскурсию по Амстердаму. Евгений - это гид от Бога, просто кладезь знаний. Мы увидели нетуристические
- ААлександр29 марта 2024Отличная экскурсия! Интересная, насыщенная и познавательная! Олег прекрасный гид и приятный собеседник! Спасибо ему большое! Мы остались очень довольны!!
- ЖЖанна23 марта 2024Огромное спасибо нашему гиду Александре за прекрасную экскурсию по Амстердаму и еврейскому кварталу. Мы получили большое удовольствие от общения и узнали много нового для себя. Жанна и Андрей. Март, 2024
- ЕЕкатерина19 марта 2024Экскурсия на велосипедах по Амстердаму с Евгением - это была отличная идея! Евгений с большим вниманием отнесся ко всем нашим просьбам и пожеланиям, показал много удивительных, красивых и необычных мест! Спасибо! Рекомендую!
- ААлександр7 января 2024Олег замечательный гид! Рекомендуем всем! Вы посетите потрясающие локации и узнаете Нидерланды изнутри
- ЮЮлия16 ноября 2023Олег очень приятный, внимательный, доброжелательный, позитивный человек! Время с ним пролетело незаметно, интересно и познавательно! Красивейшие виды! Все очень понравилось,
- ММаксим6 ноября 2023Елена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочке Мие (4 года). Загородная поездка возглавила наш рейтинг впечатлений об Амстердаме. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Природа и пейзажи»
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