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и хотелось бы еще раз сказать спасибо за такое внимательное отношение к нам, так как поездка на мельницы не входила в данную экскурсию, но Олег отвез нас по нашей просьбе и они произвели на нас неизгладимое впечатление! я бы хотела повторить эту поездку, потрясающее место! я не могла и подумать что работа и устройство мельниц настолько нас с мужем впечатлит! Я очень довольна своим выбором экскурсии!