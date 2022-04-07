Вокруг озера Эйсселмер

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Вокруг озера Эйсселмер
Вокруг озера Эйсселмер
Вокруг озера Эйсселмер
Вокруг озера Эйсселмер
Вокруг озера Эйсселмер

Что вас ожидает 🤩

  • Эйсселмер
  • Эдам
  • Хинделопен
  • Гитхорн
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Эйсселмер (IJsselmeer) — искусственное пресное озеро в центральных Нидерландах на месте бывшего залива Зёйдерзее.

Эйсселмер возник в 1932 году в результате комплексного плана по мелиорации Нидерландов, подготовленного группой инженеров во главе с Корнелиусом Лели. Согласно этому плану, залив Зёйдерзе был отгорожен искусственной дамбой от Северного моря. За дамбой закрепилось название Афслёйтдейк.

Экскурсия пройдет через небольшой городок в провинции Северная Голландия всего в получасе езды от Амстердама и с населением в 7380 человек -Эдам! Масштаб этого городка кукольный, но история его несоизмерима с его размерами, что легко подтверждается сохранившимися историческими зданиями и церквями!

Название города происходит от реки Э, на которой построили дамбу, и получилось Эдам! Статус города Эдам получил в 1357 году. К 16 веку Эдам стал одним из крупнейших судостроительных центров Северной Голландии. Например, на сделанном в Эдаме судне «Хаве Маан» знаменитый мореплаватель, англичанин Генри Гудзон, в поисках северного морского торгового пути открыл остров Манхэттен.

Но к концу следующего века судостроение здесь пришло в упадок, и на смену судостроению приходит производство сыра, название которого прославит этот городок на весь мир!

Далее наш путь проследует через город Хинделупен.

Гавань Хинделопен провинции Фрисландия на севере Нидерландов получила статус города в 1225 году. В XVII-XVIII веках это был процветающий торговый порт, моряки которого привозили домой дорогие вещи с резьбой и инкрустацией, спровоцировавшие зарождение декоративно-прикладного искусства в Европе.

Мастера Хинделопен изготавливали искусные копии этих вещей, но чтобы удешевить производство, дорогую резьбу по дереву стали заменять богатой росписью. Мебель и домашнюю утварь разукрасили розами, цветами, птицами, животными, пейзажами. Такие вещи охотно раскупались, так как затяжными зимами они украшали яркими цветам темные жилища

Гитхорн — деревня в провинции Оверэйсел в Нидерландах. Расположена в общине Стенвейкерланд, в 5 км юго-западнее Стенвейка. Известна как «северная Венеция»или «нидерландская Венеция».

Деревня стала особенно известна после 1958 года, когда нидерландский режиссёр Берт Ханстра показал её в своей знаменитой комедии «Фанфары».

В старой части деревни раньше не было дорог (в настоящее время имеется велосипедная дорожка) и все транспортное сообщение осуществлялось по многочисленным каналам. Эти каналы были образованы на месте добычи торфа.

Выбирая индивидуальную экскурсию, вы получите рассказ в виде живой беседы, диалога только с вами. Вы можете задержаться у любого интересующего Вас объекта экскурсии, поменять маршрут.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты в платные объекты посещения
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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