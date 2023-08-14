Экскурсия из Амстердама в Гитхорн и Урк: путешествие на лодке и вкуснейшие сыры
Мы предлагаем вам погрузиться в настоящую нидерландскую жизнь и, пусть ненадолго, но почувствовать себя голландцем. Деревушка Гитхорн — одно из самых идиллических мест в стране.
Путешествуя на лодке, мы доберемся до ее самых примечательных локаций, полюбуемся озерами и пасторальными пейзажами.
А еще сможем посетить музеи, попробовать вкуснейшие сыры и свежеиспеченный яблочный пирог! Далее наш путь приведет нас к рыбацкой деревушке Урк — живописное место, еще не облюбованное туристами, а потому невероятно уютное и атмосферное. Здесь нас ждут гавани, свежий улов и яркие эмоции!
Путешествуя на лодке, мы доберемся до ее самых примечательных локаций, полюбуемся озерами и пасторальными пейзажами.
А еще сможем посетить музеи, попробовать вкуснейшие сыры и свежеиспеченный яблочный пирог! Далее наш путь приведет нас к рыбацкой деревушке Урк — живописное место, еще не облюбованное туристами, а потому невероятно уютное и атмосферное. Здесь нас ждут гавани, свежий улов и яркие эмоции!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Деревня Гитхорн
- Деревня Урк
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Описание
Деревенская идиллия
Деревушка Гитхорн — одно из самых идиллических мест в стране. Века с XIII здесь, среди прочего, занимались добычей торфа. В результате образовались озера. А для транспортировки торфа выкопали каналы. Но кого в Нидерландах удивишь каналами?!
Удивительно другое — в старой части деревни какие-либо иные пути сообщения отсутствуют вовсе. Единственный способ подъехать к дому — лодка. На чуть более, чем две с половиной тысячи жителей здесь более 180-ти мостов. Вот и мы с вами возьмем лодку — плоскодонку, каноэ, байдарку или тихую моторку — и поплывем неспешно по утопающим в зелени и цветах каналам, любуясь пасторальными пейзажами и разглядывая очаровательные домики с покрытыми камышом крышами, будем слушать птиц, коих здесь немыслимое количество, а иногда останавливаться у спускающихся к самой воде кафе или лавок со всякой всячиной. Нервную систему такая прогулка восстанавливает почище посещения самого модного психотерапевта!
А еще — вокруг деревни целое ожерелье живописнейших озер, которые отлично подходят для рыбалки и прогулки на водном велосипеде. В деревушке куча музеев: минералогический, этнографический, автомобильный, дайвинга и музей керамики.
Надо ехать!
Уютные дворики, яблочный пирог и умные фермы
Мы заберем вас из вашего отеля в Амстердаме и вместе поедем на автомобиле через поля с овечками и живописные деревушки, мимо мельниц и ферм, вдоль каналов и озер одной из самых живописных провинций страны — если верить статистике, здесь живут самые счастливые люди в Нидерландах! Почему это так? Непременно расскажем. А заодно выясним, какое лекарство ученые считают лучшим от депрессии и «выгорания».
Мы будем заезжать в старинные деревушки с удивительными крытыми тростником домами и разноцветными ставенками, и на мельницы, заглядывать в облюбованные гномами заросшие гортензиями дворики и фотографироваться с овечками. А заодно узнаем, почему в Нидерландах нет пастухов, зачем они вдруг оказались очень нужны и кто из животных любит обниматься. Конечно, немного поговорим и об умных фермах, об удивительных технологиях и о том, как такой маленькой стране удается занимать второе место в мире по экспорту сельскохозяйственной продукции.
Выпьем кофе в фермерском кафе с традиционным свежеиспеченным яблочным пирогом или продегустируем другие традиционные блюда. Заодно поговорим о забавных особенностях нидерландской кухни и о том, почему женщины в этой стране стоят у плиты не более 15 минут в день. А еще мы непременно расскажем, что такое «Библейский пояс» и почему полмиллиона жителей страны по-прежнему живут в XVII веке.
По дороге сделаем великолепные фотографии и поговорим об отношении к животным в Нидерландах. Как уберечь летучих мышей от стресса? Как забота о сороках не дает реконструировать целый вокзал? Откуда в Нидерландах дикие попугаи и фламинго? Почему в стране нет бездомных животных? Узнаем.
Прогулка по нидерландской Венеции
И вот наконец — Гитхорн. Красиво здесь — как в волшебной сказке! Мы прогуляемся вдоль каналов, заглядывая во дворики с удивительными инсталляциями и декором и в очаровательные дизайнерские лавочки. Зайдем в этнографический музей, увидим, как правильно выпекать традиционные вафли и попробуем фермерское мороженое. И непременно продегустрируем копченого угря, знаменитую селедку и «щечки» трески. При желании попытаемся намыть золота и расколоть вулканическую «бомбу».
Обязательно зайдем в местную сырную лавку — ах, какие здесь сыры! Многие из них продаются только в Гитхорне. И мы с вами сможем продегустировать все-все-все.
Поговорим об особенностях жизни вне крупных мегаполисов страны. Вы узнаете о различных традициях, о совершенно отличном от нашего восприятии жизни и о том, почему школьники в Нидерландах самые счастливые в Европе.
А нагулявшись, возьмем лодку и поплывем по самым уютным в мире каналам — раскланиваясь со встречными, глазея по сторонам, причаливая в самых симпатичных местах и наслаждаясь красотой, неспешностью и удивительной гармонией мира.
Рыбацкая деревня Урк
После Гитхорна мы с вами можем съездить в Урк. Когда-то деревушка эта находилась на острове и только в семидесятых годах прошлого века стала частью суши. Потому и сохранились здесь в большей степени диалект, традиции, уклад жизни.
В Урке по-прежнему живут рыбной ловлей — вы увидите в гавани и парусные рыбацкие лодки, и старые верфи, и маяк. Посмотрите, как вялится рыба и как чинят деревянные лодки. Надо ли говорить, что продегустировать свежий улов можно тут же в гавани?
Конечно, никто и здесь не ходит с утра до ночи в национальных костюмах и кломпах. Но это все чепуха. По духу Урк — самая настоящая рыбацкая деревня. К счастью, пока не слишком избалованная туристами. Что тут говорить, ехать надо. Пока остальные не пронюхали!
Важно знать: Экскурсия проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
В любой день по запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер из Амстердама и обратно
- Что не входит
- Аренда лодки — от 20 евро в час
- Билеты в музеи — около 5 евро с человека
- Питание
- Покупка сувениров
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день по запросуЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Мы пришлем вам письмо-подтверждение с адреса hi@snurk.travel в течение суток после бронирования
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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