Мы предлагаем вам погрузиться в настоящую нидерландскую жизнь и, пусть ненадолго, но почувствовать себя голландцем. Деревушка Гитхорн — одно из самых идиллических мест в стране.
Путешествуя на лодке, мы доберемся до
Путешествуя на лодке, мы доберемся до
Описание экскурсииДеревенская идиллия Деревушка Гитхорн — одно из самых идиллических мест в стране. Века с XIII здесь, среди прочего, занимались добычей торфа. В результате образовались озера. А для транспортировки торфа выкопали каналы. Но кого в Нидерландах удивишь каналами?! Удивительно другое — в старой части деревни какие-либо иные пути сообщения отсутствуют вовсе. Единственный способ подъехать к дому — лодка. На чуть более, чем две с половиной тысячи жителей здесь более 180-ти мостов. Вот и мы с вами возьмем лодку — плоскодонку, каноэ, байдарку или тихую моторку — и поплывем неспешно по утопающим в зелени и цветах каналам, любуясь пасторальными пейзажами и разглядывая очаровательные домики с покрытыми камышом крышами, будем слушать птиц, коих здесь немыслимое количество, а иногда останавливаться у спускающихся к самой воде кафе или лавок со всякой всячиной. Нервную систему такая прогулка восстанавливает почище посещения самого модного психотерапевта! А еще — вокруг деревни целое ожерелье живописнейших озер, которые отлично подходят для рыбалки и прогулки на водном велосипеде. В деревушке куча музеев: минералогический, этнографический, автомобильный, дайвинга и музей керамики. Надо ехать! Уютные дворики, яблочный пирог и умные фермы Мы заберем вас из вашего отеля в Амстердаме и вместе поедем на автомобиле через поля с овечками и живописные деревушки, мимо мельниц и ферм, вдоль каналов и озер одной из самых живописных провинций страны — если верить статистике, здесь живут самые счастливые люди в Нидерландах! Почему это так? Непременно расскажем. А заодно выясним, какое лекарство ученые считают лучшим от депрессии и «выгорания». Мы будем заезжать в старинные деревушки с удивительными крытыми тростником домами и разноцветными ставенками, и на мельницы, заглядывать в облюбованные гномами заросшие гортензиями дворики и фотографироваться с овечками. А заодно узнаем, почему в Нидерландах нет пастухов, зачем они вдруг оказались очень нужны и кто из животных любит обниматься. Конечно, немного поговорим и об умных фермах, об удивительных технологиях и о том, как такой маленькой стране удается занимать второе место в мире по экспорту сельскохозяйственной продукции. Выпьем кофе в фермерском кафе с традиционным свежеиспеченным яблочным пирогом или продегустируем другие традиционные блюда. Заодно поговорим о забавных особенностях нидерландской кухни и о том, почему женщины в этой стране стоят у плиты не более 15 минут в день. А еще мы непременно расскажем, что такое «Библейский пояс» и почему полмиллиона жителей страны по-прежнему живут в XVII веке. По дороге сделаем великолепные фотографии и поговорим об отношении к животным в Нидерландах. Как уберечь летучих мышей от стресса? Как забота о сороках не дает реконструировать целый вокзал? Откуда в Нидерландах дикие попугаи и фламинго? Почему в стране нет бездомных животных? Узнаем. Прогулка по нидерландской Венеции И вот наконец — Гитхорн. Красиво здесь — как в волшебной сказке! Мы прогуляемся вдоль каналов, заглядывая во дворики с удивительными инсталляциями и декором и в очаровательные дизайнерские лавочки. Зайдем в этнографический музей, увидим, как правильно выпекать традиционные вафли и попробуем фермерское мороженое. И непременно продегустрируем копченого угря, знаменитую селедку и «щечки» трески. При желании попытаемся намыть золота и расколоть вулканическую «бомбу». Обязательно зайдем в местную сырную лавку — ах, какие здесь сыры! Многие из них продаются только в Гитхорне. И мы с вами сможем продегустировать все-все-все. Поговорим об особенностях жизни вне крупных мегаполисов страны. Вы узнаете о различных традициях, о совершенно отличном от нашего восприятии жизни и о том, почему школьники в Нидерландах самые счастливые в Европе. А нагулявшись, возьмем лодку и поплывем по самым уютным в мире каналам — раскланиваясь со встречными, глазея по сторонам, причаливая в самых симпатичных местах и наслаждаясь красотой, неспешностью и удивительной гармонией мира. Рыбацкая деревня Урк После Гитхорна мы с вами можем съездить в Урк. Когда-то деревушка эта находилась на острове и только в семидесятых годах прошлого века стала частью суши. Потому и сохранились здесь в большей степени диалект, традиции, уклад жизни. В Урке по-прежнему живут рыбной ловлей — вы увидите в гавани и парусные рыбацкие лодки, и старые верфи, и маяк. Посмотрите, как вялится рыба и как чинят деревянные лодки. Надо ли говорить, что продегустировать свежий улов можно тут же в гавани? Конечно, никто и здесь не ходит с утра до ночи в национальных костюмах и кломпах. Но это все чепуха. По духу Урк — самая настоящая рыбацкая деревня. К счастью, пока не слишком избалованная туристами. Что тут говорить, ехать надо. Пока остальные не пронюхали! Важно знать: Экскурсия проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
В любой день по запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревня Гитхорн
- Деревня Урк
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из Амстердама и обратно
Что не входит в цену
- Аренда лодки - от 20 евро в час
- Билеты в музеи - около 5 евро с человека
- Питание
- Покупка сувениров
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по запросу
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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