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"Зеленое солнце" Ван Гога. Экскурсия по музею

5
2 отзыва
SNURK
SNURK – Гид из Амстердама
Полностью цитата Ван Гога звучит так: «Придумать зеленое солнце ☀️ легко — трудно выдумать мир, где оно было бы естественным».

Сегодня мы попробуем с вами полностью и без оглядки погрузиться в эту удивительную и загадочную вселенную.

Опираясь на дневники художника, переписку с родными, факты биографии и в первую очередь на его картины, мы попробуем понять, как она рождалась, из каких ингредиентов сложена, чем объясняется ее столь мощное воздействие на нас с вами.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €196 за экскурсию

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"Зеленое солнце" Ван Гога. Экскурсия по музею
"Зеленое солнце" Ван Гога. Экскурсия по музею

Что вы увидите

  • музей Ван Гога
Мы пройдем с вами весь путь от наследовавших традицию Северного возрождения «Едоков картофеля» и до последней его работы — «Пшеничного поля с воронам». Вы своими глазами увидите, как от работы к работе менялась личность Ван Гога, как просвечивают сквозь его картины не только любовь и отчаяние, страсть и неспокойное состояние ума, но и основательность, методичность, целеустремленность. Мы поговорим о том, как со временем менялись стиль, техника и палитра художника. Вспомним увлечение художника японскими принтами и на примерах увидим, как эта экзотическая эстетика повлияла на его линии и выбор композиций. Подумаем, отчего так сильно эмоциональное напряжение, исходящее от его картин. Расскажем, какое влияние художник оказал на искусство XX века. И вместе с вами мы попытаемся за привычными штампами — гений, художник-изгой, страдалец, сумасшедший — увидеть живого человека.
Важно знать: – Экскурсия ⛳ проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
Что входит
  • услуги гида
  • В стоимость экскурсии включен туристический налог — 1, 5 евро с человека.
Что не входит
  • билеты в музей
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Museumplein 6, 1071 DJ Amsterdam
"Зеленое солнце" Ван Гога. Экскурсия по музею
"Зеленое солнце" Ван Гога. Экскурсия по музею
"Зеленое солнце" Ван Гога. Экскурсия по музею
"Зеленое солнце" Ван Гога. Экскурсия по музею

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
SNURK
SNURK
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