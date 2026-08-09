Мы пройдем с вами весь путь от наследовавших традицию Северного возрождения «Едоков картофеля» и до последней его работы — «Пшеничного поля с воронам». Вы своими глазами увидите, как от работы к работе менялась личность Ван Гога, как просвечивают сквозь его картины не только любовь и отчаяние, страсть и неспокойное состояние ума, но и основательность, методичность, целеустремленность. Мы поговорим о том, как со временем менялись стиль, техника и палитра художника. Вспомним увлечение художника японскими принтами и на примерах увидим, как эта экзотическая эстетика повлияла на его линии и выбор композиций. Подумаем, отчего так сильно эмоциональное напряжение, исходящее от его картин. Расскажем, какое влияние художник оказал на искусство XX века. И вместе с вами мы попытаемся за привычными штампами — гений, художник-изгой, страдалец, сумасшедший — увидеть живого человека. Важно знать:

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