Полностью цитата Ван Гога звучит так: «Придумать зеленое солнце легко — трудно выдумать мир, где оно было бы естественным».
Сегодня мы попробуем с вами полностью и без оглядки погрузиться в эту
Сегодня мы попробуем с вами полностью и без оглядки погрузиться в эту
Описание экскурсии
Мы пройдем с вами весь путь от наследовавших традицию Северного возрождения «Едоков картофеля» и до последней его работы — «Пшеничного поля с воронам». Вы своими глазами увидите, как от работы к работе менялась личность Ван Гога, как просвечивают сквозь его картины не только любовь и отчаяние, страсть и неспокойное состояние ума, но и основательность, методичность, целеустремленность. Мы поговорим о том, как со временем менялись стиль, техника и палитра художника. Вспомним увлечение художника японскими принтами и на примерах увидим, как эта экзотическая эстетика повлияла на его линии и выбор композиций. Подумаем, отчего так сильно эмоциональное напряжение, исходящее от его картин. Расскажем, какое влияние художник оказал на искусство XX века. И вместе с вами мы попытаемся за привычными штампами — гений, художник-изгой, страдалец, сумасшедший — увидеть живого человека. Важно знать:
Экскурсия проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
В любой день по запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- В стоимость экскурсии включен туристический налог - 1, 5 евро с человека.
Что не входит в цену
- Билеты в музей
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Музеумплейн 6, 1071 ДЖ Амстердам
Завершение: Museumplein 6, 1071 DJ Amsterdam
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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