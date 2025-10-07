Это не просто экскурсия, а глубокое погружение в мир Ван Гога.
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Эмоциональное погружение в мир Ван Гога
- ☕ Интерактивное начало в уютном кафе
- 🖼️ Уникальный взгляд на шедевры
- 🧠 Понимание внутреннего мира художника
- 🌟 Незабываемый опыт для любителей искусства
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Музей Ван Гога
Описание экскурсии
Погружение в атмосферу
За чашкой кофе в уютном кафе я расскажу историю Ван Гога: о боли и свете, страхах и надежде. Вы узнаете, как он искал свой стиль и зачем писал по десять картин в неделю. Поймёте, почему каждый мазок на полотнах говорит громче слов.
Угадай эмоцию художника
Перед тем, как отправиться в музей, проверим себя. Сможете ли вы почувствовать, в каком состоянии был Ван Гог, создавая ту или иную работу? Это настроит вас на другой способ восприятия — не умом, а сердцем.
Музей в новом свете
Вы увидите не просто шедевры, а внутренние главы жизни художника:
- «Едоки картофеля» — мрачное начало творчества, попытка понять простых людей
- Парижский период — влияние импрессионистов и поиск своего стиля
- «Комната в Арле» — мечта о доме и одиночестве
- «Подсолнухи» — символ света, надежды и внутренней силы
- Психиатрическая клиника — «Кипарисы», «Звёздная ночь», полные напряжения и красоты
- Овер-сюр-Уаз — последние работы, предчувствие конца, невероятная энергия
После прогулки 80% путешественников различают периоды творчества Ван Гога. Не потому что запомнили, а потому что прожили. Вас ждёт встреча с человеком, которого вы больше не сможете воспринимать просто как художника.
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто хочет почувствовать, а не просто узнать. Кто считал музеи скучными, но готов попробовать иначе. Кто любит истории, психологию и неожиданные открытия
- Не подойдёт тем, кто ищет хронологию, даты и обзор без погружения. Здесь важны эмоции, диалог и глубина — не количество увиденного, а способ смотреть
Организационные детали
- Заранее купите билеты в музей: €22 за чел., дети до 18 лет бесплатно. Гиду билет не нужен
- Напитки в кафе путешественники оплачивают самостоятельно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея Ван Гога
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зара — ваш гид в Амстердаме
Провела экскурсии для 1216 туристов
Mилые мои гости, каждый из вас дорог мне, и я стараюсь приложить все усилия, чтобы у вас сложилось самое приятное впечатление о городе. Вы можете смело писать мне по любым
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ksenia
7 окт 2025
Это было потрясающе! Экскурсия в музее Ван Гога прошла на одном дыхании — интересно, легко, с душой, главное очень познавательно. Огромное спасибо Заре за харизму и умение увлечь даже самых сложных слушателей! Ушли с ощущением, что прикоснулись к живому Ван Гогу ❤️ Очень рекомендую 👌🏻
