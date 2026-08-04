22 отзыва оставили туристы

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Диалоги о Ван Гоге

Знакомство с жизнью и творчеством художника в музее Ван Гога
На экскурсии я расскажу о том, что сформировало индивидуальный стиль Ван Гога как предтечи экспрессионизма, каков на самом деле был этот человек, и почему работы этого художника сегодня находятся в десятке самых дорогих картин мира.
5
31 отзыв
Диалоги о Ван Гоге
Диалоги о Ван Гоге
Диалоги о Ван Гоге

Описание экскурсии

А как же отрезанное ухо, сумасшествие и самоубийство? Конечно, поговорим и об этом, но по-новому. Сенсационная новость о тайне творчества Ван Гога. Я аргументированно расскажу вам, что никакой тайны тут нет. Распространённая реакция на работы Ван Гога — «Ха, я тоже так могу». За полтора часа, проведённые в музее, мы с вами разберёмся — могут, или нет.

В разговоре я опираюсь на известные труды искусствоведов и психиатров, на письма самого художника, а также на опубликованную в 2011 году биографию Ван Гога, что позволит нам отойти от привычных стереотипов, сложившихся вокруг его фигуры. Однако от этого рассказ о художнике не становится менее захватывающим.

Мы развенчаем старые мифы, но появятся и новые загадки, ведь и здесь не обошлось без таинственной женщины – шерше ля фам!

Организационные детали

Стоимость входных билетов не входит в стоимость экскурсии. После подтверждения брони обязательно свяжитесь со мной для обсуждения процесса покупки билетов. Экскурсию можно считать подтверждённой только после приобретения входных билетов (из-за особенностей музейной политики).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 850 туристов
Я москвичка с искусствоведческим дипломом Иерусалимского Университета. Живу в самом центре Амстердама. Любовь к этому городу давно переросла в профессию. Основанной мной туристической компании уже более десяти лет.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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Д
Хотим выразить благодарность Александре за экскурсию в музее Ван Гога. Получили ярчайшее впечатление, которое останется с нами надолго
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Т
Наша компания очень признательна Александре за такую наполненную, интереснейшую экскурсию. Мы провели незабываемые 3 часа в музее Ван Гога, узнали много нового для себя, на некоторые факты из жизни художники
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стали смотреть по-другому. Я бы определено советовала Александру, и с удовольствием обратилась бы к ней повторно. Что мне особенно понравилось в нашей экскурсионной прогулке, так это возможность самим сделать выводы о жизни и творчестве художника. Александра приводила в пример биографии Ван Гога, отрывки из писем к брату, свидетельства современников, заключения нынешних психиатров, изучавших манеру живописи художника. Таким образом мы пытались сложить общую картину личности из маленьких пазлов жизни Винсента.
Рекомендую.

Наша компания очень признательна Александре за такую наполненную, интереснейшую экскурсию. Мы провели незабываемые 3 часа в
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И
Доброжелательная, интеллигентная Александра! Спасибо большое!
Интересно!
После музея помогла организовать прогулку на лодочке! Такую же великолепную, как и экскурсия!

Спасибо! Спасибо! Спасибо!
Доброжелательная, интеллигентная Александра! Спасибо большое!
Доброжелательная, интеллигентная Александра! Спасибо большое!
Доброжелательная, интеллигентная Александра! Спасибо большое!
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А
Экскурсия прошла живо и интересно. Александра хорошая рассказчица. При следующем визите в Амстердам обязательно сходим с ней на другие экскурсии.
Экскурсия прошла живо и интересно. Александра хорошая рассказчица. При следующем визите в Амстердам обязательно сходим с ней на другие экскурсии.
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M
Перед неожиданной поездкой в Амстердам мы проанализировали экскурсии Трипстера и решили, что, так как на организационные вопросы времени у нас практически не было, мы должны выбрать одного эксурсовода и составить
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по возможности гибкий график на интересующие нас экскурсии: Обзорная экскурсия по Амстердаму, Ван Гог, Rijksmuseum.
Выбрали Александру, договорились о возможности гибкого графика (так как три экскурсии - это стало возможным) и не прогадали. Все экскурсии были наполнены информацией, качеством, приятным общением и и желанием при следующем посещение Амстердама пообщаться с Александрой снова.
Это мы можем сказать о всех экскурсиях, которые мы заказали:

1. Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала 2. Знакомство с жизнью и творчеством художника в музее Ван Гога 3. Получить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведом Валентина, Михаил

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М
Александра – профессионал с большой буквы! Была в музее Ван Гога третий раз (до этого брала аудио гида), но Александре удалось меня удивить интересными фактами из жизни гения!!! Неординарная, живая
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подача материала заинтересовала даже тех в нашей группе, кто до этого не являлся поклонником художника! Еще раз спасибо за чудесно проведенную экскурсию! Всем рекомендую не экономить на гиде – ведь увидеть многие вещи неискушенным в искусстве людям без помощи профессионала не дано!

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