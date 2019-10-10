22 отзыва оставили туристы

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Понять Ван Гога

Знакомство с жизнью и творчеством художника в музее Ван Гога

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • Заказать экскурсию

150 за экскурсию

У этой экскурсии22 отзыва
4.91
Александра
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Александра – Гид в Амстердаме
На экскурсии 🧭 я расскажу о том, что сформировало индивидуальный стиль Ван Гога как предтечи экспрессионизма, каков на самом деле был этот человек, и почему работы этого художника сегодня находятся в десятке самых дорогих картин мира.
Понять Ван Гога
Понять Ван Гога

Что вас ожидает

А как же отрезанное ухо, сумасшествие и самоубийство? Конечно, поговорим и об этом, но по-новому. Сенсационная новость о тайне творчества Ван Гога. Я аргументированно расскажу вам, что никакой тайны тут нет. Распространенная реакция на работы Ван Гога — «Ха, я тоже так могу.» За полтора часа, проведенные в музее, мы с вами разберемся — могут, или нет.

В разговоре я опираюсь на известные труды искусствоведов и психиатров, на письма самого художника, а также, на новую, опубликованную в 2011 году биографию Ван Гога, что позволит нам отойти от привычных стереотипов, сложившихся вокруг его фигуры. Однако от этого рассказ о художнике не становится менее захватывающим.

Мы развенчаем старые мифы, но появятся и новые загадки, ведь и здесь не обошлось без таинственной женщины – шерше ля фам!

Организационные детали

Стоимость входных билетов не входит в стоимость экскурсии.

Понять Ван Гога
Понять Ван Гога
Понять Ван Гога
Понять Ван Гога
Понять Ван Гога
Понять Ван Гога
Понять Ван Гога
Понять Ван Гога
Понять Ван Гога
Понять Ван Гога
Понять Ван Гога

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александра
Александра
Я москвичка с искусствоведческим дипломом Иерусалимского Университета. Живу в самом центре Амстердама. Любовь к этому городу давно переросла в профессию. Основанной мной туристической компании уже более десяти лет.
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22 отзыва оставили туристы

10 октября 2019
Перед неожиданной поездкой в Амстердам мы проанализировали экскурсии Трипстера и решили, что, так как на организационные вопросы времени у нас практически не было, мы должны выбрать одного эксурсовода и составить по возможности гибкий график на интересующие нас экскурсии: Обзорная экскурсия по Амстердаму, Ван Гог, Rijksmuseum. Выбрали Александру, договорились о возможности гибкого графика (так как три экскурсии - это стало возможным) и не прогадали. Все экскурсии были наполнены информацией, качеством, приятным общением и и желанием при следующем посещение Амстердама пообщаться с Александрой снова. Это мы можем сказать о всех экскурсиях, которые мы заказали: 1. Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала 2. Знакомство с жизнью и творчеством художника в музее Ван Гога 3. Получить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведом Валентина, Михаил
2 июля 2019
Ходили с Александрой на экскурсию в музей Ван Гога. Нам очень понравилось - Александра прекрасно преподносит материал, рассказывает интересно, живо. Чувствуется, что человек увлечен своей работой, и все время пополняет свои знания. Если приедем еще в Амстердам, то на экскурсию в музей только с Александрой))
7 июня 2019
Очень понравилась экскурсия! Александра смогла найти подход к каждому из нашей группы, заинтересовать, но не перегрузить информацией. Рассказала интересные факты, закономерно раскрыла для нас непростой образ художника, обратила внимание на детали и нюансы, мимо которых мы бы прошли точно, посещая музей самостоятельно. Ирудированный, яркий, обоятельный гид с красивым тембром голоса.
13 мая 2019
Замечательная экскурсия, Александра- хороший рассказчик, Спасибо за обновлённый взгляд на творчество Ван Гога
26 апреля 2019
Александру было интересно слушать, она превосходно знает тему, мы много раз видели картины Ван Гога, но посмотрели на них совсем другими глазами. Спасибо!
22 апреля 2019
Александра – профессионал с большой буквы! Была в музее Ван Гога третий раз (до этого брала аудио гида), но Александре удалось меня удивить интересными фактами из жизни гения!!! Неординарная, живая подача материала заинтересовала даже тех в нашей группе, кто до этого не являлся поклонником художника! Еще раз спасибо за чудесно проведенную экскурсию! Всем рекомендую не экономить на гиде – ведь увидеть многие вещи неискушенным в искусстве людям без помощи профессионала не дано!
16 апреля 2019
Большое спасибо Александре за экскурсию по музею. Очень интересно было послушать про то, как формировался стиль художника. Время пролетело совершенно незаметно
30 марта 2019
Очень хорошая экскурсия по музею, прекрасный рассказ и материал. Очень рекомендую!
10 марта 2019
Александра. Спасибо. Познавательно, структурно. Экскурсия замечательна Наталия
7 января 2019
Найти гида, который расскажет и/или покажет вам все достопримечательности- задача не сложная. А вот найти гида, который своим рассказом сможет погрузить вас в определеную атмосферу, создавая прекрасные образы - большая удача! Александра именно тот гид, который создаст незабываемые эмоции.
Ещё 12 отзывов

Александра проводит ещё 4 экскурсии

Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского кварталаОбзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского кварталаОбзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
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Добро пожаловать в мой АмстердамДобро пожаловать в мой АмстердамДобро пожаловать в мой Амстердам
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Билеты в Исторический музей АмстердамаБилеты в Исторический музей АмстердамаБилеты в Исторический музей Амстердама
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Прогуляться сквозь столетия и эпохи и познакомиться с культурой Нидерландов
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Мультикарта в АмстердамеМультикарта в АмстердамеМультикарта в Амстердаме
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Посетить лучшие музеи столицы и окрестных городов и проплыть на лодке по каналам
Увидеть работы великих импрессионистов в Рейксумзеуме и музее ван Гога, насладиться панорамой старого города с крыши научного музея или заглянуть в плавучий дом? С картой «I amsterdam» вы не потеряете время в очередях и успеете осмотреть все главные локации города. Распланируйте программу и исследуйте голландскую столицу за 24, 48, 72, 96 или 120 часов.
Музей Ван Гога — прогулка длиною в жизньМузей Ван Гога — прогулка длиною в жизньМузей Ван Гога — прогулка длиною в жизнь
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На экскурсии по музею, где собрана крупнейшая коллекция работ Ван Гога, вы получите ключ к пониманию личности художника и его противоречивого творчества. Мы проследим связь между биографией Ван Гога и эволюцией его стиля, рассмотрим детали знаменитых шедевров и шаг за шагом погрузимся в мир «Звёздной ночи» и неувядающих «Подсолнухов».
Rijksmuseum. Шедевры живописи Золотого векаRijksmuseum. Шедевры живописи Золотого векаRijksmuseum. Шедевры живописи Золотого века
125 за экскурсию
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Расцвет Голландии 17 века в великолепных произведениях знаменитого музея
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150 за экскурсию
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