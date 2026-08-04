22 отзыва оставили туристы

На экскурсии я расскажу о том, что сформировало индивидуальный стиль Ван Гога как предтечи экспрессионизма, каков на самом деле был этот человек, и почему работы этого художника сегодня находятся в десятке самых дорогих картин мира.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

А как же отрезанное ухо, сумасшествие и самоубийство? Конечно, поговорим и об этом, но по-новому. Сенсационная новость о тайне творчества Ван Гога. Я аргументированно расскажу вам, что никакой тайны тут нет. Распространённая реакция на работы Ван Гога — «Ха, я тоже так могу». За полтора часа, проведённые в музее, мы с вами разберёмся — могут, или нет.

В разговоре я опираюсь на известные труды искусствоведов и психиатров, на письма самого художника, а также на опубликованную в 2011 году биографию Ван Гога, что позволит нам отойти от привычных стереотипов, сложившихся вокруг его фигуры. Однако от этого рассказ о художнике не становится менее захватывающим.

Мы развенчаем старые мифы, но появятся и новые загадки, ведь и здесь не обошлось без таинственной женщины – шерше ля фам!

Организационные детали

Стоимость входных билетов не входит в стоимость экскурсии. После подтверждения брони обязательно свяжитесь со мной для обсуждения процесса покупки билетов. Экскурсию можно считать подтверждённой только после приобретения входных билетов (из-за особенностей музейной политики).