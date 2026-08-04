22 отзыва оставили туристы

Знакомство с жизнью и творчеством художника в музее Ван Гога
На экскурсии я расскажу о том, что сформировало индивидуальный стиль Ван Гога как предтечи экспрессионизма, каков на самом деле был этот человек, и почему работы этого художника сегодня находятся в десятке самых дорогих картин мира.
А как же отрезанное ухо, сумасшествие и самоубийство? Конечно, поговорим и об этом, но по-новому. Сенсационная новость о тайне творчества Ван Гога. Я аргументированно расскажу вам, что никакой тайны тут нет. Распространённая реакция на работы Ван Гога — «Ха, я тоже так могу». За полтора часа, проведённые в музее, мы с вами разберёмся — могут, или нет.
В разговоре я опираюсь на известные труды искусствоведов и психиатров, на письма самого художника, а также на опубликованную в 2011 году биографию Ван Гога, что позволит нам отойти от привычных стереотипов, сложившихся вокруг его фигуры. Однако от этого рассказ о художнике не становится менее захватывающим.
Мы развенчаем старые мифы, но появятся и новые загадки, ведь и здесь не обошлось без таинственной женщины – шерше ля фам!
Организационные детали
Стоимость входных билетов не входит в стоимость экскурсии. После подтверждения брони обязательно свяжитесь со мной для обсуждения процесса покупки билетов. Экскурсию можно считать подтверждённой только после приобретения входных билетов (из-за особенностей музейной политики).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 850 туристов
Я москвичка с искусствоведческим дипломом Иерусалимского Университета. Живу в самом центре Амстердама. Любовь к этому городу давно переросла в профессию. Основанной мной туристической компании уже более десяти лет.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Денис
Хотим выразить благодарность Александре за экскурсию в музее Ван Гога. Получили ярчайшее впечатление, которое останется с нами надолго
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Т
Тамара
Наша компания очень признательна Александре за такую наполненную, интереснейшую экскурсию. Мы провели незабываемые 3 часа в музее Ван Гога, узнали много нового для себя, на некоторые факты из жизни художники читать дальшеуменьшить
стали смотреть по-другому. Я бы определено советовала Александру, и с удовольствием обратилась бы к ней повторно. Что мне особенно понравилось в нашей экскурсионной прогулке, так это возможность самим сделать выводы о жизни и творчестве художника. Александра приводила в пример биографии Ван Гога, отрывки из писем к брату, свидетельства современников, заключения нынешних психиатров, изучавших манеру живописи художника. Таким образом мы пытались сложить общую картину личности из маленьких пазлов жизни Винсента. Рекомендую.
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И
Ирина
Доброжелательная, интеллигентная Александра! Спасибо большое! Интересно! После музея помогла организовать прогулку на лодочке! Такую же великолепную, как и экскурсия!
Спасибо! Спасибо! Спасибо!
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А
Александра
Экскурсия прошла живо и интересно. Александра хорошая рассказчица. При следующем визите в Амстердам обязательно сходим с ней на другие экскурсии.
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M
Michael
Перед неожиданной поездкой в Амстердам мы проанализировали экскурсии Трипстера и решили, что, так как на организационные вопросы времени у нас практически не было, мы должны выбрать одного эксурсовода и составить читать дальшеуменьшить
по возможности гибкий график на интересующие нас экскурсии: Обзорная экскурсия по Амстердаму, Ван Гог, Rijksmuseum. Выбрали Александру, договорились о возможности гибкого графика (так как три экскурсии - это стало возможным) и не прогадали. Все экскурсии были наполнены информацией, качеством, приятным общением и и желанием при следующем посещение Амстердама пообщаться с Александрой снова. Это мы можем сказать о всех экскурсиях, которые мы заказали:
1. Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала 2. Знакомство с жизнью и творчеством художника в музее Ван Гога 3. Получить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведом Валентина, Михаил
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М
Мария
Александра – профессионал с большой буквы! Была в музее Ван Гога третий раз (до этого брала аудио гида), но Александре удалось меня удивить интересными фактами из жизни гения!!! Неординарная, живая читать дальшеуменьшить
подача материала заинтересовала даже тех в нашей группе, кто до этого не являлся поклонником художника! Еще раз спасибо за чудесно проведенную экскурсию! Всем рекомендую не экономить на гиде – ведь увидеть многие вещи неискушенным в искусстве людям без помощи профессионала не дано!