22 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

А как же отрезанное ухо, сумасшествие и самоубийство? Конечно, поговорим и об этом, но по-новому. Сенсационная новость о тайне творчества Ван Гога. Я аргументированно расскажу вам, что никакой тайны тут нет. Распространенная реакция на работы Ван Гога — «Ха, я тоже так могу.» За полтора часа, проведенные в музее, мы с вами разберемся — могут, или нет.

В разговоре я опираюсь на известные труды искусствоведов и психиатров, на письма самого художника, а также, на новую, опубликованную в 2011 году биографию Ван Гога, что позволит нам отойти от привычных стереотипов, сложившихся вокруг его фигуры. Однако от этого рассказ о художнике не становится менее захватывающим.

Мы развенчаем старые мифы, но появятся и новые загадки, ведь и здесь не обошлось без таинственной женщины – шерше ля фам!