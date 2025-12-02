Струны голландской души: столица, провинции, искусство (индивидуальный тур)
Покататься по каналам, поговорить о Рембрандте, Вермеере, Ван Гоге и узнать, как работает мельница
Начало: Амстердам, площадь Дам, 10:00
2 дек в 10:00
3 дек в 10:00
€2770 за человека
Контрасты Амстердама, Роттердама и Гааги в индивидуальном туре на авто премиум-класса
Совершить круиз по каналам, окунуться во времена монархов и увидеть знаменитые кубические дома
Начало: Амстердам, 10:00 (возможно любое время встречи по ...
2 дек в 10:00
5 дек в 10:00
€2090 за человека
Индивидуальный тур по городам Нидерландов на Porsche Cayenne с водной прогулкой в Амстердаме
Посетить Гаагу, Волендам и Делф, побывать в этнодеревне и прокатиться по каналам столицы
Начало: Амстердам, 10:00 (возможна корректировка по догово...
2 дек в 10:00
5 дек в 10:00
€2090 за человека
