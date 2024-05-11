Экскурсии проходящие только летом в Делфт

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Делфт на русском языке, цены от €251. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Чарующий Делфт
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Чарующий Делфт
Самое интересное из истории одного из старейших городов Нидерландов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
267 за всё до 8 чел.
Делфт, самый голландский из всех городов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Делфт, самый голландский из всех городов
О науке, фарфоре, художнике Вермеере и немного о Петре Первом
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
251 за всё до 10 чел.
Делфт и девушка с жемчужной сережкой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Делфт и девушка с жемчужной сережкой
Неповторимая атмосфера старины, истории о «золотом» веке и прогулка по Вермееровским местам
10 июня в 11:00
14 июня в 11:00
251 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    11 мая 2024
    Чарующий Делфт
    Елена нас очаровала. Она и прекрасный рассказчик, влюблённый в страну, и очень обаятельный человек. Делфт и сам по себе невероятно
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    живописный, харизматичный город, а благодаря Елене он ещё и ожил для нас. С лёгким сердцем рекомендую Елену всем, кого дороги заведут в Голландию. Она прекрасно чувствует людей и понимает запросы. Умный, знающий, интеллигентный и при этом лёгкий человек.

  • Е
    Елена
    8 августа 2023
    Чарующий Делфт
    Хочу поблагодарить Елену за чудесную экскурсию по Делфту - наша небольшая группа осталась в полном восторге. Елена прекрасно знает историю этого города и умеет о ней рассказать. Мы не заметили, как пронеслись эти три часа несмотря на плохую погоду. Рекомендуем всем!
  • A
    Alex
    30 июля 2023
    Чарующий Делфт
    Нам очень понравились экскурсии в Делфт и по старому Амстердаму с Еленой. Она прекрасный рассказчик, отлично владеет материалом, 2-3 часа проходят незаметно, и с нами остались незабываемые впечатления о Делфте и Амстердаме.

Ответы на вопросы от путешественников по Делфт в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Делфт в июне 2024
Сейчас в Делфт в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 251 до 267. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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