Elena проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Город контрастов

Гуляя по улицам Делфта и слушая рассказы о его жизни, вы откроете в его облике и истории 📖 воплощение контрастов: маленькие каналы и огромная колокольня, здания мрачных городских тюрем, где пытали заключённых и чарующие образы с картин Йоханнеса Вермеера, центр католической веры горожан, ставший оплотом власти протестантов и их предводителя Вильгельма Оранского.

Научная жизнь Делфта

Одна из особенностей голландцев — быть первыми в разных областях науки. На прогулке 👣 вы откройте, что Делфт был центром научных изысканий не только в 17, но и является таковым сейчас. Вы узнаете, почему ученые со всего мира стремятся в этот город 🏙️. Я расскажу вам о впечатляющих примерах полета технической мысли, а также вы услышите забавную историю о первых шагах в науке уроженца Делфта Антония Левенгука и увидите необычное изображение на надгробии этого изобретателя микроскопа.

Достояние города

По пути вы услышите историю появления и роста популярности делфтского фарфора и увидите места, где можно купить подлинные изделия. Узнаете, зачем Петр Первый наведывался в Делфт, а также осмотрите реликвии, свидетельствующие о связи монарших династий Романовых и Оранских. А возле дома, где родился знаменитый художник Вермеер, прославивший Делфт на весь мир, поговорим о его жизни и творчестве.

Вкусный финал

Закончить экскурсию ⛳ можно будет в кафе, где американский президент ел местные блинчики «пофферчес»; в старинном здании масляного склада, славящимся рестораном, где подают мидии; либо на мостике, расписанном современным художником в бело-голубых тонах «под фаянс».

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