Elena проводит ещё 1 экскурсию

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Делфт, самый голландский из всех городов

О науке, фарфоре, художнике Вермеере и немного о Петре Первом

Elena
Elena – Гид из Делфт
За три часа вам предстоит разобраться, почему же Делфт называют самым голландским городом Нидерландов.

Вы пройдетесь по старинным каналам, один из которых прославился своим мостом — чудом изобретательности голландцев Золотого века, узнаете о насыщенной научной жизни города, познакомитесь с историей 📖 знаменитого делфтского фарфора и завершите прогулку 👣 в одной из оригинальных гастрономических точек Делфта.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €251 за экскурсию

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Делфт, самый голландский из всех городов
Делфт, самый голландский из всех городов

Что вас ожидает

Город контрастов
Гуляя по улицам Делфта и слушая рассказы о его жизни, вы откроете в его облике и истории 📖 воплощение контрастов: маленькие каналы и огромная колокольня, здания мрачных городских тюрем, где пытали заключённых и чарующие образы с картин Йоханнеса Вермеера, центр католической веры горожан, ставший оплотом власти протестантов и их предводителя Вильгельма Оранского.

Научная жизнь Делфта
Одна из особенностей голландцев — быть первыми в разных областях науки. На прогулке 👣 вы откройте, что Делфт был центром научных изысканий не только в 17, но и является таковым сейчас. Вы узнаете, почему ученые со всего мира стремятся в этот город 🏙️. Я расскажу вам о впечатляющих примерах полета технической мысли, а также вы услышите забавную историю о первых шагах в науке уроженца Делфта Антония Левенгука и увидите необычное изображение на надгробии этого изобретателя микроскопа.

Достояние города
По пути вы услышите историю появления и роста популярности делфтского фарфора и увидите места, где можно купить подлинные изделия. Узнаете, зачем Петр Первый наведывался в Делфт, а также осмотрите реликвии, свидетельствующие о связи монарших династий Романовых и Оранских. А возле дома, где родился знаменитый художник Вермеер, прославивший Делфт на весь мир, поговорим о его жизни и творчестве.

Вкусный финал
Закончить экскурсию ⛳ можно будет в кафе, где американский президент ел местные блинчики «пофферчес»; в старинном здании масляного склада, славящимся рестораном, где подают мидии; либо на мостике, расписанном современным художником в бело-голубых тонах «под фаянс».

Организационные детали

  • Место встречи, если вы приедете на поезде 🚂 (из Амстердама 60 минут) — Центральный вокзал. Я заранее помогу вам разобраться с расписанием и порядком приобретения билетов. Если вы на машине — я знаю удобную парковку в центре.
  • Дополнительные расходы: посещение церквей (комбинированный билет) — 5 евро.
Делфт, самый голландский из всех городов
Делфт, самый голландский из всех городов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Elena
Elena
Я родом из России, полжизни прожила в Голландии, где получила диплом искусствоведа. Стараюсь рассказывать о Голландии и её художниках не только правильным и литературным, но прежде всего доступным языком. Работаю официальным гидом в Rijksmuseum и знаю музейную жизнь «изнутри». Замужем за голландцем более 20-ти лет, двое детей. Основала экскурсионный проект для русскоязычных туристов в Нидерландах. Задавайте любые вопросы, я знаю все аспекты жизни здесь. Читаю лекции в Москве и Петербурге.
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Elena проводит ещё 1 экскурсию

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