Контрасты Гааги и Роттердама Приглашаю Вас открыть для себя два важнейших и таких разных города Нидерландов: политическую столицу, юридический центр мира с ее шикарной архитектурой — Гаагу и футуристический город будущего Роттердам!

Это уникальная возможность за один день увидеть два совершенно разных мира, которые находятся всего в 30 минутах езды друг от друга. Почему такой потрясающий контраст в жизненных укладах, архитектурных решениях и вкусах, мы спросим у истории, благодаря чему узнаем, что на самом деле происходило на территории этих двух городов во время испанской инквизиции, наполеоновских захватов и Второй мировой.

Обе экскурсии пройдут в комфортном для вас темпе, для переезда между городами обеспечен получасовой трансфер на поезде или авто. Также вас будет ждать традиционный голландский ланч.

Это будет незабываемый и насыщенный днем с максимальной пользой от проведенного времени!