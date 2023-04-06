Два города за один день
В этом туре у вас появится уникальный шанс узнать сразу два значимых города Нидерландов — Гаагу и Роттердам.
Вас ждет увлекательная пешеходная прогулка по главным местам и локациям в сопровождении гида, который подробно расскажет вам об исторических и культурных особенностях каждого города.
Вас ждет увлекательная пешеходная прогулка по главным местам и локациям в сопровождении гида, который подробно расскажет вам об исторических и культурных особенностях каждого города.
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Контрасты Гааги и Роттердама Приглашаю Вас открыть для себя два важнейших и таких разных города Нидерландов: политическую столицу, юридический центр мира с ее шикарной архитектурой — Гаагу и футуристический город будущего Роттердам!
Это уникальная возможность за один день увидеть два совершенно разных мира, которые находятся всего в 30 минутах езды друг от друга. Почему такой потрясающий контраст в жизненных укладах, архитектурных решениях и вкусах, мы спросим у истории, благодаря чему узнаем, что на самом деле происходило на территории этих двух городов во время испанской инквизиции, наполеоновских захватов и Второй мировой.
Обе экскурсии пройдут в комфортном для вас темпе, для переезда между городами обеспечен получасовой трансфер на поезде или авто. Также вас будет ждать традиционный голландский ланч.
Это будет незабываемый и насыщенный днем с максимальной пользой от проведенного времени!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Обед
- Транспорт: проезд на общественном транспорте — 270 евро за человека проезд на машине (до 4-х человек) — 400 евро
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Plein Den HaagЗавершение: Verlengde Nieuwstraat, 3011 GM Rotterdam
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Тур доступен в двух вариантах: поездка на общественном транспорте и автомобиле (вмещает до 4-х человек)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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