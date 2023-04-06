Два города за один день: Гаага и Роттердам

Два города за один день

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В этом туре у вас появится уникальный шанс узнать сразу два значимых города Нидерландов — Гаагу и Роттердам.

Вас ждет увлекательная пешеходная прогулка по главным местам и локациям в сопровождении гида, который подробно расскажет вам об исторических и культурных особенностях каждого города.
Два города за один день: Гаага и Роттердам
Два города за один день: Гаага и Роттердам
Два города за один день: Гаага и Роттердам
Два города за один день: Гаага и Роттердам
Два города за один день: Гаага и Роттердам
Два города за один день: Гаага и Роттердам
Два города за один день: Гаага и Роттердам
Два города за один день: Гаага и Роттердам
Ближайшие даты:
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Описание

Контрасты Гааги и Роттердама Приглашаю Вас открыть для себя два важнейших и таких разных города Нидерландов: политическую столицу, юридический центр мира с ее шикарной архитектурой — Гаагу и футуристический город будущего Роттердам!
Это уникальная возможность за один день увидеть два совершенно разных мира, которые находятся всего в 30 минутах езды друг от друга. Почему такой потрясающий контраст в жизненных укладах, архитектурных решениях и вкусах, мы спросим у истории, благодаря чему узнаем, что на самом деле происходило на территории этих двух городов во время испанской инквизиции, наполеоновских захватов и Второй мировой.
Обе экскурсии пройдут в комфортном для вас темпе, для переезда между городами обеспечен получасовой трансфер на поезде или авто. Также вас будет ждать традиционный голландский ланч.
Это будет незабываемый и насыщенный днем с максимальной пользой от проведенного времени!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед
  • Транспорт: проезд на общественном транспорте — 270 евро за человека проезд на машине (до 4-х человек) — 400 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Plein Den Haag
Завершение: Verlengde Nieuwstraat, 3011 GM Rotterdam
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Тур доступен в двух вариантах: поездка на общественном транспорте и автомобиле (вмещает до 4-х человек)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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