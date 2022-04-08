10.00-18.00 каждый день

Два королевских города за один день Гаага и Делфт

Два королевских города за один день Гаага и Делфт
Два королевских города за один день Гаага и Делфт
Два королевских города за один день Гаага и Делфт
Два королевских города за один день Гаага и Делфт
Два королевских города за один день Гаага и Делфт
Два королевских города за один день Гаага и Делфт
Два королевских города за один день Гаага и Делфт
Два королевских города за один день Гаага и Делфт
Два королевских города за один день Гаага и Делфт
Два королевских города за один день Гаага и Делфт
Два королевских города за один день Гаага и Делфт
Два королевских города за один день Гаага и Делфт
Два королевских города за один день Гаага и Делфт
Два королевских города за один день Гаага и Делфт
Приглашаю Вас на мой авторскую экскурсию "Два настоящих королевских города Гаага и Делфт". Вы увидите два самых красивых и поистине аристократических города Нидерландов политический центр страны сегодня и в прошлом. То, что Гаага политическая столица Нидерландов знают все, а вот то что есть в королевстве тюльпанов город Делфт и чем он уникален знают не все! Это два по настоящему королевских города и две огромные истории!
Колыбель Оранских и родной город великого Вермеера, именно отсюда плыл бело-голубой фарфор в царскую россию, именно в Делфте есть накренненая церковь и самый настоящий рыбный рынок 16века. Его можно назвать выставкой голланского ренесанса под открытым небом, а с высоты башни Ньюве Керк можно увидеть даже Гаагу! Именно с этой истории мы начнём наш день! Вы узнаете кто являеться отцом голланской нации, где покоятся все члены королевской семьи с 16 века и кто был единственным исключением, как этот город связан с микроскопом и что продают на воскресных рынках. Мы с вами отведаем самый вкусный в городе яблочный пирог и заглянем в маленькие магазинчики с местным антиквариатом и бело голубой керамикой! Затем наш путь ляжет в шикарную королевскую Гаагу. Мы пройдемся с Вами по готическому комплексу Бинненхоф, откуда и началась история этой прекрасной страны, а сегодня там заседает парламент. Мы зайдём в Дом Мира и сфотографируемся возле королевского дворца, а также по местной традиции поедим голланскую селедку матиас и отведаем сыр!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пешеходная экскурсия по Гааге 2,5 часа
  • Пешеходная экскурсия по Делфту 2 часа
  • Важная информацию для самостоятельного посещения музев, выставок, достопримечательностей, шопинга, ресторанов и тп в городах
  • Дегустация фермерского голландского сыра
Что не входит
  • Проезд между городами Гаага - Делфт (20 мин) не входит в стоимоть
  • 10 евро в две строны на человека
  • Входные билеты в музеи
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Stationsplein 50, 2515 BW Den Haag
Завершение: Van Leeuwenhoeksingel 42A, 2611 AC Delft
Когда и сколько длится
Когда: 10.00-18.00 каждый день
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • У экскурсии есть место встречи, но оно может быть измененно под Ваш запрос
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

10.00-18.00 каждый день

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