10.00-18.00 каждый день

Приглашаю Вас на мой авторскую экскурсию "Два настоящих королевских города Гаага и Делфт". Вы увидите два самых красивых и поистине аристократических города Нидерландов политический центр страны сегодня и в прошлом. То, что Гаага политическая столица Нидерландов знают все, а вот то что есть в королевстве тюльпанов город Делфт и чем он уникален знают не все! Это два по настоящему королевских города и две огромные истории!

Колыбель Оранских и родной город великого Вермеера, именно отсюда плыл бело-голубой фарфор в царскую россию, именно в Делфте есть накренненая церковь и самый настоящий рыбный рынок 16века. Его можно назвать выставкой голланского ренесанса под открытым небом, а с высоты башни Ньюве Керк можно увидеть даже Гаагу! Именно с этой истории мы начнём наш день! Вы узнаете кто являеться отцом голланской нации, где покоятся все члены королевской семьи с 16 века и кто был единственным исключением, как этот город связан с микроскопом и что продают на воскресных рынках. Мы с вами отведаем самый вкусный в городе яблочный пирог и заглянем в маленькие магазинчики с местным антиквариатом и бело голубой керамикой! Затем наш путь ляжет в шикарную королевскую Гаагу. Мы пройдемся с Вами по готическому комплексу Бинненхоф, откуда и началась история этой прекрасной страны, а сегодня там заседает парламент. Мы зайдём в Дом Мира и сфотографируемся возле королевского дворца, а также по местной традиции поедим голланскую селедку матиас и отведаем сыр!