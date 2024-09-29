Гаага - город контрастов, где кареты возят дипломатов, а миллионы туристов приезжают на курорт. Экскурсия поможет разобраться в этом уникальном городе через его архитектуру. Увидите проекты знаменитых зодчих, королевский дворец

и район министерских высоток. Вас ждёт одно из самых больших готических светских зданий мира и правительственный комплекс, спроектированный лауреатом Притцкеровской премии. Это экскурсия для тех, кто хочет узнать Гаагу изнутри и почувствовать дух города. (498 symbols)

Описание экскурсии

Многие ассоциируют Нидерланды с пряничными домиками, каналами и замками. Так почти везде, кроме Гааги. Здесь ого-го, что творится с архитектурной точки зрения! Мы пройдём по девяти векам архитектуры. Поговорим о том, как менталитет и культура Гааги повлияли на её облик и наоборот.

Вы увидите проекты знаменитых творцов и все основные достопримечательности. Вас ждёт одно из самых больших готических светских зданий мира, а также правительственный комплекс, спроектированный лауреатом Притцкеровской премии (архитектурная Нобелевская премия).

В нашей программе:

Королевский дворец Нордeйнде, в котором работают король Виллем-Александр и королева Максима

Средневековый замок Бинненхоф. Место, где была основана Гаага и в котором бывал Пётр I

Район министерских высоток, построенный мировыми архитекторами и обошедшийся городу в 5 млрд евро

Необычное здание Дворца Мира, в котором находится суд ООН

Проекты Марселя Брёйера, Ричарда Мейера и Рема Колхаса

Организационные детали