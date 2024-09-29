Гаага - город контрастов, где кареты возят дипломатов, а миллионы туристов приезжают на курорт. Экскурсия поможет разобраться в этом уникальном городе через его архитектуру. Увидите проекты знаменитых зодчих, королевский дворец
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Многие ассоциируют Нидерланды с пряничными домиками, каналами и замками. Так почти везде, кроме Гааги. Здесь ого-го, что творится с архитектурной точки зрения! Мы пройдём по девяти векам архитектуры. Поговорим о том, как менталитет и культура Гааги повлияли на её облик и наоборот.
Вы увидите проекты знаменитых творцов и все основные достопримечательности. Вас ждёт одно из самых больших готических светских зданий мира, а также правительственный комплекс, спроектированный лауреатом Притцкеровской премии (архитектурная Нобелевская премия).
В нашей программе:
- Королевский дворец Нордeйнде, в котором работают король Виллем-Александр и королева Максима
- Средневековый замок Бинненхоф. Место, где была основана Гаага и в котором бывал Пётр I
- Район министерских высоток, построенный мировыми архитекторами и обошедшийся городу в 5 млрд евро
- Необычное здание Дворца Мира, в котором находится суд ООН
- Проекты Марселя Брёйера, Ричарда Мейера и Рема Колхаса
Организационные детали
- По запросу мы можем зайти в одно или два здания на выбор (в зависимости от графика работы заведений и вашего желания)
- Мы гуляем около трёх часов, а в Гааге бывает очень ветрено — одевайтесь потеплее и слоями
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валя — ваш гид в Гааге
Привет, меня зовут Валя. Я приехала в Гаагу в 2017 году. Мой опыт работы в журналистике, любопытство и профессиональное образование гида помогли мне создать популярный экскурсионный проект в Гааге. А ещё я веду самый крупный в Нидерландах русскоязычный тг-канал о еде и с удовольствием поделюсь с вами своими гастрономическими находками.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Полина
29 сен 2024
Спасибо за потрясающую экскурсию по архитектуре Гааги, город буквально открылся для меня с новой стороны. Было увлекательно погрузиться в историю уже знакомых районов и узнать, что за каждым из них стоит определённая идея и концепция. Теперь прогулки стали более осознанными – понимаешь, что каждая деталь неслучайна. Валя отлично рассказывает, обязательно приду на другие ее экскурсии.
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