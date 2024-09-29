Архитектурное путешествие по Гааге

Гаага - город контрастов. Кареты возят дипломатов, а миллионы туристов приезжают на курорт. Узнайте город через его архитектуру. (148 symbols)
Гаага - город контрастов, где кареты возят дипломатов, а миллионы туристов приезжают на курорт. Экскурсия поможет разобраться в этом уникальном городе через его архитектуру. Увидите проекты знаменитых зодчих, королевский дворец
читать дальше

и район министерских высоток.

Вас ждёт одно из самых больших готических светских зданий мира и правительственный комплекс, спроектированный лауреатом Притцкеровской премии. Это экскурсия для тех, кто хочет узнать Гаагу изнутри и почувствовать дух города. (498 symbols)

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальная архитектура
  • 🏰 Королевский дворец
  • 🏢 Министерские высотки
  • 🏛 Средневековый замок
  • ⚖️ Дворец Мира
    • Архитектурное путешествие по Гааге
    Архитектурное путешествие по Гааге
    Архитектурное путешествие по Гааге
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

    Что можно увидеть

  • Королевский дворец Нордeйнде
  • Средневековый замок Бинненхоф
  • Район министерских высоток
  • Дворец Мира
  • Проекты Марселя Брёйера
  • Проекты Ричарда Мейера
  • Проекты Рема Колхаса

    • Описание экскурсии

    Многие ассоциируют Нидерланды с пряничными домиками, каналами и замками. Так почти везде, кроме Гааги. Здесь ого-го, что творится с архитектурной точки зрения! Мы пройдём по девяти векам архитектуры. Поговорим о том, как менталитет и культура Гааги повлияли на её облик и наоборот.

    Вы увидите проекты знаменитых творцов и все основные достопримечательности. Вас ждёт одно из самых больших готических светских зданий мира, а также правительственный комплекс, спроектированный лауреатом Притцкеровской премии (архитектурная Нобелевская премия).

    В нашей программе:

    • Королевский дворец Нордeйнде, в котором работают король Виллем-Александр и королева Максима
    • Средневековый замок Бинненхоф. Место, где была основана Гаага и в котором бывал Пётр I
    • Район министерских высоток, построенный мировыми архитекторами и обошедшийся городу в 5 млрд евро
    • Необычное здание Дворца Мира, в котором находится суд ООН
    • Проекты Марселя Брёйера, Ричарда Мейера и Рема Колхаса

    Организационные детали

    • По запросу мы можем зайти в одно или два здания на выбор (в зависимости от графика работы заведений и вашего желания)
    • Мы гуляем около трёх часов, а в Гааге бывает очень ветрено — одевайтесь потеплее и слоями

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    Полина
    29 сен 2024
    Спасибо за потрясающую экскурсию по архитектуре Гааги, город буквально открылся для меня с новой стороны. Было увлекательно погрузиться в историю уже знакомых районов и узнать, что за каждым из них стоит определённая идея и концепция. Теперь прогулки стали более осознанными – понимаешь, что каждая деталь неслучайна. Валя отлично рассказывает, обязательно приду на другие ее экскурсии.

    Входит в следующие категории Гааги

    Похожие экскурсии из Гааги

    Королевская Гаага
    Пешая
    17 отзывов
    2 часа
    Индивидуальная
    до 8 чел.
    Королевская Гаага
    История и «визитные карточки» города на обзорной экскурсии
    Начало: 2511 CS Den Haag, Plien
    Сегодня в 11:30
    Завтра в 11:00
    230 за всё до 8 чел.
    Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
    Пешая
    7 отзывов
    3 часа
    Индивидуальная
    до 8 чел.
    Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
    Достопримечательности старого города и истории, которые они хранят
    Сегодня в 10:00
    Завтра в 11:00
    от 267 за всё до 7 чел.
    Шкатулка с шедеврами: музей живописи Маурицхейс
    3 отзыва
    1.5 часа
    Индивидуальная
    до 10 чел.
    Шкатулка с шедеврами: музей живописи Маурицхейс
    Прогулка по Гааге с посещением музея Маурицхейс, где вы увидите шедевры голландских мастеров. Включает рассказ о художниках и их творениях
    15 окт в 11:00
    16 окт в 11:00
    125 за всё до 10 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Гааге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Гааге
    ХорошоТам