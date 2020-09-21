2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее Гааги

Я покажу вам наиболее известные достопримечательности 🏛️ Гааги: комплекс Бинненхоф, где работает Сенат, площадь Плейн, Королевские галереи и Ратушу, чудом уцелевшую во время Второй мировой войны. Кроме того, вы увидите Королевский дворец, отыщете крупнейший масонский музей 🖼 в мире и пройдете по самой элитной улице страны.

Занимательные истории

Гуляя по Гааге, вы услышите о ней самые интересные факты: где и когда проезжает золотая карета Анны Романовой, что находится сейчас в старейшей церкви города и когда король бывает в своей резиденции. А еще: почему именно в Гааге построили Дом мира и кто может украсть у вас бутерброд с селедкой прямо из рук.

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