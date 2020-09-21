2 отзыва оставили туристы

Прошлое и настоящее Гааги Я покажу вам наиболее известные достопримечательности 🏛️ Гааги: комплекс Бинненхоф, где работает Сенат, площадь Плейн, Королевские галереи и Ратушу, чудом уцелевшую во время Второй мировой войны. Кроме того, вы увидите Королевский дворец, отыщете крупнейший масонский музей 🖼 в мире и пройдете по самой элитной улице страны.
Занимательные истории Гуляя по Гааге, вы услышите о ней самые интересные факты: где и когда проезжает золотая карета Анны Романовой, что находится сейчас в старейшей церкви города и когда король бывает в своей резиденции. А еще: почему именно в Гааге построили Дом мира и кто может украсть у вас бутерброд с селедкой прямо из рук.
Организационные детали
Мы можем включить в экскурсию ⛳ музей Маурицхейс (16, 50 евро с человека) или музей Дом мира — 10 евро с человека
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
По желанию, можно совместить экскурсию в Гааге с посещением Роттердама. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Начало и место завершения
🚩 у комплекса Бинненхоф
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте! Моё имя Татьяна. Моя история началась с большой любви к этой поистине уникальной стране — Нидерланды. Мне хотелось узнать и прочувствовать стиль каждого большого и маленького города, улочки и дворика, а затем поделиться всем с гостями. Сегодня я лицензированный гид, историк, сомелье и большой foodlover, свои экскурсии провожу на русском, украинском, английском языках. Не откажите себе в удовольствии узнать и полюбить это волшебное королевство на берегу Северного моря, так же как люблю его я!