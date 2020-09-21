2 отзыва оставили туристы

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Королевская Гаага

История и «визитные карточки» города на обзорной экскурсии

5
2 отзыва
Tatiana
Tatiana – Гид из Гааги
Гаагу смело можно назвать фактической столицей ⭐️ Нидерландов.

Ведь именно здесь заседает парламент страны и находится резиденция королевской семьи.

Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ города и узнаете, почему местное побережье Северного моря 🌊 всегда было популярно среди европейцев.
Задать вопросОбычно отвечает за 51 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €170 за экскурсию

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Королевская Гаага
Королевская Гаага

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее Гааги
Я покажу вам наиболее известные достопримечательности 🏛️ Гааги: комплекс Бинненхоф, где работает Сенат, площадь Плейн, Королевские галереи и Ратушу, чудом уцелевшую во время Второй мировой войны. Кроме того, вы увидите Королевский дворец, отыщете крупнейший масонский музей 🖼 в мире и пройдете по самой элитной улице страны.

Занимательные истории
Гуляя по Гааге, вы услышите о ней самые интересные факты: где и когда проезжает золотая карета Анны Романовой, что находится сейчас в старейшей церкви города и когда король бывает в своей резиденции. А еще: почему именно в Гааге построили Дом мира и кто может украсть у вас бутерброд с селедкой прямо из рук.

Организационные детали

  • Мы можем включить в экскурсию ⛳ музей Маурицхейс (16, 50 евро с человека) или музей Дом мира — 10 евро с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По желанию, можно совместить экскурсию в Гааге с посещением Роттердама. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Начало и место завершения
🚩 у комплекса Бинненхоф
Королевская Гаага
Королевская Гаага
Королевская Гаага
Королевская Гаага
Королевская Гаага
Королевская Гаага
Королевская Гаага
Королевская Гаага
Королевская Гаага

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Tatiana
Tatiana
Здравствуйте! Моё имя Татьяна. Моя история началась с большой любви к этой поистине уникальной стране — Нидерланды. Мне хотелось узнать и прочувствовать стиль каждого большого и маленького города, улочки и дворика, а затем поделиться всем с гостями. Сегодня я лицензированный гид, историк, сомелье и большой foodlover, свои экскурсии провожу на русском, украинском, английском языках. Не откажите себе в удовольствии узнать и полюбить это волшебное королевство на берегу Северного моря, так же как люблю его я!
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2 отзыва оставили туристы

21 сентября 2020
Экскурсия с Татьяной была очень содержательной и интересной. Мы провели прекрасный день с очень приятным, грамотным и доброжелательным человеком.
1 сентября 2020
Случайно познакомились с Татьяной и очень этому рады. Очень содержательные, познавательные и совершенно не утомительные экскурсии. Спасибо за профессионализм и уделённое нам время!

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