2 отзыва оставили туристы

Гаага - это не только парламент и королевская резиденция, но и место, где история переплетается с современностью. Участники экскурсии увидят Бинненхоф, площадь Плейн, Королевские галереи и уцелевшую Ратушу.



Интересные факты о золотой карете Анны Романовой и Доме мира сделают прогулку по городу незабываемой.



Возможность посетить крупнейший масонский музей и пройтись по элитной улице страны добавит особый шарм вашему путешествию

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Гааги - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его прелестями. Весной и осенью также можно насладиться экскурсиями, но учтите, что погода может быть более переменчивой. Зимой Гаага остаётся привлекательной для тех, кто любит более спокойную атмосферу и готов к прохладной погоде.

Сейчас август — это идеальное время.