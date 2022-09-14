2 отзыва оставили туристы

Гаага - это не только парламент и королевская резиденция, но и место, где история переплетается с современностью. Участники экскурсии увидят Бинненхоф, площадь Плейн, Королевские галереи и уцелевшую Ратушу.
Интересные факты о золотой карете Анны Романовой и Доме мира сделают прогулку по городу незабываемой.
Возможность посетить крупнейший масонский музей и пройтись по элитной улице страны добавит особый шарм вашему путешествию
Интересные факты о золотой карете Анны Романовой и Доме мира сделают прогулку по городу незабываемой.
Возможность посетить крупнейший масонский музей и пройтись по элитной улице страны добавит особый шарм вашему путешествию
7 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение Бинненхофа
- 🏛 Прогулка по площади Плейн
- 🎨 Королевские галереи
- 🏤 Историческая Ратуша
- 👑 Королевский дворец
- 🕍 Старейшая церковь
- 📜 Увлекательные истории
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Гааги - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его прелестями. Весной и осенью также можно насладиться экскурсиями, но учтите, что погода может быть более переменчивой. Зимой Гаага остаётся привлекательной для тех, кто любит более спокойную атмосферу и готов к прохладной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Бинненхоф
- Площадь Плейн
- Королевские галереи
- Ратуша
- Королевский дворец
- Старейшая церковь
Описание экскурсии
Прошлое и настоящее Гааги
Я покажу вам наиболее известные достопримечательности Гааги: комплекс Бинненхоф, где работает Сенат, площадь Плейн, Королевские галереи и Ратушу, чудом уцелевшую во время Второй мировой войны. Кроме того, вы увидите Королевский дворец, отыщете крупнейший масонский музей в мире и пройдете по самой элитной улице страны.
Занимательные истории
Гуляя по Гааге, вы услышите о ней самые интересные факты: где и когда проезжает золотая карета Анны Романовой, что находится сейчас в старейшей церкви города и когда король бывает в своей резиденции. А еще: почему именно в Гааге построили Дом мира и кто может украсть у вас бутерброд с селедкой прямо из рук.
Организационные детали
- Мы можем включить в экскурсию музей Маурицхейс (16,50 евро с человека) или музей Дом мира — 10 евро с человека
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- По желанию, можно совместить экскурсию в Гааге с посещением Роттердама. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
2511 CS Den Haag, Plien
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Гааге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 498 туристов
Моя история началась с большой любви к этой поистине уникальной стране — Нидерландам. Хотелось узнать и прочувствовать стиль каждого большого и маленького города, улочки и дворика, а затем поделиться этим
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
По предложению Тани мы расширили эту экскурсию ещё и на Роттердам благо два города расположены близко и не пожалели. 2 очень разных города, которые раскрывают Нидерланды с разных сторон. Рассказы
Вам был полезен этот отзыв?
K
Экскурсия очень понравилась! Татьяна прекрасный гид! Все прошло отлично! Благодаря ей, мы влюбились в Гаагу! Очень рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная экскурсия. Увидели больше, чем планировали. Получилось три города в одной экскурсии - Гаага, Делфт, Роттердам.
Вам был полезен этот отзыв?
E
Сегодня гуляли с Татьяной по осенней Гааге!
Узнали много интересного. Прогулялись по маленьким улочкам города, познакомились с его историей, как и в целом с историей Нидерландов. Не заметили как пробежало время. Попробовали местную селедочку, вафли, побывали на воскресном рыночке. Очень советуем экскурсии с Татьяной- она профессионал своего дела!
Узнали много интересного. Прогулялись по маленьким улочкам города, познакомились с его историей, как и в целом с историей Нидерландов. Не заметили как пробежало время. Попробовали местную селедочку, вафли, побывали на воскресном рыночке. Очень советуем экскурсии с Татьяной- она профессионал своего дела!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Все, кто хочет получить удовольствие, расслабиться, отдохнуть и при этом получить огромное количество новых знаний и впечатлений - Вам к Татьяне!
Наша прогулка по Гааге была похожа на неспешную прогулку с
Наша прогулка по Гааге была похожа на неспешную прогулку с
Вам был полезен этот отзыв?
Мы в полном восторге от гидаи нашей экскурсиипо Гааге!!!
Решили ещё раз все вместе 4 чеовека посетить Гаагу, так как в первый раз нам не очень повезло с погодой и гидом
Решили ещё раз все вместе 4 чеовека посетить Гаагу, так как в первый раз нам не очень повезло с погодой и гидом
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Гааги
Похожие экскурсии на «Королевская Гаага»
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по королевской Гааге
Пройдите 3‑часовой маршрут по ключевым локациям королевской и политической Гааги, с возможностью попробовать местную кухню
Начало: Плейн Ден Хааг
Похоже по смыслу: обзор главных мест Гааги с акцентом на королевскую семью и мировую значимость города
€250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
Устройте прогулку по старому городу: дворцы, «королевские» улочки и истории, которые хранят эти места
Начало: У вокзала в Гааге
Та же задача - обзор Гааги и её достопримечательностей, с фокусом на сочетание старины и современности
15 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от €300 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Секреты Гааги: прогулка по королевской столице Нидерландов
Загляните в «закулисье» Гааги: городские тайны, неожиданные адреса и интриги королевского города
Начало: Обсуждается индивидуально
Тоже пешеходная экскурсия по Гааге, но с упором на истории, загадки и неожиданные факты
€400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектурное путешествие по Гааге
Посмотрите Гаагу через архитектуру: от готики до постмодерна, с королевским дворцом и районом высоток
Начало: На центральном вокзале Гааги (Den Haag Centraal)
Похоже по формату (прогулка по городу), но с другим углом - история Гааги через архитектуру и контрасты
Завтра в 10:00
14 авг в 10:00
от €400 за всё до 5 чел.
от €350 за экскурсию