2 отзыва оставили туристы

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Королевская Гаага

Узнайте о Гааге, где заседает парламент и живёт королевская семья. Откройте для себя уникальные места и истории города
Гаага - это не только парламент и королевская резиденция, но и место, где история переплетается с современностью. Участники экскурсии увидят Бинненхоф, площадь Плейн, Королевские галереи и уцелевшую Ратушу.

Интересные факты о золотой карете Анны Романовой и Доме мира сделают прогулку по городу незабываемой.

Возможность посетить крупнейший масонский музей и пройтись по элитной улице страны добавит особый шарм вашему путешествию
5
21 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение Бинненхофа
  • 🏛 Прогулка по площади Плейн
  • 🎨 Королевские галереи
  • 🏤 Историческая Ратуша
  • 👑 Королевский дворец
  • 🕍 Старейшая церковь
  • 📜 Увлекательные истории

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Гааги - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его прелестями. Весной и осенью также можно насладиться экскурсиями, но учтите, что погода может быть более переменчивой. Зимой Гаага остаётся привлекательной для тех, кто любит более спокойную атмосферу и готов к прохладной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Королевская Гаага
Королевская Гаага
Королевская Гаага

Что можно увидеть

  • Бинненхоф
  • Площадь Плейн
  • Королевские галереи
  • Ратуша
  • Королевский дворец
  • Старейшая церковь

Описание экскурсии

Прошлое и настоящее Гааги

Я покажу вам наиболее известные достопримечательности Гааги: комплекс Бинненхоф, где работает Сенат, площадь Плейн, Королевские галереи и Ратушу, чудом уцелевшую во время Второй мировой войны. Кроме того, вы увидите Королевский дворец, отыщете крупнейший масонский музей в мире и пройдете по самой элитной улице страны.

Занимательные истории

Гуляя по Гааге, вы услышите о ней самые интересные факты: где и когда проезжает золотая карета Анны Романовой, что находится сейчас в старейшей церкви города и когда король бывает в своей резиденции. А еще: почему именно в Гааге построили Дом мира и кто может украсть у вас бутерброд с селедкой прямо из рук.

Организационные детали

  • Мы можем включить в экскурсию музей Маурицхейс (16,50 евро с человека) или музей Дом мира — 10 евро с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По желанию, можно совместить экскурсию в Гааге с посещением Роттердама. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
2511 CS Den Haag, Plien
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Гааге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 498 туристов
Моя история началась с большой любви к этой поистине уникальной стране — Нидерландам. Хотелось узнать и прочувствовать стиль каждого большого и маленького города, улочки и дворика, а затем поделиться этим
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с гостями. Сегодня я лицензированный гид, историк, сомелье и большой foodlover, провожу экскурсии на русском, украинском и английском языках. В моём арсенале более 30 авторских маршрутов по Нидерландам и Бельгии — на лодке, машине, пешком и на велосипеде: по замкам, главным музеям и живописным деревушкам. С удовольствием помогу спланировать всё ваше путешествие, сделать его разносторонним и наполненным максимальным восторгом. Поделюсь рекомендациями по отелям и ресторанам. Не откажите себе в удовольствии узнать и полюбить это волшебное королевство на берегу Северного моря так же, как люблю его я!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
2
1
Р
По предложению Тани мы расширили эту экскурсию ещё и на Роттердам благо два города расположены близко и не пожалели. 2 очень разных города, которые раскрывают Нидерланды с разных сторон. Рассказы
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Тани помогли нам понять, почему нынешние Нидерланды такие, какие они есть: современные, демократичные, очень экономически мощные, однозначно заслуживают посещения и неоднократно. Гаага — политическая столица, очень современная и очень показательна в плане управления страной. Роттердам — это просто сумасшествие, в нём понимаешь всю гибкость и непредвзятость мышления жителей этой страны.
Таня показала нам маленький кусочек страны, который раскрывает суть Нидерландов. С ней же мы попробовали знаменитой селёдки и узнали историю её появления. Все последующие дни мы оставались на связи, посетили несколько мест по её наводкам и не пожалели — без неё мы бы точно туда не заехали. Теперь надо выбираться в Нидерланды весной, чтобы попасть на цветение цветов. И в этот раз я уже знаю, к кому обращусь за экскурсией и советом.

По предложению Тани мы расширили эту экскурсию ещё и на Роттердам благо два города расположены близко
По предложению Тани мы расширили эту экскурсию ещё и на Роттердам благо два города расположены близко
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K
Экскурсия очень понравилась! Татьяна прекрасный гид! Все прошло отлично! Благодаря ей, мы влюбились в Гаагу! Очень рекомендую.
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Людмила
Отличная экскурсия. Увидели больше, чем планировали. Получилось три города в одной экскурсии - Гаага, Делфт, Роттердам.
Отличная экскурсия. Увидели больше, чем планировали. Получилось три города в одной экскурсии - Гаага, Делфт, Роттердам.
Отличная экскурсия. Увидели больше, чем планировали. Получилось три города в одной экскурсии - Гаага, Делфт, Роттердам.
Отличная экскурсия. Увидели больше, чем планировали. Получилось три города в одной экскурсии - Гаага, Делфт, Роттердам.
Отличная экскурсия. Увидели больше, чем планировали. Получилось три города в одной экскурсии - Гаага, Делфт, Роттердам.
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E
Сегодня гуляли с Татьяной по осенней Гааге!
Узнали много интересного. Прогулялись по маленьким улочкам города, познакомились с его историей, как и в целом с историей Нидерландов. Не заметили как пробежало время. Попробовали местную селедочку, вафли, побывали на воскресном рыночке. Очень советуем экскурсии с Татьяной- она профессионал своего дела!
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Е
Все, кто хочет получить удовольствие, расслабиться, отдохнуть и при этом получить огромное количество новых знаний и впечатлений - Вам к Татьяне!
Наша прогулка по Гааге была похожа на неспешную прогулку с
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давним другом.
Уже побывали на экскурсиях в Нидерландах, поэтому искали классическую экскурсию … Гид располагает к себе с первых минут.
Маршрут выстроен очень профессионально и грамотно. Для нашей компании от 8 лет до 73, подростки и взрослые, Татьяна сумела так подать материал, что интересно было всем.
Увидели много, шли довольно быстро, но не устали, попробовали знаменитую голландскую селёдку и рыбу киблинг, сделали кучу фотографий и услышали множество интересных историй.
Благодарны за советы по поводу парковки, и за теплый, дружеский подход к нам.
Обязательно встретимся ещё раз!!!

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Аня
Мы в полном восторге от гидаи нашей экскурсиипо Гааге!!!
Решили ещё раз все вместе 4 чеовека посетить Гаагу, так как в первый раз нам не очень повезло с погодой и гидом
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(((но в этот раз наши ожидания прям оправдались более чем!! Нам есть с чем сравнивать, так как услугами гида пользуемся регулярно в разных странах, но Татьяне удалось нас по настоящему удивить!!! Отличный и продуманный до мелочей маршрут, индивидуальный подход и непренужденность в общении, через час экскурсии у нас появилось ощущение, что наш гид чувствует каждого из нас, доброжелательность и осведомлёность на любую тематику, настолько разносторонего человека с прекрасным чувством юмора встретишь редко. Ей удалось нас просто влюбить в королевскую Гаагу и дать много хороших подсказок! Мы продолжили наше путешествие по местам, которые она посоветовала и также остались в восторге. Спасибо, Татьяна огромное!! Мы обязательно съездим с Вами и на мельницы и на тюльпаны и на остров Texel и на велосипедную экскурсию в Амстердам и в Бельгию! Теперь все наши только с Вами!!
P.S. ещё раз простите за наше опоздание((

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