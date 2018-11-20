3 отзыва оставили туристы

В «сердце» Гааги — Бинненхофе — находится один из старейших рыцарских замков королевства. И тут же неподалеку расположился современный квартал Де Резидент, высота зданий которого превышает 100 метров. И при этом Гаага – элегантный город, сохранивший в XXI веке стиль Людовика XIV.

Программа

Вы узнаете:

о загадочном убийстве фаворитки правителя Голландии и его страшной мести;

о любви к роскоши русской принцессы и простом образе жизни её голландского мужа;

об узниках мрачной средневековой тюрьмы и о многом другом.

И о том, как менялась Гаага в течение веков:

о природном пруде, со временем получившем геометрическую форму;

о величественном зале для графских пиров, превратившемся в место заседаний парламента;

о небоскрёбах с забавными прозвищами.

Я расскажу о том, что построил король-архитектор и что из этого получилось. А также, где можно было встретить подходящую кандидатуру для брака.

Во время экскурсии вы увидите: