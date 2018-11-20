3 отзыва оставили туристы

В «сердце» Гааги — Бинненхофе — находится один из старейших рыцарских замков королевства. И тут же неподалеку расположился современный квартал Де Резидент, высота зданий которого превышает 100 метров. И при этом Гаага – элегантный город, сохранивший в XXI веке стиль Людовика XIV.
Программа
Вы узнаете:
о загадочном убийстве фаворитки правителя Голландии и его страшной мести;
о любви к роскоши русской принцессы и простом образе жизни её голландского мужа;
об узниках мрачной средневековой тюрьмы и о многом другом.
И о том, как менялась Гаага в течение веков:
о природном пруде, со временем получившем геометрическую форму;
о величественном зале для графских пиров, превратившемся в место заседаний парламента;
о небоскрёбах с забавными прозвищами.
Я расскажу о том, что построил король-архитектор и что из этого получилось. А также, где можно было встретить подходящую кандидатуру для брака.
Транспортные расходы оплачиваются самостоятельно. Добраться до Гааги из Амстердама можно на поезде за 50 минут (билет стоит 22 евро/человек в обе стороны). Либо могу организовать трансфер на автомобиле: дополнительная стоимость от 100 евро (зависит от количества пассажиров). Время в пути — 45 минут.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Моя цель: сделать экскурсию легкой и увлекательной. Мое увлечение - история, которая живет на узких, извилистых улочках европейских городов, прячется за фасадами величественных зданий, удивляет и манит. А то, как живут голландцы сейчас, их колорит, чувство юмора и обычаи, не менее интересно! Как гид по Нидерландам, я с удовольствием рассказываю об этой удивительной стране и общаюсь с соотечественниками. Показывать, удивлять и влюблять в эту маленькую страну доставляет мне огромную радость.
Экскурсия прошла замечательно, Елена очень эрудированный гид с интересным, не банальным подходом ко всем аспектам истории и искусства. Спасибо ей большое за полноценное погружение в старину и современность Гааги!
Мария
5 февраля 2015
Спасибо!!!! Погуляли и послушали с удовольствием! Город великолепный, есть что посмотреть и чем восхититься!
История и «визитные карточки» города на обзорной экскурсии
Гаагу смело можно назвать фактической столицей Нидерландов. Ведь именно здесь заседает парламент страны и находится резиденция королевской семьи. Вы увидите главные достопримечательности города и узнаете, почему местное побережье Северного моря всегда было популярно среди европейцев.
Познакомиться с историей города-символа имперской Голландии и его главными достопримечательностями
Политическая столица Нидерландов, место жительства королевской семьи, европейский дипломатический центр и курорт с 200-летней историей — на экскурсии вы откроете все грани элегантной Гааги. Познакомитесь с ее старинными памятниками и современными кварталами. Услышите городские легенды и посетите торговую улицу одного из главных шопинг-центров страны.
Экскурсия в парк миниатюр самых знаменитых голландских достопримечательностей для детей и взрослых
Мадюродам — это парк миниатюрных копий самых знаменитых голландских достопримечательностей. Если у вас нет времени посетить несколько городов Голландии, приезжайте в Гаагу в парк Мадюродам и я расскажу вам, чем славится Голландия, чем она гордится. Рассказ о ее героях, монархах, основных брэндах, об обычаях и традициях пойдет легко, сам собой, если мы будем ходить по дорожкам парка между мини-дворцами, церквями, кораблями и самолетами.