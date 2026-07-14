3 отзыва оставили туристы

Приглашаю в фактическую столицу Нидерландов, где памятники старины с удивительным вкусом сочетаются с небоскрёбами. Здесь сохранились дворцы и замок, королевские улочки и дворы — декорации, на фоне которых происходило множество захватывающих историй, о которых я вам расскажу.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В «сердце» Гааги — Бинненхофе — находится один из старейших рыцарских замков королевства. И тут же неподалеку расположился современный квартал Де Резидент, высота зданий которого превышает 100 метров. И при этом Гаага – элегантный город, сохранивший в XXI веке стиль Людовика XIV.

Программа

Вы узнаете:

о загадочном убийстве фаворитки правителя Голландии и его страшной мести;

о любви к роскоши русской принцессы и простом образе жизни её голландского мужа;

об узниках мрачной средневековой тюрьмы и о многом другом.

И о том, как менялась Гаага в течение веков:

о природном пруде, со временем получившем геометрическую форму;

о величественном зале для графских пиров, превратившемся в место заседаний парламента;

о небоскрёбах с забавными прозвищами.

Я расскажу о том, что построил король-архитектор и что из этого получилось. А также, где можно было встретить подходящую кандидатуру для брака.

Во время экскурсии вы увидите:

памятники «Отцу Отечества» — Вильгельму Молчаливому;

знаменитые площади;

графский пруд;

самый первый музей в Нидерландах;

мрачную средневековую тюрьму;

Дворцовый квартал;

королевские дворцы;

величавые церкви Гааги;

старинную Ратушу и ее преемницу – Новую мэрию;

Китайский квартал;

современный квартал небоскрёбов.

Организационные детали

Транспортные расходы оплачиваются самостоятельно. Добраться до Гааги из Амстердама можно на поезде за 50 минут (билет стоит 22 евро/человек в обе стороны). Либо могу организовать трансфер на автомобиле: дополнительная стоимость от 100 евро (зависит от количества пассажиров). Время в пути — 45 минут.