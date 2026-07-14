3 отзыва оставили туристы

В «сердце» Гааги — Бинненхофе — находится один из старейших рыцарских замков королевства. И тут же неподалеку расположился современный квартал Де Резидент, высота зданий которого превышает 100 метров. И при этом Гаага – элегантный город, сохранивший в XXI веке стиль Людовика XIV.
Программа
Вы узнаете:
о загадочном убийстве фаворитки правителя Голландии и его страшной мести;
о любви к роскоши русской принцессы и простом образе жизни её голландского мужа;
об узниках мрачной средневековой тюрьмы и о многом другом.
И о том, как менялась Гаага в течение веков:
о природном пруде, со временем получившем геометрическую форму;
о величественном зале для графских пиров, превратившемся в место заседаний парламента;
о небоскрёбах с забавными прозвищами.
Я расскажу о том, что построил король-архитектор и что из этого получилось. А также, где можно было встретить подходящую кандидатуру для брака.
Транспортные расходы оплачиваются самостоятельно. Добраться до Гааги из Амстердама можно на поезде за 50 минут (билет стоит 22 евро/человек в обе стороны). Либо могу организовать трансфер на автомобиле: дополнительная стоимость от 100 евро (зависит от количества пассажиров). Время в пути — 45 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала в Гааге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Гааге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 945 туристов
Моя цель: сделать экскурсию лёгкой и увлекательной. Моё увлечение — история, которая живет на узких, извилистых улочках европейских городов, прячется за фасадами величественных зданий, удивляет и манит. А то, как читать дальшеуменьшить
живут голландцы сейчас, их колорит, чувство юмора и обычаи, не менее интересно! Как гид по Нидерландам, я с удовольствием рассказываю об этой удивительной стране и общаюсь с соотечественниками. Показывать, удивлять и влюблять в эту маленькую страну доставляет мне огромную радость.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наиль
Недавно закончился наш тур с прекрасным гидом, Еленой по Гааге. Все прошло просто замечательно. Елена профессионал своего дела и грамотно построенный тур по городу доставил нам массу впечатлений. Пользуюсь случаем, хочу еще раз выразить ей благодарность. Я настоятельно рекомендую этого гида☺️👍.
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В
Валерия
Отличная экскурсия
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A
Anna
Все было замечательно! Большое спасибо!
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А
Андрей
Прекрасный старый очень богатый город, с чудесным сплетением старой и новой архитектуры.
Елена прекрасна в роли гида - любит и знает этот город и с удовольствием показывает его лучшие стороны.
Как бонус: оригиналы картины «Девушка с жемчужной сережкой» и еще несколько картин Яна Вермеера, а также Рембранда и др. В местном художественном музее! (В тур не входит)
А также неожиданные сюрпризы;)
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Елена
Елена, большое спасибо вам за экскурсию! Очень интересно, познавательно и доступно! Узнали много нового и не забили голову лишними цифрами))) Рекомендую вас всем своим друзьям! Мы с мужем провели отличный день в вашей компании!! Вы замечательно подаёте информацию, не отягощая ее лишними данными! Желаю вам много позитивных клиентов!
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Наталья
Экскурсия прошла замечательно, Елена очень эрудированный гид с интересным, не банальным подходом ко всем аспектам истории и искусства. Спасибо ей большое за полноценное погружение в старину и современность Гааги!
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