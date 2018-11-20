3 отзыва оставили туристы

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Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия

Достопримечательности старого города и истории, которые они хранят

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

От 250 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
4.33
Елена
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Елена – Гид в Гааге
Приглашаю в фактическую столицу Нидерландов, где памятники старины с удивительным вкусом сочетаются с небоскрёбами.

Здесь сохранились дворцы и замок 🏰, королевские улочки и дворы — декорации, на фоне которых происходило множество захватывающих историй, о которых я вам расскажу.
Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия

В «сердце» Гааги — Бинненхофе — находится один из старейших рыцарских замков королевства. И тут же неподалеку расположился современный квартал Де Резидент, высота зданий которого превышает 100 метров. И при этом Гаага – элегантный город, сохранивший в XXI веке стиль Людовика XIV.

Программа

Вы узнаете:

  • о загадочном убийстве фаворитки правителя Голландии и его страшной мести;
  • о любви к роскоши русской принцессы и простом образе жизни её голландского мужа;
  • об узниках мрачной средневековой тюрьмы и о многом другом.

И о том, как менялась Гаага в течение веков:

  • о природном пруде, со временем получившем геометрическую форму;
  • о величественном зале для графских пиров, превратившемся в место заседаний парламента;
  • о небоскрёбах с забавными прозвищами.

Я расскажу о том, что построил король-архитектор и что из этого получилось. А также, где можно было встретить подходящую кандидатуру для брака.

Во время экскурсии вы увидите:

  • памятники «Отцу Отечества» — Вильгельму Молчаливому;
  • знаменитые площади;
  • графский пруд;
  • самый первый музей в Нидерландах;
  • мрачную средневековую тюрьму;
  • Дворцовый квартал;
  • королевские дворцы;
  • величавые церкви Гааги;
  • старинную Ратушу и ее преемницу – Новую мэрию;
  • Китайский квартал;
  • современный квартал небоскрёбов.

Организационные детали

Транспортные расходы оплачиваются самостоятельно. Добраться до Гааги из Амстердама можно на поезде за 50 минут (билет стоит 22 евро/человек в обе стороны). Либо могу организовать трансфер на автомобиле: дополнительная стоимость от 100 евро (зависит от количества пассажиров). Время в пути — 45 минут.

Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Моя цель: сделать экскурсию легкой и увлекательной. Мое увлечение - история, которая живет на узких, извилистых улочках европейских городов, прячется за фасадами величественных зданий, удивляет и манит. А то, как живут голландцы сейчас, их колорит, чувство юмора и обычаи, не менее интересно! Как гид по Нидерландам, я с удовольствием рассказываю об этой удивительной стране и общаюсь с соотечественниками. Показывать, удивлять и влюблять в эту маленькую страну доставляет мне огромную радость.
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3 отзыва оставили туристы

20 ноября 2018
Экскурсия не стоит этих денег.
Наталья и Дмитрий
3 апреля 2016
Экскурсия прошла замечательно, Елена очень эрудированный гид с интересным, не банальным подходом ко всем аспектам истории и искусства. Спасибо ей большое за полноценное погружение в старину и современность Гааги!
5 февраля 2015
Спасибо!!!! Погуляли и послушали с удовольствием! Город великолепный, есть что посмотреть и чем восхититься!

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