Гид S. проводит ещё 1 экскурсию

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Пешеходная экскурсия по Утрехту

Гид S.
Гид S. – Гид из Гааги
Пешеходная экскурсия по Утрехту
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €120 за человека

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Пешеходная экскурсия по Утрехту
Обзорная пешеходная экскурсия ⛳ по Утрехту
Расположенный на берегах старого Рейна, Утрехт на протяжении многих веков являлся религиозной столицей ⭐️ нидерландских католиков. Утрехт является также культурным центром, в том числе благодаря Утрехтскому университету.
В 1580 году, в разгар Реформации, последний католический епископ покинул Утрехт и город 🏙️ начал терять свое главенствующее положение в религиозной жизни страны. После этого он перестал быть деловым и торговым центром.
Главное религиозное сооружение в Утрехте это Домский собор. Он был построен в 1254 году для Утрехтского епископа. Колокольня Домского собра – самая высокая колокольня Нидерландов. Она же, пожалуй, и самая красивая колокольня страны.
В центре города на старинных улочках и на удивительных набрежных каналов отчетливо чувствуется дыхание времени. Современный Утрехт очень удачно сочетает в себе старину и современность. Он несомненно останется у Вас в душе.
Начало и место завершения
🚩 The Hague

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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