Гид S. проводит ещё 1 экскурсию

Обзорная пешеходная экскурсия ⛳ по Утрехту

Расположенный на берегах старого Рейна, Утрехт на протяжении многих веков являлся религиозной столицей ⭐️ нидерландских католиков. Утрехт является также культурным центром, в том числе благодаря Утрехтскому университету.

В 1580 году, в разгар Реформации, последний католический епископ покинул Утрехт и город 🏙️ начал терять свое главенствующее положение в религиозной жизни страны. После этого он перестал быть деловым и торговым центром.

Главное религиозное сооружение в Утрехте это Домский собор. Он был построен в 1254 году для Утрехтского епископа. Колокольня Домского собра – самая высокая колокольня Нидерландов. Она же, пожалуй, и самая красивая колокольня страны.

В центре города на старинных улочках и на удивительных набрежных каналов отчетливо чувствуется дыхание времени. Современный Утрехт очень удачно сочетает в себе старину и современность. Он несомненно останется у Вас в душе.