Еще несколько необычных экскурсий в Гааге

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Прелесть провинции. Сказочные домики, сырные дырочки, корабли и селедка.

Спутник Г.
Спутник Г. – Гид из Гааги
Индивидуальная автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия ⛳ по Гааге.
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Прелесть провинции. Сказочные домики, сырные дырочки, корабли и селедка.
Прелесть провинции. Сказочные домики, сырные дырочки, корабли и селедка.
Выехав из вашего отеля на автомобиле 🚘, мы, преодолев всего лишь 22 км., окажемся в настоящей голландской глубинке, название которого знакомо практически каждому. Это Эдам. Тихие мощеные улочки вдоль каналов, площади, памятники бережно сохраняют атмосферу прошлых столетий. Образ жизни маленького голландского городка остался практически неизменным даже по прошествии многих десятилетий. Деревянные белые подъемные мосты через многочисленные каналы Эдама придают городу неповторимый шарм. Прогулки по городкам, подобным Эдаму, имеют умиротворяющий и тонизирующий эффект😃
Как в одной из сырных столиц страны, в Эдаме на площади Вагплейн с 1592 года традиционно проходят сырные ярмарки. Только четыре раза за лето «выбрасываются» для свободной продажи самые раритетные сорта Эдамера. О «дне Икс» туристическая общественность не оповещается. Будем надеяться, что Вам повезет! В любом случае, в местных магазинчиках вы найдете сыр на любой вкус.
Город Эдам — это та самая тихая Голландия, которая пленила Петра I своим бытом и укладом. Частые туманы придают городу сказочное очарование. Кажется, что время здесь остановилось. Ухоженные, аккуратные, практически одинаковые домики и ажурные мосты создают впечатление «игрушечного» городка.
После Эдама наш путь лежит в рыбацкий поселок Волендам. Первое, что вас поразит — это десятки, нет, сотни катеров и лодок, шхун и яхт с белыми и оранжевыми парусами на приколе в волендамской бухте. Вы увидите местных жителей в национальных костюмах. Они будут ждать на длиннющих волендамских пирсах, чтобы сфотографироваться в своих нарядах.
Рыбный ресторан в Волендаме — это их «наше все»! Мы отведаем угря и селедки, которые здесь имеют совершенно особенный нежный вкус. А перед ресторанчиком пройдемся по местным улочкам, они здесь еще уже, чем в Харлеме или Алкмаре, не говоря о Делфте или Утрехте. И они — эти улочки, как бы пригибаются к земле, создавая впечатление притопленности.
И в завершение нашего путешествия по голландской провинции мы сядем на лодку и направимся на остров 🏝️ Маркен. Это остров, когда-то находившийся посреди бушующего моря 🌊 (теперь построили дамбу и опреснили воду). Поэтому все дома стоят на высоких деревянных сваях.
Из-за своей удаленности и изолированности от «большой земли» на Маркене сложилась свой диалект, своя неповторимая культура, ревностно хранящаяся жителями и по сей день — национальные костюмы, в которых до сих пор ходят по воскресеньям в церковь ⛪, ткани только своих особенных расцветок и мотивов, интерьер, архитектура домов. Остров совсем не изменился за столетия: старушки в народных костюмах по-прежнему сушат белье на веревках, гуси гуляют вместе с ленивыми котами. Народу там бродит немного, и, может, вам удастся найти старинный магазинчик текстиля, где кусочки ткани уютных национальных расцветок очаровывают дам, сразу хочется всего накупить и заняться рукоделием.
Обратно в Волендам мы вернемся на кораблике или на автобусе 🚌 по дамбе. При этом у вас будет полное ощущение того, что автобус едет по воде.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • личные расходы
  • входные билеты
  • работа гида сверх 5ти часов (40$ в час)
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Прелесть провинции. Сказочные домики, сырные дырочки, корабли и селедка.

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Г.
Спутник Г.
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