Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

С конца марта до конца мая в Нидералндах цветочное паломничество — миллионы туристов со всего мира едут сюда, чтобы просто погулять по весеннему королвскому парку Кёкенхоф! И это того стоит: гектары цветочных полей до горизонта! Тюльпаны, нарциссы, гиацинты, фрезии, а в павильонах — орхидеи и другие цветы! Много-много-много цветов! 30 лет назад «тюльпаномания», поразившая всю страну, одних голландцев разорила, а других сделала баснословно богатыми. Я уверена, вы тоже попадете под эту «тюльпановую магию» и тоже обогатитесь… новыми эмоциями😃 Приезжайте, я вам расскажу много удивительных историй!