Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Весенний парк Кёкенхоф

Гид S.
Гид S. – Гид из Гааги
Весенний парк Кёкенхоф
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €161 за человека

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Весенний парк Кёкенхоф
Весенний парк Кёкенхоф
С конца марта до конца мая в Нидералндах цветочное паломничество — миллионы туристов со всего мира едут сюда, чтобы просто погулять по весеннему королвскому парку Кёкенхоф! И это того стоит: гектары цветочных полей до горизонта! Тюльпаны, нарциссы, гиацинты, фрезии, а в павильонах — орхидеи и другие цветы! Много-много-много цветов! 30 лет назад «тюльпаномания», поразившая всю страну, одних голландцев разорила, а других сделала баснословно богатыми. Я уверена, вы тоже попадете под эту «тюльпановую магию» и тоже обогатитесь… новыми эмоциями😃 Приезжайте, я вам расскажу много удивительных историй!
Начало и место завершения
🚩 The Hague
Весенний парк Кёкенхоф

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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