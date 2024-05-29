Индивидуальные экскурсии в Лейдене с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Лейдене на русском языке, цены от €212, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Лейден - город художников, каналов и ключей
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Лейден - город художников, каналов и ключей
Приехать в город со старейшим университетом Нидерландов и пройтись по следам мирового искусства
Начало: У центрального вокзала Лейдена
Завтра в 10:30
10 июня в 11:00
от 235212 за всё до 6 чел.
Живописный Лейден
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Живописный Лейден
О жизни и творчестве Рембрандта на экскурсии в его родном городке
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
250 за всё до 10 чел.
Лейден глазами Рембрандта
Индивидуальная
3 часа
Лейден глазами Рембрандта
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 320 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    29 мая 2024
    Лейден - город художников, каналов и ключей
    Отлично организованная экскурсия, всем рекомендую. Евгений - очень профессиональный гид, обладающий знаниями о прошлом и настоящем очень красивого города, покажет
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    самые необычные места, которые самостоятельно точно найти сложно. Особо отмечу, что он прислушивается к пожеланиям туриста, так, учитывая мой интерес к искусству, мы начали прогулку с Рембрандта. Город влюбляет в себя с первого взгляда.

    Отлично организованная экскурсия, всем рекомендую. Евгений - очень профессиональный гид, обладающий знаниями о прошлом и настоящемОтлично организованная экскурсия, всем рекомендую. Евгений - очень профессиональный гид, обладающий знаниями о прошлом и настоящемОтлично организованная экскурсия, всем рекомендую. Евгений - очень профессиональный гид, обладающий знаниями о прошлом и настоящемОтлично организованная экскурсия, всем рекомендую. Евгений - очень профессиональный гид, обладающий знаниями о прошлом и настоящем
  • А
    Алексей
    9 ноября 2023
    Лейден - город художников, каналов и ключей
    Очень красивый и интересный город. На экскурсии узнали много интересных фактов о городе и жителях, походили по узким улочкам и
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    тихим дворикам (которые сложно найти самостоятельно). А также Евгений сделал нам много классных фотографий. Так как это "город художников", то возможно бОльший интерес будет для тех, кто интересуется искусством и кто в "этой теме". Мы хоть и далеки от "рембрантов", однако было интересно побродить там и послушать истории становления мастеров тех далёких времён.

  • Ю
    Юлия
    5 февраля 2015
    Живописный Лейден
    Большое спасибо Елене за замечательную экскурсию. Я отлично знаю английский язык, но ни на минуту не пожалела о том, что
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    заказала данную экскурсию у Елены. Она рассказала мне много интересного. Вся информация была подана легко, интересно, весело. Елена - легкий и позитивный человек. Я влюбилась в Ляйден! Спасибо.

  • Е
    Евгения
    12 марта 2014
    Живописный Лейден
    Добрый день! В феврале 2014г. посетили вместе с Еленой очень красивый город Лейден. Когда собирались в поездку, перерыла много информации
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    о Нидерландах, чтобы с максимальной пользой провести время. Лейден упоминался практически во всех отзывах. И мы тоже отправились туда, но не одни, а с Еленой. Впервые, жизнь в другой стране увидела не только с фасадов зданий, но и как бы изнутри: мы были в университете (у нас так просто не войдешь в учебное заведение), познакомились с местным жителем (эта встреча просто незабываема! но пока не знаю как прошла встреча, о которой мы договаривались). Я увидела сразу в одном месте как живут в Нидерландах, как там учатся и работают! Очень хочу вернуться в Лейден, но теперь уже в другое время года, чтобы сравнить. Сейчас об этом городе впечатление - очень солнечно и как то уютно, даже камерно, как будто кругом"все свои". И большая заслуга в этом Елены. Рекомендую, очень интеллигентный, грамотный человек и специалист, на все возникшие по ходу экскурсии вопросы были получены развернутые ответы. Спасибо за знакомство с Лейденом.

Ответы на вопросы от путешественников по Лейдену в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Лейдену в июне 2024
Сейчас в Лейдене в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 212 до 320 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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