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о Нидерландах, чтобы с максимальной пользой провести время. Лейден упоминался практически во всех отзывах. И мы тоже отправились туда, но не одни, а с Еленой. Впервые, жизнь в другой стране увидела не только с фасадов зданий, но и как бы изнутри: мы были в университете (у нас так просто не войдешь в учебное заведение), познакомились с местным жителем (эта встреча просто незабываема! но пока не знаю как прошла встреча, о которой мы договаривались). Я увидела сразу в одном месте как живут в Нидерландах, как там учатся и работают! Очень хочу вернуться в Лейден, но теперь уже в другое время года, чтобы сравнить. Сейчас об этом городе впечатление - очень солнечно и как то уютно, даже камерно, как будто кругом"все свои". И большая заслуга в этом Елены. Рекомендую, очень интеллигентный, грамотный человек и специалист, на все возникшие по ходу экскурсии вопросы были получены развернутые ответы. Спасибо за знакомство с Лейденом.