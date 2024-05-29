скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Лейден - город художников, каналов и ключей
Приехать в город со старейшим университетом Нидерландов и пройтись по следам мирового искусства
Начало: У центрального вокзала Лейдена
Завтра в 10:30
10 июня в 11:00
от 235€212 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Живописный Лейден
О жизни и творчестве Рембрандта на экскурсии в его родном городке
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лейден глазами Рембрандта
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег29 мая 2024Отлично организованная экскурсия, всем рекомендую. Евгений - очень профессиональный гид, обладающий знаниями о прошлом и настоящем очень красивого города, покажет
- ААлексей9 ноября 2023Очень красивый и интересный город. На экскурсии узнали много интересных фактов о городе и жителях, походили по узким улочкам и
- ЮЮлия5 февраля 2015Большое спасибо Елене за замечательную экскурсию. Я отлично знаю английский язык, но ни на минуту не пожалела о том, что
- ЕЕвгения12 марта 2014Добрый день! В феврале 2014г. посетили вместе с Еленой очень красивый город Лейден. Когда собирались в поездку, перерыла много информации
Ответы на вопросы от путешественников по Лейдену в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Лейдену в июне 2024
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