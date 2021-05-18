Полезная информация о Лейдене
Что нужно знать о Лейдене: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 2 экскурсии
Местное время в Лейдене
22:5648
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇱 Нидерланды
|Название города
|Лейден
|По-английски
|Leiden
|Население города
|119 713 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Amsterdam
|Средняя высота
|6 м. от уровня моря
Где находится Лейден на карте
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