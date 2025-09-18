Индивидуальная
до 6 чел.
Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Роттердаму: стеклянные небоскребы, историческая Ратуша, футуристический рынок и знаменитые кубические дома
18 сен в 10:00
19 сен в 10:00
от €215 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Роттердам по максимуму
Индивидуальная экскурсия по Роттердаму: от легендарных кубических домов до вкуснейших деликатесов на рынке. Узнайте город с новой стороны
Начало: У отеля Inntel Hotels Rotterdam Centre
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
За один день вы увидите футуристический Роттердам и старинный Делфт. Прогулка по кубическим домам и знакомство с королевской фабрикой фарфора
Завтра в 10:00
15 сен в 10:00
€700 за всё до 8 чел.
